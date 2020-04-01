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Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

18:38. 1 апреля 2020 134 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Фото: РИА Новости / © Евгений Биятов
Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.
“Это крайне важное решение, которое позволяет снизить степень и скорость распространения вируса, что, безусловно, сегодня присутствует и будет присутствовать какое-то время”, — сказала Попова журналистам.
Она уточнила, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней и период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным этому числу.
“Четырнадцать дней это, конечно, недостаточно. Этих дней должно было бы быть больше”, — подчеркнула Попова.
По ее словам, очень важно не останавливаться в проведении всех мероприятий, которые были начаты. Глава ведомства отметила, что эффект от предпринятых шагов будет, но не “сиюминутно”. Она пояснила, что вирус все еще распространяется, а население России очень велико. Из-за этого прекращение ограничительных мер грозит дальнейшим ростом заболеваемости COVID-19 в России.
“Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это, безусловно, задача нашего грядущего периода”, — пояснила Попова.
Призыв главы Роспотребнадзора поддержали и в правительстве. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, меры социального дистанцирования надо продлить, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/50876-rospotrebnadzor-prizval-prodlit-vyhodnuyu-nedelyu.html

Метки: Россия

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