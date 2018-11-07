Книга «Добрые новости»: О том, каким должно быть телевидение

Книга, с которой полезно ознакомиться каждому журналисту, выбравшему свою профессию по велению сердца, а не по зову кошелька.

Актуальность книги

Деструктивное влияние современного телевидения на общество сегодня понимает практически каждый, кто хоть немного задумывается о том, как влияют транслируемые образы на массовую аудиторию. Льющиеся с экранов потоки концентрированного негатива, глупости и пошлости настолько сильно отравляют сознание телезрителя, что под их воздействием любитель отдыха на диване с пультом в руке зачастую начинает деградировать даже быстрее чем тот, кто регулярно одурманивает своё сознание алкоголем, табаком и другими наркотиками. И это вполне логично, так как информация – это та же пища, которая питает наш мозг. Подобно всякой пище она может быть как полезной, так и вредной.

В этих условиях отношения большинства граждан с современным телевидением варьируются в интервале от выборочного просмотра отдельных передач или телеканалов и до полного отказа от ТВ как источника информации. При этом такие радикальные решения становятся вынужденной мерой, обоснованной естественным желанием защитить себя и своих близких от информационной агрессии.

Однако в нашем обществе существует огромное количество людей, которые в силу разных причин (возраста, низкого достатка, отсутствия необходимых знаний и т.д.) не могут полностью переключиться на интернет и самостоятельно управлять своими информационными потоками, сформировав их так, чтобы они способствовали созидательному и гармоничному движению человека во всех сферах его жизни.

И по этой причине телевидение ещё очень долго будет оставаться одним из главных информационных рупоров, определяющих то, как мыслит и ведёт себя общество. Есть даже такой популярный афоризм «ты можешь не смотреть телевизор, но ты будешь иметь дело с теми, кто его смотрит». Поэтому вопросы из серии «как изменить контент и форматы современного телевидения?» и самое главное – «в какую сторону?», так или иначе волнуют всех, кто задумывается о будущем.

И найти ответы на эти вопросы совсем непросто. Ведь в обществе тщательно поддерживается миф, что низкий интеллектуальный и нравственный уровень большинства передач и сериалов вроде как является отражением запроса граждан. Часто даже звучат такие фразы, мол, «если убрать с экранов скандалы, насилие и секс, то телевизор просто перестанут смотреть». Но это ложь, чтобы раскрыть которую, нужно понять, какую функцию играют эти три кита современного российского телеэкрана.

По своей сути юмор ниже пояса или бесконечные убийства, происходящие на экранах, – это аналоги усилителей вкуса в пищевой промышленности, используемые при производстве полуфабрикатов и фастфуда. Также как еда с глутаматом натрия и ароматизаторами становится «вкуснее», также и фильм с постельной или кровавой сценой становится «притягательнее» – но только для тех людей, которые мыслят категориями «здесь и сейчас». Тот, кто задумывается о последствиях и мыслит процессами, испытывает неприятные ощущения и от первого, и от второго. Ведь еда с химикатами отравляет организм. А информация, воздействующая на инстинктивную сферу, постепенно опускает человека на уровень животного и позволяет им легче манипулировать. Когда это начинаешь осознавать, то удовольствие от просмотра телеящика куда-то исчезает.

Но одно дело описать что-то в теории, и совсем другое – реализовать на практике. Вред, который несёт современное телевидение, почти все понимают, но как изменить эту громадную машину, деятельность которой в нынешнем режиме обеспечивают множество телевизионных и кинопремий, огромные финансовые потоки и тысячи людей, работающих так, как их научили. Да и в прошлое дороги нет. Просто копировать советский кинематограф или передачи уже не получится – ситуация и люди изменились.

