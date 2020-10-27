В новостях появилось два интересных и важных сообщения. Сначала первое. «Известия» пишут: «Правительство РФ ухудшило прогноз по убыли населения. Правительство России подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении «Известий» 15 октября, до 2024 года население страны может уменьшиться на 1,2 млн человек. В предыдущей версии плана убыль населения по итогам 2020 планировалась на уровне 158 тыс. человек. Однако по скорректированным оценкам кабмина численность россиян сократится на 352,5 тыс. В следующие четыре года население страны также будет сокращаться по более пессимистичному сценарию. Так, если раньше прогнозировалось, что в 2021 году население сократится на 81,5 тыс. человек, а затем будет наблюдаться рост, то теперь предполагается, что россиян в следующем году стане меньше на 290 тыс. человек».

Вымирание России идет по самому худшему сценарию. В чем причина?

«Известия» пишут: «По мнению профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любви Храпылиной, такая прогнозируемая убыль населения является результатом последствий Второй мировой войны, демографических ям 1990-х годов и неготовностью россиян к многодетности».

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:

стали тихими наши дворы…

Интересно, а возложение цветов к подножию памятника Борису Николаевичу возле Ельцин-центра поможет преодолению демографических ям девяностых? Или этому идолу нужно кровавые жертвы приносить?

Что касается последствий войны… Я так и представляю себе Нюрнбергский процесс, на котором нацисты объясняют, что никакого Холокоста не было, а некоторое сокращение численности евреев на самом деле вызвана демографической ямой от резни, устроенное еще древними римлянами: «И так с тех пор и пошло»…

Я предлагаю обратить на одну особенность: после страшных потерь Великой Отечественной войны рост населения нашей страны очень быстро восстановился и не прекращался до самых реформ. И никакой неготовности россиян к многодетности не было. Потом, после старта беспрерывных реформ, началось вымирание, не прекращающееся до сих. Так неужели вымирание вызывается только стародавними факторами - печенегами , половцами .... ? И нет ничего в путинской стабильности, что так эффективно нас убивает? Или есть?

ОЖИРЕНИЕ

В этой связи хочу обратить ваше внимание на другое сообщение, появившееся почти одновременно с первым.

«МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Ожирение в России имеют 19% мужчин и 27,6% женщин. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью, опубликованном в на сайте "Здоровое питание". "В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение - у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно", - сказала она.

Попова пояснила, что это опасно ростом числа хронических заболеваний, проблемами с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом.

Что касается регионов, где наиболее распространено ожирение, в первую десятку входят Орловская, Курганская, Воронежская, Кемеровская, Курская, Брянская, Тульская, Еврейская автономная области, а также Республика Алтай и Алтайский край.

Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что сейчас отмечается стремительный рост количества детей с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями. "Среди мальчиков школьного возраста избыточная масса тела у 20%, ожирение у каждого десятого (10,7%). Среди девочек - 14% и 5,6% соответственно. И это, в первую очередь, вопрос к воспитанию культуры питания и к семье. Ведь самое главное в здоровом питании - не отказ от каких-то продуктов, а умеренность и правильное приготовление - без избытка соли, сахара и жира", - заключила она».

БЕДНЫЕ И ТОЛСТЫЕ

А что такое происходит? Некоторые реагируют так: «Все жалуетесь на бедность! А тут эпидемия ожирения! Больше жрать стали!»

Но обратите внимание – какие именно регионы поражены ожирением. За исключением Курской области, это не очень благополучные регионы.

Вот информация из различных источников:

- «Орловскую область давно считают экономически депрессивным регионом. Всё, что ещё живо в промышленности, «лежит на боку»". По размеру среднедушевого дохода жители Орловской области – одни из самых бедных в ЦФО».

- «Воронеж занял 55-е место в рейтинге городов России по уровню зарплат. Согласно данным исследования РИА «Рейтинг» средняя чистая (за вычетом НДФЛ) зарплата в столице Черноземья в первом квартале 2019 года составила 35 тысяч рублей. На эти деньги воронежцы могут купить 1,96 потребительского набора товаров и услуг, что является одним из худших показателей среди крупнейших городов России. Так, на среднюю зарплату в Красноярске можно купить 2,5 фиксированного набора, в Уфе — 2,31, в Екатеринбурге — 2,28, в Казани — 2,27».

