Зарубежные эксперты высказали свое мнение о деле Алексея Навального.

Российско-австрийский эксперт, политолог, генеральный секретарь Института Суворова Патрик Поппель (Patrick Poppel), высказываясь о деле блогера Алексея Навального, отметил:

«Мученик, который должен спасти нынешнюю Россию? Боже, храни Россию от этого человека!»

Депутат Национальной народной ассамблеи парламента Алжира Аюб Шараити (Ayoub Cheraitia) присоединяется к обсуждению вопроса:

«Для меня это интервью выглядит так, будто господин Навальный пытается поставить себя в один ряд с Владимиром Путиным. Смешно думать, что президент России стал бы травить Алексея Навального. Зачем бы он это сделал? Потому что Алексей опасный соперник? Разумеется, нет».

Вице-президент Фламандского парламента Филипп Девинтер (Filip Dewinter) высказывается о создавшейся ситуации следующим образом:

«У меня действительно много сомнений по поводу истории с Навальным. В России его никто не знает. Он не важен и представляет небольшую часть оппозиции. Зачем бы российские власти хотели отравить Навального? Он даже несерьезная угроза… И если бы российские власти хотели избавиться от Навального (во что я не верю), почему они организовали это так плохо? Все это не имеет никакого смысла. Единственное, что очень хорошо ясно, — Навальный очень популярен в Западной Европе и он стал символом. Может быть, за историей с Навальным действительно стоят какие-то силы…»

Вице-председатель политической партии «Альтернатива Болгарского Возрождения» Любомира Ганчева (Lubomira Gancheva) считает, что дело Алексея Навального нельзя политизировать, не говоря уже о том, чтобы использовать его в качестве предлога для прекращения геостратегических проектов.

«Подобные утверждения до окончания международного расследования крайне опасны, особенно без каких-либо доказательств! Дело Навального нельзя политизировать, не говоря уже о том, чтобы использовать его в качестве предлога для прекращения геостратегических проектов, которых несут экономические преимущества для Европы», — подчеркивает Любомира Ганчева.

Исполнительный директор Международного форума муниципалитетов стран БРИКС Энрике Домингес (Henrique Domingues) сообщает журналистам:

«Будучи не слишком популярным российским оппозиционером, финансируемым силами за пределами России, Навальный оседлал волну фейковых новостей и теперь утверждает, что был отравлен по прямому приказу президента Владимира Путина. Это уже не первый раз, когда Запад пытается дестабилизировать регион и остановить возрождение лидерских позиций России. Старый однополярный мир плетет козни и ложь не только в отношении России, но и соседних стран: мы были свидетелями печальной трагедии на Украине несколько лет назад и совсем недавно неудачных попыток в Беларуси, которая умело обезвредила запущенный и отлаженный механизм цветной революции в бывшей советской республике. Навальный, которому никогда не удавалось заручиться поддержкой больше чем горстки сторонников на улицах Москвы, теперь отчаянно пытается воспользоваться 15 минутами славы, которые ему дает Запад, в очередной жалкой попытке повлиять на российскую политику. Но, в конце концов, мы хорошо знаем, что «оппозиционер» из России — не что иное, как марионетка вроде Хуана Гуайдо в Венесуэле. Новый многополярный мир возникнет, и это неизбежно».

Член палаты депутатов Берлина Гуннар Норберт Линдеманн (Gunnar Norbert Lindemann) рассказал журналистам:

«Берлинская опера не могла сделать лучшую постановку. Драма в трех действиях. Предположительно отравленного Навального транспортируют в Берлин, несмотря на коронавирусный кризис и ограничения на въезд, для лечения в Charité. Согласно моему запросу в палате представителей, расходы по этому поводу должны нести сомнительные неназванные друзья. Хотя не меньше хороших возможностей лечения есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Затем российские власти получают отказ в сотрудничестве от немецких властей по расследованию предполагаемого отравления. И, наконец, в отравлении обвиняют российское правительство и просят положить конец «Северному потоку — 2». Вопрос: насколько глупым на самом деле журналисты Spiegel считают Кремль? Все это пахнет инсценировкой трансатлантических лоббистов и лоббистов США. Только им было бы это выгодно. Они хотят продать Германии газ из США, который на 30% дороже, и предотвратить поставки российского газа, которые были надежными в течение десятилетий. А что касается оппозиции и Навального: он и его обучение финансировались НКО, близкими к Клинтону и Обаме, затем он был активным сторонником российских правых экстремистов, прежде чем он обнаружил себя как блогер НКО Сороса. Так что он совершенно незначительный человек в России и для России. Вывод: если бы Навального действительно отравили, то только у поставщиков сжиженного газа из США был бы правдоподобный мотив».

