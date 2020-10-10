Как Армения стала советской республикой
12:59. 10 октября 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О том, как была установлена советская власть в Армении в 1920-м году.
Как Армения стала советской республикой
1920 год начался для Советской страны в обстановке крупнейших побед на всех фронтах гражданской войны. Была разгромлена колчаковская армия — этот «становой хребет» российской контрреволюции; был разбит и Деникин, еще недавно грозивший чуть не самой Москве; полностью был ликвидирован созданный английским империализмом белогвардейский северный фронт; красное знамя реяло почти надо всей Украиной. Осуществляя сталинский план разгрома Деникина, Красная Армия к весне 1920 г. очистила от белогвардейцев весь Северный Кавказ и в своем победоносном марше приближалась к Закавказью.
Исключительное беспокойство империалистов вызывали известия о продвижении Красной Армии на юго-востоке. Империалисты следили за этим продвижением с особенной тревогой и выискивали средства преградить дорогу Красной Армии не только силой оружия, но и путем дипломатических маневров. Цель этих маневров заключалась в сохранении контрреволюционного барьера, отделявшего Советскую Россию от Турции, Ирана и Индии. Именно эта цель преследовалась признанием государственной «независимости» марионеточных контрреволюционных «правительств»: муссаватистов Азербайджана, меньшевиков Грузии и дашнаков Армении. Однако эта дипломатическая поддержка закавказской контрреволюции не смогла предотвратить ее гибели.
Первым в Закавказье сбросил иго интервентов и белогвардейцев Азербайджан. В ночь с 27 на 28 апреля началось вооруженное восстание бакинского пролетариата и трудящихся крестьян Азербайджана, подготовленное и проведенное под руководством большевиков. Быстрая победа над муссаватистами была достигнута при активной помощи 11-й Красной армии. В Азербайджане была провозглашена советская власть. Установление советской власти в Азербайджане получило живейший отклик во всем Закавказье. На Советский Азербайджан, на Красную Армию, которая дружески помогла рабочим и крестьянам Азербайджана сбросить иго муссаватистов, с надеждой смотрели трудящиеся Грузии и Армении, находившиеся еще под властью меньшевиков и дашнаков. Кровавая диктатура дашнаков держалась в Армении уже 3 года.
В многострадальной истерии армянского народа не найти периода более Мрачного. Дашнаки держались у власти, опираясь на поддержку иностранных империалистов, а внутри страны — на свои вооруженные банды маузеристов. Дикий произвол чиновников, бесконечные поборы, грабежи, убийства, погромы царили в селах и городах Армении. Разжигая национальную вражду, дашнаки в то же время втянули страну в бесконечные войны из-за пограничных областей с Турцией, с муссаватистским Азербайджаном, с меньшевистской Грузией. Во время этих войн многие селения были стерты с лица земли.
Глубокая разруха охватила все отрасли народного хозяйства. Аграрный вопрос не был разрешен. Бедствия трудового крестьянства, издавна страдавшего от безземелья, еще больше возросли. Нетронутым осталось крупное землевладение — помещичье и монастырское. В деревне сохранялись полукрепостнические порядки и царила тяжелая кулацкая кабала. Промышленность, и раньше слабо развитая, за годы хозяйничанья дашнаков пришла в совершенный упадок. Рабочий день продолжался 11, 12 и больше часов. Заработная плата была нищенская; к тому же ценность денег катастрофически падала: только с марта по ноябрь 1920 г. она уменьшилась больше чем в 50 раз. Десятки тысяч людей не имели никакой работы, не имели куска хлеба. Армению называли страной беженцев. Во время мировой, войны в Армению иммигрировало около 300 тыс. беженцев, главным образом из Турции. Тысячи бездомных, голодных людей брели по проселочным дорогам, толпились на рыночных площадях, тщетно ждали помощи у древних стен Эчмиадзина. От голода и эпидемий умирало так много людей, что трупы даже в городах оставались на улицах не убранными по нескольку дней.
