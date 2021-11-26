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ВП СССР. Разъяснительная записка „Учите уроки истории…” (2/2)

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...Разъяснительная записка

Учите уроки истории…

О предыстории 1917 г. и задачах на будущее — кратко

История не учительница, а надзирательница, magistra vitae (наставница жизни): она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
В.О. Ключевский, 1893 г.

5. Бог помогает большевикам:

русское экономическое чудо 1917 — 1953 гг.

Фразу «Бог помогает большевикам» иногда произносил И.В. Сталин.

В 2021 г. вышла книга «Кристалл роста. К русскому экономическому чуду». Её авторы:


  • Александр Сергеевич Галушка — заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, Председатель Координационного совета по национальным проектам и народосбережению Общественной палаты РФ, член Совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации», министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (2013 — 2018 гг.).


  • Артур Камилович Ниязметов — заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, заместитель Председателя Координационного совета по национальным проектам и народосбережению Общественной палаты РФ, заместитель министра по развитию Дальнего Востока (2015 — 2018 гг.), кандидат экономических наук.


  • Максим Олегович Окулов — помощник заместителя секретаря Общественной палаты Российской Федерации, член Координационного совета по национальным проектам и народосбережению Общественной палаты РФ, писатель, журналист.


Авторы написали интересную в аспекте фактологии19 книгу об организации и развитии народного хозяйства СССР в период 1929 — 1955 гг. и о деградации экономики страны в последующие годы. Период 1929 — 1955 гг. характеризуется ими как забытое и непонятное экономическое чудо.

Однако авторы взяли на себя обязательство:

«Имена и времена. В тексте сознательно опущены имена и названия, которые до сих пор имеют ярко выраженную эмоциональную, идеологическую окраску и в силу такого восприятия заслоняют собой реальное содержание созданных экономических механизмов и реализованных управленческих решений.

Для удобства восприятия прошлые наименования органов государственного управления в целом ряде случаев заменены на понятные современному читателю функциональные аналоги и синонимы. При этом повествование ведется преимущественно не в прошедшем времени.

Прошлое анализируется исключительно сквозь призму взгляда в будущее со здравомыслием исследователя, учитывающего современный практический опыт государственного управления и хозяйственной деятельности»20.

И это обязательство не позволило им показать главное, что обрекает на неуспех попытки разрешить проблемы России на основе идей, выраженных в «Кристалле роста».


Экономическое чудо СССР 1917 — 1953 гг. было обусловлено не тем, что не названные авторами поимённо В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий (в то время, когда он был «при делах»), Ф.Э. Дзержинский, И.В. Сталин, Л.П. Берия и другие были гениальными творцами организационно-штатных структур и должностных инструкций, на основе которых был построен СССР, его народное хозяйство и система управления им, хотя миропониманию и координирующей воле И.В. Сталина (в особенности), справедливо следует отдать должное; чудо было обусловлено не тем, что руководство СССР не стеснялось привлекать к работам лучших зарубежных профессионалов.

Экономическое чудо СССР 1917 — 1953 гг. — следствие того, что большевики открыли возможности для личностного развития сотен миллионов людей в нескольких поколениях, и эти люди реализовали открытые им возможности личностного развития практически, создав мощь СССР.

История СССР и России после 1953 г., когда были убиты в ходе государственного переворота И.В. Сталин и Л.П. Берия, по настоящее время — показатель того, что по мере закрытия возможностей к личностному развитию и реализации в жизни творческого потенциала наступает деградация экономики и общества в целом.

Вывод из показанного простой:


  • Все действия, направленные на личностное развитие людей и справедливость в жизни общества, всегда безусловно поддерживаются Свыше.


  • Все прочие действия поддерживаются или пресекаются Свыше в зависимости от обстоятельств.


Большевики работают на личностное развитие как на двигатель общественного развития по справедливости. И соответственно, без решения проблемы личностного развития и реализации творческого потенциала миллионов людей новое русское экономическое чудо будет невозможным.

А для того, чтобы оно стало реальностью, необходимо признать правоту большевиков в историческом прошлом (даже при их ошибках и при злоупотреблениях «примазавшихся») и не клеветать на них, возводя в ранг безвинных жертв тех, кто, исходя из своих паразитических устремлений, препятствовал личностному развитию всех и каждого, и как следствие — развитию России и человечества.

