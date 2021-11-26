Так можно думать, только игнорируя и отрицая предзнаменования-предостережения, которые сохранила русская культура, и которые давались Свыше на протяжении более полувека, предшествовавшего катастрофе 1917 года.

Также не надо обольщаться мыслями о том, что это было — испытанием православных на стойкость в вере: Всевышний и так всё знает о возможностях и намерениях каждого человека и потому не нуждается в такого рода испытаниях.

И не надо обольщаться мыслями о том, что Всевышний ошибся и вследствие Его ошибки рухнула идеальная православная империя и в стране воцарилась «богоборческая власть» большевиков, а теперь Россия продвигается к некогда утраченному ею церковно-монархическому или церковно-республиканскому идеалу.

Соответственно такому взгляду вся история России после восстания декабристов до окончания гражданской войны и образования СССР 30 декабря 1922 г. — процесс передачи внутрисоциальной власти от династии Романовых большевикам.

Всевышний со своей стороны наблюдает за этим процессом и, осуществляя иерархически наивысшее всеобъемлющее управление, так или иначе приводит к краху дела тех, кто исчерпал Его попущение людям ошибаться, и оказывает поддержку всем тем, кто работает на осуществление целей Его Промысла.

люди, образующие общество, делают, что хотят и то, что не вызывает их категорического неприятия, и не делают того, чего не хотят, и того, что вызывает их категорическое неприятие;

Любое общество — самоуправляющаяся система, которая находится под наблюдением иерархически высших систем управления, некоторым образом корректирующих его режим самоуправления в случаях, если реальный процесс самоуправления сверхкритически не соответствует требованиям, предъявляемым к нему иерархически высшим управлением. Иначе говоря:

Начнём с «мистики» — всего того, что невозможно доказать экспериментально или логически обосновать на основе каких-либо теорий; с того, что либо воспринимается чувственно непосредственно либо не воспринимается и становится либо не становится предметом веры.

История не учительница, а надзирательница, magistra vitae (наставница жизни): она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. В.О. Ключевский, 1893 г.

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1830 г. М.Ю. Лермонтов, стихотворение «Предсказание» — уведомление о том, что страна движется к катастрофе, однако без объяснения причин:

Настанет год, России чёрный год,

Когда царей корона упадёт;

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пища многих будет смерть и кровь;

Когда детей, когда невинных жён

Низвергнутый не защитит закон;

Когда чума от смрадных, мёртвых тел

Начнёт бродить среди печальных сел,

Чтобы платком из хижин вызывать,

И станет глад сей бедный край терзать;

И зарево окрасит волны рек:

В тот день явится мощный человек,

И ты его узнаешь — и поймёшь,

Зачем в руке его булатный нож;

И горе для тебя! — твой плач, твой стон

Ему тогда покажется смешон;

И будет всё ужасно, мрачно в нём,

Как плащ его с возвышенным челом.

Но Бог — не садист и не тиран. Поэтому, если жизнь общества течёт в направлении к катастрофе, то даются и указания о том, как её можно избежать. Однако предпринять осмысленные действия, чтобы избежать катастрофу, люди должны сами.

1839 г. — стихотворение «России» Алексея Степановича Хомякова — члена-корреспондента Императорской академии наук по отделению философии, чьё наследие в курсах философии советских и постсоветских вузов предано забвению и о котором большинство вообще не знает.

«Гордись! — тебе льстецы сказали, —

Земля с увенчанным челом,

Земля несокрушимой стали,

Полмира взявшая мечом!

Пределов нет твоим владеньям,

И, прихотей твоих раба,

Внимает гордым повеленьям

Тебе покорная судьба.

Красны степей твоих уборы,

И горы в небо уперлись,

И как моря твои озёры…»

Не верь, не слушай, не гордись!

Пусть рек твоих глубоки волны,

Как волны синие морей,

И недра гор алмазов полны,

И хлебом пышен тук степей;

Пусть пред твоим державным блеском

Народы робко клонят взор,

И семь морей немолчным плеском

Тебе поют хвалебный хор;

Пусть далеко грозой кровавой

Твои перуны пронеслись —

Всей этой силой, этой славой,

Всем этим прахом не гордись!

Грозней тебя был Рим великой,

Царь семихолмного хребта,

Железных сил и воли дикой

Осуществлённая мечта;

И нестерпим был огнь булата

В руках алтайских дикарей;

И вся зарылась в груды злата

Царица западных морей.