- «Курганская область вошла в десятку регионов РФ с самыми низкими доходами населения, говорится в исследовании, проведенном РИА «Новости». Также среди самых бедных субъектов: Республика Алтай, Еврейская автономная область. «Даже средние доходы в этих регионах не позволяют говорить о хорошем материальном положении населения», отмечают эксперты».

- «В Кемеровской области почти 15% населения живут за чертой бедности. При этом каждый десятый из этих людей находится в крайней степени нужды. Рейтинг регионов по доходам населения составило информационное агентство «РИА Новости». Среди 85 субъектов РФ Кузбасс занял 51 место».

- «В рейтинге, который учитывает доходы населения и долю бедных, Брянская область заняла 49 место».

- «Росстат: уровень бедности в Брянской области — выше среднероссийского. Брянская область находится в «красной зоне» — уровень бедности в регионе по итогам 2018 года составляет 13,2% (выше среднего по России)».

- «Тульская область занимает 37-ое место по России в рейтинге бедности».

Ожирение почему-то поражает бедные регионы. Так чем оно вызывается?

БОЛЕЗНЬ БЕДНЫХ

Статья с сайта «Национальной Службы Новостей» от 10.03.2019: «Специалисты отмечают то, что число людей с ожирением в стране в последнее время стабильно растёт. Прокомментировать парадоксальную ситуацию, когда с одной стороны население страны беднеет из-за кризиса, а с другой – растёт число россиян с ожирением, НСН попросила профессора, доктора медицинских наук Алексея Ковалькова.

«Ожирение – это болезнь бедных людей. Этот парадокс был отмечен ещё в Америке. В своё время в сенате США рассматривался вопрос о помощи бедным афроамериканцам. Когда в парламент пришли представители этих самых бедных афроамериканцев, то сенаторы были очень удивлены, потому что это были очень тучные люди. Естественно, возник вопрос – почему так происходит? Учёные стали исследовать эту проблему и оказалось, что причина заключается в питании», - рассказал эксперт.

И дело здесь, по его словам, в том, что богатые люди могут себе позволить белковую пищу - мясо и рыбу. Бедные, в основном, питаются углеводами.

«За счёт этого как раз развивается ожирение, из-за огромного количества углеводов в организме. Они инициируют выработку инсулина в больших количествах, а он действует на жировые клетки так, что они открываются на вход и закрываются на выход и человек начинает набирать вес. За счёт этого и происходит ожирение у людей, не имеющих возможности купить дорогую еду», - заявил Ковальков.

«У нас полностью отсутствует профилактика ожирения. А ведь гораздо легче и дешевле заниматься профилактической медициной, чем потом лечить заболевания, которые приносит с собой избыточный вес и ожирение, а это болезни суставов, атеросклероз, заболевания сердца и головного мозга. У нас нет ни одной программы, ни на телевидении, ни на радио, которая рассказывала бы людям, как правильно питаться. Мы говорим об этом беспрестанно, но нас никто не слышит, видимо, это выгодно монополиям, которые лоббируют свои интересы в Государственной думе», - заключил эксперт».

Я очень хочу обратить Ваше внимание – власть приняла беспрецедентные меры в борьбе с коронавирусом, но профилактика ожирения отсутствует. Хотя, это проблема носит в первую очередь социальный характер, она напрямую связана с экономической политикой государства. Но равнодушие – полное. И даже невозможно оценить масштабы проблемы.

Известия пишут: «Статистика роста заболеваемости ожирением в два раза — это всего лишь надводная часть айсберга. Она собирается на основе статистических данных больниц, которые ведутся довольно убого, — поясняет «Известиям» терапевт, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. — Статистику ожирения нигде не фиксируют, если только в кабинете эндокринолога. У нас есть абсолютно точная статистика — статистика смертности и статистика рождаемости, а статистика некоторых болезней, а уж тем более таких как ожирение, очень-очень приблизительна и имеет погрешности. Я бы сказала, что число страдающих от ожирения выросло больше чем в два раза».

Врач реабилитолог-диетолог, эксперт сервиса «НаПоправку» Дмитрий Бобунов —

Чем больше степень ожирения, тем хуже для пациента: для его сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы. Уровень качества продуктов, к сожалению, только падает».

Плохое питание подрывает здоровье населения. Связь прямая. Элита толкая людей в пропасть нищеты - убивает их, различными способами.