Крах СССР — вовсе не знамение Свыше, не жизненное доказательство того, что большевизм и его идеалы греховны, ложны и жизненно несостоятельны. Вся история постсоветской России (вымирание страны, отсутствие суверенитета де-факто, деградация всех сфер и отраслей жизни общества) — доказательство греховной убийственности идей буржуазного либерализма и правоты и жизненной состоятельности большевизма и его идеалов, особенно, если такое сопоставление проводить с эпохой, когда СССР руководил И.В. Сталин.

И патриаршество в 1943 г. было восстановлено вовсе не для того, чтобы РПЦ снова начала талдычить «рабы, повинуйтесь господам, это угодно Богу», а для того, чтобы предоставить клиру и мирянам возможность исполнить пожелание Игнатия Брянчанинова о возвращении церкви к истинному Христианству.

6. «Воспоминания о будущем»? — надо созидать иное будущее…

На памятнике «Примирение» в Севастополе, возведённом по поручению президента РФ В.В. Путина, приведены завершающие строфы стихотворения Максимилиана Волошина «Гражданская война» (фото ниже):

И там, и здесь между рядами

Звучит один и тот же глас:

«Кто не за нас — тот против нас!

Нет безразличных: правда с нами!»

А я стою один меж них

В ревущем пламени и дыме

И всеми силами своими

Молюсь за тех и за других.

Есть на памятнике и строки из стихотворения М.А. Цветаевой «Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь…» (слово «белый» в названии выделено курсивом нами, поскольку именно это пристрастие к ошибкам прошлой имперской «элиты», породившим белое движение, многое объясняет в трагической судьбе поэтессы) — см. фото ниже:

Все рядком лежат —

Не развесть межой.

Поглядеть: солдат.

Где свой, где чужой?

Белый был — красным стал:

Кровь обагрила.

Красным был — белый стал:

Смерть побелила.

И после прочтения этих строк М.А. Цветаевой возникает вопрос: за что воевала каждая из сторон в той гражданской войне, за какие идеалы? либо война была бессмысленной, т.е. «помрачение умов привело к великой смуте…»21? — ответ на этот вопрос в том же стихотворении «Гражданская война» дал М.Волошин, но в тех строках, которые авторы памятника опустили, поскольку они не вписывались в данный им социальный заказ.

Хотя было и общее, одинаково характерное для обеих сторон: прежде всего — взаимная жестокость и беспощадность; но были взаимно исключающие цели сторон в той войне:

Одни возносят на плакатах
Свой бред о буржуазном зле,
О светлых пролетариатах,
Мещанском рае на земле…

В других весь цвет, вся гниль Империй,
Все золото, весь тлен идей,
Блеск всех великих фетишей
И всех научных суеверий.

Одни идут освобождать
Москву и вновь сковать Россию,
Другие, разнуздав стихию,
Хотят весь мир пересоздать.

Кроме того, ответ на этот же вопрос можно понять и из биографий братьев Беренсов, которые вовсе не были близнецами и чьи жизни разошлись в результате краха империи и отношения каждого из них к Великой октябрьской социалистической революции: их упомянули в ходе церемонии при посещении памятника «Примирение» В.В. Путиным по случаю дня народного единства 4 ноября 2021 г.

Евгений Андреевич Беренс (1876 — 1928) принял сторону красных, и стал первым начальником Морского генерального штаба (1917—1919), командующим Рабоче-Крестьянским Красным флотом (апрель 1919 — февраль 1920) и позднее работал на благо СССР на дипломатической службе.

В 1904 г. он — старший штурман крейсера «Варяг». «Варяг» — «дитя российской коррупции», посудина, не пригодная к бою и службе вследствие 1) конструктивных пороков (неуместный состав вооружения:

2/3 артиллерии — бесполезные в бою малокалиберные орудия; примитивные приборы управления артиллерийским огнём, не обеспечивающие точности стрельбы, сопоставимой с японскими; отсутствие броневой защиты орудий и прислуги; идиотская конструкция боевой рубки, не обеспечивающая защиту в ней находящихся от осколков; саморазрушающиеся ходовые машины)

и 2) низкого качества изготовления (дефекты в котлах и их низкая надёжность; шестидюймовки Кане первых серий, которые сами ломались при стрельбе): рассматривался вопрос капитальном ремонте своими силами или возврате крейсера фирме-строителю для устранения дефектов, но этому помешали война и гибель корабля в Чемульпо (ныне Инчхон в Южной Корее), куда он был послан именно по причине своей бесполезности для эскадры22.

