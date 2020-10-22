Споры о достоинствах и недостатках СССР могут продолжаться как угодно долго, но они не могут обойти стороной тот факт, что для наших «западных партнеров» Советский Союз представлял собой «Коммунистическую Россию», а не «Союз 15 суверенных Республик».

Судите сами: в англоязычной прессе начала XX века Российская империя называлась либо просто Russia, либо Imperial Russia. После прихода к власти большевиков англосаксы начинают периодически именовать СССР не иначе, как Soviet Russia, либо Red Russia, а после нашей с вами унизительной капитуляции и потери миллионов квадратных километров исконно русских земель в 1991 году — снова Russia либо Russian Federation.

Точно так же, как и для англосаксов, Россия (хоть бы и под флагом СССР) в умах и сердцах наших предков, проживавших на территории Российской империи в начале XX века, была единой и неделимой.

Наши пращуры знать ничего не знали о том, что «во имя торжества мирового пролетариата» необходимо разорвать единое целое на нежизнеспособные куски, и знать ничего не знали ничего о том, что население Малороссии, Новороссии, Подолья и Волыни являются не русским, а неким «самостийным украинским племенем».

В рамках высказанных выше тезисов предлагаем вам ознакомиться с небольшой подборкой карт Новороссии («Юга России» либо «Северного Причерноморья»), напечатанных в 14-м томе «Полного географического описания России», составленном в 1910 году выдающимся русским географом П. П. Семеновым-Тянь-Шанским.



Карта Новороссии 1910 года: племена Новороссии (по Риттиху и Чубинскому)

На представленной карте племен Новороссии (по Риттиху и Чубинскому) вы не сможете отыскать племя неких «украинцев». Зато вы сможете найти поселения болгар, поляков, молдаван, греков и даже немцев. А вот доминирующими племенами юга России в 1910 году были не мифические «украинцы», а вполне себе реальные малороссы и великороссы.



Описание карты Новороссии 1910 года: племена Новороссии (по Риттиху и Чубинскому)

Так может быть, малороссы это и есть предки загадочных и таинственных «украинцев»?.. Может быть, малороссы это не одна из ветвей единого русского народа, а совершенно чужеродное племя?..

Давайте обратимся к трудам современников начала XX века:

1) «Научный спор по вопросу о том, существует ли особый украинский народ, является решенным в отрицательном смысле.

Множеством авторитетнейших ученых исследований в области антропологии, археологии, истории, лингвистики и т. д. установлено и неопровержимо доказано единство русского народа, который распадается на три ветви — великорусскую, малорусскую и белорусскую, отличающиеся одна от другой лишь незначительными, второстепенными различиями.

Антропологические исследования как современных представителей всех трех ветвей русского народа, так и черепов, взятых из славяно-русских могил весьма отдаленных эпох (эпохи дохристианской и даже доисторической), устанавливают полное их этническое тождество и, следовательно, единство русского этнического типа.

Профессор И. А. Сикорский по этому поводу говорит, что данные антропологии отвергают существование „украинцев“ „как на земле, так и под землей“, т. е. как среди живых представителей населения Южной России, так и среди населения кладбищ и древних могил».

2) «Некоторые, не делая особого различия между словами „малороссы“ и „украинцы“, употребляли то один, то другой термин, подразумевая под „украинцами“ тех коренных русских людей, которые живут в исконной русской области — Малороссии или Украйне.

Иначе говоря, те жители Малороссии, которые считают себя русскими, иногда употребляют слово „украинцы“, но в таком же точно значении, в каком русские, живущие, например, в Сибири, называют себя сибиряками».

3). «Что же касается термина „Украйна“, то это последнее название за Малой Русью или, точнее, за частью её закреплено было благодаря произведениям Тараса Шевченко.

Но здесь необходимо отметить, что, воспевая Украйну, Тарас Шевченко, как чуткий народный поэт, не знал и никогда не употреблял термина „украинцы“, ибо этого слова в народном языке не было вовсе.

Что же касается слова „Украйна“, то это название в представлении Шевченко обнимало только сравнительно незначительную часть среднего Приднепровья. Не говоря уже о Новороссии, которая никогда Украйной не была, но даже Волынь Шевченко никогда Украйной не считал».

Из книги Анатолия Ивановича Савенко «Украинцы или Малороссы? (Национальное самоопределение населения Южной России)», Ростов-на-Дону, 1919 год.



Карта Новороссии 1910 года: почвы Новороссии (по Сибирцеву, Танфильеву и Ферхману)

На представленной карте почвы Новороссии (по Сибирцеву, Танфильеву и Ферхману) видно, что подавляющую часть территории Новороссии занимают чернозем обыкновенный, чернозем супесчаный и чернозем южный шоколадный.



Описание карты Новороссии 1910 года: почвы Новороссии (по Сибирцеву, Танфильеву и Ферхману)

Больше всего песков — южнее и восточнее Херсона, недалеко от пос. Алешье (т. н. «Алешковские пески» или «Алешковская пустыня»). Каменистые, мергелистовые и глинисто-сланцевые почвы занимают южнобережный Крым, а поймы «разбросаны» по территории всей Новороссии.



Карта Новороссии 1910 года: рельеф Новороссии (по Тилло и Шокальскому)

На представленной карте рельефа Новороссии (по Тилло и Шокальскому) видно, что подавляющая часть прибрежных вод Черного и Азовского морей не превышает 54 метров (25 саженей), а глубина прибрежных вод в районе Севастополя, Ялты и Судака достигает 214 метров (100 саженей).



Описание карты Новороссии 1910 года: рельеф Новороссии (по Тилло и Шокальскому)

К возвышенностям на данной карте относятся: Южный Крым, Донбасс, территория Елисаветградского района (нынешний город Кировоград), а также территория Кишиневского и Хотинского районов.

В целом, карты Новороссии начала XX века целиком и полностью доказывают один неоспоримый факт: до революций (читайте — государственных переворотов) 1917 года никакой Украины и украинцев на территории единой и неделимой России не было. Вообще. Нигде. От слова «совсем».

Далиант Максимус, специально для «Русской Весны»