И что же Рим? и где монголы?

И, скрыв в груди предсмертный стон,

Кует бессильные крамолы,

Дрожа над бездной, Альбион!

Бесплоден всякой дух гордыни,

Неверно злато, сталь хрупка,

Но крепок ясный мир святыни,

Сильна молящихся рука!

И вот за то, что ты смиренна,

Что в чувстве детской простоты,

В молчаньи сердца сокровенна,

Глагол Творца прияла ты, —

Тебе Он дал своё призванье,

Тебе Он светлый дал удел:

Хранить для мира достоянье

Высоких жертв и чистых дел;

Хранить племён святое братство,

Любви живительный сосуд,

И веры пламенной богатство,

И правду, и бескровный суд.

Твое всё то, чем дух святится,

В чём сердцу слышен глас небес,

В чём жизнь грядущих дней таится,

Начало славы и чудес!..

О, вспомни свой удел высокой!

Былое в сердце воскреси

И в нём сокрытого глубоко

Ты Духа Жизни допроси!

Внимай ему — и, все народы

Обняв любовию своей,

Скажи им таинство свободы,

Сиянье веры им пролей!

И станешь в славе ты чудесной

Превыше всех земных сынов,

Как этот синий свод небесный —

Прозрачный Вышнего покров!

По сути — в этом стихотворении дана адекватная оценка положения дел и выражены исходные принципы порождения и проведения в жизнь собственной концепции глобализации. Однако этому предложению Свыше интеллектуалы России не вняли.

1862 — 1866 гг. Епископ Игнатий Брянчанинов (ныне причислен к лику святых) написал записки «О необходимости Собора по нынешнему состоянию Российской Православной Церкви». В них он прямо указывал, что общество и церковь в их историческом развитии забыли истинное Христианство и уклонились от него:

«Христианство соделывается невидимым для нас, удаляется от нас, когда мы покушаемся убить его распутною жизнью, принятием разных лжеучений, когда мы покушаемся смесить христианство со служением миру».

Поскольку такое положение дел грозит катастрофой, то во избежание её он предлагал созвать общецерковный Собор, чтобы церковь вернулась к истинам Христа.



Однако, при этом он заметил, что «если Собор будет совершаться под влиянием интриги и уклонится от цели богоуждения к цели человекоугодия, то лучше не быть ему: столько он принесёт вреда, произведёт решительное и гласное разъединение! Напротив того, если милосердие Божие дарует Собору совершиться с вожделенным успехом, как совершились Вселенские и Поместные Соборы Православной Церкви, то благотворные плоды Собора и в духовном, и в гражданском отношениях будут поразительно величественны и велики».

Но у Александра II были дела поважнее, нежели созыв Собора на принципах и с целями, изложенными Игнатием Брянчаниновым: с 1865 г. царь перестал скрывать свой роман с княжной Е.М. Долгорукой. А его отношение к управлению государством выразилось в афоризме: «Россией управлять не сложно, но совершенно бесполезно».



И это его признание — в целях поддержания исторической справедливости — следовало бы поместить на памятном камне (в дополнение к уже имеющимся памятным доскам) рядом с храмом «Спас на крови» — весьма помпезным памятником Александру II в Санкт-Петербурге.

И кроме того, если признать правоту оценок Брянчаниновым положения дел в Русской православной церкви и в обществе воцерковленных в ней, то над входом в каждый православный храм должны быть начертаны слова Божьи, переданные через Христа: «Что вы зовёте Меня: Господи! Господи! и не делаете того, что Я говорю?» (Лука, 6:46).

2. Главный грех династии Романовых

Главный грех династии состоит в том, что она препятствовала личностному развитию людей на протяжении всех трёх веков своего правления; настаивала на своём праве делать это либо не находила сил, чтобы изменить социальную организацию. Именно династия Романовых установила крепостное право и поддерживала существование в статусе вещи большинства представителей, прежде всего, Русского народа.

Отмена крепостного права была вынужденным актом, а не следствием раскаяния в грехах династии и дворянства. Александр II сам признал: «Лучше отменить крепостное право сверху, чем дожидаться до того времени, пока оно отменит себя снизу». Отмена крепостного права не был следствием раскаяния «элиты». Просто толпо-«элитаризму» царь и его режим попытался придать иные организационные формы. В частности, это выразилось в отношении царя и двора к выдающемуся врачу и педагогу Н.И. Пирогову и другим педагогам-новаторам той этой эпохи.

