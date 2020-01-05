Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 января 2020
- 10:01 Пентагон выпустил заявление об ударах по посольству США и военным базам.
- 09:08 Атака на лагерь Симба.
- 09:07 Тело Сулеймани доставлено в Иран: миллионы людей вышли на улицы (ВИДЕО).
- 08:29 В США обвинили «иранских хакеров» во взломе правительственного сервера.
- 08:00 Кровавый провал в Сирии: «элитные» смертники бросились в наступление и были уничтожены (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:33 Зариф грубо осадил Помпео: «Сотни тысяч гордых братьев по всему Ираку ответили наглому американскому клоуну» (ФОТО).
- 05:40 Убийство генерала: США выстрелили в себя из-за Израиля.
- 04:21 Из-за кровавого провала спецназа США: Встревоженный Трамп выбрал 52 неожиданных цели для атаки Ирана.
- 02:01 Хафтар объявил джихад Турции.
- 00:26 Нарастание напряженности в Ираке.
- Вчера 23:43 СРОЧНО: по военной базе в Дейр Зоре нанесён авиаудар (ВИДЕО).
- Вчера 21:48 Новогоднее наступление “Ан-Нусры” в Идлибе.
- Вчера 21:29 Перед ударами: ополчение Ирака потребовало от силовиков отвести свои силы от военных баз США.
Пентагон выпустил заявление об ударах по посольству США и военным базам
Возглавляемая США коалиция выпустила заявление, в котором подтверждается обстрел так называемой «Зеленой зоны» в Багдаде. Также подтверждается обстрел авиабазы Балад.
Так, на сайте Пентагона сегодня утром было опубликовано заявление совместной объединённой оперативной группы*, в котором утверждается, что обстрел, произошедший накануне в 19:46 по багдадскому времени, затронул в том числе и мирное население. Военнослужащие коалиции потерь якобы не понесли.
Официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс заявил, что меры безопасности на военных базах в Ираке были усилены, а также назвал не более чем слухами сообщения об атаке на оперативный центр Ниневии в Мосуле.
«Зелёной зоной» называют район в центре Багдада, где расположены иностранные и правительственные объекты, в том числе и американское посольство.
*СООГ — операция «Непоколебимая решимость» — координационный орган, созданный международной коалицией по борьбе с ИГИЛ*, включающей в себя более 30 стран мира во главе с США.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Атака на лагерь Симба
Рано утром боевики террористической группировки "Аль-Шабаб" действующей в Сомали, напали на военную базу Симба в Кении, которую используют как кенийские, так и американские военные.
Атака началась с взрыва шахид-мобиля на въезде в базу, после чего боевики проникли на ее территорию.
На утро боевики по их заявлениям захватили часть военной базы. По сообщениям местных источников, в лагере Симба до сих пор продолжается стрелковый бой.
По заявлению боевиков, они уничтожили несколько самолетов, различные транспортные средства и разнообразное военное имущество.
Также боевики заявили о том, что убили много военных, не уточняя впрочем точной численности и разбивки по национальности убитых, отметив лишь, что среди убитых были не только кенийцы, но и американцы. Как заявили боевики Аль-Шабаб "Аль-Джазире", текущее нападение не связано с событиями на Ближней Востоке.
Заявление Аль-Шабаб.
С самой базы видео пока нет. Местные снимают огромный столб дыма поднимающийся из лагеря Симба https://twitter.com/RightWingLawMan/status/1213698417395781632
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Тело Сулеймани доставлено в Иран: миллионы людей вышли на улицы (ВИДЕО)
Тело генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате ракетной атаки США на багдадский аэропорт, доставили в Иран.
Иранское телевидение показывает, как встретить гроб с телом генерала и отдать ему дань памяти в Ахвазе пришли миллионы человек. Они идут нескончаемым потоком с портретами Сулеймани в руках, обещая отомстить США за его гибель.
Как сообщала «Русская Весна», вчера над мечетью Джамкаран в священном для шиитов городе Куме был поднят красный флаг мести. Он не будет спущен, пока гибель Сулеймани не будет отмщена.
