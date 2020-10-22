Новости Украины и Новороссии 22 октября 2020
- 06:00 Сокрушительный удар по Украине: старые карты Новороссии (ФОТО).
- 05:46 “Образец мощи”.
- 05:12 Украинский «Главред» разнёс в пух и прах Зеленского за порочный союз с британцами.
- 03:30 Сотни тысяч украинцев оказались польскими налогоплательщиками.
- 01:03 На Зеленского подали в суд .
- Вчера 23:34 Минздрав Украины сделал официальное заявление по поводу российской вакцины от коронавируса.
- Вчера 20:17 Внешнее управление: в МВФ напомнили Киеву об обязательствах.
- Вчера 19:50 Донбасс о Зе: “он всех предал”.
- Вчера 18:00 В ЛНР дети не пойдут в школу после осенних каникул.
- Вчера 17:57 Пашинян призвал народ Армении защищать родину с оружием в руках.
- Вчера 13:58 Слышишь “Су” – подразумевается “Боинг”. Глухой, что ли?.
Сокрушительный удар по Украине: старые карты Новороссии (ФОТО)
Споры о достоинствах и недостатках СССР могут продолжаться как угодно долго, но они не могут обойти стороной тот факт, что для наших «западных партнеров» Советский Союз представлял собой «Коммунистическую Россию», а не «Союз 15 суверенных Республик».
Судите сами: в англоязычной прессе начала XX века Российская империя называлась либо просто Russia, либо Imperial Russia. После прихода к власти большевиков англосаксы начинают периодически именовать СССР не иначе, как Soviet Russia, либо Red Russia, а после нашей с вами унизительной капитуляции и потери миллионов квадратных километров исконно русских земель в 1991 году — снова Russia либо Russian Federation.
Точно так же, как и для англосаксов, Россия (хоть бы и под флагом СССР) в умах и сердцах наших предков, проживавших на территории Российской империи в начале XX века, была единой и неделимой.
Наши пращуры знать ничего не знали о том, что «во имя торжества мирового пролетариата» необходимо разорвать единое целое на нежизнеспособные куски, и знать ничего не знали ничего о том, что население Малороссии, Новороссии, Подолья и Волыни являются не русским, а неким «самостийным украинским племенем».
В рамках высказанных выше тезисов предлагаем вам ознакомиться с небольшой подборкой карт Новороссии («Юга России» либо «Северного Причерноморья»), напечатанных в 14-м томе «Полного географического описания России», составленном в 1910 году выдающимся русским географом П. П. Семеновым-Тянь-Шанским.
Карта Новороссии 1910 года: племена Новороссии (по Риттиху и Чубинскому)
На представленной карте племен Новороссии (по Риттиху и Чубинскому) вы не сможете отыскать племя неких «украинцев». Зато вы сможете найти поселения болгар, поляков, молдаван, греков и даже немцев. А вот доминирующими племенами юга России в 1910 году были не мифические «украинцы», а вполне себе реальные малороссы и великороссы.
Описание карты Новороссии 1910 года: племена Новороссии (по Риттиху и Чубинскому)
Так может быть, малороссы это и есть предки загадочных и таинственных «украинцев»?.. Может быть, малороссы это не одна из ветвей единого русского народа, а совершенно чужеродное племя?..
Давайте обратимся к трудам современников начала XX века:
1) «Научный спор по вопросу о том, существует ли особый украинский народ, является решенным в отрицательном смысле.
Множеством авторитетнейших ученых исследований в области антропологии, археологии, истории, лингвистики и т. д. установлено и неопровержимо доказано единство русского народа, который распадается на три ветви — великорусскую, малорусскую и белорусскую, отличающиеся одна от другой лишь незначительными, второстепенными различиями.
Антропологические исследования как современных представителей всех трех ветвей русского народа, так и черепов, взятых из славяно-русских могил весьма отдаленных эпох (эпохи дохристианской и даже доисторической), устанавливают полное их этническое тождество и, следовательно, единство русского этнического типа.
Профессор И. А. Сикорский по этому поводу говорит, что данные антропологии отвергают существование „украинцев“ „как на земле, так и под землей“, т. е. как среди живых представителей населения Южной России, так и среди населения кладбищ и древних могил».
2) «Некоторые, не делая особого различия между словами „малороссы“ и „украинцы“, употребляли то один, то другой термин, подразумевая под „украинцами“ тех коренных русских людей, которые живут в исконной русской области — Малороссии или Украйне.
