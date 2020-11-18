17.11.2020

Группа российских ученых, медиков, общественных деятелей, обратилась в Следственный комитет и ФСБ России с просьбой проверить мотивацию чересчур тесного сотрудничества руководства Роспотребнадзора с ВОЗ и иными международными фондами. По мнению заявителей, Россия по факту оказалась под внешним управлением, а ее суверенитет нарушен, Конституция Российской Федерации не действует не только в отношении прав граждан, но и в отношении некоторых полномочий высших должностных лиц.

Аналогичные инициативы начали появляться и в других странах –например, в Германии группа местных юристов организовала международный трибунал по коронавирусу. Теперь слово за силовиками.

Пока СМИ рассказывают про «эффективный» карантин в Германии, где Меркель предложила запретить ходить людям в гости, а «наша» Анна Попова пугает россиян новым «сибирским» COVID-19, группа общественных деятелей, ученых, предпринимателей, врачей, педагогов направили в ФСБ, Следственный комитет России, Генеральную прокуратуру РФ и ГУ Генштаба Минобороны РФ заявление о принятии мер по восстановлению в России конституционного строя, прав граждан и полномочий высших органов власти, а также просьбу проверить действия чиновников на наличие признаков преступлений, предусмотренных статьями о публичном распространении заведомо ложной информации, о государственной измене, халатности и геноциде.

Полностью текст заявлений можно прочитать на сайте «Стоппаника».

Среди подписантов- председатель правления профессиональной медицинской ассоциации Cанкт-Петербурга, д.м.н., профессор Александр Редько; президент «Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», эксперт РАН, член Экспертного совета при Правительстве РФ Александр Саверский; врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАЕН Игорь Гундаров; начальник лаборатории Новосибирского Высшего Военного Командного Училища Богдан Гаврилко; врач-невролог, Председатель совета Международной общественной организации «Независимая ассоциация врачей» Алина Лушавина; врач, специалист по организации здравоохранения международного уровня Валентина Киселева; профессор, доктор медицинских наук, Президент группы компаний «Ваш доктор» Владислав Шафалинов, а также представители СМИ, целой группы общественных организаций и педагоги.

Заявители, не отрицая самого коронавируса, оспаривают законность и обоснованность мер профилактики, введенных под предлогом коронавируса одновременно практически во всех странах мира и уже приведших к обрушению экономики, сотням тысяч смертей от неоказания мед помощи, многократному росту психических расстройств и др.

Все эти меры, по мнению заявителей, принесли намного больше вреда, чем пользы.

Учитывая, что ВОЗ, которая объявила о «пандемии», в значительной степени финансируется частными фондами, она находится под их влиянием и интересами.

Объявление о «пандемии» было сделано за 4 месяца до истечения срока пандемических облигаций (15 июля 2020), что открыло ВОЗ доступ, как минимум, к сотням миллионов долларов.

Сейчас речь идет о миллиардах.

Впрочем, помимо ВОЗ, в заявлениях идет речь о тех должностных лицах, которые реализовывали и продолжают реализовывать их методички в России.

«Роспотребнадзор (РПН) выполняет функцию координатора ВОЗ в части выполнения Международных медико-санитарных правил, регулирующих действия стран во время эпидемий, результатом чего, например, стало внесение в России COVID-19 в перечень особо опасных заболеваний наряду с чумой, создание паники, введение сомнительной системы тестирования, изготовление вакцин, хотя мир до сих пор не знает массовой вакцинации от ОРВИ.

Так же РПН обязал всех без учета противопоказаний носить маски, в результате чего люди падают в обмороки и могут погибать.

Приняв меры к объявлению COVID-19 особо опасным заболеванием наряду с чумой, тифом и пр. Роспотребнадзор получил возможность опираться на ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, которая позволяет в интересах защиты здоровья населения ограничивать основные конституционные права граждан, а также ограничивать власть других органов власти, включая Президента и Правительство РФ, что уже и происходит.

Не исключено, что в планах «зарубежных друзей» России глава Роспотребнадзора, спаситель страны от «пандемии» – будущий Президент РФ!

При этом смертность от рукотворных причин, связанных с действиями РПН, в два раза превысила смертность от COVID-19.

Все это вместе позволяет говорить о внешнем управлением Россией и о государственной измене», - заявили подписанты.

К слову, практически одновременно с заявлением общественников в Белгородской области разразился скандал, в котором внезапно выяснилось, что данные по смертности от коронавируса Росстат пишет буквально с потолка, завышая число умерших от COVID-19 в два раза.

О том же пишут и заявители: «По запросу «Лиги пациентов» группой из двух десятков специалистов – в основном, врачей - была проведена экспертиза, которая полностью развенчивает угрозы, которыми пугают население и органы власти (прилагаем).

Из экспертного заключения ясно, что оснований для принятых мер не имелось, что эти меры причинили и причиняют больше вреда, чем пользы.

Так, дополнительная смертность в этом году составила только по август 72 тысячи смертей, из которых примерно 22 тысячи от ковида.

Это значит, что остальные 50 тысяч, а сейчас их существенно больше, от других новых причин.

Но нет никаких новых причин, кроме рукотворных – изоляция, маски, депрессия, кризис, лекарства, примененные офф-лейбл (например, гидроксихлорохин), неоказание медицинской помощи. Роспотребнадзор умышленно (иного объяснения нет) не сообщает населению и другим органам власти, сколько людей обычно болеет ОРВИ.

Это - 140 тысяч в день.

Такое умалчивание позволило ему создать панику даже на первых 2 заболевших, и поддерживать ее и на 20 тысячах.

Однако правда в том, что и на 140 тысячах никогда массово не ограничивались права граждан и других органов власти», - отмечается в заявлении.

По итогам девяти месяцев коронабесия, врачи, педагоги, ученые и общественники требуют от силовиков принять меры к прекращению паники и дезинформации в России, а также принять меры к восстановлению суверенитета, конституционного строя и конституционных прав.

Помимо этого они потребовали принять меры к отмене Постановления Правительства РФ № 66 от 31.01.2020 и иных нормативных актов, превышающих полномочия принявших их органов в отношении СOVID-19.

Но самое главное, они потребовали возбудить уголовные дела по статьям 207.2, 275, ч.2 286, ч. 1 ст. 293, 357 УК РФ в отношении подозреваемых в организации паники –в частности, главы Роспотребнадзора, которая в силу своего образования не может не понимать противозаконности и необоснованности того что она делает .

Теперь слово за силовиками, готовы ли они пойти против течения и дать заявлению ход. РИА «Катюша» будет следить за развитием событий.

РИА Катюша

Источник: http://katyusha.org/view?id=15571