Далее гроб повезут в Мешхед и Тегеран, а похоронят Сулеймани 7 января в Кермане, откуда он родом и где он завещал похоронить себя, написав на могиле «Солдат Касем Сулеймани» без перечислений регалий и воинских званий, как говорится в рукописном завещании.
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В США обвинили «иранских хакеров» во взломе правительственного сервера
Один из правительственных сайтов США — общественную федеральную базу данных правительственных документов — взломали «иранские хакеры», передает издание BNO News.
Ранее издание Axios со ссылкой на источник, близкий к администрации президента США Дональда Трампа, сообщало, что США обеспокоены возможными кибератаками со стороны Ирана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ходе американского авиаудара в Ираке.
По данным BNO News, на главной странице сайта Federal Depository Library Program неизвестные оставили надписи на двух языках — английском и, вероятно, персидском — от якобы «Исламской Республики Иран».
«Мы никогда не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе», — гласит «послание» хакеров. По данным издания, на странице неизвестные также разместили изображение иранского флага, фотографию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, «истекающего кровью» Трампа, которому некто наносит по лицу удар кулаком, и летящие ракеты.
При этом сейчас сайт Federal Depository Library Program недоступен для пользователей, при попытке зайти на fdlp.gov выдает сообщение о неизвестной ошибке.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Кудс» генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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Кровавый провал в Сирии: «элитные» смертники бросились в наступление и были уничтожены (ФОТО, ВИДЕО)
Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли очередную попытку наступления на позиции правительственных войск на юго-востоке провинции Идлиб, однако потерпели неудачу и понесли тяжелейшие потери в живой силе и технике.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
«Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*) стянула последние резервы к линии соприкосновения с Сирийской арабской армией, включая элитные отряды группировок «Джейш Умар аль Хатаб», «Джейш абу Бакр аль Садык» и отряд смертников «Красные повязки», считающийся элитным спецназом террористов. Медиактивисты джихадистов широко освещали подготовку к наступлению.
На фото и видео идлибских пропагандистов видны подготовка и выдвижение отрядов боевиков. Большое внимание на пропагандистских кадрах террористы любят уделять танкам, переделанным в боевые машины поддержки пехоты, которыми они очень гордятся. Однако повод для гордости исчезает, если посмотреть на всю эту технику уже на фотографиях, сделанных правительственными войсками.
На фото хорошо видны уничтоженные те самые танки боевиков и автомобили, используемые для быстрой доставки террористов, которые также браво мелькали в роликах боевиков, а теперь послужили могилой для десятков террористов. Фотоматериалы хорошо подчеркивают сложившуюся ситуацию в провинции Идлиб.
Главари «Джебхат ан-Нусры» и протурецких группировок продолжают рассказывать рядовым боевикам и местным жителям о высоких боевых возможностях, о наличии тяжелого оружия, сильнейшей огневой мощи террористов и о том, что без труда справятся с правительственными войсками. В действительности, огромный опыт, полученный Сирийской арабской армией за годы войны, возросшая выучка солдат и командиров и техническое переоснащение не оставляют ни единого шанса на успех террористам, которые до сих пор не прекращают попыток перейти в наступление.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
Bloody failure of operation of Islamist militants in #Syria— RusSyrianWariors (@Ruswariors) January 5, 2020
Elite Terrorists Killed in Failed Offensive against Syrian Army Positions in #Idlib.
RuAF, SyAAF, NDS & SAA killed dozens of terrorists.#Suleymani R.I.P.
إدلب pic.twitter.com/UVeY5ymRyz
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Зариф грубо осадил Помпео: «Сотни тысяч гордых братьев по всему Ираку ответили наглому американскому клоуну» (ФОТО)
Недавно глава американского Госдепа Майк Помпео публично сделал неадекватное заявление о том, что жители Ирака якобы радуются убийству в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касима Сулеймани.
«Иракцы танцуют на улицах во имя свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет», — утверждал Госсекретарь США.