Истекающий кровью армянский народ жил только надеждой на скорое освобождение из-под власти дашнаков. Вот почему так радостно была встречена весть о победе советской власти в Азербайджане.
Несмотря на дашнакский террор, направленный в первую очередь против большевиков, во всех городах Армении трудящиеся вышли в 1920 г. на первомайские демонстрации. Красные флаги реяли над улицами и площадями Александрополя, Еревана, Карса, Нор-Баязета, Караклиса, Саракамыша, Делижана. В Александрополе и Ереване возмущение против дашнакского ига приняло исключительно острые формы: в этих крупнейших городах Армении были разгромлены помещения дашнакских партийных организаций, портреты дашнакских лидеров были изорваны в клочья и сожжены.
Первомайские демонстрации прорвали плотину. Давно накопившееся возмущение вылилось, наконец, наружу. Началось вооруженное восстание, которое вскоре охватило всю страну. Майским восстанием рабочих и крестьян Армении против господства дашнаков руководили подпольные организации большевиков. Однако не все большевистские организации правильно оценили сложившуюся к тому времени в Армении революционную ситуацию. В Армянском комитете РКП (б), в некоторых местных партийных организациях наблюдались оппортунистические колебания, вызванные недооценкой революционных сил рабочих и крестьян Армении. Отсюда нерешительность в действиях, позволившая дашнакам усилить борьбу с вспыхнувшим восстанием.
Восстание началось в Александрополе (ныне Ленинакан). Это не было случайностью: Александрополь был в то время наиболее крупным пролетарским центром Армении, александропольская большевистская партийная организация была самой многочисленной и возглавлялась видным деятелем большевистской партии Армении — Мусаэляном.
8 мая в Александрополе был организован военно-революционный комитет, который уже через день вышел из подполья и обратился к народу с воззванием, провозглашавшим низложение ненавистного дашнакского правительства и установление в Армении советской власти. Находившийся в Александрополе единственный в Армении бронепоезд перешел на сторону восставших. Руководство бронепоездом взял в свои руки тов. Мусаэлян.
Вслед за Александрополем началось вооруженное восстание в Карсе. Часть гарнизона Карса перешла на сторону восставших. Организовавшийся военно-революционный комитет объявил 11 мая об установлении в Карсе советской власти. Здесь во главе восставшего народа стоял один из замечательных народных героев Армении — комсомолец Гукас Гукасян. В этот же день перешла власть в руки военно-революционного комитета и в Саракамыше. Часть местного гарнизона перешла на сторону восставших. Восстание ширилось, захватывая новые районы. Оно перекинулось в Нор (новый) Баязет, Иджеван, Делижан, Казах, Шамшадин, Сисианский район Зангезура и в ряд других мест. Повсюду организовывались военно-революционные комитеты. Но действия восставших были слабо координированы, чувствовалось отсутствие руководства со стороны центра восстания, слабо была налажена связь между отдельными очагами восстания.
Дашнаки воспользовались организационной слабостью восставших для того, чтобы лишить народ его руководителей, арестовать и уничтожить коммунистов. Уже 10 — 12 мая дашнаки начали аресты коммунистов в Игдире, в Караклисе. 12 мая дашнакское правительство организовало контрреволюционный «Комитет спасения Армении». Дашнаки мобилизуют банды маузеристов и хамбапетов и бросают их на расправу с восставшим народом. Эти банды захватывают вокзал в Карсе и врываются в город. Члены военно-революционного комитета с вооруженным отрядом запираются в крепости. Вскоре крепость была окружена дашнаками. Осажденные прорываются через кольцо дашнаков и 13 мая уходят из Карса в сторону Александрополя. Ворвавшиеся в Карс дашнакские банды торжествуют победу. Начинается кровавая расправа. Дашнаки не щадят никого: убивают женщин, детей, стариков. В этот же день на участке между станцией Ани и станцией Агин (30 — 50 км от Александрополя в сторону Еревана) с бандами дашнаков ведет жаркий бой перешедший на сторону восставших бронепоезд. 14 мая дашнакские банды в ущелье у селения Аргиню настигают отступающий из Карса отряд. Дашнаки были отбиты и обращены в бегство. Собрав подкрепления, дашнаки снова нападают на героический отряд; в нем осталось всего 28 человек; горстка революционеров мужественно сражается, но силы слишком неравны, и отряд погибает. В этом славном бою смертью храбрых пал и Гукас Гукасян.