Т.е., пройдя через безнадёжный бой23, Е.А. Беренс некоторым образом, если и не осознавал, то прочувствовал, что его лично и весь экипаж «Варяга» государственная власть империи предала — послала на убой, не снабдив пригодным для победы оружием и защитой. Это касается и большинства экипажей других кораблей, участвовавших в русско-японской войне.

Это — преступление государственной власти против народа, за которое ответственен режим во главе с Николаем II, поскольку царь знал, что Россия не способна строить высококачественные корабли: за пять лет до начала русско-японской войны в 1899 г. имел место скандал с только что построенной канонерской лодкой «Храбрый», в который был вовлечён и царь24. Соответственно у Е.А. Беренса задолго до 1917 г. были реальные основания для того, чтобы в 1917 г. связать свои надежды на лучшее будущее страны с большевиками и поддержать их.

Михаил Андреевич Беренс (1879 — 1943) в 1918 г. принял сторону белых, и в конце концов стал одним из руководителей перехода остатков Черноморского флота в Бизерту (ныне на территории Туниса, колонии Франции в то время). Там все украденные у Советской России корабли «сгнили» и потом были разделаны Францией на металл.

305 мм стволы башен главного калибра линкора «Император Александр III» (после февральской революции — «Воля», потом переименован белыми в «Генерал Алексеев» — в честь генерала М.В. Алексеева, сыгравшего не последнюю роль в событиях, приведших к отречению Николая II: это — один из показателей того, что белое дело — дело сторонников не империи, а февральской революции и её зарубежных хозяев).

Франция передала Финляндии в 1940 г. для вооружения её береговых батарей. Однако часть стволов не успели доставить в Финляндию, и они были захвачены гитлеровцами в Норвегии и использованы для вооружения береговой батареи на острове Гернси в Ла-Манше, которая существенно ограничила возможности британского судоходства в этом районе.

Три ствола Финляндия использовала для замены стволов железнодорожных транспортёров (установок), выведенных из строя советскими моряками перед эвакуацией военно-морской базы Ханко в 1941 г. Финляндия восстановила транспортёры и пыталась приспособить их для обстрела Ленинграда.

Так М.А. Беренс (как и все прочие белые, кто участвовал в угоне «Александра III» в Бизерту) стал невольным пособником врагов СССР во второй мировой войне, хотя и не сотрудничал с гитлеровцами и финнами непосредственно.

М.А. Беренс участвовал в войне с Китаем в 1900 — 1901 гг., которая привела к тому, что Китай был фактически нейтрален в русско-японской войне вопреки союзническому договору с Россией. В русско-японскую войну М.А. Беренс участвовал в обороне Порт-Артура на разных должностях.

По завершении войны он продолжал служить на флоте, поднимаясь по иерархии должностей и званий. 28 ноября 1916 г. он был назначен командиром линейного корабля «Петропавловск» на Балтике. 2 мая 1917 года назначен исполняющим должность начальника штаба минной обороны Балтийского флота. 6 ноября 1917 года назначен исполняющим должность начальника Главного морского штаба. 1918 (12.01) — уволен со службы без права получения пенсии (почему без права получения пенсии — «Википедия» не сообщает, но, возможно потому, что сам отказался служить Советской власти).

Последнее место его корабельной службы — командир дредноута «Петропавловск» (в советские времена — линкор «Марат»). Линейные корабли типа «Петропавловск» советской пропагандой (не без участия академика А.Н. Крылова, лично причастного к разработке их проекта) были возведены в ранг шедевров отечественной инженерной и военно-морской мысли, хотя реально это были ошибочные корабли, прежде всего в аспекте слабой и конструктивно дефективной броневой защиты25, а также — и по своей мореходности, обитаемости и отсутствию запаса на модернизацию.

Слабость броневой защиты проявилась в ходе Великой Отечественной войны: хотя по воззрениям тех времён броневая защита линейных кораблей должна была выдерживать попадания бронебойных снарядов, как минимум, своего калибра (в данном случае — 305 мм), однако 28 декабря 1941 г. 280 мм немецкий снаряд прошёл навылет сквозь броневую защиту, снарядный и зарядный погреба третьей башни главного калибра линкора «Марат» и застрял в трюме, по счастью не взорвавшись.