Нужно что-то актуальное сегодняшнему дню. Вот только что? Что конкретно надо показывать по телевидению, какие форматы использовать, как общаться с аудиторией? На кого в нынешних условиях опереться тем тележурналистам, которые хотят, чтобы их профессиональные навыки приносили пользу обществу? И самое главное – каким образом всё это делать так, чтобы зрителям было действительно интересно вовлекаться в информационный процесс, способствующий их развитию?

Именно на эти вопросы и даёт ответы книга «Добрые новости», рассказывающая о простом региональном тележурналисте Георгии Весницыне, решившем во что бы то ни стало реализовать свою мечту и изменить телевидение, доказав, что этот инструмент может быть направлен на благо общества. На канале «Лис ТВ» у него совсем не сахарная обстановка. Главный редактор и владелец телеканала привыкли общаться со своей аудиторией по принципу «умеющие манипулировать общественным мнением знают, как ловить рыбу в мутной воде». У Георгия нет никакого желания становиться таким же циником, как его начальники, и участвовать в бесконечном водовороте обманов и лжи. И хотя у него пока нет большого опыта или громких регалий, но есть верные друзья, смекалка и смелость идти туда, куда велит сердце. И как показывает практика, это не так уж мало.

Следует отметить, что создатель книги Евгений Шадров, благодаря чьим стараниям мы сегодня и можем познакомиться с альтернативным образом будущего телевидения, – не просто писатель, но и автор-исполнитель замечательных песен, исследователь и поэт. Своим музыкальным творчеством он наглядно показывает, что и в музыкальной индустрии можно продвигать совсем другие форматы, способствующие воспитанию и развитию. Одна из его последних песен так и называется «Будь примером». Послушайте её, а потом беритесь за книгу:

Дмитрий Раевский

Описание книги

Книга «Добрые новости» – это интересная история создания альтернативного телевидения, преображающего город и всю страну. Образы, которые мы видим и слышим в телепередачах, фильмах, книгах, песнях, спектаклях формируют нашу жизнь. Что может сделать один человек в этом огромном мире? Очевидно, что многое. Вне зависимости от возраста, образования, профессии, национальности, места жительства. Большое складывается из малого. И каждый из нас, даже маленький ребёнок, способен это «малое» привнести.

Ища идею для большого рассказа, я решил: пусть он будет о добром телевидении, меняющем мир к лучшему. Путешествуя по страницам книги, читатель проникнется душевностью, романтичностью и глубиной главных героев. «Добрые новости» – книга для тех, кого вдохновляет жизнь.

Категория книги: подростки, взрослые. 12 +

Отрывки из книги:

Первое разочарование

– Я разочаровался в работе. – Выдавил из себя парень. – Когда пришёл на работу, то чувствовал, что могу изменить мир, ведь в руках находится совершенный инструмент преображения человечества. Любую мысль можно донести до умов и сердец миллионов людей. Разом. А сегодня осознал, что не дадут мне такое сделать. – Георгий замолчал.

– Я тебя внимательно слушаю, выговорись, так тебе лучше станет. – Сказала Катя.

– Хорошо… Ты замечала, что большинство сюжетов на телевидении носят негативный окрас? Восемь из десяти сюжетов рассказывают о взрывах, убийствах, скандалах, казнокрадах. Политические передачи больше похожи на базарный трёп. Фильмы и сериалы в основном про ментов и бандитов. Если в сюжете фильма показана история большой любви, то почти всегда за ней последует измена, злоба, корысть. А телешоу! Обсуждают, как лучше развестись супругам. Мол, это помогает людям лучше понимать юридические тонкости бракоразводных процессов. После просмотра таких передач создаётся ощущение, что все союзы заканчиваются разводом!

– Да, есть такое.

– А «копание в нижнем белье» популярных людей! Какая разница, кто с кем спал, кому изменял, на ком женился и с кем развёлся?! Зачем это смотреть и интересоваться этим? Тьфу, нечисть! Чью жизнь мы проживаем, смотря телевизор? – Задал риторический вопрос молодой человек.