Между тем каждый день приносит известия о новых кровавых зверствах. Дашнаки призывают к беспощадной расправе. Присоединяя свой подлый голос к дашнакам, 14 мая армянские меньшевики выступают с воззванием, направленным против революционного восстания. Это контрреволюционное воззвание появилось в самый критический момент восстания: утром 14 мая дашнакские банды ворвались в Александрополь. Не все члены военно-революционного комитета успели покинуть город. Оставшиеся погибли вместе с десятками и сотнями мирных жителей Александрополя, сделавшихся жертвами дашнакской расправы.
Александрополь — центр восстания — пал. Но борьба не была еще закончена: 15 мая началось восстание в Казахе. Три дня, с 17 по 19 мая, продолжались бои в Нор-Баязете, который был оставлен повстанцами только после упорного сопротивления. 20 — 23 мая шли бои в Делижане и Иджеване. 26 — 27 мая ожесточенные бои происходили в Казахе и Шамшадине.
20 мая вспыхнуло восстание в нескольких крупных селах Сисианского района Зангезура. Организовался ревком, была объявлена советская власть. Повстанцы Зангезура ждали помощи от Советского Азербайджана, и эта помощь действительно была послана. В Зангезур двинулись части Красной Армии, но вспыхнувший в это время в Гандже контрреволюционный мятеж муссаватистов заставил направить туда все силы Советского Азербайджана. Зангезурские повстанцы без помощи не смогли держаться — к началу июля дашнаки подавили и этот важный район майского восстания.
Таким образом, дашнакам удалось затопить в крови майское революционное восстание. Однако, руководимый ушедшими в подполье большевистскими организациями, армянский народ не сложил оружия. Раз начавшаяся борьба уже не прекращалась.
18 июня и в последующие дни вооруженные крестьяне Казахского и Шамшадинского районов вели бои с напавшими на них дашнакскими бандами. В начале июля с новой силой возобновилась борьба в Зангезуре и в некоторых других районах. С наступлением осени революционное повстанческое движение армянского народа против дашнакского господства приняло особенно широкие размеры. Восстания вспыхивали то в одном, то в другом районе. В первых числах августа красные повстанцы вели бои с дашнакскими отрядами в пограничных районах Карабаха и Зангезура. В сентябре массовые крестьянские восстания происходили в районах Зангезура и Иджевана. В начале октября красные повстанцы выдержали упорные бои с дашнакскими войсками в Кафане.
Дашнаки усиливали вооруженную борьбу с революционными повстанцами. 27 октября они устроили массовые расстрелы повстанцев в Делижане, Александрополе, Карсе, Караклисе, Нор-Баязете. Но и кровавые расправы не могли уже спасти обреченных на гибель дашнаков. Их падение было ускорено войной, которую дашнакское «правительство» по указке империалистов затеяло с кемалистской Турцией. В Армении, особенно в пограничных с Турцией районах, дашнакские банды маузеристов устраивали резню турецкого населения. В июне они начали в широких размерах военные действия против Ольты и заняли эту область. В ответ ангорское правительство приняло 9 июня решение провести предварительную мобилизацию в восточных районах. «Мы приняли решение, — пишет в своих мемуарах Мустафа Кемаль, — о походе на Армению».