«Пирогов на приёме у Александра II рассказал императору о проблемах в войсках, а также об общей отсталости русской армии и её вооружения. Царь не захотел прислушаться к Пирогову. С этого момента Николай Иванович впал в немилость, он был направлен в Одессу на должность попечителя Одесского и Киевского учебных округов.



Пирогов попытался реформировать сложившуюся систему школьного образования, его действия привели к конфликту с властями, и учёному пришлось оставить свой пост. Его не только не назначили министром народного просвещения, но и отказались даже сделать его товарищем (заместителем) министра, вместо этого его «сослали» руководить обучающимися за границей русскими кандидатами в профессора».

Главную задачу системы образования Н.И. Пирогов (1810 — 1881) видел в воспитании человека, а состоятельность индивида в качестве человека понимал в смысле, идентичном тому, как это понимается ныне в Концепции общественной безопасности, хотя и выражал своё понимание этого вопроса в иной терминологии, соответственно уровню развития науки и культуры в целом в его эпоху. Он был противником системы производства «служебного человека», предназначение которого — выполнять те или иные функции, что видно в диалоге, с которого он начал свою статью «Вопросы жизни» :

«К чему вы готовите вашего сына? — кто-то спросил меня.

— Быть человеком, — отвечал я.

— Разве вы не знаете, — сказал спросивший, — что людей собственно нет на свете; это одно отвлечение, вовсе не нужное для нашего общества. Нам необходимы негоцианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди».

Эти слова Н.И. Пирогова дополняются словами другого великого русского учёного, опровергающими возражения его собеседника. Д.И. Менделеев: «Знания без воспитания — что меч в руках сумасшедшего».

Но игнорирование царским режимом задачи воспитания и отстранение от дел тех людей, кто мог разрешить эту проблему, — следствие главного греха династии, суть которого — препятствовать личностному развитию как можно более широкого круга людей. Режиму был нужен «служебный человек» — «верноподданный», «слуга царю» (в лексике той эпохи). Именно по этой причине было отвергнуто идейное наследие К.Д. Ушинского (1824 — 1871). Не был востребован и творческий потенциал П.Ф. Лесгафта (1837 — 1909), которому государственная власть фактически мешала работать.

На протяжении всего времени после Николая I, в царствование которого было положено начало развитию системы массового гражданского образования и возникла проблемно-идейная (а не развлекательная) русская литература, культурная политика царизма была направлена именно на то, чтобы воспрепятствовать личностному развитию населения страны, прежде всего, — представителей простонародья. Наиболее ярко это выразилось в судьбах женщин, на получение высшего образования которыми в России был наложен запрет.

Далее уже в царствование Александра III в 1887 г. появился циркуляр министра «народного просвещения» И.Д. Делянова «О сокращении гимназического образования», получивший одобрение царя и известность в обществе как «Указ о кухаркиных детях», поскольку этим циркуляром фактически запрещалось обучение в гимназиях детей представителей простонародья, в то время, как доступ в университеты был только на основе гимназического образования.

Николай II по вопросу образования проводил ту же политику:

Он «… считал необходимым усилить давление на студентов, симпатизировал идее князя Мещерского о сокращении университетского образования, о введении дополнительных трудностей для его получения.



В письмах Николая II министрам народного просвещения Ванновскому и Зенгеру подчеркивалась необходимость сократить число классических гимназий, так как они давали возможность поступать в университеты, принимать в университеты только окончивших эти гимназии, поднять роль профессоров в налаживании порядка и дисциплины, предлагалось перенести ряд факультетов в небольшие города».

Кроме того, к концу 1890‑х гг. было полностью прекращено обучение грамоте рядового состава в армии и на флоте, хотя в пехоте оно было возобновлено в 1902 г., но не затронуло артиллерии и кавалерии.

Как результат успехов такой культурной политики в начале первой мировой войны доля неграмотных и полуграмотных среди новобранцев в России составила 61 %. При этом в России порядка 85 % призывников в начале первой мировой войны не получили никакого систематического образования — хотя бы в объёме церковно-приходской школы, которая давала навыки чтения, письма, счёта и знания основ «Закона божия» в версии «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу…» (1‑е послание Петра, гл. 2, 18, 19); «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу» (К Ефессянам, 6:5). Но у царизма были другие успехи в деле воспитания «верноподданности»: как отмечали призывные комиссии примерно у 80 % призывного контингента на спинах были следы порок: последствия усмирения бунтов и протестов, имевших место в ходе революции 1905 — 1907 гг.