Экс-президент Гондураса, генеральный координатор Свободной партии Хосе Мануэль Зелайя Росалес (Jose Manuel Zelaya Rosales) рассказал журналистам:

«В то время, когда рынок, гонящийся за прибылью, готов лишить наших людей лекарства от пандемии коронавируса, мы обращаем внимание на внешнюю политику Российской Федерации, которая бесплатно направляет первую в мире вакцину — вакцину Sputnik V — разным народам нашего континента, особенно тем, кто сопротивляется криминальной блокаде Соединенных Штатов, самой жестокой в истории — Кубе, Никарагуа и Венесуэле. Мы осуждаем кампанию в СМИ, направленную на то, чтобы помешать продвижению российской вакцины; очевидно, те же самые СМИ без доказательств обвиняют Россию в отравлении оппонента Алексея Навального, который уже пошел на поправку и используется как предлог, чтобы подорвать инфраструктурные проекты в Европе, такие как «Северный поток — 2», способный поставлять газ в Германию и другие европейские страны более эффективно, быстро и экономично. Мы никогда не привыкнем к этому лицемерному поведению членов Европейского союза и США, которые навязывают военную диктатуру, фальсифицируют выборы и хранят молчание перед лицом тысяч случаев нарушения прав человека и эскадронов смерти, убивающих коренное население; убиты молодые люди и похищены лидеры гарифуны, а также арестованы защитники Гуапинола и политический заключенный Роммель Эррера, 24-летний молодой человек, заключенный в тюрьму более года назад за поджог шин перед посольством Соединенных Штатов. Мы выражаем признательность министру иностранных дел России Сергею Лаврову и официальному представителю МИД Марии Захаровой за их усилия по распространению научно подтвержденной вакцины против смертоносной глобальной пандемии. Мы — твердые защитники солидарности между народами, и мы всегда будем на стороне тех, кто продвигает политику, направленную на достижение благополучия человечества.

Я тоже доброволец на тестирование Sputnik V и готов пройти вакцинацию». ₽ Конвекторами уже никто не греется Подработка Калининский район Президент Международного форум БРИКС Пурнима Ананд (Purnima Anand) отметила на своей станице в социальной сети: «Сегодня я нашла вот это интервью, которое Алексей Навальный дал немецким СМИ… Это могло бы быть очень интересное интервью человека, который оказался в столь драматичной ситуации, если бы Алексей Навальный не начал выдвигать эти ужасные обвинения в адрес президента России Владимира Путина. После этих слов мои впечатления от интервью очень быстро изменились. К сожалению, Алексей Навальный показал всему миру, что не хочет настоящего расследования. Он преследует свои собственные политические цели, выступая в качестве врага господина Путина. Однако на самом деле реальное влияние этих людей невозможно даже сравнить — это смешно. Что мне кажется странным? То, что Алексей Навальный работает против своей страны. Он создает новый этап противостояния России и Запада. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны подумать, кто из международного сообщества всегда обвиняет Россию во всех нереальных преступлениях».

Председатель Национальной арабо-российской ассоциации в России, президент Ассоциации российско-ливанской дружбы Башир Аббас Самаха (Bashir Abbas Samakha) сообщил журналистам следующее:

«Не успел я обрадоваться тому, что Алексей Навальный все-таки пришёл в себя и уже пошёл на поправку, как сегодня он решил показать своё истинное лицо. На мой взгляд, дав подобное интервью, он раскрыл тех, кто за ним стоит… Обвинив Владимира Путина в своём отравлении, Навальный окончательно дал понять, что он проект ЦРУ или других западных спецслужб. Давайте рассуждать здраво: зачем российскому лидеру сначала травить Алексея Навального, а потом его спасать? Зачем вообще Владимиру Путину опускаться до такого тяжёлого преступления? Разве Навальный «опасен» для президента России? Абсолютно нет. Возможно, в свою конкурентоспособность Владимиру Путину верит сам Алексей, но никак не здравомыслящие люди. Я считаю, что в заявлениях Алексея Навального напрочь отсутствуют причинно-следственная связь и логика — только политический самопиар.