28 сентября турецкая армия перешла в наступление и на другой день заняла Саракамыш. После этого турецкое наступление временно было приостановлено, но через месяц оно вновь началось, и 30 октября турецкие войска заняли Карс. К 7 ноября они овладели районом до Арпачая и вошли в Гюмри (Александрополь). Дашнаки вынуждены были просить о перемирий. Они спешили разделаться с войной, так как по всей стране с новой силой нарастало недовольство, грозившее вылиться в вооруженное восстание. Дашнаки кровавым террором пытаются бороться с неудержимо растущим движением. По всей стране дашнакские ищейки вылавливают работающих в подполье коммунистов. Тюрьмы переполняются арестованными. 14 — 16 августа, по приговору дашнакского суда, выводят на расстрел группу активных работников и руководителей компартии Армении. В эти дни под выстрелами палачей погибают Мусаэлян, С. Алавердян, Гарибджамян и другие.
Но дашнакские зверства не могли остановить нарастающего движения. Трудящиеся Армении, руководимые большевиками, продолжали борьбу. Они черпали силы в уверенности, что Советский Азербайджан, что вся Советская Россия придут к ним в трудную минуту на помощь. Они знали, что близко стоит Красная Армия, которая уже помогла трудящимся Азербайджана водрузить у себя красное советское знамя. Они знали, что Красная Армия протянет руку помощи и изнывающей в борьбе Армении.
Укреплению боевого духа повстанцев Армении немало помог I съезд народов Востока, созванный в Баку Исполкомом Коммунистического Интернационала. Съезд происходил с 1 по 7 сентября. На съезд прибыли 235 турок, 192 перса, 157 армян, 100 грузин, 82 чеченца, 61 таджик, 35 туркмен и т. д. Всего на съезде участвовало около 2 тыс. делегатов от 37 народностей. Съезд избрал Совет действия и пропаганды на Востоке. В этот Совет действия в качестве представителей Коммунистического Интернационала вошли С. М. Киров и С. Орджоникидзе.
В эти дни к Баку, этому исконному пролетарскому и революционному центру Закавказья, были обращены мысли и чувства всех угнетенных народов Востока. 9 сентября в Баку открылся I съезд молодежи Востока. Съезд послал приветствие революционной молодежи Персии, Турции, Грузии и Армении. Делегаты съезда дали торжественную клятву стать под красное знамя борьбы против помещиков, беков, ханов и всех других эксплуататоров.
На следующий день, 10 сентября, в Баку открылась конференция зарубежных коммунистических организаций Армении. На конференции с правом решающего голоса присутствовало 50 делегатов. Были посланы приветственные телеграммы Ленину и в Коммунистический Интернационал. Основным на конференции был доклад подпольного ревкома Армении. В результате революционных съездов в Баку вооруженная борьба армянского народа против дашнакского господства и за установление советской власти в Армении приобрела новую силу. Вскоре все Закавказье облетела радостная весть о том, что в Баку приехал товарищ Сталин. 4 ноября Центральный комитет азербайджанской компартии опубликовал следующее обращение ко всем членам партии, пролетариям Баку и трудящимся всего Азербайджана:
«К нам в Баку прибыл тов. Сталин, рабочий вождь исключительной самоотверженности, энергии и стойкости, единственный испытанный и всеми признанный знаток революционной тактики и вождь пролетарской революции на Кавказе и на Востоке. Ц. К. АКП (б), зная скромность и нелюбовь т. Сталина к официальным торжественным встречам, должен был отказаться от специальных собраний, связанных с его приездом. Ц. К. АКП (б) считает, что наилучшим приветствием, лучшей встречен, которые могут оказать наша партия, пролетарии Баку и трудящиеся Азербайджана нашему дорогому вождю и учителю, будет новое и новое напряжение всех сил для всемерного укрепления партийной и советской работы. Все за дружную, все за боевую работу, достойную закаленного пролетарского бойца т. Сталина — первого организатора и вождя бакинского пролетариата. Ц. К. АКП (б)».
Бакинская газета «Коммунист», в которой было напечатано это обращение, читалась не только в Азербайджане: номера этой газеты проникли и в Армению. Рабочие и крестьяне Армении, зная, что здесь, поблизости, в красном Баку, находится великий Сталин, с еще большей решимостью шли на борьбу.