Произойди такое попадание в реальном морском бою со взрывом вражеского снаряда в погребе главного калибра — один из четырёх русских дредноутов на Балтике перестал бы существовать вместе со всем экипажем в течение нескольких десятков секунд (в лучшем случае спаслись бы единицы).

А если бы произошёл эскадренный бой, то и все четыре русских дредноута могли повторить судьбы британских плохо бронированных линейных крейсеров, взорвавшихся в Ютландском сражении вследствие проникновения в их артиллерийские погреба снарядов немецких кораблей. Однако История избавила их от разгрома, аналогичного цусимскому, к чему они были технически готовы.

Т.е. линейные корабли типа «Петропавловск» — ещё одно государственное преступление, о котором на флоте знали, и потому всю первую мировую войну они простояли в базах, поскольку командование и царь опасались их уничтожения германскими дредноутами в возможном боестолкновении (германские линкоры-дредноуты, даже уступая по калибру орудий англичанам, были конструктивно наилучшими линкорами той эпохи и по вооружению, и по защите, и по живучести).

М.А. Беренс должен был осознавать, что и его вместе с экипажем «Петропавловска» предали и могут послать на убой, не снабдив оружием, обеспечивающим победу, точно так же, как 12 годами ранее послали на убой экипаж «Варяга», в котором был и его брат, и вторую тихоокеанскую эскадру, погибшую при Цусиме. Но М.А. Беренс был верноподданным служакой, каких было много и кого жизнь мало чему научила вследствие исповедания ими принципа «армия и флот вне политики».

Жизнь М.А. Беренса — яркое выражение последствий отказа царизма от задачи воспитания человека и ориентации системы образования на производство «служебного человека», изрядная доля которых, включая и М.А. Беренса, вошла в белое движение.

И в том, что братья в годы гражданской войны оказались по разные стороны линий её фронтов — показатель обусловленного воспитанием различного отношения каждого из них к безответственности государственной власти перед народом и к её злоупотреблениям в отношении народа.

И хотя Е.А. Беренс был военно-морским атташе СССР в Великобритании, а потом во Франции (где в эмиграции проживал М.А. Беренс, обеспечивая свою жизнь пошивом дамских сумочек), однако братья после гражданской войны больше не виделись, сохранив верность каждый своему выбору, обусловленному разным отношением к ошибкам и преступлениям государственной власти империи против народа. Реальное их примирение не состоялось именно по этой причине.

То обстоятельство, что оба брата избрали разные стороны в гражданской войне, ныне подается пропагандой как конфликт «совесть vs26 государственная необходимость» (https://sevastopol.su/news/nasha-istoriya-bratya-berensy-sovest-vs-gosudarstvennaya-neobhodimost),
в котором М.А. Беренс — якобы на стороне совести, а Е.А. Беренс — якобы на стороне «государственной необходимости», хотя в действительности:


  • Е.А. Беренс после Великой октябрьской социалистической революции по совести реализовывал новую государственную необходимость,


  • а М.А. Бренес после Великой октябрьской социалистической революции честно, но бессовестно, служил неведомо какой «государственной необходимости»: то ли монархической имперской, то ли либерально-буржуазной февральской — марионеточной.


Т .е. реально в сооружении памятника «Примирение» в Севастополе выразилось не примирение и не якобы уже достигнутое народное единство, а лицемерие постсоветской «элитарной» государственной власти, реально проводящей политику в стиле «Рабы, повинуйтесь господам. Это угодно Богу».

Поэтому в её официальной и неофициальной пропаганде порицание большевиков — норма, и такая же ползучая норма — возвеличивание и почитание деятелей белого движения и эмиграции, включая и тех, кто в последствии сотрудничал с гитлеровским режимом и попустительство государственной власти такого рода инициативам, выражающим мнения «народа».27

Эта нравственно-этическая неопределённость наших дней ведёт к тому, о чём М.А. Волошин тоже написал в том же стихотворении:

В тех и других война вдохнула
Гнев, жадность, мрачный хмель разгула, —
А вслед героям и вождям
Крадется хищник стаей жадной,
Чтоб мощь России неоглядной
Размыкать и продать врагам!

Сгноить её пшеницы груды,
Её бесчестить небеса,
Пожрать богатства, сжечь леса
И высосать моря и руды.

И при наличии и поддержании этой нравственно-этической неопределённости и продолжении политики дебилизации подрастающих поколений системой образования, СМИ, шоу-бизнесом (включая кинематограф) заклинания на тему «Россия исчерпала лимит на революции» — просто пустые слова, не подкрепляемые ни культурной, ни экономической политикой постсоветской государственной власти, ни доверием народа, ни психодинамикой общества.

