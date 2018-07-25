7 засекреченных техногенных катастроф СССР

Об авариях и катастрофах, тем более техногенных, в Советском Союзе говорить было не принято. Данные о самих событиях, их причинах и количестве погибших или пострадавших практически всегда скрывались. Благо, в условиях отсутствия интернета и других быстрых средств связи, сделать это было относительно несложно. В результате даже сегодня, много лет спустя, об этих трагических событиях знают далеко не многие.

Взрыв на заводе № 4Д. 21 июня 1957 года, Караганда

Завод № 4Д комбината «Карагандауголь» занимался производством взрывчатых веществ и делал это очень хорошо: к 1956 году предприятие выпускало почти 33 тонны аммонита в сутки, перевыполняя план. К моменту катастрофы на заводе площадью 4,5 га работали 338 человек, 149 из которых занимались непосредственно изготовлением взрывчатых веществ.

21 июня 1957 года в цехе, в котором располагались барабаны № 5, 6 и 7 для смешивания компонентов будущей взрывчатки, вспыхнул пожар. Бумажная тара, хранившаяся в цехе, и деревянные конструкции здания способствовали быстрому распространению огня. Пламя мгновенно охватило всё двухэтажное кирпичное здание. В 17:15 в цехе раздался мощный взрыв. Взрывной волной выбило стекла в домах рабочего поселка, расположенного в 250 метрах от завода, а также более отдалённых посёлков. В результате взрыва погибли 33 человека, работавших во вторую смену, включая директора завода. Погибших похоронили в братской могиле на Тихоновском кладбище.

Согласно официальной версии экспертно-технологической комиссии, нарушения были допущены ещё при строительстве завода. Небольшая площадь завода, скученность цехов и складов привели к большим разрушениям. Гонка за перевыполнение плана привела к «грубейшим нарушениям технологии производства взрывчатых веществ, правил техники безопасности и противопожарной охраны». Из-за постоянной работы оборудование, находившееся в закрытом помещении, нагревалось, что спровоцировало мгновенную вспышку-взрыв.

Катастрофа на Байконуре. 24 октября 1960 года, Космодром Байконур

За 30 минут до запланированного пуска произошёл несанкционированный запуск двигателя второй ступени Р-16. Произошло разрушение баков первой ступени и взрывообразное возгорание компонентов ракетного топлива. В пожаре, по официальным данным, погибло 74 человека. Позже от ожогов и ран скончались ещё четыре человека (по другим данным погибло от 92 до 126 человек). Среди погибших был главнокомандующий РВСН Главный маршал артиллерии М. И. Неделин. Поэтому на Западе это происшествие известно как «Катастрофа Неделина»

Катастрофа, повлёкшая за собой большое количество жертв, была вызвана грубыми нарушениями правил техники безопасности при подготовке к пуску и стремлением успеть осуществить запуск не до конца подготовленной ракеты к приближавшемуся празднику — годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Данные о катастрофе были засекречены, и первые упоминания о ней в советских средствах массовой информации появились только в 1989 году.

Куренёвская трагедия. 13 марта 1961 года, Куренёвка, Киев

Эта история началась ещё в 1952 году, когда Киевский горисполком принял решение о создании в Бабьем Яру свалки строительных отходов. В течение следующих 10 лет на эту свалку сливали жидкие отходы (пульпу) ближайших кирпичных заводов. Ранним утром 13 марта 1961 года в 6:45 в районе Куренёвки началось разрушение дамбы, перекрывавшей Бабий Яр, а в 8:30 дамбу прорвало.

Грязевой вал шириной примерно в 20 метров и высотой 14 метров понесся вниз. Он был такой силы, что сносил на своём пути здания, автомобили, 10-тонные трамваи, не говоря уже о людях. Потоп продолжался всего полтора часа, но его последствия были катастрофическими. В результате трагедии стадион «Спартак» был затоплен слоем жидкой грязи с глиной настолько, что его высокой ограды не было видно. Пульпа практически полностью уничтожила трамвайный парк. Общий объём сошедшей пульпы в районе улиц Кирилловской — Константиновской составил до 600 тыс. м³ при толщине залегания до 4 метров. Сама пульпа вскоре стала твёрдой, как камень.

