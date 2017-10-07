О геноциде славян в 1991-2015 годах

В этой обзорной статье автор излагает результаты своего исследования феномена геноцида 1991–2015 гг. на примере «независимой» Украины, поскольку он является ее жителем и на своей семье ощутил его воздействие. В то же время выявленные автором механизмы геноцида, применяемые в Украине по отношению к ее коренному населению, являются универсальными и применяются властью других капиталистических стран постсоветского пространства и Восточной Европы.

Согласно данным Доклада о человеческом развитии 2007/2008 ПР ООН из 177 стран мира спад населения к 2005 году (и по прогнозу к 2015 году) по отношению к 1975 году наблюдался в Чехии, Венгрии, Словакии, Эстонии, Латвии, Болгарии, Беларуси, Российской Федерации, Украине, Грузии. Отметим, что, прежде всего, это страны, где проживают славяне. В то время численность населения во всем мире за указанный период поднялась с 4,1 млрд до 6,5 млрд (7,2 млрд в 2015 г.), и сокращение населения на фоне мирового роста на 76% свидетельствует о значительном ущербе национальным ресурсам этим стран.

Правомерно ли говорить о геноциде 1991–2015 гг.?

У многих граждан заявление о том, что в независимой Украине с 1991 года по настоящее время осуществляется геноцид, вызывает улыбку или непонимание. Во многом это связано с тем, что бывший президент В.Ю. Ющенко массово внедрял в сознание общественности миф о голодоморе 1932–1933 гг. в Украине и добился принятия соответствующего закона о признании факта геноцида. Этот «якобы советский геноцид», как теперь ассоциируется в сознании общественности, якобы осуществлялся путем создания искусственного голода (нехватки продуктов питания, отобрании продуктов продразверсткой). И теперь все думают, что геноцид – это отобрание продуктов питания.

Не вдаваясь в разоблачения этого мифа, всё же отметим, что голод 1932–1933 гг. был вызван объективными обстоятельствами: засухой, неурожаем, низким уровнем производительности труда в сельском хозяйстве. И добавим, что отбирать продукты питания можно не только насильственно, но и другими, более иезуитскими способами: опережающим повышением цен и обесцениванием доходов населения, в связи с чем жители страны не могут приобрести продукты питания в достаточном количестве, получить медицинскую помощь (из-за фактической дороговизны лекарств и услуг), чтобы обеспечить нормальное функционирование организма человека и сохранение его здоровья.

Фактически в Украине (как и в других постсоветских странах) имеет место скрытый голод (непоступление питательных веществ в организм человека в достаточном количестве). А последствия скрытого голода и явного голода (который был в неурожайные годы во все времена истории, будь-то Киевская Русь или Московское царство, и искоренен в СССР к 1950-м годам) одинаковы (согласно соответствующей статье о голоде в Большой Советской Энциклопедии). Те, кто посмекалистей (в основном это представители власти и правоохранительных органов, против которых мы вели уголовные дела в 2007–2009 гг. по факту геноцида в Украине), утверждают, что сокращение населения, его обеднение – это объективные экономические обстоятельства. И «закрывают глаза» на то, что ухудшение жизненного уровня и все вытекающие из этого последствия – это вина власти, конкретных лиц, управляющих государством, регионами и предприятиями.

Очевидно, что приватизация и изменение налоговой системы, что введено конкретными законами и постановлениями Верховной Рады Украины, Кабмина, которые принимались конкретными лицами, приведут к перетеканию денежных средств в карманы новых владельцев предприятий, а не в карманы простых тружеников. Также очевидно, что разрушение предприятий (закрытие, вывоз оборудования на металлолом и пр.) и сокращение площадей посевов сельскохозяйственных культур неизбежно приведут к сокращению поступлений в бюджет, к уменьшению оплаты труда, к уменьшению объема ВВП.

А ведь это происходит по вине руководителей экономических объектов (которые, согласно должностным инструкциям, обязаны увеличивать производительность труда, наращивать объемы производства, внедрять новые технологии. Те же самые требования предъявляются и к политическим руководителям, которые должны добиваться улучшения макропоказателей. Представьте себе, что было бы с рабочим, если бы он, вопреки должностной инструкции и заданию руководства, производил не 100 деталей, а всего лишь 30, из которых половину продавал бы на металлолом? В лучшем случае его бы уволили, а в худшем – посадили бы за решетку. Почему люди, еще в глубокой древности, считали, что сокращение населения, упадок государства – это вина его руководителя? Чему служит подтверждение из Книги притч Соломоновых: «Во множестве народа – величие царя, а при малолюдстве народа – беда Государю». А сейчас полагают, что руководство ни в чем не виновато? Не из-за того, чтобы не нести ответственность и скрыть свою вину?

Объективная сторона преступления геноцида в 1991–2015 гг.

(юридическое обоснование)

Приведем выдержку из статьи 2 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (принята резолюцией № 260 (III) Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года), дающей определение преступлению геноцида (Уголовные кодексы всех рассматриваемых стран дублируют эти положения, предусматривая за них строгую ответственность без срока давности):

«В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

а) убийство членов такой группы;

b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;

e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую».