Иначе говоря, те жители Малороссии, которые считают себя русскими, иногда употребляют слово „украинцы“, но в таком же точно значении, в каком русские, живущие, например, в Сибири, называют себя сибиряками».
3). «Что же касается термина „Украйна“, то это последнее название за Малой Русью или, точнее, за частью её закреплено было благодаря произведениям Тараса Шевченко.
Но здесь необходимо отметить, что, воспевая Украйну, Тарас Шевченко, как чуткий народный поэт, не знал и никогда не употреблял термина „украинцы“, ибо этого слова в народном языке не было вовсе.
Что же касается слова „Украйна“, то это название в представлении Шевченко обнимало только сравнительно незначительную часть среднего Приднепровья. Не говоря уже о Новороссии, которая никогда Украйной не была, но даже Волынь Шевченко никогда Украйной не считал».
Из книги Анатолия Ивановича Савенко «Украинцы или Малороссы? (Национальное самоопределение населения Южной России)», Ростов-на-Дону, 1919 год.
Карта Новороссии 1910 года: почвы Новороссии (по Сибирцеву, Танфильеву и Ферхману)
На представленной карте почвы Новороссии (по Сибирцеву, Танфильеву и Ферхману) видно, что подавляющую часть территории Новороссии занимают чернозем обыкновенный, чернозем супесчаный и чернозем южный шоколадный.
Описание карты Новороссии 1910 года: почвы Новороссии (по Сибирцеву, Танфильеву и Ферхману)
Больше всего песков — южнее и восточнее Херсона, недалеко от пос. Алешье (т. н. «Алешковские пески» или «Алешковская пустыня»). Каменистые, мергелистовые и глинисто-сланцевые почвы занимают южнобережный Крым, а поймы «разбросаны» по территории всей Новороссии.
Карта Новороссии 1910 года: рельеф Новороссии (по Тилло и Шокальскому)
На представленной карте рельефа Новороссии (по Тилло и Шокальскому) видно, что подавляющая часть прибрежных вод Черного и Азовского морей не превышает 54 метров (25 саженей), а глубина прибрежных вод в районе Севастополя, Ялты и Судака достигает 214 метров (100 саженей).
Описание карты Новороссии 1910 года: рельеф Новороссии (по Тилло и Шокальскому)
К возвышенностям на данной карте относятся: Южный Крым, Донбасс, территория Елисаветградского района (нынешний город Кировоград), а также территория Кишиневского и Хотинского районов.
В целом, карты Новороссии начала XX века целиком и полностью доказывают один неоспоримый факт: до революций (читайте — государственных переворотов) 1917 года никакой Украины и украинцев на территории единой и неделимой России не было. Вообще. Нигде. От слова «совсем».
Далиант Максимус, специально для «Русской Весны»
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“Образец мощи”
"Образец мощи"
В своем недавнем выступлении Зеленский много рассуждал о том, что при нем произойдет возрождение ВМСУ и украинский флот станет современным и опасным для России. Данная риторика, конечно, отнюдь не нова – такие разговоры шли еще со времен Ющенко, когда прогнозы про «океанскую украинскую державу» регулярно вбрасывались в СМИ, но там же и оставались, покуда ВМСУ успешно деградировали. Что-то пытались начать делать при Януковиче (были даже проекты национальных фрегатов и эсминцев), но и при нем все осталось по большей части на словах, хотя, формально, при вложении средств и модернизации Николаевского завода эта задача еще была решаемой. Также можно отметить, что примерно в те же годы окончательно догнил недостроенный ракетный крейсер «Украина», который Украина в свое время отказалась продать России.
В 2014 году Украина потеряла значительную часть кораблей, базировавшихся в Севастополе и Донузлаве, а также инфраструктуру берегового базирования в Крыму. То, что осталось от ВМСУ, было вынуждено базироваться в плохо приспособленной для этого Одессе. Предложения России забрать старые корабли из Донузлава Украина отклонила, так как военной ценности эти корабли не имели, а вот расходы на их содержание могли оказаться немаленькими. Например, легендарную подводную лодку «Запорожье» отказались забирать, потому что замена аккумуляторов и перегонка в Одессу тянули на $6 млн. Поэтому лодка до сих пор стоит в Севастополе и дожидается – то ли ее в музей превратят, то ли порежут.
