Неделя в Пхеньяне
01:37. 23 сентября 2017 Просмотров - 133 Один комментарий Опубликовал: brahman
Огромный фотоотчет Марата Марголина https://vk.com/marat_1985, который провел неделю в столице Корейской Народной Демократической Республики.
Демонстрируя красоты современного Пхеньяна, автор попутно прошелся и по ряду мифов про Северную Корею.
Владивосток как прелюдия.
По приезду в Пхеньян никак не ожидаешь увидеть такой чистый, просторный, зеленый современный город с небоскребами и футуристическими зданиями.
Панорама Пхеньяна с обзорной площадки на монументе идей Чучхе. Река Тэдон
Панорама Пхеньяна с обзорной площадки на монументе идей Чучхе
Монумент основания ТПК – Трудовой Партии Кореи. Серп, молот и кисть – союз рабочего, крестьянина и трудового интеллигента.
Вид из номера отеля "Корея" на 27-м этаже. Виден железнодорожный вокзал Пхеньяна.
Разрушаем миф о том, что после заката электричество во всем городе отключается, и он погружается во тьму.
Делегация комсомольцев во главе с экскурсоводом в национальном костюме идет посещать Мангендэ – место, где родился и вырос Ким Ир Сен.
Такая ностальгия – увидеть пионеров.
Делегация трудового коллектива в Мангендэ – доме, где родился Ким Ир Сен.
Мангендэ – дом, где родился и вырос Великий Вождь товарищ Ким Ир Сен. Это дом его бабушки и дедушки, в котором они прожили до конца своих дней и откуда Ким Ир Сен ушел на революционную борьбу.
Музей Победы в Отечественной Освободительной Войне (Корейской войне 1950-1953 гг). При Ким Чен Ыне переехал в новое здание, буквально год-полтора назад.
Музей Победы в Отечественной Освободительной Войне (Корейской войне 1950-1953 гг).
Эта маленькая хрупкая девушка-экскурсовод рассказывала нам о разрушительной корейской войне, с ненавистью в голосе к американским агрессорам и гордостью за свой народ, отразивший нападение.
Экспозиция американской военной техники, подбитой в Корее во время и после корейской войны 1950-1953 гг.
На фоне американского вертолета-шпиона, подбитого уже в 60-х. Как бы ни относился к КНДР, но, когда видишь своими глазами эту гору паленого смертоносного железа, вторгшуюся в чужую страну, испытываешь ненависть. И радость, что это железо упокоилось здесь.
Свадебная прогулка в парке музея корейской войны
Американский корабль-шпион "Пуэбло", который был захвачен в территориальных водах КНДР в январе 1968 г.
После блестящей операции по поимке корабля-шпиона американцы были вынуждены принести корейцам письменные извинения. А корейцы корабль так и не отдали, сделав его военным трофеем и частью экспозиции музея Победы.
Каюта со шпионским связным оборудованием на американском корабле-шпионе "Пуэбло"
Один из корейских матросов, участвовавших в 1968 году в поимке американского корабля-шпиона "Пуэбло"
А вот я с тем самым матросом (см.предыдущую фото). Сейчас работает при музее
Музей Победы и футуристичная гостиница. История и современность
Монумент идей Чучхе.
В первую очередь в Пхеньяне привозят именно к нему, он является одним из главных символов города. Построен в 1982 году, в высоту 170 метров, самая большая скульптура такого рода в мире. Вечером красиво подсвечивается.
Скульптура а-ля наши "Рабочий и колхозница", входящая в композицию монумента идей Чучхе. Только, кроме рабочего и колхозницы в нее добавлен трудовой интеллигент с кистью.
Государственная филармония в Пхеньяне
Фонтанчик у государственной филармонии. После концерта классической музыки у фонтанчика в голову лезут мысли – в мирном зеленом городе люди ходят на концерты, гуляют, смеются, играют дети. А где-то там вовне раскручивается истерия по поводу этого города и на полном серьезе обсуждаются варианты военных сценариев против него.
Музей истории молодежного движения. Музей комсомола по-нашему
Диорама – комсомольская стройка
Место историко-революционной славы Пхонха. Место, где жил отец Ким Ир Сена.
Отец Ким Ир Сена был учителем и в то время, когда Корея была колонией Японии, тайно обучал детей корейским языку и традициям, собирал подпольный революционный кружок. За что подвергался гонениям и арестам.