Применительно к Украине (и другим странам, где проживают славяне, в том числе и к России) имеют место действия, совершаемые с намерением уничтожить частично национальную или религиозную группу способами, предусмотренными пп. с, d, e(хотя Россию следует похвалить за принятие мер по запрету усыновления детей иностранцами многих стран). В основном большой удельный вес в частичном сокращении (уничтожении) населения вызван предумышленным созданием для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое ее уничтожение.

Почему под национальной группой мы понимаем коренное (титульное) население (жителей, граждан) страны? Так, согласно определению из комментариев к УК, «национальная группа (нация) – это такая исторически сложившаяся устойчивая общность людей, для которой характерна общая территория, экономические связи, свой язык, отличительные особенности быта, культуры, духовности».

Объектом преступления также является и расовая группа – славяне, так как сокращение населения происходит только в тех странах, где проживают славянские народы (русские, украинцы, белорусы, словаки, чехи и т.д.).

Почему под уничтожением мы понимаем сокращение населения? Согласно Толковому словарю Д.Н. Ушакова, «уничтожить – истребить, разрушить, прекратить существование». Путем обесценивания наших доходов, введения фактически платной медицинской помощи, легализации абортов, контрацептивов происходит постепенное прекращение существования национальных групп украинцев, русских, белорусов и других в виде сокращения численности таких групп (из-за страха молодежи родить детей и жить потом в бедности, из-за ухудшения здоровья населения, что приводит к преждевременной смерти, что вызвано экономическими условиями, которые насаждаются антинародной властью).

Доказательство вины руководства страны в организации геноцида 1991–2015 гг. со ссылкой на международные нормативно-правовые акты

Первые лица Украины, служебные лица органов власти Украины нарушали в отношении граждан Украины Декларацию социального прогресса и развития от 11 декабря 1969 года, в соответствии с которой «быстрое увеличение национального дохода и богатства и их справедливое распределение среди всех членов общества лежат в основе всякого социального прогресса, и поэтому они должны быть в центре деятельности каждого государства и правительства» (статья 7). С 1991 года по 1998 год объем ВВП падал, в настоящее время рост ВВП не является быстрым и не обеспечивает наверстывание упущенного прироста ВВП. По приблизительным оценкам, если бы не было переворота 1991 года в Украине, то к 2005 году объем ВВП “Советской” Украины увеличился бы в два раза по отношению к 1990 году, тогда как, в соответствии с официальными данными, объем ВВП независимой Украины в 2005 году составлял только лишь 55% от ВВП 1990 года. В Украине также нет справедливого распределения богатства, что подтверждается ростом имущественного расслоения общества (увеличение коэффициента отношения доходов 20% самого богатого населения к доходам 20% самого бедного населения) и прогрессивным ростом численности миллионеров.

Также со стороны власть имущих в отношении граждан Украины в 1991-2015 годах нарушался Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят 16 декабря 1966 года Генеральной Ассамблеей ООН и ратифицирован Указом Президии Верховного Совета УССР № 2148-VIII от 19.10.1973), в соответствии с которым «государства, которые принимают участие в этом Пакте, признают право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, который включает в себя достаточное питание, одежду, жилье, и на неуклонное улучшение условий жизни. Государства-участники используют надлежащие меры относительно обеспечения осуществления этого права, признавая важное значение в этом отношении международного сотрудничества, основанного на свободном согласии» (статья 11). Также первые лица Украины нарушали в отношении граждан Украины Декларацию о праве на развитие (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 1986 года), в соответствии с которой «государства имеют право и обязанность определять соответствующую национальную политику развития, направленную на постоянное повышение благосостояния всего населения и всех отдельных лиц на основе их активного, свободного и конструктивного участия в развитии и в справедливом распределении создаваемых в ходе его благ» (статья 2), так как с 1991 года по настоящее время средняя и минимальная заработная плата в Украине с учетом инфляции уменьшалась, то есть доходы населения с каждым годом всё больше и больше обесценивались. И это предусмотрено на законодательном уровне. Так, в соответствии с условиями предоставления кредитов от МВФ была принята в 1992 году «Программа экономических реформ и политики Украины», согласно которой для получения кредита было установлено, что «суммы индексируемых доходов устанавливаются на уровне не более 60–70 процентов от суммы повышения розничных цен на товары и услуги».

Согласно переписи 2001 года, население Украины уменьшилось с 1989 по 2001 год на 3 млн человек, из которых 3 млн. отводится на долю русского населения. Из этого факта следует сделать два вывода, что, во-первых, главной мишенью геноцида на Украине является русское население, а во-вторых, русские при переписи боялись называть свое происхождение и к тому же, вначале 1990-х гг. они поменяли гражданство на украинское. Чтобы более точно рассчитать убыль русских и украинцев необходимо учитывать эти факторы, а также миграцию. Вывод, тогда покажет, что от геноцида страдают и украинцы.

Украинцы составляют 77.8% населения Украины, за исключением Автономной Республики Крым и Севастополя.