– Чужую. – Ответила девушка. – Судя по всему, жизнь рядового телезрителя весьма сера и скучна, раз он тратит её на просмотр такого…

– Как бы поприличнее назвать это безобразие? Вот у тебя, Катя, скажи, что в жизни происходит? Чем она наполнена? – Спросил Георгий.

– У меня? Книги читаю, фильмы хорошие смотрю, мыслю. Семья, учёба, друзья. Бег, походы, уроки пения. Что ещё… Магазины, прогулки… Ты. – Чуть покраснела девушка.

– Ты что это покраснела, Беликова? Замёрзла поди?

– Всё в порядке, к чему спросил-то? – Девушка перевела разговор в прежнее русло.

– То, что показывается в телевизоре и то, что происходит в твоей жизни – совпадает?

– Редко. Скорее, многое из того, что случается у меня и моих близких на телевидении не показывают вообще. А ведь столько всего интересного происходит!

– Верно, Катюша! Одна известная радиостанция открыто заявляет, что: «Мы делаем новости». Так оно и получается. Валерий Валентинович тоже самое мне сегодня сказал.

Информация часто придумывается, искажается. Каналы показывают только то, что выгодно их хозяевам. А нам? После просмотра телевизора мало того, что день можно выбросить в мусорное ведро, так ещё состояние безнадёги подкатывает, не- доверие, беспомощность. Бывает, сюжеты некоторые так смакуют, что оторопь берёт. Какие уж тут действия ожидать от простого человека. Что он сделает, маленький и слабый в та- ком огромном озверевшем мире? Ничего. Сидит дома и помалкивает. – Разгорячённо делился своим мнением Георгий.

– Запуганным человеком легче управлять. Негатив больше привлекает внимания зрителя. Но если ты это понимаешь, то, наверняка, и другие на телевидении тоже понимают. – Предположила Катя.

– Не знаю, кто там что понимает. Валерий Валентинович точно осознаёт, что к чему. Но он ничего не решает. Лисовский – фактический хозяин «Лис-ТВ», к тому же депутат. Он определяет всю внутреннюю политику канала. А кто хозяин у Лисовского – не ведаю. А остальные работники – технический персонал, исполнители. Большинству из них просто нужны деньги для содержания семей, а на телевидении платят исправно и в большом количестве.

Такие работяги с радостью бы создавали позитивный материал для ящика, только кто им это позволит. Пинок под зад и гуляй! – После небольшой паузы Весницын продолжил. – Мне сегодня начальник предложил во время прямой линии с Президентом сыграть бедного студента и задать неприятный вопрос главе государства. Снизить его рейтинг.

– Да?! – Удивилась девушка. – И что собираешься делать?

– Что делать? Пока эмоции переживаю. Не нравится мне это предложение. Стоит только переступить черту…

– Понимаю. Но и с начальством лучше не ссориться. Ты же мечтал вести свою программу.

– То, что я хотел бы вести – хозяевам канала не нужно. Ладно, – выдохнул Георгий, – утро вечера мудренее. У нас ведь свидание, ты не забыла?

Первый успех

– Сегодня у нас в гостях Павел Петрович Смирнов – приверженец здорового образа жизни, организатор трезвеннических фестивалей, поэт, музыкант. Здравствуйте, Павел! – Начал беседу Георгий.

– Доброго времени суток, соратники! – Поприветствовал телезрителей мужчина.

– Павел, Вы назвали наших телезрителей соратниками. При этом большинство из них ведёт далеко не здоровый образ жизни.

– Георгий, каждый человек является нашим соратником. Люди тянутся к здоровью, красоте, долголетию. Разве не так? – Обратился Павел к телезрителям.

– Кто из нас откажется от здоровья. – Ответил за телезрителей Георгий. – Насколько мне известно, Вы под трезвостью понимаете не только отказ от употребления алкоголя, но и табака и прочих наркотических веществ.