В действительности Россия близка к тому, чтобы исчерпать лимит на ложь и пустословие в пропаганде СМИ, и в учебных курсах (истории, «обществознания», социологии и политологии), и в заявлениях и в делах политических деятелей и должностных лиц государства.

Т.е. проблема России и её государственной власти гораздо серьёзнее, нежели распределение доходов; соотношение цен, доходов и накоплений большинства населения; инфляция, — поскольку разнородная деловая некомпетентность и умышленная ложь, став системными факторами, уничтожают доверие населения государственной власти, СМИ и их представителям персонально.

Жанна Бичевская песню «Всё теперь против нас» начинает словами:

Всё теперь против нас, будто мы и креста не носили.

Словно аспиды мы басурманской крови.

Даже места нам нет, в ошалевшей от горя России,

И Господь нас не слышит — зови, не зови.

В одном аспекте эти слова и песня «Всё теперь против нас» в целом — романтизация белого движения, скорбь по погибшим в той гражданской войне, но по погибшим только со стороны белых (слева репродукция картины П.С. Бортнова «Братья»28), а в другом аспекте эти же слова — предостережение на будущее потому, что они — антитеза сталинскому «Бог помогает большевикам».

А на сетования, подобные сетованиям лирических героев Ж. Бичевской по поводу поражения белых в гражданской войне, дан ответ ещё Христом, хотя многие в тексте Нового завета не видят этого ответа-предостережения: «Что вы зовёте Меня: Господи! Господи! и не делаете того, что Я говорю?» (Лука, 6:46), — что обращает их веру в лицемерие.

Т.е. в примирении должна участвовать ещё одна сторона, которой авторы памятники в Севастополе, выполняя «элитарный» антибольшевистский социальный заказ, не уделили вообще никакого внимания: речь должна идти о примирении России с Богом и избрании каждым своей доли в Его Промысле.

А примириться с Богом — это не свечки ставить во все двунадесятые праздники и сверх того, не икону облобызать, не деньги выделить на строительство храма, не крестным ходом пройти. Это — другое.

И примирение людей в обществе возможно только на основе признания ими общих — Богом вдохновенных — идеалов общественного развития, а не на основе забвения идеалов Справедливости в угоду «элитарному» паразитическому своекорыстию одних и соглашательству с ним и завистью к нему других. В этом случае история может снова повториться с ещё большей жестокостью, чем это имело место в начале ХХ века.

Необходимо отказаться от следования самоубийственному (по причине скрытого в нём демонизма), как показывает История, принципу «С нами Бог!»29, подразумевающему, что Бог якобы поддерживает и будет поддерживать нашу отсебятину, выражающую неправедность, своекорыстие и услужливость неправедности и своекорыстию других, и перейти к жизнетворному принципу «Мы с Богом!», подразумевающему реализацию под властью диктатуры совести осмысленной творческой воли.

И тогда с Божией помощью получатся и возрождение России, и преображенье всей Земли. Но Бог не насилует никого даже Правдой-Истиной: выбор того либо иного будущего — дело каждого.

Внутренний Предиктор СССР
17 — 24 ноября 2021 г.



19 В ней нет даже краткого изложения научно-методологического обеспечения государственного управления.

20 «Кристалл роста». — М., 2021. — 360 с., илл., с. 6.

21 Но помрачение умов — тоже как-то возникает и не бывает бесхозным в истории.

22 Японцы после подъёма «Варяга», видя его боевую никчёмность и невозможность исправить конструктивные дефекты, оставили всё, как было, и использовали крейсер в качестве учебного корабля, не насилуя его службой.

23 Следует отдать должное командиру «Варяга» В.Ф. Рудневу, который даже в обстоятельствах безнадёжного боя смог свести ущерб (не считая погибших и раненых) к потере дефективного железа и спасти экипаж.

24 См. публикацию: «Семнадцатый Морской министр Императорского флота России вице-адмирал Воеводский Степан Аркадьевич» (https://rgavmf.ru/sites/default/files/lib/siry_voevodskiy.pdf). В ней кроме биографических данных С.А. Воеводского приводятся данные о техническом состоянии только что построенного в России боевого корабля: течь пазов обшивки в надводной части бортов и палуб, что вызвало короткие замыкания в корабельной электропроводке и почти полное обесточивание корабля, отсутствие заклёпок, сгнившая деревянная подушка под плитами броневого пояса по ватерлинии, неправильно установленная броня, дефективный рулевой привод и т.п.