Планы усиления корабельного состава времен Порошенко остались фактически на бумаге – переданные еще в 2018-м году катера типа «Айленд» так до сих пор и не вошли в строй, бронекатера «волчьей стаи» (те самые, которые были арестованы в Керченском проливе) оказались распильным проектом имени Порошенко и имели плохую мореходность, быстро исчезнув из рекламных материалов ВМСУ. Попрошайничество старых кораблей у США, Германии и Дании пока что не привело к успеху, хотя там порой речь шла о кораблях 70-х-80-х годов. В результате, на май 2020-го года, согласно украинским же документам, ВМСУ имели в своем боевом составе 4 боеспособных корабля, способных выйти в море, из 11. Плюс пограничные катера. Вот, собственно, и все могущество, которое досталось Зеленскому от Порошенко. Такова «база создания океанского флота».
Проблема усиления возможностей ВМСУ состоит в следующем:
Отсутствуют необходимые мощности для строительства крупных кораблей 1-го и 2-го ранга. Вернее, мощности таковые были, но они благополучно уничтожены в период незалежности. В итоге, Николаевский завод, который в лучшие годы мог строить ударные авианосцы и ракетные крейсера, к концу своего украинского существования испытывал проблемы даже с постройкой катеров. О том, что Украина сейчас сможет построить хотя бы корвет или приличный сторожевик, речи даже не идет. Плюс стоит отметить, что в силу разрушенной военной кооперации с Россией невозможно восстановить необходимые технологические цепочки, которые требуются для создания крупных боевых кораблей. А теперь добавьте к этому утрату необходимых технологических компетенций и выезд специалистов за рубеж.
Закупка кораблей за рубежом требует денег, которые на флот не закладывают. А за бесплатно корабли Украине давать не хотят – за перевооружение тех же катеров типа «Айленд» Украине пришлось платить из своего кармана.
Система базирования ВМСУ на текущий момент неудовлетворительна. Основная инфраструктура была потеряна в Крыму, а та, что есть, не в полной мере отвечает задачам. Можно вспомнить отсутствие нормальных казарм для экипажей, что в числе прочего приводило к массовому дезертирству из рядов ВМСУ при адмирале Воронченко.
Озвученные Зеленским планы по созданию двух новых военно-морских баз, условно в Одессе и Бердянске/Мариуполе, неизбежно вызывают вопросы, так как за 6 лет Украина не в состоянии даже модернизировать то, что есть в Одессе и обеспечить нормальное базирование катеров в Бердянске и Мариуполе, что потребовало перегонки в Азовское море старого корабля управления, который стал использоваться как импровизированная база. При этом остается вопрос, а зачем 2 новые базы, если на ходу всего 4 боевых корабля и пачка катеров? В итоге, планы постройки новых баз вряд ли лежат в сфере расширения возможностей ВМСУ.
Можно предположить, что речь идет о подготовке почвы для создания совместной британско-украинской военно-морской базы, тем более, что Британия давно уже высказывает заинтересованность получить постоянную военно-морскую базу на территории Украины. Ну а Украина получит возможность ее использовать для своих немногочисленных кораблей, чтобы делать вид, что это «новая украинская база», явно рассчитывая, что основные расходы по ее созданию возьмет на себя Британия.
Как можно было увидеть из недавнего визита Зеленского в штаб-квартиру Ми-6, Британия весьма серьезно окучивает украинского зиц-председателя, и вполне можно рассчитывать на то, что необходимые бумаги по созданию «совместной военной базы» будут подписаны. Под прикрытием басен про «украинскую военно-морскую мощь» на Украине может появиться постоянный пункт базирования британских ВМС, куда будут периодически захаживать через Босфор эсминцы и фрегаты НАТО из Средиземноморья. Это дополнительно к пункту НАТО в Очакове.
Что можно спрогнозировать?
Серьезного обновления корабельного состава ВМСУ можно не ждать.
Удельный вес сторожевых и прочих катеров в составе ВМСУ будет расти.
Старые крупные корабли постепенно будут резать на металл. Это же ждет и корабли, которые Украина отказалась забирать из Крыма.
Если получится, реализуют проект по базам с Британией, если не получится, будут пытаться модернизировать под нужды ВМСУ инфраструктуру в Одессе и Бердянске.
Продолжат попрошайничества старых боевых кораблей у стран НАТО, в расчете, что где-нибудь что-нибудь дадут. Полноценной закупки крупных кораблей, тем более новых, вряд ли стоит ожидать.
Расширение ударных возможностей будут пытаться реализовать за счет модернизации старых советских ракет, как это происходит с проектом «Нептун».
Такова будет «образцовая мощь» ВМСУ при Зеленском, который по части «военно-морской риторики» старается обойти даже Порошенко, а это надо постараться. Янукович же на их фоне выглядит вообще, как гиперреалист, который был не совместим с «вековыми мечтами украинского казачества об океанском флоте».