– Конечно, трезвый образ жизни вмещает в себя гораздо большее. Это и осмысленные поступки. Трезвость помогает людям многое пересмотреть в жизни, найти резервы для дальнейшего движения. – Ответил гость.

– Хорошо, Павел. Расскажите свою историю о том, как Вы пришли к трезвому образу жизни.

– Дело было так. В институте один хороший товарищ дал посмотреть диск с лекциями Владимира Георгиевича Жданова. Много лет уж прошло с тех пор. Сейчас этих лекций в интернете видимо-невидимо, а тогда было страшно кому-то рассказывать о таких вещах. – Засмеялся Павел. – Думали, что за просмотр и распространение таких материалов нас могут привлечь к уголовной ответственности, или просто поймать в подворотне и ищи-свищи! Смешно вспоминать.

Ещё бы, речь шла о глобальных корпорациях, которые наживаются на простых доверчивых гражданах. О мировом заговоре против России. Я ночь не спал после просмотра лекции. С тех пор алкоголь в рот не брал. А привычки курения не имел, благо, не с кого было брать пример – родители не курят.

Первые месяцы с пеной у рта доказывал своему окружению, какой вред приносит курение и употребление спиртного. Срывал рекламу этих товаров на остановках. Расклеивал в подъездах устрашающие наклейки о вреде наркотиков. Люди смотрели на меня как на фанатика, больного человека, и, понятно, всерьёз меня не воспринимали.

– Зато сейчас на ваши трезвеннические фестивали приезжают тысячи людей. – Уточнил ведущий.

– Потому что мы создаём добродушную, уютную атмосферу, куда люди приезжают семьями. На одном из фестивалей я встретил свою жену.

– Думаю, не Вы одни.

– Так и есть. – Кивнул Павел. – Наша команда помимо фестивалей ещё проводит лекции по здоровому образу жизни в школах и высших учебных заведениях. Организует туристические походы, спортивные соревнования, субботники по уборке и озеленению парков. Ведёт активную работу в социальных сетях. Работает с администрацией города.

– Ого, сколько всего ваша команда делает! Может быть, ещё и песни патриотические поёте? – Спросил Георгий.

– А как же! И жизнеутверждающие песни поём, и народные танцы учим, и хороводы водим. Выпускаем трезвеннические буклеты, диски. Огромная благодарность тем соратникам, кто поддерживает нашу деятельность финансово. В основном мы трудимся альтруистически, в свободное время от основной занятости.

– Большой спектр деятельности Вы обозначили! – Уважительно сказал ведущий. Думаю, после выхода программы многие о вас узнают.

– А сейчас мы покажем вам небольшой сюжет с недавно прошедшего фестиваля «Трезвый Новоникитск».

Василий показал большой палец. Материал был отснят.

Образ матери на ТВ

– Товарищи, – подключился к беседе Василий, – Кого мы завтра снимаем в студии?

– Многодетную мать. – Ответил Георгий.

– И в чём идея этого интервью? – Спросил оператор.

– Ты часто видишь на экране матерей-героинь? – Савушкин задал вопрос оператору.

– Нет, помню, как-то видел сюжет про женщину-пьяницу, которая нарожала уйму детей, и те ползали по двору, как котята. Ещё обсуждался вопрос в студии, лишать ли её родительских прав. – Вспоминал Василий. – Старообрядцев показывали. Живут на Дальнем Востоке, пашут землю дедовскими методами, одеваются тоже как деды одевались. По семь-восемь детей в семье. Аборт у них – грех. В основном такие сюжеты, трудно другие вспомнить.

– А как в таких сюжетах выглядит многодетная мать? – Продолжал задавать вопросы Савушкин.

– Если не из старообрядцев, то как правило, уставшая, замучена, нередко располневшая. Ей явно не хватает на себя и времени, и сил. По правде сказать, выглядит не привлекательно. – Честно ответил Василий.

