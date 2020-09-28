“Новая война Эрдогана”

"Новая война Эрдогана"

Через долины идут колонны танков. В небе кружатся вертолеты и беспилотники. Над городами и деревнями поднимаются клубы черного и сизого дыма. Есть жертвы и раненые. В воскресенье в 4:10 утра в Нагорном Карабахе началась война армий Азербайджана и Армении.Как написал на своей странице в Фейсбуке премьер-министр Армении Никол Пашинян, первый удар в воскресенье на рассвете нанесла азербайджанская сторона.«Вся ответственность лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана», — сообщила представитель министерства обороны Армении. По ее словам, уже сбиты несколько вертолетов и боевых дронов и подбиты три танка противника. Азербайджанское правительство в свою очередь опровергло эти утверждения и подчеркнуло, что это была контратака на линии фронта. При этом именно Армения ранее спровоцировала боевые действия.Это совершенно типичные взаимные обвинения сторон в ходе конфликта, длящегося уже более ста лет и разгоревшегося с новой силой незадолго до распада СССР. С тех пор вооруженные столкновения между претендующими на Нагорный Карабах Азербайджаном и Арменией происходят постоянно. В соответствии с международно-правовыми нормами, этот регион принадлежит исламскому Азербайджану, но фактически находится под контролем Армении. Провозглашенное в 1994 году перемирие постоянно нарушается.В последний раз это произошло в июле этого года, когда на границе случилась перестрелка, в которой погибли два азербайджанских солдата, а несколько военнослужащих получили ранения. Как правило, такие инциденты можно назвать ограниченными военными конфликтами, и происходят они в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Теперь же речь идет не о мелких столкновениях, а о самой настоящей войне. Азербайджанские вооруженные силы, в том числе ВВС, прямо атаковали спорную территорию. В Нагорном Карабахе объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.Этой войны вполне можно было ожидать. Дело в том, что Турция после последнего инцидента на границе объявила, что в случае необходимости поддержит своего союзника Азербайджан. Президент Реджеп Тайип Эрдоган обещал «отомстить за любое нападение на Азербайджан», который поставляет в Турцию дешевый газ. По словам турецкого президента, Армении придется «дорого заплатить» за любое нападение.О том, что угрозы Эрдогана — не пустые слова, общеизвестно по турецким интервенциям в Сирии и Ливии. Война — один из элементов его экспансионистской внешней политики, цель которой — создание «новой Османской империи» во главе с великой державой Турцией.При этом Азербайджан — уже три десятилетия верный союзник Анкары на Кавказе. Турция поддерживает его вооруженные силы на несколько сотен миллионов долларов ежегодно. В июле она поставила Азербайджану беспилотники, различное оружие и боеприпасы.Этой вооруженной эскалацией в Нагорном Карабахе Турция демонстрирует свою гегемонию теперь еще и на Кавказе. Там она сталкивается с интересами России, у которой есть несколько военных баз на территории Армении. Но Турцию это не волнует — она уже несколько лет противостоит Кремлю в Сирии и Ливии. В обеих странах турецкое руководство вполне успешно продвигает собственные интересы, несмотря на мнение России. С учетом этого опыта нельзя исключать, что Анкара и в Нагорном Карабахе не побоится конфронтации с Кремлем.Первая реакция Москвы, похоже, лишь подтверждает, что расчет Эрдогана верен. Российское Министерство обороны призвало стороны к прекращению огня. Хотя Армения, в отличие от Азербайджана, — член созданной Россией Организации Договора о коллективной безопасности, Кремль не заинтересован в том, чтобы выступать в поддержку Еревана. Российские СМИ сообщают о конфликте, но эти новости не из самых срочных. Кроме того, Путин, похоже, не заинтересован в войне с Турцией. Его цель состоит в том, чтобы ситуация в Нагорном Карабахе оставалась неизменной. Так у него будет возможность и далее поставлять оружие обеим сторонам конфликта.