Вскоре восстанием, руководимым коммунистами, были охвачены уже многие районы Армении: Нор-Баязетский, Эчмиадзинский, Иджеванский и другие. С 20 ноября районы Иджевана и Шамшадина находились полностью в руках восставших. Вечером 28 ноября восставшие заняли Караван-Сарай, а 29 ноября в Караван-Сарае был организован возглавляемый большевиками военно-революционный комитет Армении. В этот же день, 29 ноября, коммунистическая партия Армении и ревком Армении провозгласили Армению «по желанию и по воле восставшего трудового народа Армении» советской социалистической республикой.
30 ноября ревком Армении обратился к председателю Совета народных комиссаров РСФСР В. И. Ленину с приветствием и с просьбой о помощи.
«Да будет известно вождю мировой революции, — говорилось в этом обращении, — что крестьяне Делижанского и Каравансарайского районов, возмущенные преступной политикой дашнакского правительства и углубляющейся анархией в стране, подняли знамя восстания. Коммунистическая партия Армении сейчас же взяла на себя руководство этим стихийным движением и создала ревком Армении, объявив Армению Социалистической Советской Республикой. Нанесен первый удар — город Делижан в наших руках. Воодушевленные повстанцы рвутся дальше для окончательного свержения ненавистного врага, агента Антанты. И исполняя волю их, мы, составив ревком, двигаемся вперед в полной надежде, что освободительница угнетенных народов Востока — героическая Красная Армия Великой Социалистической России — окажет нам реальную помощь в этой нашей трудовой борьбе. От лица всех рабочих и крестьян Армении мы просим Совнарком оказать эту помощь. Да здравствует Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика! Да здравствует ее победоносная Красная Армия!».
Ленин немедленно отправил Армянскому ревкому ответную телеграмму, приветствуя Армению с освобождением от ига империалистов.
«Не сомневаюсь, — писал Ленин, — что вы приложите все усилия для установления братской солидарности между трудящимися Армении, Турции и Азербайджана».
Товарищ Сталин поместил в «Правде» статью, посвященную победе советской власти в Армении. Статья называлась «Да здравствует Советская Армения!». Товарищ Сталин писал:
«Армения, измученная и многострадальная, отданная милостью Антанты и дашнаков на голод, разорение и беженство — эта обманутая всеми „друзьями“ Армения ныне обрела свое избавление в том, что объявила себя советской страной. Ни лживые заверения Англии, „вековой защитницы“ армянских интересов; ни пресловутые 14 пунктов Вильсона; ни широковещательные обещания Лиги наций с ее „мандатом“ на управление Арменией не смогли (и не могли) снасти Армению от резни и физического истребления, — только идея Советской власти принесла. Армении мир и возможности национального обновления… Вековая вражда между Арменией и окружающими ее мусульманами решилась одним ударом, путем установления братской солидарности между трудящимися Армении, Турции, Азербайджана. Пусть знают все, кому ведать надлежит, что так называемую армянскую „проблему“, над которой тщетно ломали голову старые волки империалистской дипломатии, оказалась в силах разрешить только Советская власть».
О великой победе армянского народа писали в те дни все советские газеты, об этом говорилось на бесчисленных собраниях и митингах по всей стране. Этому радостному событию, провозглашению советской власти в Армении, посвятил свою речь С. М. Киров, выступивший на заседании Владикавказского совета. Торжественное заседание, посвященное победе Советов в Армении, было 1 декабря созвано Бакинским советом. С докладом выступал Серго Орджоникидзе. Тов. Орджоникидзе рассказал о том, как крестьяне смежных с Азербайджаном областей Армении подходили с музыкой к нашим границам и говорили:
«Братья красноармейцы, настал торжественный час рабоче-крестьянской власти в Армении, идите, помогите нам!».
