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ФАРМАЦЕВТЫ НЕ ХОТЯТ чтобы мы пользовались этими рецептами! Как народная медицина заменяет АПТЕКИ?

22:04. 25 октября 2020 55 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fL713XwFViQ

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3649 2799
    Игорь 25 октября 2020 в 22:44

    Фармацевтов мы достали за эти месяцами своим нытьем – что посоветуете? Завернуться и ползти в сторону Бадалыка – так можно большую часть денег сьэкономить.

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