Вечером 4 января ему грубо ответил глава МИД Иранской Республики Мохаммад-Джавад Зариф:
«24 часа назад этот наглый клоун в маске дипломата заявил, что люди танцуют в иракских городах. Сегодня сотни тысяч гордых братьев и сестер по всему Ираку ответили ему. Конец порочного присутствия США в Западной Азии начался», — заявил Зариф.
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Убийство генерала: США выстрелили в себя из-за Израиля
Убийство Соединёнными Штатами Америки генерала Касема Сулеймани, одного из руководителей КСИР — Корпуса стражей исламской революции, является международным преступлением, открыто осуществлённым США. Вместе с генералом Касемом Сулеймани был убит один из руководителей иракской армии.
Всё это произошло на территории суверенной страны — государства Ирак. Между Соединёнными Штатами и Ираном нет войны, нет военных действий. Обвинения США генералу Сулеймани, в основном, состоят в поддержке им антиамериканских организаций.
Такие «зеркальные» и более сильные обвинения можно предъявить многим руководителям и официальным деятелям многих государств, в том числе самих США, поддерживающих бандитов в Сирии и государственных бандитов на Украине.
Достаточно вспомнить сенатора Маккейна, лично встречавшегося с руководителями террористических организаций. Все американские официальные лица из военно-политического руководства США поддерживают террористов и убийц в различных странах мира.
Руководители Европы, Турции, Саудовской Аравии и стран Персидского залива также поддерживают бандитов в Сирии, в Ливии, в Йемене.
Государство Израиль обучало и вооружало грузинскую армию перед нападением на Южную Осетию и на граждан России, осуществляет политику государственного терроризма в отношении Ирана, Сирии и арабского народа Палестины.
Все руководители этих стран виновны в международных преступлениях и в поддержке международного терроризма в различных странах.
К принятию решения об убийстве генерала Касема Сулеймани Соединёнными Штатами Америки привела цепь событий, напрямую связанных с отстаиванием США интересов Израиля на Ближнем Востоке, зачастую противоречащим национальным интересам самих Соединённых Штатов Америки.
Всё началось с обстрела американцами лагеря одного из подразделений иракской армии в городе Каиме на границе с Сирией. Через этот город проходит единственная наземная трасса, соединяющая Багдад и Дамаск, трасса, которая очень мешает государству Израиль.
Самим Соединённым Штатам Америки город Каим не нужен, но из-за влияния Израиля они хотят контролировать город Каим в Ираке и не уходят из сирийского района Ат-Танф, контролирующего другую трассу Багдад — Дамаск.
Читайте подробнее: США нанесли удар по Ираку и Сирии
Израильскому руководству очень нужно прервать прямое сообщение между Сирией, Ираком и Ираном, и для этого они готовы на всё, в том числе на любые действия чужими руками.
Нападение США на базу иракской армии в городе Каиме и убийство там американцами свыше двадцати солдат и офицеров иракской армии вызвало массовые народные протесты во всём Ираке, в том числе и в Багдаде, где люди пошли выразить свой протест к комплексу зданий американского посольства.
События частично вышли из-под контроля, но серьёзных последствий эти массовые протесты не имели. На следующий день в Багдад прилетает генерал Касем Сулеймани, и американцы открыто его убивают вместе с членами официального руководства Ирака — членами встречающей делегации. Какими соображениями руководствовалось руководство США, совершившее международное преступление, сейчас уже не важно.
События на Ближнем Востоке начинают развиваться в сторону обострения всех конфликтов.
Сейчас парламент Ирака собирается для принятия закона о запрете любого иностранного военного присутствия на своей территории — речь идёт об американских военных базах, расположенных на территории Ирака, существование которых после принятия этого закона станет незаконным.
На место погибшего генерала Касема Сулеймани иранским руководством уже назначен новый руководитель, его бывший заместитель, работавший вместе с ним долгие годы. В Кувейт сейчас прибывает 82-я десантная дивизия США, имеющая в составе 15 тысяч солдат и офицеров. Госдепартамент США рекомендовал всем американцам, находящимся на территории Ирака, срочно покинуть эту страну.
