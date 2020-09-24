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2008-2012. Пхеньян на фотографиях Эрика Лаффорга

09:17. 24 сентября 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал:



2008. Регулировщица


2008. Медсестра с новорожденными в родильном доме


2008. Дети делают утреннюю гимнастику в школе


2008. Женщина продает фрукты на улице


2009. Девочка с зонтиком


2009. Жители покупают еду в уличном ресторане


2010. Женщина держит мобильный телефон от компании Хуавей


2010. Мужчина выгуливает свою собаку


2009. Силами студентов столичной консерватории осуществлена премьера оперы «Евгений Онегин». Событие приурочили к 10-летию со дня подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и Северной Кореей


2010. Студенты используют компьютеры в Народном дворце учёбы


2010. Толпа в очереди на автобус


2010. Уличные продавцы


2010. Уличный продавец еды и напитков




2011. Женщина с винтовкой на киностудии


2011. Продовольственный киоск без посетителей перед многоквартирными домами


2012. Очередь за едой в уличном ларьке


2012. Агитационная машина с громкоговорителями


2012. Девушка-пионер возле Дворца школьников района Мангёндэ


2012. Дельфинарий «Рынра»


2012. Закрытая АЗС


2012. Люди ждут автобус


2012. Магазин DVD и подарков внутри метро


2012. Мальчик в военной форме отдает дань уважения двум статуям дорогих лидеров на холме Мансю


2012. Молодежь в западной одежде


2012. Солдаты проходят перед гигантскими портретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на площади Ким Ир Сена


2012. Правительственное здание на площади Ким Ир Сена


2012. Гостиница Рюгён


2012. Современные многоквартирные дома в центре города


2012. Освещение новостроек

Источник: https://humus.livejournal.com/7403046.html

Метки: история, корея, фото

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