ЭКОНОМИЯ НА ЕДЕ

Портал Rabota.ru, опросивший 2,7 тыс. россиян, выяснил, что почти треть опрошенных — 28% тратят на еду больше половины заработка. Немного меньше денег (от 40% до 50% доходов) тратят на продукты 21% респондентов. Это очень серьезные цифры, означающие что эти люди вынуждены ограничивать себя во всем. У 19% опрошенных эта статья расходов составляет 30-40% доходов, еще у 14% респондентов — 20- 30%. И только 7% участников опроса сказали, что тратят на еду всего 10-12% дохода. А вот на вопрос, приходилось ли экономить на продуктах, подавляющее большинство респондентов — 91% — ответили утвердительно, и только 9% — отрицательно. Чтобы подкрепить это статистикой, то согласно данным Росстата у россиян самая большая доля расходов среди стран Европы приходится на питание.

"Свободная пресса" пишет: «С июля 2018-го по июнь 2019-го, россияне стали покупать мяса на 4,3% меньше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании Gfk.

По мнению бывшего замминистра сельского хозяйства и продовольствия, д. э. н. Леонида Холода, снижение потребления мяса свидетельствует об экономическом неблагополучии россиян. В корзине потребления остаются «продукты Судного дня»: хлеб, картошка, морковь.

«СП»: - Сейчас россияне отказываются от мяса. Судный день близко?

- Это реакция на снижение платежеспособного спроса. У людей меньше денег в карманах и поэтому они меньше покупают. Совсем не есть они же не могут. Это все следствие падения доходов населения.

Беднеющие люди вынуждены покупать самые дешевые продукты. А это, как правило, фальсификат.

КРЕМЛЕВСКАЯ ДИЕТА ДЛЯ РОССИЯН

burckina_faso пишет: «Разумные и наблюдательные люди давно заметили парадокс: поля и пастбища в стране заросли лесом и бурьяном, коров на них не найти, а прилавки полны молочной продукции. Данный парадокс является зеркальным по отношению к СССР, где поля и пастбища были полны коров и прочих животных, а прилавки были пусты.

Но отгадка обоих парадоксов проста и очевидна каждому, кто в курсе, как работает рыночная экономика. Рыночной экономике совершено необязательно наращивать поголовье скота и удои молока - достаточно просто уравнять цены с платежеспособным спросом граждан и тогда мгновенно возникнет т.н. рыночное "изобилие" на прилавках за счет снижения реального потребления продуктов питания, включая молоко.

Но есть еще один способ наполнения прилавков т.н. "молочной" продукцией. Это изготовление суррогатов молочных продуктов -- масла, сыра, сливок, сметаны, мороженного из растительных жиров, а конкретно из пальмового масла, обильно импортируемого в нашу страну вот уже много лет.

И который превысил уже миллион тонн в прошлом году.

В этом месте опять полезно вспомнить СССР, который тоже ввозил пальмовое масло, но в гораздо меньших объемах: 300 грамм на человека в год против 7,2 кг. на человека в 2018 году.

То есть сейчас в пересчете на одного человека приходится 19,7 граммов в день. Много этот или мало? Много. Вредно это или нет? Считается, что опасная для человека доза - 3 грамма трансжиров в день. А в России приходится почти 20(!) граммов в день. Тех самых трансжиров. А кто это все сделал? Правительство Владимира Путина давно - вот уже 15 лет поощряет ввоз в Россию пальмового масла».

О некоторых свойства пальмового масла пишут «С.-Петербургские ведомости»:

- Самый ценный компонент в любом масле - линолевая кислота. В пальмовом ее всего 5%.

- Температура плавления пальмового масла - около 40 градусов. Организму при среднестатистической температуре 36,6 нужно тратить больше энергии, чтобы его переварить.

- Попадая в желудок с другими компонентами, пальмовое масло остается пластичной липкой массой вроде пластилина, прилипая к поверхности органов пищеварительного тракта. Оседает на стенках кишечника, холестериновыми бляшками на стенках сосудов. Нарушая обмен веществ, ведет к диабету, ожирению, проблемам с сердцем...

«Врачи предупреждают об опасностях использования пальмового масла в пище, некоторые западные государства и крупные продуктовые сети обсуждают перспективу запрета его импорта в пищевых целях. Однако в Россию пальмового масла ввозят все больше – иначе полки магазинов могут заметно опустеть, говорят эксперты. При этом большинство людей даже не подозревает, в какой самой разнообразной еде может скрываться этот продукт.

