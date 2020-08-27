2005.Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных фотографий.Часть 2.Провинция
10:01. 27 августа 2020 58 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
2005.Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных фотографий. Часть 1. Пхеньян. Вып.1
2005.Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных фотографий. Часть 1. Пхеньян. Вып.2
01. Северокорейский чиновник на поезде «Пхеньян-Пекин» отправляется в Пекин. В дороге читает книгу «Мысли дорогого лидера товарища Ким-Ир-Сена»
02. Женщина спит в вагоне поезда «Пхеньян-Пекин»
03. Крестьянка наблюдает за проезжающим поездом «Пхеньян-Пекин»
04. Вокзал Синыйджу только что открылся для пассажиров
Синыйджу — город в КНДР. Граничит по реке Амноккан с китайским городом Даньдун. Является столицей провинции Пхёнан-Пукто.
05. Синыйджу, город, лишенный автомобилей
06. Даже в провинции, за жителями постоянно наблюдают солдаты
07. Как и все северокорейцы, эта женщина ходит со значком с изображением Ким Ир Сена
08. В сельской местности в окрестностях Анджу
Анджу — город в КНДР в провинции Пхёнан-Намдо. В 2008 году население города составило 240 117 человек. Анджу находится рядом с огромными залежами антрацита и является одним из крупных производителей угля в стране
10. Небольшой северокорейский городок
11. В Северной Корее тракторы являются одним из редких транспортных средств внутри страны
13. Жители используют реки, чтобы мыться и чистить свои вещи
14. Торговцы на проселочной дороге
15. Город Сунчхон
Сунчхон — город в КНДР, в провинции Пхёнан-Намдо. Он насчитывает 437 000 человек и является домом для различных заводов-изготовителей. В городе добываются известь и уголь. Развита горнодобывающая и обрабатывающая промышленности.
16. Крестьяне собирают сено
17. Крестьяне сушат кукурузу на обочине дороги
18. Крестьянин смотрит на свое кукурузное поле в окрестностях Сончона
19. Крестьяне ждут автобуса на проселочной дороге
20. Девушки из северокорейской армии на контрольно-пропускном пункте при въезде на мост
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