Наибольшая часть украинцев среди населения наблюдается в западных и центральных областях (за исключением Закарпатской и Черновицкой областей) – 88 – 98%. В областях Приднепровья и Слобожанщины часть украинцев составляет 70 – 82%.

В Донецкой и Луганской областях украинцы составляют 56 – 58% населения. Они преобладают в большинстве районов и городов, за исключением – Донецка (46.7%), Енакиево (45.3%), Макеевки (45.0%), Алчевска и других городов, а также юго-восточных районов – Станично-Луганского, Краснодонского, Свердовского.

Жестокий геноцид против русских в Крыму и на Донбассе, где большинство населения – русские, привел к тому (как одна из причин), что Крым отошел к России, а на Юге Украины вспыхнула война.

А то, как война украинской властью ведется на Донбассе – имеет признаки военных преступлений и прямого геноцида – под обстрел попадают больницы, школы, церкви, объекты инфраструктуры.

Механизмы геноцида 1991–2015 гг.

Не раскрывая подробно (так как это требует дополнительного объема предоставления информации, чего нельзя позволить в одной газетной статье), отметим, что геноцид в независимой Украине осуществляется умышленно путем принятия соответствующих национальных НПА, разрешающих импорт, посредничество (уголовно наказуемое в СССР как спекуляция), либерализацию цен (неконтролируемость цен государством; в то время как в США 40% цен регулируются государством, в Японии – 28%, а в Украине – 17%), разрыв экономических связей с Россией, развал АПК и промышленности, а также изменение социалистического способа хозяйствования и управления страной, который, согласно статистике, был самым эффективным в мире в плане прироста ВВП (народного благосостояния). А также приватизация, ваучеризация, декриминализация и легализация безработицы, занижение размеров минимальных зарплат, пенсий, пособий и их несоответствие реальному прожиточному минимуму, установление кратковременности выплат пособий по безработице, единоразовости некоторых соцвыплат, введение несправедливых налогов (в частности, отсутствие прогрессивного налога на прибыль и на роскошь), тенизация экономики (более 60% – в тени), принятие законов о выборах, лишающих население права быть избранным депутатом или президентом путем установления непомерно завышенных залогов, оформление займов у МВФ и других международных структур под большие проценты и на невыгодных условиях и многое другое.

Особая роль в уничтожении населения отведена инфляции. Ее непропорциональности. Так, цены на огурцы и свеклу в 2015 году по сравнению с 1985 годом поднялись в 160 раз, буханка хлеба подорожала в 30 раз, молоко – в 60 раз, мясо – в 40 раз, квартплата – в 100 раз, проезд в транспорте – в 60 раз, а зарплаты и пенсии возросли только в 10 раз. При этом сигареты и водка подорожали в 10 раз. То есть всё делается для того, чтобы население потребляло меньше белков, витаминов и микроэлементов, тратило больше денег на обязательные расходы и потребляло больше водки и сигарет.

А вывоз стратегического сырья за границу и его продажа за бесценок приведет к еще более негативным последствиям в перспективе, когда будет сказываться нехватка невосполнимых ресурсов.

Всё это привело к тому, что население в Украине ежегодно сокращается по 300 тыс. человек в год, смертность превышает рождаемость, население покидает Украину, растет процент смертности по отношению к количеству населения, растет процент болезней по отношению к количеству населения (при этом сокращается численность медперсонала, врачам дают негласные указания не открывать больничные, выписывать больных раньше времени, прописывать дорогие лекарства), растет процент умерших по причине болезни. Школьное меню, утвержденное Кабмином, предусматривает для детей в предлагаемых рационах Ca (ответственного за формирование скелета) и витамин B1 (ответственного за память и формирование нервной системы) на уровне 1/3 от потребности, сокращение содержания витамина А (ответственного за зрение) в 3 раза и других витаминов и микроэлементов в 2 раза по сравнению с советским меню, а также увеличение жирности пищи и содержания углеводов почти в 2 раза при сокращении количества белковой пищи.

А ситуация в АПК настолько печальна, что количество голов крупного рогатого скота меньше, чем в послевоенное время, после оккупации фашистами, и даже меньше дореволюционного уровня 1917 года. Созданы такие экономические условия, что потребление продуктов питания в зависимости от количества членов семьи уменьшается, что не стимулирует население к рождаемости, в то время как даже при царизме XIX века ситуация была наоборот: чем больше едоков в семье, тем лучше они питались.

Экономический ущерб от независимости Украины в денежном эквиваленте превышает урон во время Великой Отечественной войны более чем в 100 раз. Потери населения сравнимы с военными потерями 1941–1945 гг.

Обычным правовым путем изменить ситуацию нельзя, так как такие противоправные действия в отношении граждан Украины осуществляются на уровне Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Президента Украины, действия которых нельзя обжаловать, согласно Конституции Украины, через местный суд. Их решения подпадают под юрисдикцию Конституционного Суда, производство в котором инициировать простые граждане по закону о КСУ не могут. Кроме того, все властные лица обладают еще и неприкосновенностью и сами же назначают и снимают с должности генпрокурора и главу СБУ, которые, согласно УПК, компетентны вести уголовное расследование по факту геноцида.

Ярослав Карачевцев