Пальмовое масло, как постоянно подчеркивают эксперты, входит в состав более чем половины всех продающихся пищевых продуктов, от булочек, шоколадных конфет, мороженого и макарон до суррогатных или просто фальсифицированных сыров, масла и творога, где им подменяют молочные жиры. При этом очень часто жители России, из-за мошенничества импортеров, производителей продуктов питания и коррупции в надзорных органах, употребляют даже не пищевые сорта пальмового масла, а менее качественные технические – наполненные канцерогенами, мутагенами и массой прочей гадости. В России при этом, в отличие от большинства других государств, нет и в ближайшем будущем не появится никаких законодательных актов, регулирующих ввоз пальмового масла.

Москва подписала с Индонезией контракт о поставке 11 истребителей Су-35 на сумму в 1 миллиард 140 миллионов долларов. Согласно условиям сделки, часть этой суммы Индонезия покроет отправкой в Россию новых десятков тысяч тонн своего пальмового масла.

Обо всем этом рассказывает экономист Татьяна Рыбалова:

​– При производстве каких пищевых продуктов в России сейчас в основном используется пальмовое масло? О многих люди знают, но может быть, в некоторых случаях потребители даже не подозревают, что оно там есть.

– Спектр продуктов, при производстве которых используется пальмовое масло, очень широк. Потребители знают лишь о тех, о которых много говорят и пишут СМИ. Например, молочная продукция. Потому что народ привык к молочным продуктам, потребляет их достаточно много, и то, что они изменили свой и вкус, и вид, и прочее, достаточно наглядно показывает, что туда стали добавлять. Но на самом деле та же кондитерская отрасль использует не меньше пальмового масла! Просто кондитеры как-то стараются не замечать эти вопросы. Однако все булочные и кондитерские изделия с длительным сроком хранения используют пальмовое масло.

​– О каких разновидностях пальмового масла мы говорим, когда заходит речь об импорте его именно в Россию? Ведь это не один однородный продукт, у него бывают различные сорта, степени качества, да и вообще используется оно совершенно по-разному в мире. Например, в странах Евросоюза больше половины ввозимого пальмового масла добавляется в топливо – но не в еду.

– А вот в России вообще громко этот вопрос не обсуждается – какого качества поступает пальмовое масло? Мою большую обеспокоенность вызывает то, что ввозятся технические сорта масла, и к тому же в ненадлежащей, непищевой таре, в вагонах, предназначенных для продукции, которая не используется в пищевой промышленности. Применяются для производства продуктов даже откровенно технические масла с плохой очисткой!

– Почему правительства, парламенты разных стран мира все активнее обсуждают тему именно пальмового масла, его импорт, как для пищевых целей, так и для технических, пытаются регулировать, вводят запреты, и их очень много – но в России, как я понимаю, на этот счет никаких законодательных актов не существует?

– Их применение дает возможность увеличить сроки хранения продуктов, и конечно же, бизнес это все использует. Сегодня, с моей точки зрения, не начинается активной борьбы в России против использования пальмового и других тропических масел по одной причине: доходы у народа не те ! Ввоз этих масел дает возможность производить более дешевую продукцию, чтобы полки магазинов не оказались пустыми! Меня больше всего беспокоит то, что в стране, повторюсь, очень много фальсификата! пока-то люди машинально покупают вот эти вот "масло", "сыр" и "творог", наивно думая, что они из молока! Вы знаете, что когда жидкая фракция в процессе обработки пальмового масла превращается в твердую фракцию, идет образование тех самых опаснейших трансжиров, с которыми во всем мире ведется сейчас такая борьба?»

ПОКА РАК НА ГОРЕ НЕ СВИСТНЕТ

«Версия» пишет 18.10.2020: «Россия лидирует по числу больных раком на 100 тыс. населения. Заболевания в большинстве случаев диагностируют на III–IV стадиях, когда спасти человека уже невозможно. Ежегодный экономический ущерб от онкологических заболеваний превышает 90 млрд рублей. Несмотря на то что проблемы растут, как снежный ком, национальная онкологическая программа в России свёрнута…».

Понимаете ли – свернута… А развернуто нечто другое.

