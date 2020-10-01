2008-2012. Пхеньян на фотографиях Эрика Лаффорга. Часть 2
09:30. 1 октября 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
2008-2012. Пхеньян на фотографиях Эрика Лаффорга. Часть 1
2008. В Пхеньяне нет светофоров. Перекрестки охраняют сотрудники ГАИ, в основном молодые и симпатичные девушки
2008. Женщины на улице. Девушка в розовом носит ханбок, традиционное платье, используемое по воскресеньям или по особым случаям. Другая одета по-современному.
2008. Китай начал продавать КНДР любые вещи. На улицах Пхеньяна можно увидеть пиратские футболки Prada, Simpsons или даже Mc Do, которые носят дети, не знающие, что означают эти бренды, поскольку у них нет доступа к телевидению или Интернету
2008. Гиды в Музее войны за освобождение Победоносного Отечества
2008. Охранница в музее
2008. Служащая метро перед турникетом
2008. Искусственные цветы на застекленном балконе
2008. Арка Воссоединения («Арка Трёх Хартий»)
2008. Рабочие ремонтируют телефонные линии
2008. Служебный автомобиль
2009. Супермаркет для избранных
2009. Люди читают официальную национальную газету «Нодон синмун» на станции метро
2010. Башня чучхе, построенная в честь 70-летия Ким Ир Сена
2010. Женщина проходит мимо магазина напитков
2010. Мужчина катается на велосипеде на площади Ким Ир Сена
2010. Регулировщица в синей форме на улице
2010. Поддельные постеры фильмов о ковбоях на киностудии. В Северной Корее выходит большое количество фильмов. Студии гигантские, с фальшивой японской деревней, китайским кварталом, английским коттеджем … Обратите внимание, как были изменены слова United Artist
2011. Золотая статуя Ким Ир Сена приветствует пассажиров на платформе станции «Кэсон»
2012. Вид домов в центре города
2012. Виды новых районов
2012. Виды новых районов
2012. Женщина-охранник в художественной студии Мансудэ в районе Пхёнчхон
2012. Магазин с северокорейскими флагами в качестве украшения в национальный праздник
2012. Семья в ресторане по типу Макдональдса
2012. Служащая метро