– Именно! – Вступил в диалог Георгий. – Выходит, что если женщина желает иметь много детей, то это приводит к усталости, плохой фигуре, невостребованности на рынке труда. Такие выводы сделаем?

– Реалии. – Развёл руками оператор.

– Вася, я уверен, что есть в России немало многодетных семей. И они трудолюбивые, красивые, опрятные и привлекательные. И, случается, что в таких семьях дети не только свои, но и приёмные. Такую семью мы нашли неподалёку от Новонититска.

– Интересно, конечно. Но люди привыкли смотреть на тех, кто похож на них. Видеть схожие проблемы, искать пути решения. Мало кто захочет рожать десять детей после интервью.

– Предположил оператор.

– Василий, а ты сам следуешь своей логике смотреть на тех, кто похож на тебя? – Спросил Павел Филиппович.

– Ну, да. – Не сразу ответил оператор. – А при чём тут я? Мы же о многодетных семьях разговор ведём.

– Позволь тебе объяснить на понятном тебе примере. Ты увлекаешься футболом. У тебя кто любимый футболист? – Спросил Павел Филиппович.

– Был Зидан. Но он уже не играет. Тренирует нынче.

– А почему тебе не интересен начинающий футболист чешской «Поддубицы» Иржи Петршны? – Савушкин только что придумал этого игрока.

– Первый раз о таком слышу. О нём хоть пишут спортивные издания? – Поинтересовался Василий.

– Сомневаюсь. – Пожал плечами Савушкин. – Зато он примерно на одном с тобой уровне, только в своей профессии. Ты же сказал, что людям интересна жизнь таких же людей, как и они сами. А интересуешься известным Зиданом! Где логика?

– Действительно. – Почесал затылок оператор.

– А всё потому, – продолжал редактор, – что людям нужны примеры на вырост. И телевидение им предлагает героев. Более успешных, красивых. Или наоборот, откровенных деградантов. Какой вывод может сделать обычный человек, увидев последних?

– «Дураки! Слава Богу, что у меня всё в порядке».

– Именно, Василий. Кто-то любит смотреть сюжеты с различными неадекватными личностями, и это позволяет им чувствовать свою успешность хоть в чём-то.

– Понял Вас, Павел Филиппович. Пример наглядный. Возвращаясь к многодетной матери, неужели вы оба думаете, что такая реклама многодетности подействует на телезрителей? Ой, не верю. – Василий не отступал.

– Мы на такое и не рассчитываем. – Ответил Георгий. – Пускай люди задумаются. Может быть, сломаются некоторые стереотипы. Наша аудитория – люди, которые наверняка готовы двигаться и развиваться. Решатся родить ещё одного – превосходно!

– Ладно, махинаторы, расчёт ясен. И сколько детей у нашей героини?

Зарядка со звездой

Заслуженный артист России Максим Евгеньевич Шанин, приехавший в Новоникитск с гастрольной программой «Вот мне и 50», был удивлён предложением Георгия провести на главной сцене городского парка «Зарядку со звездой». Шанина увлекла мысль сделать репортаж об утренней гимнастике в окружении сотен горожан. Популярность певца с годами падала, и оставаться на гребне волны было весьма важно для артиста.

Так как Максим Евгеньевич поддерживал свою спортивную форму и был известен своими акробатическими кульбитами в молодости, провести утреннюю гимнастику для него не составляло труда. Сарафанное радио и реклама в интернете привлекли на за- рядку в парк более пяти тысяч человек. А напоследок гость несколько часов раздавал автографы.

На следующий день два других популярных эстрадных исполнителя обещали провести свою «зарядку со звездой» в Уфе и Владимире. В этом же выпуске Георгий затронул тему, являющуюся для многих российских мужчин болезненной – российский футбол. Ведущий поведал об опыте Южно-Африканской Республики в подготовке сборной страны к домашнему чемпионату мира по регби в 1995 году. В то время президентом страны был бывший политический заключённый – темнокожий Нельсон Мандела.

