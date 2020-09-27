События в Карабахе развиваются очень быстро.Премьер-министр Армении Пашинян объявил о начале всеобщей мобилизации и ввел режим военного положения на территории Армении.Несколько ранее власти Карабаха также ввели военное положение на территории республики. В Карабахе временно закрыты все учебные заведения.В ОДКБ Армения пока не обращалась. Некоторые не понимают, что гарантии ОДКБ не распространяются на Нагорный Карабах. Пока боевые действия идут там, это сугубо вопрос разборок армян с азербайджанцами за принадлежность Нагорного Карабаха.Спикер парламента Турции назвал Армению "террористическим государством". Президент Алиев грозит, что "Армения заплатит за свою агрессию".В целом, пока что ситуация видится так, что турки подталкивают Азербайджан к силовой попытке захвата Карабаха, тем более, что признаки подготовки такого рода действий прослеживались в последние недели.России не выгодно разрушение текущего статус-кво, так как это вынудит ее вместо роли регионального арбитра занять позицию одной из сторон и соответственно, потерять другую, чем с радостью воспользуются Турция и США. Поэтому РФ будет продолжать настаивать на прекращении огня и переговорах.На 12 часов МО Армении и Карабахские военные официально заявляют 2 уничтоженных вертолета, 15 БПЛА и 3 танка.МО Азербайджана заявляет 12 уничтоженных ЗРК "Оса".Есть мнение, что обе стороны могут преувеличивать потери противника.По погибшим и раненым среди военных пока что внятной статистики нет.Еще одно видео с уничтожением азербайджанских танков.Разрушения в Степанакерте.РСЗО в Степанакерте.На фотографии уничтоженный азербайджанский Ми-8.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6199123.html