«Life.ru» пишет: «Россия давно стала надёжным рынком для сбыта пальмового масла, что, возможно, привело к взрывному росту онкологии. Поддерживая азиатских производителей, дилеры масла игнорируют тревожные сигналы о наличии в нём опасного канцерогена — глицидола. Пальмовое масло находится почти в половине всех пищевых российских продуктов.

Пальмовое масло — это дёшево и сердито. Для удаления красного цвета и нейтрализации специфического запаха оно нагревается до 200 градусов. Нагревание приводит к образованию токсичных глицидиловых эфиров — GE, которые, согласно отчёту EFSA (Европейское агентство по безопасности продуктов питания), могут вызывать онкологию. С похожим докладом выступила и Всемирная организация здравоохранения, установив возможную связь онкологических заболеваний с GE. Из-за специфичного состава пальмового масла при его переработке глицидола образовывается в разы больше, чем в других маслах, — до 10,52 мг/кг.

В России этот вопрос стоит особенно остро. Несмотря на очевидные свидетельства об опасности GE, его содержание в масле здесь вообще никак не регламентируется, что вызывает подозрения о вмешательстве неких тёмных сил.

В Европе ещё в 2016 году после доклада EFSA установили необходимые регламенты для содержания GE — сколько организм может переработать без особого вреда для себя. Это 1 мг/кг. Теперь соседям поступает пищевое пальмовое масло, которое имеет сертификат, свидетельствующий об отсутствии глицидиловых эфиров. Европейский производитель идёт на финансовые издержки, используя особые температурные режимы для того, чтобы максимально сократить количество GE в продукте. На прилавки России же продолжают поступать продукты с дешёвым — техническим по меркам Европы — маслом. То же масло идёт на производство лаков, топлива и горючих материалов. Несколько лет назад его вообще завозили в страну в топливных цистернах. Из-за недостатка специализированных цистерн использовали вот такие, плохо промытые, непропаренные, с остатками на дне нефтепродуктов и ржавчины.

Правда, в августе прошлого года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) всё же приняла решение об установлении в России европейских нормативов. Но они до сих пор не внесены в Технический регламент, насыщенная глицидолом "пальма" продолжает отравлять продукты.

Пальмовое лобби уверяет россиян, что вред GE — вопрос дискуссионный. Но пока лоббисты защищают интересы индонезийских и малайзийских поставщиков, в России разворачивается самая настоящая эпидемия онкологии.

В России уже на протяжении порядка десяти лет растёт число случаев заболевания раком. Сейчас врачи выявляют порядка 600 тысяч случаев онкологии в год, и эта цифра продолжает расти, о чём обеспокоенно говорит главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Также онкология в стране заметно молодеет. Каждый год в диспансерах страны проходит лечение около тридцати тысяч детей с онкозаболеваниями. Это тревожные показатели, ведь в 2008 году их было 16,6 тысячи.

Рак вызывают глицидиловые эфиры, о чём Лайфу рассказал врач-патологоанатом Дмитрий Григорьев из Санкт-Петербурга. За двадцать лет своей практики он отмечает устойчивый рост смертей от онкологии. Особенно это касается опухолей пищеварительной системы:

— Глицидол — это канцероген. Естественно, его главной мишенью является пищеварительный тракт... Самое неприятное, что продукты с глицидолом поставляют в школы и детские сады. Пока я наблюдаю только рост смертей».

А вы говорите – масочный режим…

ТОЛСТЕЮЩИЕ И УМИРАЮЩИЕ

Я еще раз хочу обратить ваше внимание на регионы, которые Поповой названы в числе пораженных ожирением. Что там с демографией?

- «В Воронежской области уровень смертности превысил уровень рождаемости на 11,7 тыс. человек. Воронежская область оказалась в топе данного антирейтинга».

- «В Кемеровской области уровень смертности превысил уровень рождаемости на 9,8 тыс. человек».

- «В Тульской области уровень смертности превысил уровень рождаемости на 11,3 тыс. человек».

- «В Алтайском крае падает рождаемость, растет смертность, а число уехавших в другие страны и регионы превышает количество тех, кто рискнул переселиться к нам. По сути, регион вымирает».

- «Численность населения Еврейской автономной области продолжает сокращаться. ».

