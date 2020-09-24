2008. Регулировщица2008. Медсестра с новорожденными в родильном доме2008. Дети делают утреннюю гимнастику в школе2008. Женщина продает фрукты на улице2009. Девочка с зонтиком2009. Жители покупают еду в уличном ресторане2010. Женщина держит мобильный телефон от компании Хуавей2010. Мужчина выгуливает свою собаку2009. Силами студентов столичной консерватории осуществлена премьера оперы «Евгений Онегин». Событие приурочили к 10-летию со дня подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и Северной Кореей2010. Студенты используют компьютеры в Народном дворце учёбы2010. Толпа в очереди на автобус2010. Уличные продавцы2010. Уличный продавец еды и напитков2011. Женщина с винтовкой на киностудии2011. Продовольственный киоск без посетителей перед многоквартирными домами2012. Очередь за едой в уличном ларьке2012. Агитационная машина с громкоговорителями2012. Девушка-пионер возле Дворца школьников района Мангёндэ2012. Дельфинарий «Рынра»2012. Закрытая АЗС2012. Люди ждут автобус2012. Магазин DVD и подарков внутри метро2012. Мальчик в военной форме отдает дань уважения двум статуям дорогих лидеров на холме Мансю2012. Молодежь в западной одежде2012. Солдаты проходят перед гигантскими портретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на площади Ким Ир Сена2012. Правительственное здание на площади Ким Ир Сена2012. Гостиница Рюгён2012. Современные многоквартирные дома в центре города2012. Освещение новостроек

Источник: https://humus.livejournal.com/7403046.html