История показывает, что главное в культурной политике династии во все царствования после Николая I, — держать народ в невежестве и тем самым препятствовать личностному развитию в русле Промысла множества людей в преемственности поколений, и соответственно — препятствовать общественному развитию, в основе которого всегда лежит личностное.

3. Следствия греховной культурной политики царизма

Следствие такой культурной политики династии — зависимость России от государств с более высокими показателями образованности населения во всех аспектах развития экономики страны — начиная от сельскохозяйственного производства до наукоёмких отраслей промышленности, обеспечивающих обороноспособность страны.

Г олод вследствие неурожаев, во многом обусловленных низкой культурой земледелия и либерально-рыночной экономикой, «политкорректно», а по сути цинично именуемых «недородами», в империи был регулярным явлением на протяжении всего времени царствований Александра III и Николая II. В наиболее тяжелых случаях страна нуждалась в зарубежной продовольственной помощи



(Репродукция картина И.К. Айвазовского «Американская помощь»).



Голод не охватывал всю империю в таких масштабах, как это имело место в царствование Бориса Годунова, но чуть ли не каждый год разные регионы империи «поочередно» испытывали голод. Даже в неголодные годы в центральной России собственного хлеба крестьянам не хватало до весны, и это обстоятельство стало стимулом к тому, чтобы крестьяне занимались «отхожими промыслами», дабы на заработанные в них деньги прокармливать свои семьи.

При этом «элита» тратила свои доходы на зарубежных курортах, а не инвестировала их в развитие собственной страны. Инвестировали в Россию иностранцы, и они же получали и дивиденды от своих инвестиций. Объём курортных расходов «элиты» и объём иностранных инвестиций и дивидендов — одного порядка.



Условия труда на подавляющем большинстве промышленных предприятий были убийственны, что было одной из причин средней продолжительности жизни в конце XIX — начале ХХ веков на уровне 40 лет.

Как следствие культивируемого массового невежества простонародья имела место неспособность страны обеспечить собственную обороноспособность. Так в русско-японскую войну бо́льшая часть корабельного состава Российского императорского флота либо устарела морально и физически, либо была построена за рубежом или на отечественных верфях по иностранным проектам. При этом качество постройки кораблей на отечественных верфях было низким в сопоставлении с качеством постройки их прототипов на зарубежных верфях. В русско-японской войне Россия потерпела сокрушительное поражение в том числе и по причине организационно-технической неготовности к победе.

К первой мировой войне положение дел лучше не стало. Ходовые машины русских дредноутов и других кораблей — импортные или лицензионные; в основе конструкций артиллерии как морской, так и сухопутной — большей частью зарубежные проекты либо производство по лицензии («гаубицы системы Кшесинской» — одна из шуток той эпохи); приборы управления огнём — импортные или лицензионные. Собственное производство авиационных двигателей к началу войны на нуле. За годы войны Германия произвела порядка 280 тыс. пулемётов, а Россия — только 28 тыс.



Ни одного танка в России не было произведено и всю войну не хватало крупнокалиберных полевых орудий.



В Ютландском сражении (31.05 — 01.06.1916) со стороны Германии участвовали 16 линкоров и 5 линейных крейсеров, со стороны Великобритании — 28 линкоров и 9 линейных крейсеров. У России же в это время были 4 линкора на Балтике и 2 на Чёрном море (до гибели «Императрицы Марии» 20.10.2016 г.).



Линейные крейсера типа «Измаил» (должны были вступить в строй в 1915 г.) не был достроены потому, что часть оборудования для них была заказана в Австро-Венгрии, а слабенькая и технологически отсталая российская промышленность в ходе войны не смогла справиться с задачей «импортозамещения».



По этим же причинам задержалась досторойка на Чёрном море ещё двух линейных кораблей, один из которых так и не был введён в строй. Т.е. даже если в конкретике той войны признать нужды флота вторичными по отношению к нуждам армии (поэтому достройку «Измаилов» и ряда других кораблей можно было отложить), то и армию полноценно обеспечить всем необходим для эффективного ведения боевых действий отечественная промышленность не могла.