Общество в стране раскалывалось на «белое и чёрное». Президент решил сделать из сборной страны по регби (состоящей в то время почти целиком из «белых игроков») символ объединения общества. Для этого он предложил сборной посетить самые разные места страны – от простых бедных деревушек, где игрокам предстояло тренироваться вместе с местными темнокожими детишками, до известных исторических мест. Эффект был потрясающий. Сборная ЮАР, пропитавшись народным духом, впервые в истории стала чемпионом мира по регби.

Георгий предложил пройти подобный путь игрокам сборной России по футболу в преддверии домашнего чемпионата мира. Спустя день после выпуска программы, один из жителей Новоникитска составил открытое обращение к Президенту России. В обращении говорилось: «Игроки сборной страны периодически попадают в неприглядные ситуации, демонстрируя неуважительное отношение к своему народу. Показывая низкие результаты на международных соревнованиях, игроки при этом получают, по меркам простого российского гражданина, огромные премиальные. Мы замечаем слабый уровень образованности отдельных игроков, что, к сожалению, является отражением и общего уровня образованности молодых людей в России.На игроков сборной России смотрит вся наша огромная Родина. Они – пример для подрастающего поколения! Считаю важным, игрокам сборной России совершить культурно-ознакомительную поездку по нашей стране, провести ряд тренировок с дворовыми мальчишками, ознакомиться с трудностями малообеспеченной части населения. Понятно, что за то короткое время, которое осталось до чемпионата мира, трудно вырастить поколение всемирно признанных футболистов. И, всё же, знакомство с истинной Россией позволит нашей сборной проникнуться народным духом, духом победителя. Мечтаю ли я о победе России на домашнем чемпионате мира? Нет. Я мечтаю о том, чтобы после всех проведённых нашей командой матчей, дети во дворах, вдохновлённые игрой и самоотдачей наших ребят, загорелись интересом к спорту».

Обращение за неделю подписали около миллиона человек.

О соблазнах

– В этом мире всё продаётся, Георгий Александрович. Понимаю, что могу быть Вам несимпатичен, что политика моего канала может быть далека от того, чем Вы сейчас занимаетесь. И всё же, когда Вы окажетесь на улице, а это произойдёт в любом случае, если моё предложение будет отвергнуто, то поймёте, что кушать тоже надо. Вы женаты? Дети есть?

– Холост. – Сухо произнёс Георгий, сглотнув вдруг образовавшийся в горле ком.

– Молодо-зелено! Когда женитесь, дети появятся, поймёте. Я тоже в молодости был романтиком. И знаете, что понял в те далёкие годы?

– И что же? – Спросил Георгий.

– Романтизм – это прекрасно. Но он не способен сдвинуть с курса громадную баржу цивилизации. Романтизм помогает молодым людям научиться плавать. Только, Георгий Александрович, когда вокруг пловца начинают кружиться акулы, мечта – не помощник.

Что Вы можете дать миру своими «Добрыми новостями»? Мечту? Допустим. А дальше? Думаете, люди станут добрее? Любовь и мир на всей планете? Я прекрасно разбираюсь в людях и знаю, что им нужно.

Романтизм им не нужен. Люди хотят иметь полный холодильник и безопасность. И Вашей будущей семье, молодой человек, это тоже будет нужно. – Лисовский намеренно замолчал, дав слово Георгию.

– Если Вы о хлебе насущном говорите, Борис Леонидович, – тихо сказал Георгий, – то я смогу на него заработать. И хлеб мой будет благословлён чистыми мыслями и благими делами.

– Ах-ха-ха! – Борис Леонидович несколько секунд безудержно смеялся, идейность парня его крайне забавляла. – Узнаю себя в молодости. Такой же непреклонный был. Благие устремления пройдут с годами, поверьте. Эта грешная земля нуждается в людях расчётливых, практичных хозяевах, способных накормить обездоленных настоящим хлебом, а не громкими словами.