Гробница Тонгуна.
Тонгун – древний полумифический кореец, живший более 5 000 лет назад, родившийся от тигра и медведицы и считающийся родоначальником всех корейцев. Несмотря на то, что гробница выглядит как исторический артефакт, – это новодел 90-х гг, построенный по указанию Ким Ир Сена в целях памяти корейцев о своей тысячелетней истории.
Салют в Пхеньяне 6 сентября, посвященный успешному испытанию водородной бомбы. Действительно исторический момент.
Кымсусанский Дворец Солнца (мавзолей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира).
Детский приют
Учебный класс в детском приюте
Компьютерный класс в детском приюте. Корейцы не отстают от времени и успешно компьютеризируют и школы, и библиотеки, и предприятия.
Корейский браузер. В КНДР нет выхода в мировую сеть, но есть своя корейская
Спальня приютских детей
Северокорейское ня
Столовая детского приюта
Шелкопрядильная фабрика имени Ким Чен Сук. Легкая промышленность КНДР
Класс по обучению на шелкопрядильной фабрике
Общежитие для ткачих. В чем плюсы социализма – о трудягах действительно заботятся
Мангедэский Дворец Школьников. По-нашему Дворец Пионеров.
Мангедэский Дворец Школьников. Кружок гимнастики
Мангедэский Дворец Школьников. Кружок шелкографии
Кружок игры на баяне
Кружок игры на национальных инструментах
Корейский Дворец Пионеров, конечно, впечатляет. И своим размахом, и количеством разнообразных кружков для детей, где те могут реализовать свои наклонности и таланты. Корейские детки-просто умнички.
Справа – здание Верховного совета КНДР.
Музей Корейской Революции.
Один из немногих скульптурных ансамблей еще с цитатой не из Чучхе, а из Маркса
Знаменитая статуя двух вождей у Музея Корейской Революции.
Интерьеры детской областной больницы Окрю. Тот момент, когда понимаешь, что даже в Северной Корее детские больницы лучше, чем в России.
Интерьеры детской областной больницы Окрю.
Центральный роддом напротив детской больницы Окрю
На продуктовом комбинате "Кымкоп". Продукция, которую производят в КНДР.
Не голодают.
Смотрите, либералы, есть у них своя колбаса!))
Тренажерка для работников
Бассейн для работников
Район Потон
Монумент памяти советских воинов, освобождавших Корею. Находится в очень красивом парке, по которому бегают белки и фазаны.
Продуктовые киоски с продукцией местного производства. Таких по Пхеньяну множество. Еще в них продают вкусное и дешевое мороженое – как из советского детства.
Район китайских ресторанов
Гуляем по Пхеньяну
Мой любимый монумент идей Чучхе
На площади Ким Ир Сена. На заднем плане комсомольцы репетируют перед праздником основания республики.
Такие в Пхеньяне регулировщицы. Просто восторг – стройные, в белой форме, с отточенными движениями. Сталинской эстетикой отдает.
Машины в Пхеньяне, кстати, есть. Также во множестве дешевое такси, общественный транспорт, многие на велосипедах, – для велосипедистов везде отдельные дорожки.
Новостройки улицы Рёмён, самый свежий квартал в Пхеньяне со зданиями по 50-70 этажей, квартиры в которых раздаются в основном преподавателям. Корейцы этой улицей очень гордятся.
Пхеньянский зоопарк
Для тех, кому интересно поразглядывать отдыхающих корейцев.
Музей естествознания
Монумент идей Чучхе вечером. Восторг!
Танцующие фонтаны. Да-да, это центр Пхеньяна, все не хуже, чем в Бангкоке, Куала-Лумпуре или Джакарте.
Храм Науки и Техники. Отличный наглядный обучающий центр, лучше бы у нас такие строили вместо пафосных Ельцин-центров.
Макет здания – в форме атома
Пионеры учатся
Не мог не сфоткаться у макета ракеты
Не хуже, чем в РНБ.
Кладбище погибших советских воинов
Со студентками университета им. Ким Ир Сена
Молодые современные пхеньяночки на прогулочном катере на реке Тэдон. Что с тобой будет Северная Корея?..
https://vk.com/album138066_248413207 – смотреть фотоальбом полностью (все фотографии просто не влезли)
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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В СССР было-бы сегодня ещё круче, если-бы не горбачёвщина.