Русское военно-экономическое чудо — мечта некоторой части фанатов «альтернативной истории» — в Российской империи было объективно невозможно вследствие греховной культурной политики правящего режима на протяжении, как минимум, более чем полувека.



Эта политика породила беспросветное состояние общества, которое В.О. Ключевский охарактеризовал в следующих словах: «В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда негодных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны потому, что их слишком мало; вторые беспомощны потому, что их слишком много». И после 1991 г. Россия и все постсоветские государства снова вернулись к этому же состоянию.

4. Что такое февральская революция 1917 года?

Февральская революция — государственный переворот, курируемый «союзниками» России по «Антанте»: дипломатические миссии Великобритании и Франции на протяжении всего времени войны поддерживали либерально-буржуазную оппозицию царизму и готовили его свержение.

Но надо понимать, что никакие зарубежные инвестиции в революции и в государственные перевороты не приведут к успеху, если в стране нет социальной базы для революции или госпереворота. А такого рода социальную базу всегда создаёт сам правящий режим, игнорируя проблемы общества вместо того, чтобы выявлять их и своевременно разрешать.



При этом социальная база, готовая поддержать революцию или госпереворот, возникает не только в подвластном обществе, но и в рядах самого правящего режима: как только «служивые» уровня майоров — полковников начинают выражать в своём кругу недовольство и обсуждать вопросы о том, в каких случаях и как следует саботировать и не выполнять приказы вышестоящего начальства, — всё: режим созрел для краха.

Ещё одна часть фанатов «альтернативной истории» сожалеет о том, что либералы не смогли удержать власть и были сметены большевиками. Однако реальная история, на примере других стран, показала, что было бы в России, если бы либералы — марионетки-ставленники Великобритании — смогли удержать власть в своих руках.

Польша (наиболее развитая в научно-техническом отношении часть Российской империи) не явила культурного и экономического чуда и рухнула спустя две недели, после нападения на неё третьего рейха. Польша существует ныне и что-то «вякает» на тему претензий к России только благодаря тому, что большевики смели либерал-буржуинов и построили великий могучий Советский Союз, положивший более полумиллиона жизней на освобождение Польши от гитлеризма.

В прибалтийских республиках (Литве, Латвии, Эстонии) в период их «независимого» существования не было ничего, кроме деградации, поскольку там «акулам капитализма» даже грабить было нечего. Как следствие простонародье прибалтийских либерально-буржуазных государств принудили свои буржуазные правительства к вступлению в СССР потому, что качество жизни в СССР в 1940 г. было выше, чем у них.

Февральская революция делалась не для того, чтобы Россия обрела мощь в свободном развитии, а для того, чтобы на территории страны местная (туземная) государственная власть «элиты» аборигенов работала на интересы капитала Великобритании, в первую очередь. Россия должна была повторить судьбу Индии, хотя юридические формы были бы другими. От этого Россию спасли именно большевики — тем, что смели временное правительство, учредительное собрание и победили в гражданской войне.

И корневая внутренняя причина краха империи — неспособность её государственного управления эффективно отвечать на «вызовы времени» и их профилактировать.



Она возникла главным образом из-за нехватки управленческих кадров («Указ о кухаркиных детях» внёс свой вклад, едва ли не решающий в такое положение дел) и тупой верноподданности большинства госслужащих (следствие отказа от воспитания человека и ориентации на производство «человека служебного»), начиная от множества мелких «Акакиев Акакиевичей» и кончая великими князьями. Свойственная им алчность усугубляла положение дел.

С.Ю. Витте, порицаемый многими как за имевшие место «странности» его поведения в царствование Николая II, так и понапрасну (за заключение мира с Японией), писал об этой проблеме так:

«В конце XIX и в начале XX века нельзя вести политику средних веков; когда народ делается, по крайней мере в части своей, сознательным, невозможно вести политику явно несправедливого поощрения привилегированного меньшинства на счет большинства.

Политики и правители, которые этого не понимают, готовят революцию, которая взрывается при первом случае, когда

правители эти теряют свой престиж и силу (Японская война и перемещение почти всей вооруженной силы заграницу, и дальнюю границу)».

«Вся наша революция произошла от того, что правители не понимали и не понимают той истины, что общество, народ двигается. Правительство обязано регулировать это движение и держать его в берегах, а если оно этого не делает, а прямо грубо загораживает путь, то происходить революционный потоп».