Соединённые Штаты Америки не впервые совершают международные преступления, но впервые делают это открыто и нагло, с одновременными дипломатическими мерами в попытках избежать ответной реакции Ирака и Ирана.
Сейчас американские международные преступники из Государственного департамента США говорят о деэскалации (то есть о нежелании получать в свой адрес ответные меры Ирана и Ирака), а президент США, отдавший этот преступный приказ, открыто похваляется своими действиями в твиттере.
Руководители Соединённых Штатов Америки становятся всё более и более неадекватными с точки зрения простой человеческой логики, и с ними уже становится невозможным ведение любых переговоров и заключение каких-либо договоров и соглашений.
Мир должен принять решение о введении международных санкций против этой страны и против её безумного и преступного руководства, других действий, снижающих влияние этой страны на наше общество и на нашу цивилизацию, других действий для введения этой страны в рамки цивилизованного мирового сообщества.
Нынешняя политика США должна быть остановлена и прекращена причём действиями всего мира, всей земли, иначе человечество, человеческое общество просто будет самоуничтожено безумными руководителями Соединённых Штатов Америки и теми, кто стоит за их кулисами
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Михаил Ошеров, специально для «Русской Весны»
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Из-за кровавого провала спецназа США: Встревоженный Трамп выбрал 52 неожиданных цели для атаки Ирана
Дональд Трамп заявил, что войска США готовы нанести «быстрый и сильный удар» по намеченным 52 целям в Иране, если будут атакованы граждане или объекты Соединённых Штатов.
Американский президент угрожает уничтожить 52 иранских культурных объекта, если силы Тегерана попытаются атаковать американцев в ответ на убийство генерал Касема Сулеймани. Эксперты предполагают, что речь, скорее всего, идёт идти о шиитских мечетях.
Отметим, что эти слова больше напоминают угрозу маньяка, который не готов воевать с армией противника, опасаясь встретить на её объектах отпор, а выбирает путь угроз мирному населению и гражданской инфраструктуре. Более того — он угрожает уничтожить святые для мусульман места.
Цифра выбрана в честь кровавого провала спецназа «Дельта» и 52 американцев, которых элита ЦРУ не смогла вызволить в ходе операции по освобождению заложников в посольстве США во время иранской революции в 1979 году.
«Явно встревоженный тягостной паузой и молчанием Тегерана, президент США завибрировал. У себя в твиттере Дональд Трамп пообещал нанести „быстрый и сильный удар“ по 52 целям в Иране (высокого уровня и значимым для страны и иранской культуры) в том случае, если будут атакованы американцы. 52, потому что именно столько американцев было в захваченном Ираном во время революции 1979 посольстве США.
На самом деле Трамп зря вспомнил и сам этот эпизод и эту цифру.
Ведь проведённая в апреле 1980-го операция „Орлиный коготь“ закончилась полным провалом. Например, во время нее военный вертолёт США столкнулся со стоявшим на аэродроме самолётом. Погибли восемь американских военнослужащих. Провальную попытку спасти заложников даже называли молотком, который вколотил последний гвоздь в крышку гроба президентства Картера.
Нет, всех отпустили, но уже в 1981-м когда умер беглый шах и были подписаны Алжирские соглашения. Но вот магия цифр до сих пор оказывается кого-то завораживает. А так если, то про эти 52 цели звучит примерно также, как про 38 снайперов, у которых тоже, якобы, все было под контролем», — прокомментировал новость журналист ВГТРК Валентин Богданов.
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Хафтар объявил джихад Турции
Авиация Хафтара нанесла авиаудары по аэропорту Митига в Триполи.
Сообщается о многочисленных жертвах (по предварительным оценкам – более 20 убитых, среди которых от 1 до 3 турецких военных). Уничтожен ангар и 2 турецких ударных БПЛА "Байрактар".
После ударов аэропорт в очередной раз прекратил прием самолетов. Пару дней назад его уже накрывали из РСЗО.