Эрдоган в свою очередь делает ставку на запугивание. Война в Нагорном Карабахе — демонстрация его силы, адресованная Греции и всей Европе, с которыми Турция конфликтует из-за газовых месторождений в восточной части Средиземного моря. Анкара вновь показывает, что считает войну вполне приемлемым средством для продвижения собственных интересов. Кроме того, турецкая интервенция в Нагорном Карабахе — еще и выпад в сторону международного сообщества. Ведь Анкара на Кавказе вновь делает ставку на сирийские повстанческие формирования, как Эрдоган уже делал в Ливии. По данным СМИ, в Азербайджане уже находятся около тысячи таких наемников из числа сирийских оппозиционеров. Говорят, что каждому из них платят до 2500 долларов в месяц.Широкая общественность узнала о них в октябре прошлого года, когда они убили курдскую женщину-политика Хеврин Халаф (Hevrin Khalaf). Через три дня после турецкого вторжения на север Сирии, то есть 12 октября, 34-летняя Халаф была убита на шоссе на территории, подконтрольной Сирийской национальной армии (СНА). Боевики остановили ее автомобиль, за волосы вытащили ее из машины, причем действовали настолько жестоко, что буквально сняли с нее скальп. Железными прутами ей сломали обе ноги и до неузнаваемости изуродовали лицо. В довершение они расстреляли ее, выпустив в жертву в общей сложности около 20 патронов.Халаб в тот день оказалась не единственной жертвой СНА, в рядах которой воюют преимущественно радикальные исламисты, пользующиеся поддержкой Турции. Они аналогичным образом вытащили из автомобилей и убили еще восемь гражданских лиц. Эти экзекуции дали старт многочисленным дальнейшим военным преступлениям, зафиксированным в соответствующем докладе Совета ООН по правам человека. Там перечислен длинный список деяний, в которых обвиняют «помощников» Эрдогана: мародерство, похищения людей, изнасилования, пытки и насильственное переселение жителей.К этому можно добавить разграбление и уничтожение всемирного культурного наследия и религиозных реликвий в курдском регионе Африн, который сирийские исламисты захватили по приказу Анкары еще в 2018 году. В 25-страничном докладе ООН говорится о «систематических и скоординированных действиях» вооруженных группировок. В минувший вторник председатель следственной комиссии ООН Пауло Сержио Пинейру (Paulo Sergio Pinheiro) потребовал от Турции «расследовать эти преступления». Впрочем, рассчитывать на то, что Анкара прислушается к его призыву, не приходится. Турецкий МИД еще несколько дней назад отверг «любые обвинения» как «безосновательные», подчеркнув, что Анкара поддерживает сирийских повстанцев, которые «имеют иммунитет».Теперь накалилась ситуация в Азербайджане. Первые бойцы СНА, по информации сирийских СМИ, прибыли туда еще четыре недели назад. Еще в середине сентября глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обвинил Турцию в доставке в соседнюю страну «иностранных боевиков». По его словам, это можно было считать угрозой применения насилия. Ну а теперь ситуация обострилась.По неподтвержденной информации, опубликованной в Твиттере, в воскресенье погибли около 20 сирийских боевиков. В Идлибе уже опубликованы первые имена погибших, о чем сообщил некий журналист, находящийся в последнем бастионе боевиков на северо-западе Сирии. Все базы сирийских повстанцев «на службе» у Анкары находятся в Идлибе. «Плату боевикам в Ливии в последнее время урезали, — добавил журналист, из соображений безопасности не назвавший своего имени. — Так Турция хочет заставить их отправиться в Азербайджан, где им обещают больше денег». https://inosmi.ru/politic/20200928/248203804.html – цинкАльфред ХаккенсбергерПримечательно, что и европейская пресса трактует развязанную в Карабахе войну, как очередную турецкую военную авантюру..В принципе, Турция это и не скрывает, требуя открыто от Армении сдать Карабах, причем требования озвучивает как Эрдоган, так и министр обороны Турции. Соответственно, общая конфигурация конфликта – Турция руками Азербайджана пытается изменить сложившийся статус-кво на Кавказе. Менять она его пытается уже традиционно силой, втягиваясь в очередной военный конфликт у своих границ, что является типичным делом для Эрдогана в последние годы.В чем плюс для Турции – военная операция в Карабахе будет в основном оплачена за счет Азербайджана – как с точки зрения человеческих жизней, так и за счет материальных издержек.