«Все великие реформы императора Александра II были сделаны кучкою дворян, хотя и вопреки большинству дворян того времени; так и в настоящее время имеется большое число дворян, которые не отделяют своего блага от блага народного и которые своими действиями изыскивают средства для достижения общенародного блага вопреки своим интересам, а иногда с опасностью не только для своих интересов, но и для своей жизни.



К сожалению, такие дворяне составляют меньшинство, большинство же дворян в смысле государственном представляет кучку дегенератов, которые кроме своих личных интересов и удовлетворения своих похотей — ничего не признают, а потому и направляют все свои усилия относительно получения тех или других милостей насчет народных денег, взыскиваемых с обедневшего русского народа для государственного блага, а не для личных интересов этих дворян-дегенератов».

Как заметил В.О. Ключевский, «благородное российское дворянство разменяло свой сословный долг на долги государственному банку»: эффективно управлять империей было просто некому, и именно это привело к катастрофе. Также напомним, что руководство Православной церкви на всех уровнях активно поддержало и отречение Николая II и временное правительство.





Внутренний Предиктор СССР

17 — 24 ноября 2021 г.

Одна из интернет-публикаций: https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/o-neobhodimosti-sobora-po-nyneshnemu-sostojaniyu-rossijskoj-pravoslavnoj-tserkvi/ .

Как следствие выкупные платежи были отменены только в ходе революции 1905 — 1907 гг., а суммарно с крестьян за «освобождение» содрали денег вдвое больше, чем предполагалось при отмене крепостного права.

См. «Вопросы жизни» — первую педагогическую статью Н.И. Пирогова, которая впервые была опубликована в журнале "Морской сборник" в 1856 г. (июльская книга, № 9, с. 559 — 597). С нею можно ознакомиться по интернет-публикации: http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000052/st004.shtml .

Поэтому Софья Васильевна Ковалевская получила образование за рубежом, стала первой в мире женщиной профессором, преподавателем математики. В России же она — иностранный член-корреспондент академии наук. Ещё один пример — Варвара Александровна Кашеварова-Руднева — первая женщина врач, получившая российский диплом.

Аврус А.И. История российских университетов. ( http://bubook.net/book/167-istoriya-rossijskij-universitetov-avrus-ai/10-42-mezhdu-dvumya-revolyuciyami.html ).

В это же время неграмотных новобранцев в Германии было 0,04 %, в Англии — 1 %, во Франции — 3,4 %, в США — 3,8 %, в Италии — 30 %.

Другое название картины «Раздача продовольствия». Она посвящена голоду в России в 1891, 1892 гг. и помощи народа США, собравшего деньги на продовольствие и на отправку его в Россию. На демонстрацию этой картины в царствование Александра III был наложен запрет.

Кроме них инвестировали в Россию и некоторые старообрядцы, с которыми у царизма был многовековой конфликт, хотя они могли бы быть опорой.

За исключением «Варяга», чьи конструктивные пороки и крайне низкое качество постройки в США сделали его спустя два года эксплуатации практически непригодным к службе.

Пояснения к этой шутке см. в аналитической записке ВП СССР «1917 год — начало преображения человечества» из серии «О текущем моменте» № 4 (132), октябрь 2017 года.

Поговорка родилась в Эстонии в период её «процветания» под властью либерал-буржуинов: «Родина эстонцев — Эстония, их кладбище — весь мир». Количество промышленных предприятий в Эстонии к 1940 г. сократилось на 1/3 в сопоставлении с 1913 г.

Тем, кто сожалеет о поражении белых в гражданской войне, кроме вопроса об «ошибке» Бога, передавшего внутрисоциальную власть большевикам, следует ответить и на ещё одни вопрос: чем и как расплачивались бы белые «победители» с интервентами за их помощь в несостоявшейся победе над большевиками?

Секретная информация о том, что Николай II разрешил отдать Японии южную часть Сахалина и Курилы, была слита японской делегацией дипломатической машиной США, после чего японская делегация «уведомила» Витте о том, что царь разрешил ему пойти на территориальные уступки.

Витте С.Ю. Воспоминания. Царствование Николая II. Том I. 2-е изд. Л.: Государственное издательство, 1924. С. 425.

Там же, с. 426.

Там же, с. 427.

Текст отречения, однако, никто предъявить не может.

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