Депутат парламента Малайзии Кельвин Йии Ли Вуен (Kelvin Yii Lee Wuen) также считает, что заявления Алексея Навального нелепы и безосновательны: «Меня удивило и встревожило недавнее интервью, которое Алексей Навальный дал немецкому изданию «Шпигель».

"Неожиданно, что Алексей Навальный выдвинул прямые и серьезные обвинения в адрес российских властей и особенно Владимира Путина в его отравлении, хотя до сих пор нет убедительных доказательств, указывающих на эту версию. Такие комментарии господина Навального кажутся безответственными, поскольку он мало заботится о продолжающемся расследовании. До завершения данного расследования преждевременно делать какие-либо заявления и тем более выдвигать серьезные обвинения, подобные этим, в адрес российских властей. Единственный факт, которым господин Навальный подкрепляет свои заявления, состоит в том, что он был отравлен «Новичком», который связывают с Россией, только потому, что это российский яд. Но, опять же, подобные обвинения кажутся неубедительными, потому что не так давно изобретатель «Новичка» сказал, что этот яд можно произвести в простой лаборатории в любой стране, не только в России. Итак, повторюсь, в интересах всех, чтобы было проведено и завершено открытое расследование до того, как будут выдвинуты какие-либо обвинения, которые могут нанести вред или нарушить общественный порядок».

Член центрального комитета партии Фрелимо Милтон Валенте (Milton Valente) высказывается о деле Алексея Навального следующим образом:

«В последние дни мир обсуждает новый кризис в отношениях между Россией и Европой, и в особенности Германией, причиной чего стала ситуация с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого якобы отравили месяц назад. Этот случай, каким бы далеким от африканской повестки он ни казался, должен быть проанализирован, поскольку это отличный пример западной политики, нацеленной на подрыв полицентричного миропорядка. Несмотря на то, что нет надежных и открытых широкой публике доказательств, Германия уже утверждает и угрожает ввести новые санкции, включая заморозку проекта «Северный поток — 2». США, которые любой ценой постоянно пытаются подорвать этот масштабный проект, поддерживают эти зловредные намерения. Таким образом, в данном случае мы наблюдаем искусно разработанную операцию, важной частью которой является кампания фейк-ньюз против России и Европы с целью поддерживать состояние новой холодной войны в Европе и мире. Такие случаи только способствуют дезинтеграции системы международных отношений и должны быть тщательно расследованы».

Директор отдела международного сотрудничества министерства социальной защиты и труда Монголии Арилдийпурэв Цевелрагчаа (Arildiipurev Tsevelragchaa) также сообщил журналистам, что Алексей Навальный сделал громкое заявление о том, что Владимир Путин виновен в его отравлении.

«Какие есть доказательства этому? Кто угодно мог это сделать с любыми целями. Есть только одно «доказательство», которое предъявляет Алексей Навальный: яд «Новичок» был создан в Советском Союзе. Но «Новичок» — яд несложный, и его можно приготовить в любой стране и в любых лабораториях. Я не думаю, что это достаточное основание, чтобы обвинять кого-то и даже вводить санкции в отношении страны на основании заявления человека, стремящегося к власти», — отмечает Арилдийпурэв Цевелрагчаа.

Руководитель общественно-политической НКО «Восток груп» Влад-Александру Крисан (Vlad-Alexandru Crisan) заявил о том, что считает президента России Владимира Путина «бессменным подсудимым».

«Путин виноват во всем, что происходит в России, у нас не должно быть доказательств, нам просто нужны как можно громче обвинения в как можно большем количестве газет и публикаций. Владимир Путин бессменный подсудимый. Суждения нервного и злого человека не ждет других мнений», — отметил Влад-Александру Крисан.