Тов. Орджоникидзе говорил и о трудностях, которые еще стоят перед молодой Советской Арменией:
«Мы знаем, товарищи, как не легко строить советскую власть. Еще более трудно, в миллион раз труднее строить эту власть там, в измученной, истерзанной Армении, которая чуть ли не превращена, в республику беженцев. Мы знаем, что нашим молодым товарищам придется преодолеть массу трудностей. Но пусть они с честью идут по пути к прекрасному социалистическому строю, по пути, усеянному не розами, а терниями, и пусть они знают, что вся наша энергия, все наши силы будут отданы на помощь им».
Как ни трудно было продовольственное положение самого Азербайджана, разоренного гражданской войной, хозяйничанием интервентов и муссаватистов, но братской Советской Армении немедленно была оказана помощь, был отправлен поезд с хлебом. Были двинуты на помощь ревкому Армении и части Красной Армии.
Армянский ревком с частями Красной Армии двинулся 2 декабря в Ереван. Народ встречал освободителей с цветами… В этот же день командующий войсками Советской Республики Армении издал приказ, в котором говорилось: «Армии впредь именоваться Красной Армией Советской Армении». В одном из пунктов приказа говорилось: «Все красноармейцы от бойцов до командиров включительно обязаны поддерживать в Красной Армии суровую революционную дисциплину».
Организованное в Армении советское правительство разрушило старый аппарат государственной власти, ликвидировало все институты национального неравенства и классовой эксплуатации. 13 декабря ревком Армении постановил упразднить губернаторство, уездные комиссариаты, дашнакскую милицию и городские думы. 19 декабря было принято постановление об упразднении старого административного деления, дашнакской судебной системы и маузеристской армии. 20 декабря ревком Армении объявил все банки государственной собственностью. 21 декабря был объявлен потерявшим силу в пределах Армении «Свод законов» царского правительства со всеми изменениями, внесенными в него Временным правительством, Закавказским сеймом и «правительством» дашнаков; впредь в Армении могли иметь силу только законы РСФСР и ревкома Армении. 28 декабря ревком Армении объявил государственной собственностью все земли: удельные, церковные, мечетей, монастырские, а также земли беков, меликов и ханов. Важное значение для ликвидации национальной вражды имело одно из первых постановлений ревкома, принятое 6 декабря, — постановление о том, что на территории Армении государственным языком признается армянский язык, а в местностях с преобладающим мусульманским населением — наряду с ним и тюркский (азербайджанский) язык.
Советское правительство и компартия Армении стремились как можно скорее направить жизнь в мирную колею и приступить к восстановлению разрушенного народного хозяйства. 18 декабря было объявлено о возобновлении занятий в школах; 25 декабря в Ереване был организован первый коммунистический субботник. Но все попытки наладить мирную жизнь срывались контрреволюционными выступлениями дашнаков, которые окончательно не были еще уничтожены и, судорожно цепляясь за ускользнувшую власть, использовали все возможности для продолжения борьбы. Изгнанные 2 декабря из Еревана, они бросились в занятый турками Александрополь. Но и там царила революционная атмосфера. Солдаты турецкой армии, которая еще недавно вела войну с дашнаками, с радостью узнали о победе советской власти. Серго Орджоникидзе, посылая Ленину и Сталину первое сообщение о провозглашении советской власти в Армении, писал:
«Прибывший сегодня (в Баку) из Александрополя товарищ сообщает, что среди кемалистских войск настроение в высшей степени дружественное нам, войска носят красные значки и считают себя красноармейцами».
В Александрополе были освобождены из тюрьмы коммунисты, там организовался ревком, дело шло к установлению советской власти и в этом городе. Дашнакская делегация, хотя и не имела уже никакого права говорить от имени Армении, тем не менее продолжала начатые ею еще 26 ноября переговоры с турецкими представителями. 2 декабря в Александрополе был подписан мирный договор между дашнаками и турками. По этому договору, районы Нахичевани, Шаруры и Шахтахтов переходили под «защиту» Турции (пункт 2-й договора). Дашнаки дали согласие на отмену обязательной воинской повинности и сокращение армии до 1500 штыков, 20 пулеметов и 8 легких орудий (пункт 4-й договора). Турция получала право свободного транзита через Армению и право вести военные операции на территории Армении, а также контроль над железными дорогами и другими путями сообщения Армении (пункт 12-й договора).