– Борис Леонидович, насколько мне известно, Вы не вырастили ни одного колоска пшеницы. Зато Ваша медиа-империя производит огромные объёмы лжи, лицемерия и грязи. – Георгий словно превратился в глыбу льда. – Вашим словам я не верю. Если Вы так печётесь о благе простого народа, то начните, хотя бы, показывать на Вашем канале добрые и радостные программы. Хорошее настроение не менее важно, чем кусок хлеба. Не хлебом единым жив человек.

– Наивность. – На лице Лисовского не осталось и следа от смеха. – Что же, твою позицию я понял. Перейдём к делу. У меня мало времени. Предлагаю оклад в десять раз больше, чем ты получаешь здесь. После моей победы на выборах твой оклад удвою, будешь работать в столице. Президенту и всей его команде ты и твои товарищи нужны лишь до выборов. После они выкинут всех вас за ненадобностью. Подумай о будущем, парень. Вечером позвонит мой человек. Дашь ему окончательный ответ.

И не будем философствовать. Надеюсь, я предельно ясно выразился. Дважды не предлагаю. Это твой спасительный круг, Весницын. Я подписал бумагу на увольнение Валерия Валентиновича. Ты займёшь его место. У тебя есть реальный шанс сделать блестящую карьеру на телевидении. Надеюсь на твой трезвый расчёт. – Окончив фразу, гость затушил сигару о рабочий стол ведущего. Встал с кресла и медленно направился к выходу.

В голове Георгия воцарился хаос. С одной стороны, о таком доходе он и не мечтал. Ум настаивал согласиться. В любом случае можно было потерпеть годок-другой, скопить требующуюся сумму на своё дело, а потом уйти. Доверия же к «полковнику» и всей руководящей верхушке он не имел. Шансы Лисовского на победу были весьма велики. С другой…

Парень унял внутреннюю дрожь и как можно спокойнее сказал вслед уходящему депутату:

– Борис Леонидович, подождите. Мой ответ можете услышать сейчас.

– Что же, извольте его огласить. – Развернувшись, радушно произнёс Лисовский.

– Ум мой одобряет Ваши слова. Я хочу создать семью, и прекрасно понимаю, насколько важно обеспечить родных всем необходимым.

– Разумные слова, Георгий Александрович, я в Вас не ошибся. – Довольно произнёс гость.

– Вы правы в том, что я наивен и слишком романтичен. Ведь романтиками движет мечта изменить развитие цивилизации. Но не романтики печатают деньги и нанимают армии. Не романтики стараются всех и вся контролировать. Жаль, запал у них маловат. Пять-десять лет и всё. Материальный мир диктует свои правила.

– И? – Нахмурился депутат.

– От вашего предложения моё сердце неприятно сжимается. Я хорошо помню глаза Валерия Валентинович, который отработал у Вас пятнадцать лет. Это глаза несчастного человека. Не ведаю, сколько Вы ему платили, но чувствую, что за Ваши деньги он потерял свою жизнь. Я не для того родился, чтобы тратить душевные силы на таких людей, как Вы, Борис Леонидович. Пусть я – фигура меньшего масштаба, зато у меня хватит внутреннего достоинства ответить Вам «нет». Моё «нет» включает в себя не только отказ от должности главного режиссёра. Я говорю «нет» всей Вашей политике. И знайте, всего в жизни купить нельзя. Нельзя купить Любовь, Дружбу, Уважение, Счастье.

Что касается Вашей заботы о полном холодильнике наших граждан, то это Вам нужно лишь для того, чтобы рабы имели силы на Вас работать. А «Лис-ТВ» быстро прочистит им мозги от ненужных вопросов. Вы вправе проживать свою жизнь так, как считаете нужным. Но что-то мне подсказывает, что на смертном одре Вы поменяете свои взгляды. На тот свет своё состояние забрать не получится. Как говорят: «В гробу карманов нет». Надеюсь, что мне свои взгляды в конце жизни менять не придётся.