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СРОЧНО: Эрдоган сделал резкое заявление про войну в Карабахе

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Анкара явно не намерена оставаться в стороне от обостряющегося конфликта в Нагорном Карабахе. Только что президент Турции Реджеп Эрдоган сделал резкое заявление о военных действиях в Карабахе, призвав покончить с «оккупацией Арменией территории Азербайджана» и положить конец кризису в регионе. По словам турецкого президента, Армения должна «немедленно уйти с азербайджанских земель». «Азербайджан ждал 30 лет для разрешения этой проблемы, теперь он делает это самостоятельно. Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для установления мира и стабильности в регионе. Кризис в регионе, начавшийся с оккупации Нагорного Карабаха, должен закончиться», — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле. Читайте также: Горящие танки и БМП: армия Армении уничтожает наступающие силы врага (ВИДЕО 18+)

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США планируют закрыть посольство в Ираке

США официально проинформировали правительство Ирака, что планируют закрыть посольство в Багдаде, которое весь 2020-й год подвергалось регулярным обстрелам неуправляемыми ракетами. Трампу это надоело и он решил, что хватит.Обстрелы совершали различные шиитские группировки аффилированные с "Хашд-Шааби" и Ираном. Попытки надавить на правительство Ирака, чтобы оно прекратило эти обстрелы, достигла своей кульминации после ареста членов "Катаиб Хезбалла", которых впрочем вскоре отпустили, после того, как шиитский блок предупредил правительство о том, что последствия этих арестов правительству не понравятся. Правительство подумало и решило, что не стоит проверять весомость озвученных угроз. После этого рутинные обстрелы американского посольства продолжились, а по стране прокатилась волна нападений на американские логистические конвои, на фоне периодических обстрелов еще не закрытых американских военных баз.Особого ущерба обстрелы посольства США в Багдаде не наносили – за все время лишь несколько ракет попали на территорию посольства, большая часть падала в радиусе 1-2 километров от посольства на территории "Зеленой зоны". Но сам факт того, что в течение многих месяцев посольство США подвергалось обстрелам, а США не могли это остановить – выставлял гегемона в неблагоприятном свете. А ведь именно опираясь на посольство и "Зеленую Зону", США с 2003 года управляли оккупированным Ираком. Но времена сейчас сильно изменились и прежде "самая безопасная зона в Ираке" ныне совсем не безопасна.Разумеется, это решение Трампа, и если он проиграет, далеко не факт, что Байден его поддержит или не отыграет назад.Кроме того, США обнародовали свое решение с оговоркой, что эвакуация посольства в Багдаде займет несколько месяцев и правительство Ирака может это остановить, если снова попробует остановить шиитскую милицию (по сути, США пытается снова подтолкнуть правительства Ирака к конфликту с "Хашд-Шааби" (что для Ирака означает автоматическую гражданскую войну). Вторым рычагом давления является угроза перенести посольство в курдский Эрбиль, где Ирану будет сложнее добраться до американского посольства, нежели в столице Ирака.Но вместе с тем можно отметить, что длительная иранская кампания давления на США в Ираке вполне себе приносит результаты – США сокращают свой контингент и готовы убрать свое посольство из Багдада. Добровольно бы они на это не пошли. Стратегия Сулеймани работает даже после его смерти, создавая серьезное давление на американские позиции в Ираке. У операторов этой стратегии в Тегеране хватает ума не ломать то, что отлично работает.

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