«При пробном снятии нескольких броневых болтов из отверстий полилась вода, а сами они оказались неправильной формы и значительно больших размеров. Пространство за броней всё было заполнено водой. Из каждого болтового отверстия было извлечено от 1,5 до 2,0 фунта пакли. Плоскости шайб и обшивки не совпадали. Между бронёй и подкладкой обнаружился зазор до 5 см. Между <броневыми> плитами попадались щели, обильно замазанные суриком. (…)

При снятии корпуса иллюминатора оказалось, что отверстие в борту больше потребного на 2 см, оно заполнено серповидной вставкой из свинца, замазано суриком и закрашено.

Во множестве были обнаружены заклепки, забитые в одно отверстие по две и даже по три. На броневой палубе зазоры между плитами составляли больше 0,5 см. Магистральная труба по фланцам давала сильные течи. Все работы на корабле были выполнены крайне небрежно, а в труднодоступных местах и того хуже».

После оценки технического состояния только что сданного флоту корабля его пришлось поставить на ремонт во Франции, стоимость которого составила порядка 1/4 стоимости постройки его корпуса в России. Каких-либо организационных системных мер к улучшению качества в отечественном военном кораблестроении предпринято не было ни до русско-японской войны, ни после неё.

25 См. многочисленные материалы по истории их создания и экспериментального обстрела «исключённого судна № 4» — бывшего броненосца «Чесма», на котором были смонтированы элементы конструкции строившихся дредноутов. Результаты этого обстрела были шокирующими: все броневые конструкции пробивались крупнокалиберными снарядами, а верхний и нижний броневые пояса на корпусе — пробивались даже фугасными снарядами.

Эти результаты сразу же засекретили на долгие десятилетия: они стали открыто публиковаться только в постсоветские времена, а ранее были неизвестны даже для большинства специалистов по военному кораблестроению.

Но на момент получения результатов обстрела «Чесмы» корабли на Балтике уже строились, и в их конструкции принципиально что-либо менять было уже поздно: это был не шедевр инженерной мысли (хотя в нём были передовые и уникальные для своего времени правильные инженерные решения), а неизбежная неудача в попытке «впихнуть невпихуемое» в 23 000 тонн водоизмещения — для обеспечения баланса вооружения и защиты требовалось минимум 27 000 тонн водоизмещения, а это уже другой корабль, другой проект (например, версия проекта четвёртого, не достроенного черноморского линкора «Император Николай I»).

Однако это был «секрет Полишенеля», поскольку знающие тему кораблестроители, понимали, что в пределах 23 000 тонн водоизмещения при наличии на борту 4-х трёхорудийных башен главного калибра, при скорости хода в 23 узла обеспечить необходимое бронирование невозможно.

26 Сокращение «vs» — от латинского слова «versus», означающего «против».

27 К этой категории принадлежат: атаман П.Н. Краснов, философ И.А. Ильин, А.В. Колчак (к тому времени как он стал «верховным правителем», он уже был на службе британской короны, из которой не выходил) и некоторые другие, памятники кому в постсоветскую эпоху «патриоты» успели соорудить в разных городах страны и на чьи могилы за рубежом успели съездить, чтобы выразить признательность. См.: https://proza.ru/2020/08/09/503 — одна из многих публикаций на эту тему.

28 Петр Степанович Бортнов (1918 — 2013 гг.). Картина «Братья», 1968 г. Холст, масло. 150×130 см. Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал". Картина написана к 50-летию начала гражданской войны в России.

А «за кадром» картины где-то остались мать и отец обоих братьев и, возможно, — их дети…

29 Этот лозунг «Gott mit uns» (в латиноязычной версии) был на пряжках солдатских ремней гитлеровцев, В.Р. Соловьёв включил его же в название своей книги «Мы — русские. С нами Бог!», нарушив при этом иудейскую традицию — писать «Б-г», а не «Бог».


***


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5809094.html
Метки: Америка, белые, Бог, власть, вмф, война, вп, история, ключевский, КОБ, Ленин, народ, нравственность, общество, оппозиция, оружие, паразит, политика, польша, пропаганда, революция, Россия, система, СМИ, ссср, сталин, троцкий, финляндия, царизм, экономика
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Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

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