Подписывая александропольский мир с Турцией, дашнаки рассчитывали получить от нее военную помощь для борьбы с революцией и в то же время преследовали явно провокационную цель: стремились втравить Советскую Россию в войну с кемалистской Турцией. Но эта провокация не удалась. Вскоре Турция сама увидела никчемность своей затеи заключить мир с фиктивным «правительством» дашнаков. Спустя некоторое время, 16 марта 1921 г., в Москве был подписан «договор о дружбе и братстве» между РСФСР и Турцией.
2 декабря 1920 г, РСФСР и ССР Армении подписали в Ереване соглашение о признании независимости Армении. Один из пунктов соглашения говорил, что в случае надобности Красная Армия будет защищать независимость Армении.
Изгнанные из Армении дашнакские лидеры перекочевали в меньшевистскую Грузию. Здесь же нашли гостеприимный прием и азербайджанские муссаватисты. Таким образом, меньшевистская Грузия превращалась в оплот контрреволюции всего Закавказья.
На установление советской власти в Армении грузинские меньшевики ответили блокадой Армении, закрыв единственную железнодорожную ветвь, соединяющую Армению с остальным Закавказьем, хотя майским мирным договором Грузии с Советской Россией предусматривалось право РСФСР на свободный транзит через Грузию товаров, направляемых в Армению.
Положение в Грузии с каждым днем становилось все острее. В начале декабря аресты большевиков в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других грузинских городах принимают массовый характер. Меньшевистские власти совершают налеты на советских дипломатических курьеров, на помещения советских консульств. Меньшевики умышленно провоцировали разрыв мирного договора с Советской Россией. Делалось это под нажимом английских и французских агентов. 15 сентября 1920 г. в Тбилиси прибыла торжественно встреченная меньшевиками делегация II интернационала во главе с Вандервельде и Макдональдом. В начале декабря в Тбилиси приехал «верховный комиссар» Франции А. Шевалье, а в Батуми — французский адмирал Дюмениль. В беседе с сотрудником грузинского (меньшевистского) телеграфного агентства Шевалье 16 декабря беззастенчиво заявил, что «интересы всего мира требуют свержения советской власти в Армении и в Азербайджане». Шевалье обещал, что меньшевистской Грузии окажут в случае надобности вооруженную помощь. Заявление Шевалье проливает свет на подлинные планы англофранцузских империалистов. Очевидно, в то время, в конце 1920 г., предполагалось использовать меньшевистскую Грузию в качестве плацдарма для свержения советской власти во всем Закавказье. В Тбилиси, как уже было сказано, обосновались изгнанные из Азербайджана и Армении муссаватисты и дашнаки. В Тбилиси же находился центр дагестанских контрреволюционеров, которые еще в сентябре через своих агентов организовали мятеж вблизи грузинской границы, в аулах Гунибского и Андийского округов.
Контрреволюционные замыслы империалистов были тогда же разоблачены товарищем Сталиным. Товарищ Сталин, вернувшись с Кавказа, предупреждал в ноябре 1920 г.:
«Освобождение Азербайджана значительно ослабило позиции Антанты на Кавказе. Борьба Турции с Антантой повела к тем же результатам. Тем не менее, Антанта не унывает и плетет свою паутину на Кавказе.
Превращение Тифлиса в базу контрреволюционной работы, сформирование буржуазных правительств Азербайджана, Дагестана и горцев Терпкой области, конечно, на средства Антанты и при помощи буржуазной Грузии… все это и многое подобное говорит о том, что старые волки Антанты не дремлют. Несомненно, что работа в этом направлении агентов Антанты значительно усилилась и приняла лихорадочный характер после разгрома Врангеля».
