Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

“Четырнадцать дней это, конечно, недостаточно. Этих дней должно было бы быть больше”, — подчеркнула Попова.

По ее словам, очень важно не останавливаться в проведении всех мероприятий, которые были начаты. Глава ведомства отметила, что эффект от предпринятых шагов будет, но не “сиюминутно”. Она пояснила, что вирус все еще распространяется, а население России очень велико. Из-за этого прекращение ограничительных мер грозит дальнейшим ростом заболеваемости COVID-19 в России.