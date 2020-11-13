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Во какая лакмусовая бумажка! Нет просмотров,нет комментариев,все бессребренники!
Дак уже по названию хрень. Кто смотреть будет?
Тринадцатого? На ночь? Чур меня!
Снова косвенно за других отвечаете, Айвуша..
Без обид. Мысли вслух.
Сашуля…Совушка…Котик и совушка.Как с детьми моими.Испытываю некую радость.Дети-это недоразвитые взрослые.С шутками детскими…Маленькое счастье.Ты-такой же.Некая радость,при виде твое коммента.Как от сфинкса.В смысле кота.Я завел сфинкса.Он не совсем кот…Он может уеб..ться просто так,хоть откуда…Весь ранимый.А мы его за тупость любим всей семьей.Я понимаю свои чуйства к тебе.Это-практично и на опыте…
…Он может уеб..ться просто так,хоть откуда…Весь ранимый.А мы его за тупость любим всей семьей.Я понимаю свои чуйства к тебе.Это-практично и на опыте…
Вот и я люблю тебя мерзавца бестолкового и истеричного. А куда денешься? Свой-же всё равно.)
Береги сфинкса, Твёрдый.
ММММммм…Сфинкса любовью тронул…Хотел разнести в…ПУХ и ПРАВА-А-АХ.А не могу….Настроение хорошее…Сфинксу нужно специальными ножницами когти обрезать…Ибо от любви царапается,тв..рь.И Андросан,как-то не такой гаденыш,как обычно…Настроение-то хорошее.Сфинкса беречь не буду…Он более выживалистый…чем мы вместе взятые(и то без тебя,иначе шансов вообще нет).Уснешь….вроде один….супруга за полметра….зевок…и легкое поцарарапование от любви мелкого лысого с.ка животного)…Мне вставать в 6 утра…..Мне такой любви нах…не нужно.У меня дела….Так же и с вами .вы-недоразвитые.
Неудачная обложка