Кроме того, сегодня в результате удара по военной академии Аль-Ада в Триполи, было убито от 25 до 70 человек (в основном, курсанты в возрасте от 18 до 21 года). Кадры из госпиталя, куда доставляли раненых https://twitter.com/mwsen_derna/status/1213590588555223040
Удар наносили дроны предоставленные Хафтару эмиратчиками. По мере дальнейшей интернационализации конфликта и передачи сторонам более современного вооружения, количество жертв и ожесточенность конфликта нарастает.
Осторожно, фото строго 18+. Открываете на свой страх и риск.
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Несколько ранее руководство Восточной Ливии объявило Турции джихад. Кроме того Хафтар объявил всеобщую мобилизацию для войны с Турцией. Как заявил Хафтар https://www.tunisienumerique.com/urgent-video-haftar-declare-la-guerre-sacree-contre-les-turcs-et-appelle-a-la-mobilisation-generale-des-libyens-et-des-peuples-arabes/, ЛНА встретится с турецкими агрессорами в бою и победит их. Хафтар призвал всех ливийцев к борьбе против турецких колонизаторов, а турок призвал восстать против безумного султана Эрдогана, который хочет включить Ливию в новую Османскую Империю. В общем, "другу Реджепу" помимо Сирии и Ирака будет чем заняться в ближайшее время.
Как известно, за Хафтаром стоят Франция, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Иордания. За ПНС играют Турция, Италия, Аль-Каида, Сирийская национальная армия и ИГИЛ. Сербия и Болгария поставляют оружие обеим сторонам. Чад и Судан помогают Хафтару наемниками. Тунис обещал помогать Турции с переправкой войск в Ливию. Еще несколько стран, включая США, участвуют менее акцентировано. Ливия по закрученности сюжета уже уверенно конкурирует с сирийской войной.
На фоне наращивания турецких военных усилий в Ливии, где Турция действует по приглашению ПНС и с одобрения парламента Турции, Египет объявил о крупных военно-морских учениях у побережья Ливии, в которых примут участие и те самые "Мистрали", которые в свое время не достались России.
Кстати, в нынешних условиях очень жаль, что их тогда не купили.
Как многие и ожидали, на фоне событий 2020-го года, 2019-й окажется вполне себе ничего. А ведь год только начался.
И да. На сон грядущий – Трамп заявил, что если Иран атакует американских военных, то бомбардировщики B-52 нанесут 52 удара по целям в Иране, включая культурные объекты.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Нарастание напряженности в Ираке
Отправка солдат 82-й воздушно-десантной дивизии армии США на Ближний Восток из Форта-Брэгг.
Основная часть контингента из 3000 человек будет размещена на территории Кувейта.
На текущий момент США имеют в регионе чуть более 43 тыс. солдат (Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Иордания, Оман, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Сирия).
Иран только в Ираке имеет от 120 до 150 тыс. прокси в составе различных иракских шиитских формирований.
Еще.
1. США нанесли ряд авиаударов на границе Сирии и Ирака – погибло 5 иракских ополченцев из "Хашд-Шааби". Кол-во раненых и объем ущерба пока не ясны. Помимо обстрела американского посольства и авиабазы Балад, есть сообщения об обстреле американской базы в провинции Ниневия.
2. В Персидский залив выдвинут УДК "Батаан" вместе с корабельной группой. На борту до батальона морских пехотинцев.
3. Во второй половине дня иракская "Хезбалла" сбила американский разведывательный БПЛА в провинции Анбар. Глава шиитской группировки "Асаиб Ахль-аль-Хак" впервые за длительное время появился в военной форме.
4. Наследный принц Саудовской Аравии позвонил президенту Ирака для обсуждения мер по предотвращению дальнейшей эскалации. Саудиты волнуются, так как попадут под раздачу в числе первых, в случае выхода событий в Ираке из под контроля.Им и без этого от хуситов регулярно прилетает.
5. Эрдоган с некоторым опозданием выразил сожаление по поводу гибели Сулеймани, назвал его мучеником и выразил понимание гневу народа и лидеров Ирана. Уже традиционная турецкая фронда, со стороны формального союзника США по НАТО.
