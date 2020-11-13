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Как привлечь в жизнь БЛАГОСОСТОЯНИЕ

15:21. 13 ноября 2020 65 просмотров 8 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DpVZSMAOT_M

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 329 309
    Володя Колымволк 13 ноября 2020 в 18:47

    Во какая лакмусовая бумажка! Нет просмотров,нет комментариев,все бессребренники!

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    • 12275 10087
      АйваВолодя Колымволк 13 ноября 2020 в 18:52

      Дак уже по названию хрень. Кто смотреть будет?

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      2
      • 329 309
        Володя КолымволкАйва 13 ноября 2020 в 19:02

        Тринадцатого? На ночь? Чур меня!

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      • 5135 2447
        АндрейАйва 13 ноября 2020 в 20:42

        Снова косвенно за других отвечаете, Айвуша..

        Без обид. Мысли вслух.

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        • 17570 13536
          ЪАндрей 13 ноября 2020 в 21:05

          Сашуля…Совушка…Котик и совушка.Как с детьми моими.Испытываю некую радость.Дети-это недоразвитые взрослые.С шутками детскими…Маленькое счастье.Ты-такой же.Некая радость,при виде твое коммента.Как от сфинкса.В смысле кота.Я завел сфинкса.Он не совсем кот…Он может уеб..ться просто так,хоть откуда…Весь ранимый.А мы его за тупость любим всей семьей.Я понимаю свои чуйства к тебе.Это-практично и на опыте…

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          • 5135 2447
            АндрейЪ 13 ноября 2020 в 21:38

            …Он может уеб..ться просто так,хоть откуда…Весь ранимый.А мы его за тупость любим всей семьей.Я понимаю свои чуйства к тебе.Это-практично и на опыте…

            Вот и я люблю тебя мерзавца бестолкового и истеричного. А куда денешься? Свой-же всё равно.)

            Береги сфинкса, Твёрдый.

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          • 17570 13536
            ЪАндрей 13 ноября 2020 в 21:54

            ММММммм…Сфинкса любовью тронул…Хотел разнести в…ПУХ и ПРАВА-А-АХ.А не могу….Настроение хорошее…Сфинксу нужно специальными ножницами когти обрезать…Ибо от любви царапается,тв..рь.И Андросан,как-то не такой гаденыш,как обычно…Настроение-то хорошее.Сфинкса беречь не буду…Он более выживалистый…чем мы вместе взятые(и то без тебя,иначе шансов вообще нет).Уснешь….вроде один….супруга за полметра….зевок…и легкое поцарарапование от любви мелкого лысого с.ка животного)…Мне вставать в 6 утра…..Мне такой любви нах…не нужно.У меня дела….Так же и с вами .вы-недоразвитые.

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    • 1953 1125
      МольВолодя Колымволк 13 ноября 2020 в 18:53

      Неудачная обложка

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