Специально для ИА "АСД"
https://asd.news/articles/ukraina/obrazets-moshchi/ – цинк
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Украинский «Главред» разнёс в пух и прах Зеленского за порочный союз с британцами
Решение Владимира Зеленского о строительстве двух военно-морских баз для «защиты Черноморского региона» вызвало, мягко выражаясь, переполох в экспертном сообществе. Многие просто не поняли, откуда это решение взялось, а главное, за чей счет будет этот «банкет».
Например, адмирал Владимир Комоедов, командовавший Черноморский флотом РФ с 1998-го по 2000-й год, заметил, что построить и впоследствии содержать и обслуживать эти базы влетит «незалежной» в копеечку. Таких денег в бюджете нет и не предвидится, а значит, придется снова занимать у Запада.
Аналогичную мысль высказал и депутат ГД РФ от Крыма Руслан Бальбек. По его мнению, военно-морская база в полной боевой комплектации обойдется в несколько миллиардов долларов. А с учетом реальных возможностей украинского флота Зеленский лучше бы взялся за строительство причалов для патрульных катеров береговой охраны.
«Так что погорячился президент Украины. Крымчан новым причалом для старых натовских катеров не испугать», — заявил парламентарий.
Если учесть, что господин Зеленский недавно наведывался в Великобританию, где общался с главой MI6, то можно предположить, кто сможет помочь Киеву деньгами. На страницах издания «Главред» политический эксперт Андрей Головачев весьма жестко прошелся по Зеленскому за союз с британцами.
«Самой бедной стране Европы предложили программу „Пушки вместо масла“», — пишет Головачев.
По его мнению, Лондон в своих лучших традициях плетёт интриги, выстраивая союз с Польшей и Турцией против России. А Киев, если будет действовать с ним сообща, окажется в положении «пушечного мяса» в гипотетическом военном конфликте.
Для сравнения, в аналогичной ситуации сейчас находятся страны Прибалтики, зажатые, в силу своей географии, между Россией и блоком НАТО. И шанс, что именно по их территории пойдут натовские танки в случае военного конфликта весьма велик, поэтому тамошнее руководство так и боится.
«Не надо играть в игры, где старшие товарищи держат тебя за пушечное мясо. А чтобы уметь уклоняться от таких игр, надо учиться дипломатии и не выбирать президентами клоунов», — делает вывод Головачев.
Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Сотни тысяч украинцев оказались польскими налогоплательщиками
Более полумиллиона украинцев платят налоги в Польше, будучи самой большой национальной группой в стране.
Всего в Польше живет около 1,3 миллиона украинцев.
Об этом сообщает Bankier.pl со ссылкой на главу Управления социального страхования Польши (ZUS) Гертруду Усцинску.
«Анализируя новейшую информацию, мы видим, что ситуация стабилизировалась. В сентябре мы превысили показатель с февраля, значительно наверстали упущенное, а это положительная информация для ZUS и рынка труда», — рассказала она.
Так, 75% всех иностранцев, которые платят налоги в Польше — украинцы. Общее число таких людей выросло с августа на 31 тысячу человек. По сравнению с ситуацией на момент начала пандемии количество иностранцев-налогоплательщиков выросло на 19 тысяч человек.
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На Зеленского подали в суд
В Окружной административный суд Киева поступил иск по поводу всенародного опроса, который президент Владимир Зеленский планирует устроить в день местных выборов. Об этом информирует пресс-служба суда.
В частности, житель Ивано-Франковской области, который и подал иск, просит суд признать противоправным решение главы государства провести такой опрос.
«Среди других требований указанного иска — обязать Владимира Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020», — указано в сообщении.
Суд должен принять решение, открывать ли производство по административному делу.
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Минздрав Украины сделал официальное заявление по поводу российской вакцины от коронавируса
Минздрав Украины в среду, 21 октября, официально заявил, что на сегодня «никаких переговоров на государственном уровне по закупкам или получению российских вакцин против коронавируса SARS-CoV-2 не ведется».
При этом в Минздраве отмечают, что для этого необходима соответствующая экспертиза лекарственного препарата.
Судя по заявлению ведомства, вакцину от РФ приобретать не планируют даже в будущем. Минздрав не говорит об этом прямо, но намекает на доступность в этом отношении американских и европейских вакцин.
«Упрощенной процедурой регистрации в Украине могут пользоваться средства, которые уже зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канаде или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза. Пока заявления о государственной регистрации российской вакцины Гам-КОВИД-Вак в установленном порядке ни от кого не поступали. Кроме того, по имеющейся информации, этот продукт также не проходил экспертизу и регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что фактически делает невозможным его закупку и использование в Украине», — заявили в ведомстве.