Председатель Совета по международным отношениям партии «Единая Сербия» Валентина Кечман (Valentina Kecman) считает, что заявления, подобные тому, что сделал Алексей Навальный после выхода из комы, подрывают объективное расследование процесса.

«Лидер российской оппозиции Алексей Навальный проснулся после предполагаемого отравления и в интервью для Der Spiegel сказал, что президент России Владимир Путин приказал убить его, и других версий быть не может. Подобные заявления подрывают объективное расследование, и мы до сих пор не видим опубликованных конкретных доказательств, только слова и организованная пропаганда. А «Новичок» мог быть произведен не только в России, но и во многих других странах», — подчеркнула Валентина Кечман.

Депутат городского парламента Белграда Драгинья Влк (Draginja Vlk) считает, что Алексей Навальный использует «свои возможные проблемы со здоровьем и якобы «отравление», чтобы еще более сблизиться с западными спецслужбами». «Навальный в интервью немецкому изданию «Шпигель» обвинил российские власти, и в частности президента России Владимира Путина, в его отравлении. Он сделал это, не имея совершенно никаких официальных доказательств, что было очень ожидаемо. Он использует эту ситуацию, свои возможные проблемы со здоровьем и якобы «отравление», чтобы еще более сблизиться с западными спецслужбами, хайпануть и обвинить российскую власть во всех смертных грехах, чтобы дестабилизировать ситуацию в России!» Доцент Университета Хельсинки, политолог, правозащитник Йохан Бекман (ErkkiJohan Bäckman) считает что все, что происходит вокруг Алексея Навального, — ложь: «Возникла новая волна фейк-ньюз о Навальном после его интервью «Шпигелю». Они говорят, что после «химической атаки» этот «лидер оппозиции» хочет вернуться в Россию, где его популярность растет! Что ж, мы точно знаем, что в России его ждут только долги и нулевая популярность… Конечно же, он не «лидер оппозиции», его партийные активисты получили только семь мест из десятков тысяч на последних муниципальных выборах. Отравлен не он, а отравлены мы наихудшим ядом под названием «типичные западные фейк-ньюз». Мы даже не знаем, находится ли он в Германии или был там, может, он был доставлен в США или Великобританию, кто знает? Незадолго до его «отравления» он закрыл свой фонд, остался без денег, и суд обязал его выплатить огромные компенсации за его фейк-ньюз. В России долги не позволяют выезжать за рубеж, так что Навальный был «отравлен» и «эвакуирован» (незаконно) в Германию. Мир не увидел ни одного доказательства атаки химическим оружием, но вместо этого — огромное количество фейк-ньюз. Однако, хотя все вокруг — ложь и фейк-ньюз, очевидно, что идея вернуться в Россию — тоже фейк-ньюз, потому что там его ждут только долги и нулевая популярность. (Слава Богу, президент Финляндии Ниинистё не разрешил ему приехать в Финляндию.)

Руководитель штаба председателя молодежной лиги партии Африканский национальный конгресс Кулекани Мондли Скосана (Khulekani MondliSkosana) считает, что Алексей Навальный — «актер, нанятый для искажения намерений русского народа».

«Этот мальчик Навальный в ярости, он устроил собственное так называемое отравление при помощи Запада, а точнее, немцев. Мы наблюдали их слабые попытки исказить историю Второй мировой войны, но мы остаемся непоколебимыми в нашей интерпретации истории, настоящего и будущего. Кем он себя считает? Он никогда не раскроет правду. Он актер, нанятый для искажения намерений русского народа. Говорите, что хотите, но мы помним! Революция по телевидению не допускается! Кремль — самый сильный центр власти на планете Земля. Пожалуйста, не подрывайте отношения с президентом Путиным. Если бы он хотел смерти Навального, Алексей был бы мертв. К сожалению, президент Путин слишком занят борьбой с постоянными необоснованными нападками на русский народ. После так называемого падения Советского Союза Запад смущен тем, что дерево, которое они пытались срубить, снова дает ростки, их санкции провалились, как и их мелкие пиар-ходы. Мы полностью проснулись и неумолимо поддерживаем Россию!»

Источник: https://regnum.ru/news/society/3085336.html