- «Росстат опубликовал статистику по естественной убыли населения за январь-апрель 2020 года. Согласно данным ведомства, в Орловской области за исследуемый период, родились 1815 человек, а умерли – 3722 человека. Орловская область оказалась одной из самых вымирающих в России».

- «Регион России, который может исчезнуть. Как может быть, чтобы целые регионы исчезали? Увы, у нас в России может. Речь о Курганской области. Беднейший в Уральском федеральном округе регион просто вымирает. Основная проблема Курганской области - стремительное сокращение численности работающего населения. И это не инсинуации Госдепа - какое ему дело до зауральской глубинки? Это официальные данные Росстата».

- «Среди вымирающих городов, как сообщает ТАСС, назван и Брянск, а также Нижний Новгород и Нижний Тагил».

ЧТО НАС КОСИТ?

А что вообще убивает «дорогих россиян»?

Сайт «Здоровье инфо» опубликовал статью под заголовком «От чего умирает Россия». В нем говорится: ««Основные причины смертности в России. Обратимся к статистике. Первую строку неизменно занимает смертность от болезней системы кровообращения, на которые приходится 55% от общего числа умерших в стране. Заболевания системы кровообращения только в первом полугодии текущего года стали причиной смерти 525 431 человека! Ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные болезни – лидирующие причины смертности в России. На их долю приходится 29,1% и 16,9% от смертей по всем причинам соответственно. Только задумайтесь, ишемическая болезнь сердца унесла жизни 278 395 человек, цереброваскулярные болезни –161 658 человек.

Для сравнения, по причине новообразований умерло 143 145 человек (15% от общего числа смертей по всем причинам), от болезней органов дыхания – 37 696 человек (3,9%), от заболеваний органов пищеварения – 42 756 человека (4,5%).

Очевидно, Россия умирает от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца (в том числе инфаркт миокарда) и цереброваскулярные болезни, причиной которых являются атеросклероз и гипертоническая болезнь, прочно лидируют в структуре общей смертности России.

Не стоит думать, что нарушения в работе сердца и сосудов связаны только с возрастными изменениями и наследственными факторами. Согласно анализу смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в двенадцати регионах Российской Федерации, опубликованному в Российском кардиологическом журнале, 60% смертности от таких заболеваний связано с другими причинами, обычно называемыми факторами риска. К ним относят:

- артериальную гипертонию;

- гиперхолестеринемию;

- нарушение углеводного и липидного обмена;

- ожирение;

- курение;

- чрезмерное употребление алкоголя;

- снижение физической активности.

Высокая распространенность факторов риска и не достаточная информированность населения – основные причины сложившейся ситуации.

Половина из этих рисков связано с нарушением питания! Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. В бюллетене ВОЗ, опубликованном в июле 2013 года, отмечено, что в отдельных странах смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей, употребляющих в пищу продукты с высоким содержанием насыщенных животных жиров, трансжиров, калорий и соли почти в два раза превышает аналогичный показатель среди людей, придерживающихся здорового питания

Одним из основных факторов риска развития и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с нарушением питания, является повышение уровня холестерина в крови. Увеличение уровня холестерина провоцирует появление атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Это является реальным риском развития инфарктов, инсультов и тромбоза, которые могут привести к летальному исходу. Согласно данным Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, около 60% взрослого населения России имеют повышение концентрации общего холестерина, у 20% данный уровень соответствует высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это означает, что 60% трудоспособного населения страны нуждаются, по меньшей мере, в диетическом, и 15% – 20% в медикаментозном лечении».

Вы оцените масштабы вымирания! Какой там коронавирус! (Кстати, вы заметили среди причин заболеваний - снижение физической активности? Ах, как полезна, как спасительна «самоизоляция»!) Эти цифры, которыми пугают обывателя – просто смешны. И они показывают – как легко создать психоз. Люди таскают маску, не понимая – что их убивает совсем другое. Что у россиянина шанс умереть не то, что от коронавируса, а от любого инфекционного заболевания – очень мал. Дорогих россиян косит иная смерть. Но они ее не бояться, ведь ей их не пугают.

Еще свежая информация. «Kommersant.ru» пишет: «Продолжительность здоровой жизни в России в 2019 году составляет 63,7 года — это наименьший показатель среди стран Европы. Об этом свидетельствует исследование проекта Global Burden of Disease, опубликованное в медицинском журнале The Lancet».

Источник: https://stalingrad.site/articles/produkty-i-genotsid/