6. Тело Сулеймани после церемонии прощания в Багдаде было вывезено в Иран для похорон. Не все понимают, что гибель Сулеймани позволит иранскому правительству направить недовольство плохим экономическим положением на внешнего врага. Сулеймани был 2-м по популярности человеком в Иране.
7. Канадское посольство в Багдаде выпустило предупреждение, что каждый канадский гражданин должен покинуть Ирак настолько быстро, насколько это возможно.Как ранее заметил Трамп, "Ирак после убийства Сулеймани стал более безопасным". Ага. Безопасность и стабильность лезут изо всех щелей.
8. Также в центре Багдада убили демократического активиста с площади Тахрир выступавшего против действующего правительства. Активиста расстреляли неизвестные на мотоцикле. Стоит помнить, что под раздачу могут попасть и иракцы, которые сотрудничают с американцами.
9. Катарские источники сообщают, что через министра иностранных дел Катара в Тегеран было передано американское предложение о деэскалации в обмен на частичное снятие санкций. Как и другие катарские вбросы, Тегеран и Вашингтон это не комментируют.
10.В Конгрессе США в ближайшие дни должны рассмотреть законопроект внесенный Берни Сандерсом, запрещающий финансирование любых наступательных акций против Ирана, которые могут привести к войне.
11. МИД Германии объявил, что попытается провести прямые переговоры с Тегераном, чтобы избежать негативного развития ситуации. Но что-то конкретное Германия вряд ли может предложить Ирану, ее влияние на Ближнем Востоке мизерное.
12. Иракские источники сообщают, что США требуют от мин.обороны Ирака прекратить любые передвижения вооруженных групп в Ираке, иначе они будут атакованы США.
13. В Британии нарастает критика Бориса Джонсона, который не поддержал убийство Сулеймани и даже не прервал отпуск на Карибах. По этому поводу Помпео заявил, что "не все европейские союзники оказались полезны так, как могли бы". В твиттере популярен хэштег "Где Борис?"
14. Бригада Имама Али, созданная в 2014 году для войны с ИГИЛ объявила, что вечером в Ираке начались антиамериканские атаки. Означает ли это, что бригада Имама Али берет на себя ответственность за контртеррористическую операцию против звездно-полосатых террористов, не уточняется.
15. Иран передал посланнику МИД Омана, что не примет посредничества его страны с США, а будет искать мести.
Ситуация перед голосованием о выводе американских войск продолжает нагреваться.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
СРОЧНО: по военной базе в Дейр Зоре нанесён авиаудар (ВИДЕО)
Вечером в субботу в сирийской провинции Дейр эз-Зор прогремели мощные взрывы, сообщается об авиаударах авиации по базе шиитских ополченцев вблизи границы с Ираком.
По предварительным данным местных источников, удар нанесён по базе имени Имама Али иракского вооружённого формирования «Харакат ан-Нуджаба», входящего в состав Сил народной мобилизации «Хашд аш-Шааби», которое в последние дни вступило в вооружённую конфронтацию с оккупантами из США.
Сообщается о взрывах боеприпасов.
Там в том числе находится центр координации между шиитскими ополченцами, действующими в Сирии и Ираке.
Этот объект на сирийско-иракской границе уже подвергался бомбардировкам в минувшем году. В США и Израиле называют его базой иранского Корпуса стражей исламской революции.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Новогоднее наступление “Ан-Нусры” в Идлибе
Последствия праздничного наступления боевиков "Ан-Нусры" в Идлибе.
Осторожно, есть кадры 18+ с "героями джихада".
Эскалация в Ираке, а также переключение внимания Эрдогана на Ливию, открывает для Сирии и России дополнительные возможности по массовому захоронению джихадистов на дальних подступах.
Сейчас боевики жалуются, что массированные бомбардировки ВКС РФ и ВВС Сирии прекращаются лишь в случае плохой погоды. Надо понимать, что как только с погодой дело наладится, Сухейл и компания снова двинутся вперед. До Маарат-ан-Нумана осталось от 8 до 10 километров.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Перед ударами: ополчение Ирака потребовало от силовиков отвести свои силы от военных баз США
Проиранское шиитское ополчение «Катаиб Хезболла» из состава Сил народной мобилизации потребовало от иракских силовиков отвести свои силы от американских военных объектов на расстояние не менее одного километра, начиная с вечера воскресенья, 5 января.
