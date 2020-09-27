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Армения объявила всеобщую мобилизацию

12:08. 27 сентября 2020 52 просмотра Один комментарий Опубликовал:


События в Карабахе развиваются очень быстро.
Премьер-министр Армении Пашинян объявил о начале всеобщей мобилизации и ввел режим военного положения на территории Армении.
Несколько ранее власти Карабаха также ввели военное положение на территории республики. В Карабахе временно закрыты все учебные заведения.
В ОДКБ Армения пока не обращалась. Некоторые не понимают, что гарантии ОДКБ не распространяются на Нагорный Карабах. Пока боевые действия идут там, это сугубо вопрос разборок армян с азербайджанцами за принадлежность Нагорного Карабаха.
Спикер парламента Турции назвал Армению "террористическим государством". Президент Алиев грозит, что "Армения заплатит за свою агрессию".
В целом, пока что ситуация видится так, что турки подталкивают Азербайджан к силовой попытке захвата Карабаха, тем более, что признаки подготовки такого рода действий прослеживались в последние недели.
России не выгодно разрушение текущего статус-кво, так как это вынудит ее вместо роли регионального арбитра занять позицию одной из сторон и соответственно, потерять другую, чем с радостью воспользуются Турция и США. Поэтому РФ будет продолжать настаивать на прекращении огня и переговорах.



На 12 часов МО Армении и Карабахские военные официально заявляют 2 уничтоженных вертолета, 15 БПЛА и 3 танка.
МО Азербайджана заявляет 12 уничтоженных ЗРК "Оса".
Есть мнение, что обе стороны могут преувеличивать потери противника.
По погибшим и раненым среди военных пока что внятной статистики нет.


Еще одно видео с уничтожением азербайджанских танков.


Разрушения в Степанакерте.


РСЗО в Степанакерте.






На фотографии уничтоженный азербайджанский Ми-8.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6199123.html

Метки: азербайджан, армения, карабах, пашинян

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