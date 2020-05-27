Роспотребнадзор: Москва готова к началу отмены ограничений

Москва в настоящее время готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений, введённых в столице для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании в Мосгордуме.

«Есть три показателя, которые позволяют городу выйти из режима самоизоляции… Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85.

Если смотреть по этим трем показателям, то Москва готова к первому и в принципе готова ко второму этапу снятия ограничений», — сообщила Андреева.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала три базовых показателя, при которых регионы могут начинать выход из режима ограничений. Это ежедневное снижение темпов прироста количества заразившихся, наличие свободных коек в стационарах и рост числа проводимых тестов на коронавирус.

Также сообщалось, что на первом этапе будут разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе (при условии соблюдения социальной дистанции), открытие небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей.

Читайте также: На Западе назвали единственный способ остановить «Северный поток — 2»