Главная » История, Творчество

2005.Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных фотографий.Часть 2.Провинция

10:01. 27 августа 2020 58 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


2005.Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных фотографий. Часть 1. Пхеньян. Вып.1
2005.Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных фотографий. Часть 1. Пхеньян. Вып.2


01. Северокорейский чиновник на поезде «Пхеньян-Пекин» отправляется в Пекин. В дороге читает книгу «Мысли дорогого лидера товарища Ким-Ир-Сена»


02. Женщина спит в вагоне поезда «Пхеньян-Пекин»


03. Крестьянка наблюдает за проезжающим поездом «Пхеньян-Пекин»


04. Вокзал Синыйджу только что открылся для пассажиров
Синыйджу — город в КНДР. Граничит по реке Амноккан с китайским городом Даньдун. Является столицей провинции Пхёнан-Пукто.


05. Синыйджу, город, лишенный автомобилей


06. Даже в провинции, за жителями постоянно наблюдают солдаты


07. Как и все северокорейцы, эта женщина ходит со значком с изображением Ким Ир Сена


08. В сельской местности в окрестностях Анджу
Анджу — город в КНДР в провинции Пхёнан-Намдо. В 2008 году население города составило 240 117 человек. Анджу находится рядом с огромными залежами антрацита и является одним из крупных производителей угля в стране




10. Небольшой северокорейский городок


11. В Северной Корее тракторы являются одним из редких транспортных средств внутри страны




13. Жители используют реки, чтобы мыться и чистить свои вещи


14. Торговцы на проселочной дороге


15. Город Сунчхон
Сунчхон — город в КНДР, в провинции Пхёнан-Намдо. Он насчитывает 437 000 человек и является домом для различных заводов-изготовителей. В городе добываются известь и уголь. Развита горнодобывающая и обрабатывающая промышленности.


16. Крестьяне собирают сено


17. Крестьяне сушат кукурузу на обочине дороги


18. Крестьянин смотрит на свое кукурузное поле в окрестностях Сончона


19. Крестьяне ждут автобуса на проселочной дороге


20. Девушки из северокорейской армии на контрольно-пропускном пункте при въезде на мост

Источник: https://humus.livejournal.com/7370588.html

Метки: история, корея, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
2005. Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных фотографий.Часть 1. Пхеньян
2005. Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных ... оккупации, а в 1945 году Корея была освобождена.06. Пропагандистский плакат.... Детский дворец17. Здание государственных служб Северной Кореи 18. Солдаты патрулируют у...
2005.Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных фотографий. Часть 1. Пхеньян
2005. Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных ...
Несговорчивый Ким и подготовка войны с Ираном
...чей паспорт идеально подходит для путешествий Япония признана государством, чей ... вас будет прекрасный паспорт для путешествий». Разочарую — паспорт, даже ..., — полное и безоговорочное предательство Северной Кореей интересов Ирана при сохранении ядерного...
Самсунгу капец. Южной Корее — капец. По Финскому сценарию…
...прислали доктора, тьфу ты — северного пушного — тьфу ты опять... в год как на путешествие, так и на транзит...Тоже много работают. Южная Корея по идеологическим причинам тоже ...населения Южной Кореи) К 1960гг Северная Корея (!!!) была более развитой страной...
Бэкграунд, выпуск-254 за 21 апреля 2012
...Барак Хусейн Обама, Президент США: «Северная Корея пыталась запустить ракету в космос...баллистические ракеты испытывала не только Северная Корея. Индийские вооруженные силы провели ...по которым мы продолжили свое путешествие, в Советскую эпоху впору было...
По новостям и событиям: "Погружение"
...автостопщик Хитчбот (hitchBOT) начал свое путешествие по США. Он не мог... переводе с англ. - езда, перемещение, путешествие автостопом (наш комм. кочующий - кочевник... Ким ЧенЫн. По фильму именно Северная Корея первая нашла способ противостоять распространению...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)