Согласно официальному отчёту с пометкой «для служебного пользования», в результате аварии разрушено 68 жилых и 13 административных зданий. Непригодными для жилья оказались 298 квартир и 163 частных дома, в которых проживало 353 семьи численностью 1 228 человек. Данных о погибших и раненых в отчёте нет. Позже было названо число 150 погибших. Сейчас точное количество жертв катастрофы установить практически невозможно; по оценкам киевского историка Александра Анисимова это примерно 1,5 тысячи человек. Властями было принято решение не афишировать масштабы трагедии. В тот день в Киеве была отключена междугородная и международная связь. Информация о куренёвских событиях подвергалась жёсткой цензуре, многих погибших хоронили на разных кладбищах в Киеве и за его пределами, указывая в документах и в надписях на могилах разные даты и причины смерти. На ликвидацию последствий катастрофы бросили войска. Солдаты работали днём и ночью. Официальное сообщение о катастрофе было передано по радио только 16 марта.

Взрыв на Минском радиозаводе. 10 марта 1972 года, Минск

Взрыв произошёл в 19:30 по местному времени, во время работы второй смены. Сила взрыва была такова, что 2-этажное здание полностью превратилось в руины. Взрыв был слышен в нескольких километрах от места трагедии. Пожар был минимальный, огонь был лишь в вентиляционных шахтах и горели отходы производства, скопившиеся в цеху. В течение первых 10 минут до приезда спасателей местные жители и люди, случайно оказавшиеся недалеко от места трагедии, проникали на территорию завода и оказывали посильную помощь пострадавшим. Позже силами милиции и армии место трагедии было оцеплено, а информация о катастрофе из официальных источников поступала весьма скудная.

Спасательная операция осложнялась тем, что у спасателей не было достаточной техники, чтобы разбирать образовавшиеся завалы. Многие люди погибали от переохлаждения, в ту пору стояли сильные морозы, а также от полученных травм, не дождавшись помощи. Краны по разбору завалов появились на месте трагедии лишь к утру следующего дня. Но и они были недостаточно мощными, массивные обломки часто срывались по новой, придавливая продолжавших оставаться под завалами потерпевших. На месте трагедии погибшими были извлечены 84 тела. Ещё 22 человека скончались в больницах, всего жертвами трагедии стали 106 человек.

Сразу после трагедии было несколько версий случившегося, одна из которых заключалась в том, что: были недостаточно исследованы свойства импортного лака, который начал применяться на производстве незадолго до трагедии, предельная норма которого была установлена в 65 г на 1 кубический метр, тогда как после детальных исследований военными специалистами уже после трагедии было выявлено, что даже 5 г была взрывоопасной дозой.

Радиационная авария в бухте Чажма. 10 августа 1985 года, Бухта Чажма, посёлок Шкотово-22

Авария случилась на АПЛ К-431 проекта 675, которая 10 августа 1985 года находилась у пирса № 2 для перезарядки активных зон реакторов. При выполнении работ использовались нештатные подъёмные приспособления, а так же были грубо нарушены требования ядерной безопасности и технологии. При подъёме (так называемом «подрыве») крышки реактора из реактора поднялась компенсирующая решётка и поглотители. В этот момент на скорости, превышающей разрешённую в бухте, мимо прошёл торпедный катер. Поднятая им волна привела к тому, что плавучий кран, удерживавший крышку, поднял её ещё выше, и реактор вышел на пусковой режим, что вызвало тепловой взрыв. Мгновенно погибли 11 офицеров и матросов, осуществлявших операцию. Их тела были практически полностью испарены взрывом. Позже, при поисках в гавани, были найдены небольшие фрагменты останков.