Открытый поход, организованный меньшевиками на компартию Грузии, не мог парализовать растущего влияния компартии на народные массы Грузии. Народ ненавидел меньшевистских палачей и видел свое избавление только в установлении советской власти.
Кавказское бюро большевиков, руководимое С. Орджоникидзе, который систематически получал указания от Ленина и Сталина, взяло курс на непосредственную подготовку к вооруженному восстанию. Последнее началось в ночь с 11 на 12 февраля 1921 года в Борчалинском уезде, занятом меньшевистскими грузинскими войсками во время последней войны дашнакской Армении с Турцией. Выступление в Борчалинском уезде положило начало всеобщему восстанию по всей Грузии. Со всех концов Грузии устремились повстанческие отряды на освобождение Тбилиси. Преодолевая занесенные снегом, трудно проходимые зимой горные перевалы, по ущельям и долинам, с севера, с востока и с запада приближались к Тбилиси революционные отряды. Из Советского Азербайджана на помощь грузинским повстанцам двинулись части 11-й Красной армии.
16 февраля 1921 г. в Шулаверах (ныне город Шаумян) организовался Грузинский ревком, который взял на себя руководство вооруженным восстанием и в тот же день обратился за помощью к председателю Совнаркома РСФСР В. И. Ленину.
Когда революционная волна подкатывалась уже к самому Тбилиси, в Армении вспыхнул контрреволюционный мятеж дашнаков. Организованные дашнаками банды маузеристов и хамбапетов и до этого действовали в Зангезурском (отряды Нждея) и Делижанском районах. Основные силы 11-й Красной Армии вели в это время бои на подступах к Тбилиси и не могли быть сняты с этого решающего направления. На помощь Советской Армении удалось направить только незначительные силы из состава 18 и 20-й стрелковых дивизий Красной Армии. Между тем численность дашнакских банд дошла почти до 12 тыс. человек. Имея значительное численное превосходство над армянской Красной Армией, дашнаки напали на Ереван и захватили его 18 февраля. Армянские красные части под натиском дашнаков оставили Ереван и с боями отступили на юг, к подножью Арарата.
Вожак дашнакских мятежников Врацян поторопился сообщить грузинским меньшевикам о победе и просил о помощи оружием и людьми. Но грузинским меньшевикам не приходилось думать о помощи дашнакам: их собственные дни были сочтены.
25 февраля 1921 г. меньшевики были изгнаны из Тбилиси, а 18 марта советская власть установилась и в Батуми — этом последнем в Закавказье оплоте интервентов, белогвардейцев и контрреволюционных буржуазных националистов.
Теперь появилась возможность оказать более широкую помощь и Армении. Красные части, отступившие из Еревана, не сложили оружия. Испытывая острую нужду в продовольствии, почти без боеприпасов, оттесненные к подножью Арарата, они продолжали героическое сопротивление и 45 дней отбивались от наседающих дашнакских банд.
Командование 11-й армии выделило для действий против дашнаков 18 и 20-ю стрелковые дивизии, которые 28 марта 1921 г. из Караклиса и Делижана перешли в наступление в направлении Еревана.
От Делижана наступление шло по шоссейной дороге, а из Караклиса двигаться приходилось в неимоверно трудных условиях, преодолевая обледенелые скалистые горы, в метель, в стужу. На каждом шагу красные части подвергались опасности попасть под обстрел притаившегося в горах врага. Многие высоты приходилось брать с бою.
Бойцы Красной Армии с честью выполнили боевой приказ. Наступление развивалось настолько стремительно, что уже 2 апреля героические части Красной Армии смогли освободить столицу Армении от дашнакских банд. На этот раз окончательно и навсегда.
Так открылась новая, счастливая страница в истории армянского народа, вступившего в великую семью братских народов Советской страны.
После освобождения Еревана борьба с дашнакскими бандами на даралагезско-зангезурском фронте продолжалась еще несколько месяцев; контрреволюционный дашнакский мятеж был окончательно ликвидирован только в июле 1921 года.
А. Гуковский
https://prorivists.org/doc_ssra/ – цинк