2008-2012. Пхеньян на фотографиях Эрика Лаффорга
09:17. 24 сентября 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
2008. Регулировщица
2008. Медсестра с новорожденными в родильном доме
2008. Дети делают утреннюю гимнастику в школе
2008. Женщина продает фрукты на улице
2009. Девочка с зонтиком
2009. Жители покупают еду в уличном ресторане
2010. Женщина держит мобильный телефон от компании Хуавей
2010. Мужчина выгуливает свою собаку
2009. Силами студентов столичной консерватории осуществлена премьера оперы «Евгений Онегин». Событие приурочили к 10-летию со дня подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и Северной Кореей
2010. Студенты используют компьютеры в Народном дворце учёбы
2010. Толпа в очереди на автобус
2010. Уличные продавцы
2010. Уличный продавец еды и напитков
2011. Женщина с винтовкой на киностудии
2011. Продовольственный киоск без посетителей перед многоквартирными домами
2012. Очередь за едой в уличном ларьке
2012. Агитационная машина с громкоговорителями
2012. Девушка-пионер возле Дворца школьников района Мангёндэ
2012. Дельфинарий «Рынра»
2012. Закрытая АЗС
2012. Люди ждут автобус
2012. Магазин DVD и подарков внутри метро
2012. Мальчик в военной форме отдает дань уважения двум статуям дорогих лидеров на холме Мансю
2012. Молодежь в западной одежде
2012. Солдаты проходят перед гигантскими портретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на площади Ким Ир Сена
2012. Правительственное здание на площади Ким Ир Сена
2012. Гостиница Рюгён
2012. Современные многоквартирные дома в центре города
2012. Освещение новостроек