В центре взрыва уровень радиации, определённый впоследствии по уцелевшему золотому кольцу одного из погибших офицеров, составлял 90 000 рентген в час. На подводной лодке начался пожар, который сопровождался мощными выбросами радиоактивной пыли и пара. Очевидцы, которые тушили пожар, рассказывали о больших языках пламени и клубах бурого дыма, который вырывался из технологического отверстия в корпусе лодки. Крышка реактора весом в несколько тонн была отброшена на сотню метров. Тушением занимались неподготовленные сотрудники — работники судоремонтного предприятия и экипажи соседних лодок. При этом у них не было ни спецодежды, ни спецтехники.

На месте аварии был установлен режим информационной блокады, завод был оцеплен, пропускной режим завода усилен. Вечером того же дня была отключена связь посёлка с внешним миром. При этом никакая предупредительная и разъяснительная работа с населением не проводилась, ввиду чего население тоже получило дозу радиационного облучения. Известно, что всего в результате аварии пострадали 290 человек. Из них 10 погибли в момент аварии, у 10 зафиксирована острая лучевая болезнь, у 39 — лучевая реакция.

Авария на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года, Припять

В 01:23:47 в субботу 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв, который полностью разрушил реактор. Здание энергоблока частично обрушилось, при этом погибли два человека. В различных помещениях и на крыше начался пожар. Впоследствии остатки активной зоны расплавились, смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Именно этим авария на Чернобыльской атомной станции кардинально отличалась от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, взрыв напоминал очень мощную «грязную бомбу» — основным поражающим фактором стало радиоактивное заражение.

Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести. Более 115 тыс. человек из 30-километровой зоны были эвакуированы. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 600 тыс. человек участвовали в ликвидации последствий аварии. В течение первых трёх месяцев после аварии погиб 31 человек, еще 19 смертей с 1987 по 2004 год предположительно можно отнести к её прямым последствиям. Высокие дозы облучения лиц, в основном из числа аварийных работников и ликвидаторов, послужили или, с определенной степенью вероятности, могут послужить причиной четырех тысяч дополнительных смертей от отдалённых последствий облучения.

Радиационная авария на заводе «Красное Сормово». 18 января 1970 года, Нижний Новгород

Авария случилась во время проведения гидравлических испытаний первого контура силовой установки АПЛ, когда она находилась на стапеле механосборочного цеха. По неизвестным причинам произошёл несанкционированный запуск реактора. Проработав на максимальной мощности около 10–15 секунд он частично разрушился, выбросив в помещение цеха в общей сложности больше 75 тысяч кюри.

Непосредственно в цеху в тот момент находилось 150–200 рабочих, вместе с соседними помещениями, отделёнными лишь тонкой перегородкой, их было до 1500 человек. Двенадцать монтажников погибли сразу, остальные попали под радиоактивный выброс. Уровень излучения в цехе достигал 60 тысяч рентген. Заражения местности удалось избежать из-за закрытости цеха, однако был произведён сброс радиоактивной воды в Волгу. В тот день многие ушли домой, не получив необходимой дезактивационной обработки и медицинской помощи. Шестерых пострадавших доставили в больницу в Москву, трое из них скончались через неделю с диагнозом «острая лучевая болезнь». Только на следующий день рабочих начали отмывать специальными растворами, их одежду и обувь — собирать и сжигать. Со всех без исключения взяли подписку о неразглашении на 25 лет.

В тот же день 450 человек, узнав о произошедшем, уволились с завода. Остальным пришлось принять участие в работах по ликвидации последствий аварии, которые продолжались до 24 апреля 1970 года. В них приняло участие более тысячи человек. Из инструментов — ведро, швабра и тряпка, защита — марлевая повязка и резиновые перчатки. Оплата составляла 50 рублей на человека в день. К январю 2005 года из более тысячи участников в живых оставалось 380 человек, к 2012 году — менее трёхсот. Все — инвалиды I и II групп.