А власть над людьми – это очередной самообман. Истинной властью обладает лишь Любовь. Вас кто-нибудь любит? А Вы любите? Знакомо это чувство? – Георгий задал гостю неприятные для него вопросы. На лице Лисовского дернулся мускул. Белки глаз покрас- нели. Депутат развернулся и в дверном проёме сухо произнёс:

– Вскоре у Вас кроме мечты ничего не останется, Георгий Александрович.

Хорошие новости будущего

Школьники Северодвинска разработали новейший спутник связи «Папоротник». Вывод спутника на орбиту запланирован в ноябре следующего года.

В Новосибирске прошла самая массовая утренняя зарядка в мире. Одновременно занимались восемьдесят тысяч человек.

Урожай мандаринов поспел в Чукотском крае. «Чукотские мандарины» – производитель мандаринов номер один в мире.

Утилизирован последний снаряд. Государства успешно завершили процесс всеобщего разоружения.

Чемпионат мира по телепортации выиграли российские студенты, телепортировав всю судейскую бригаду на шикарный крымский пляж.

Со вчерашнего дня в российских школах на уроках физкультуры будут проводиться соревнования по лапте.

Стихотворная форма общения теперь является нормой среди подрастающего поколения.

Российские женщины полны решимости в следующем году поставить новый рекорд рождаемости. «Одна семья – девять детей» – привыкаем к новым приятным реалиям.

Минимальный размер оплаты труда в России приравнен к зарплате депутатов Государственной Думы. Теперь депутаты искренне заинтересованы в повышении общего благосостояния россиян.

Государство выделяет двадцать миллионов рублей на строительство дома для каждой семьи, желающей переселиться из города в деревню.

Россия прочно удерживает лидерство по инвестиционной привлекательности. Свои сбережения в российских рублях хранят 80% жителей планеты.

Доля доходов от туризма в России по итогам прошедшего года составила 34%. Ныряние в прорубь, песни у костра, объятия с берёзкой, хороводная программа, душевные беседы – лишь малый список программы иностранного туриста.

Российские туристы признаны самыми культурными и благостными гостями на международных курортах.

В России закрылась последняя больница ввиду отсутствия больных в стране. Средняя продолжительность жизни рядового россиянина стремится к 150-ти годам.

Русский язык является вторым государственным языком в 149 странах мира. В 67 он является основным.

Иван-чай и травяные сборы вытеснили с мирового рынка индийские и китайские чаи.

С поверхности мирового океана убрано последнее скопление пластикового мусора.

В конкурсе «Евровидение» в нынешнем году будут участвовать многодетные семьи разных стран. Участники будут в национальных костюмах исполнять песни на родном языке.

Легкоатлет Иван Крепов отказался от звания чемпиона мира, победив на вчерашних соревнованиях. По словам Ивана, в его поселении все мужики такие, любой бы выиграл.

С 1 мая вводится безвизовый режим с Канадой. Такое решение принял губернатор Аляски Валерий Сычугин.

В отделении №56789 Мирового холдинга «Сбербанк» зарегистрирован миллиардный вкладчик. Им стал мексиканец Мануэль Чирито Санчес.

За два утренних часа котировки хвои сосны на фондовой бирже поднялись на 17%.

Прошло три года с того момента, как губернаторов обязали лично ремонтировать дороги в регионах. С тех пор Россия считается страной самых качественных дорог.

Государственная Дума запретила использование ссудного процента на территории России.

Батарейки «Чернозём-1000», разлагаясь в земле, насыщают её всем необходимым набором полезных микроэлемен- тов для живых организмов.

В прошедшем году каждый третий россиянин высадил более 300 саженцев лиственных и хвойных пород деревьев.

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Источник: whatisgood.ru