Гражданам страны также не рекомендуется появляться в этих районах из-за угрозы для их безопасности.
После этого бойцы «Харакат ан-Нуджаба» также предупредили своих сторонников об опасности приближения на 1 км к позициям и базам американских оккупантов.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
КОНЕЦ ОДНОПОЛЯРНОГО МИРА ,ГОВОРИТЕ ,ДА?
НУ-НУ ,,,,
Братя русские !
ИДИОТЫ- ЕКСПЕРДАФ ПОЯВИЛИСЯ НА ПОЛИТИКОЗ -КРЕМЛИН !
Вроде генерал Сулеймани ,что 5 лет смотрит на войну и смерть в глазах на месте ,ТАМ, а не на мониторе как некоторые гИниралАф , так его обьявляют ” иранского террориста №1 Сулеймани ” ! БЕЗОБРАЗИЕ !
Нельзя допускать уроды на тот сайт- они загрязняют имидж России !
К тому же ,пусть СВЕТЛЕЙШИЙ ПОЛКОФНИК ИЗ КГБ ПОПРОБУЕТ ВЗЯТЬ ПОСОЛЬСТВО США – ВАШИ ПАГТНЬОРАФ,КАК СДЕЛАЛИ ИРАНЦЫ 30 ЛЕТ НАЗАД??
Ето вам не прогулка с Батискафами в океанаф и морях ,с ТВ-ДЖУРНАЛЮСТАФ ВОКРУГ !
КАКОЙ ЦИРК, , КАКОЙ ЛИЛИПУТ !
Да здравствует полк. КВАЧКОВ- МАРШАЛ РУССКОЙ СОПРОТИВОЙ ПРОТИВ БОЯРАФ И ЖИДОВ-ТАРАКАНЧИКИ В КРЕМЛИН-СОЛОФИОВ !
Они и есть НЯШЪН Н-1 , , ЕСЛИ ЗАКАЗЫВАЮТ УБИЙСТВА РУССКИХ ДИПЛОМАТОВ, ОБСТРЕЛ РУССКИХ САМОЛЕТОВ, КРАЖА РУССКОГО ЗНАМЯ ИЗ ПОСОЛЬСТВА ,ВОИНГ НАД ДОНБАССОМ , , И ЕЩЕ , , ЕЩЕ , , ,
ЛОЖКА ДОРОГА К ОБЕДУ !
А friend in need -is a friend indeed !
ДРУГ В НУЖДЕ УЗНАЕШ !
Следущий раз-опять ваша очередь , а мне стыдно за вас !
САРМАТЫ, ДА?
АВАНГАРДЧИКИ -ВЫСАКО ,ДАЛИКО !
Иначе легько поставить жестянку на заднице , , чтобы паГтниоры амеро-козлодойские не нагадили вам в штанах, , , РУСИЯ ,ИРАН, КИТАЙ- ПЛОХИЕ ФУДБАЛИСТАФ, , АМЕРИКАНЦЫ ВАМ ГОЛЫ В ВАШИХ ВОРОТ УЖЕ СОТНИ ПОСТАВИЛИ ,СТЫД КОКОЙ !
№5 ↑ pollux
Сегодня, 10:10
Там и так бойня. А посыл статьи абсолютно детский и поверхностый. По поводу ликвидации иранского террориста №1 Сулеймани, безусловно, будут ходить разные версии и соображения, однако из того, что накапливается к этой минуте, вырисовывается вполне определенная картина. Ликвидация Сулеймани была связана с подготовкой к захвату американского посольства в Багдаде. Судя по всему, Сулеймани прибыл координировать своих террористов в этом важном мероприятии.
Первоисточник публикации: https://politikus.ru/events/125319-ubiystvo-v-irane-ssha-hotyat-vtyanut-rossiyu-v-voynu.html
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