При этом Минздрав напомнил, что Украина будет обеспечена вакцинами против коронавирусной болезни в рамках механизма COVAX.
Украина фигурирует в списке 92 стран, для которых будут предусмотрены вакцины от фирм AstraZeneca (UK) и Novavax (USA) бесплатно или по ценам ниже рыночных.
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Внешнее управление: в МВФ напомнили Киеву об обязательствах
Выделение Украине следующих траншей от МВФ, как и вцелом реализация программы Stand-By, будет зависеть от имплементации властями реформ, выполнения обязательств и других целей, предусмотренных Меморандумом по программе Stand-By. Об этом заявил директор Европейского департамента Фонда Альфред Каммер.
«В течение последних нескольких месяцев мы очень тесно сотрудничаем с правительством относительно имплементации реформ, но также по их обязательствам по Меморандуму и достижению целей, установленных в программе.
Мы тесно взаимодействуем с ними по выполнению и соблюдению этих обязательств, и это взаимодействие будет продолжаться», — отметил Каммер в ответ на просьбу прокомментировать возможность получения Украиной следующих траншей Фонда до конца нынешнего года.
По словам Каммера, в МВФ понимают, что программа Stand-By нацелена на поддержку макроэкономической стабильности на Украине, реагирование на коронакризис, но также на «реализацию целого ряда реформ, которые должны быть проведены в течение 18-месячного периода».
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Донбасс о Зе: “он всех предал”
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В ЛНР дети не пойдут в школу после осенних каникул
Представители центральных и региональных властей ЛНР, педагоги и родители учащихся в рамках селекторного совещания, прошедшего в Луганском государственном педагогическом университете, обсудили стратегии организации учебного процесса в общеобразовательных учреждениях Республики в условиях сложившей эпидемиологической ситуации.
«Сегодня основная наша задача — выработать стратегию дальнейшего процесса организации учебного процесса в тех условиях, в которых мы сегодня оказались.
К COVID-19, который мы ощутили в весеннюю кампанию, добавилась и вирусная пневмония, а это осложняет работу системы образования», — рассказал министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.
Он отметил, что власти Республики понимают, что «не могут бесконечно продлевать каникулы», которые начались 5 октября, а позже были продлены до 25 октября.
«Эта неделя последняя, мы планируем, что с 25 октября каникулы будут завершены и мы должны определиться с форматом дальнейшего образовательного процесса», — сказал министр.
Цемкало подчеркнул, что одним из основных вопросов совещания является создание безопасных условий для продления обучения, ведь сложившаяся эпидситуация затрагивает не только учащихся, но и их родителей, родственников и близких.
Главный государственный санитарный врач ЛНР, главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции Дмитрий Докашенко проинформировал, что в настоящее время в Республике уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышает пиковые значения аналогичного периода прошлых лет, «то есть заболеваемость выше, чем в предыдущие годы».
«Именно с целью предупреждения распространения инфекционных процессов — это ОРВИ, грипп, пневмония, COVID-19 — все-таки целесообразней рассмотреть вопрос перехода на дистанционное обучение», — порекомендовал он.
Заместитель руководителя администрации главы ЛНР Наталья Шкода отметила, что с учащимися необходимо проводить разъяснительную работу про важность дезинфекции рук и ношения масок.
«Если речь ведется о дистанционном обучении, то для нас немаловажно понимать, все ли школы обеспечены компьютерами, в каком количестве они обеспечены», — добавила она.
Заместитель председателя Правительства ЛНР Наталья Тихонская предложила организовать очно-заочное обучение для учеников 1–4-х классов, а также выпускников — учащихся 9-х и 11-х классов.
«Сегодня мы с вами советуемся, мы хотим, чтобы вы на местах выработали единую точку зрения, единый механизм образовательного процесса в условиях повышенной опасности заболеваний этой осенью», — обратилась она к родителям и педагогам, участвующим в обсуждении.
Также в рамках совещания представители администраций городов и районов ЛНР рассказали об уровне заболеваемости в своих регионах и готовности учебных учреждений перейти на дистанционный формат обучения.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 40,4 млн, из них более 1,1 млн скончались.
В ЛНР подтверждены 1 358 случая заражения коронавирусом, 64 заразившихся скончались.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Пашинян призвал народ Армении защищать родину с оружием в руках
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Слышишь “Су” – подразумевается “Боинг”. Глухой, что ли?
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