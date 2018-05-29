Несговорчивый Ким и подготовка войны с Ираном

Столь ожидаемая всем мировым сообществом встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, все же состоится. По версии официальных мировых СМИ, Д. Трамп, изменив свои планы два раза за два дня, все-таки дал согласие на встречу. По неофициальной версии, которой я доверяю гораздо больше, чем официальной, Ким Чен Ын отказался от встречи с Д. Трампом, когда узнал, что на трехсторонней встрече объединительный договор и объединительный баланс двух Корей не будет подписан американцами.

После жесткого отказа Ким Чен Ына от личной встречи, дядюшка Дональд осознал, что неудача в переговорах с Кореей прогневит «влиятельных людей из мира финансов» и, что называется, «включил заднюю». Кто и почему будет недоволен срывом встречи, я расскажу чуть ниже, пока хочу остановиться на некоторых аспектах объединения на Корейском полуострове.

Во-первых, после подписания трехстороннего мирного договора и объединительного договора и баланса Северной и Южной Корей, будет автоматически прекращен мандат ООН на нахождение армии США в Южной Корее и им придется убраться в ближайшие шесть месяцев. Американцам можно посочувствовать, но dura lex sed lex.

Тут более подробно история конфликта на Корейском полуострове:

https://regnum.ru/news/polit/2421805.html

Объединение Северной и Южной Кореи не вписывается в планы Вашингтона. …Только разделенная Корея и «враг» в лице КНДР дает Вашингтону возможность «обоснованно» держать в регионе подконтрольные силы. При этом сохранять свое военное присутствие можно не только в Японии, но и в первую очередь – на южнокорейской земле. Важность этой дислокации заключается в том, что именно с юга Корейского полуострова можно с наибольшей эффективностью контролировать побережье Китая, юг соседнего индокитайского полуострова, а также ключевой торговый маршрут Азии – Малаакский пролив. Для понимания его важности, достаточно описать его так – «узкое горлышко экспорта и импорта Китая». Малаккский пролив – это не только 25-30% всего морского товарооборота мира, но и порядка 900 крупнотоннажных грузовых и пассажирских судов в день, от 14 до 15 миллионов баррелей сырой нефти в сутки, что составляет почти треть от всего мирового нефтяного трафика. Только вылетающие из Южной Кореи американские военные самолеты и прибывающие в район корабли, могут попасть в этот «Клондайк» быстрее всего, провести в небе максимальное количество времени, и при этом иметь базы обеспечения в непосредственной близости. Таким образом, США необходимо иметь постоянное оправдание для увеличения масштаба своего присутствия у китайских границ и данного торгового маршрута. Тем более что он дает возможность не только влиять на внешнюю торговлю Пекина, но и в случае необходимости осложнить импорт жизненно важных для него энергетических и сырьевых ресурсов. Более того, существенное количество нефти, проходящее в Китай через этот пролив, благодаря США поступает к нему не напрямую. Сначала танкеры заходят на переработку в терминалы Сингапура и Малайзии, и лишь затем продолжают свое дальнейшее движение в КНР в виде более дорогих очищенных нефтепродуктов. И эти «нефтяные правила» финансового закулисья тоже охраняются региональной «армией» США. Пытался ли Китай изменить положение вещей? И да, и нет. С одной стороны, до недавних пор ему просто не хватало веса и возможностей, а с другой, большая часть сил уходила на недопущение объединения Кореи под эгидой марионеточного южнокорейского режима. Ведь как мы все понимаем из своего собственного опыта, в этом случае, военные базы США немедленно появились бы непосредственно у китайских границ. Иными словами, до поры до времени сложившееся положение дел терпели. А именно, до 1997 года. До него Вашингтону удавалось под различными предлогами тормозить объединение двух Корей всякий раз поджигая ситуацию и не вмешиваясь в процесс напрямую. Однако, в этот год Гонконг вернулся в состав Китая, причем на чрезвычайно привлекательных для себя условиях – «одна страна, две системы». Этот опыт резко возродил надежды Севера и Юга на объединение, и на этот раз привел к конкретным дипломатическим шагам. США не на шутку испугались, и начали вмешиваться в процесс по полной программе. В итоге, с 1997 по 2018-ый год, любые официальные переговоры Севера и Юга намеренно срывались. Фактически, достаточно посмотреть на даты мирных инициатив, чтобы увидеть, как только полуостров начинал очередное сближение, тут же следовало обострение ситуации из которого неизменно торчали «уши» США. Например, по договору о разделении граница проходила по 38 параллели не только по суше, но и по территориальной акватории обеих стран. Однако в ходе войны, США, господствующие на море, захватили все острова севернее линии разграничения и разместили там военные контингенты южан. В итоге, когда сегодня Южная Корея и США проводят совместные «учения», они по факту специально провоцируют КНДР маневрами севернее той линии, дальше которой заходить были не должны. Когда стреляют с острова по морским целям, ракеты летят над северокорейской территорией, когда перемещают флот, он идет непосредственно вдоль ее берегов, а когда высаживают десант, северокорейцы вынуждены поднимать по тревоге всю армию, ведь достаточно ему уйти немного в сторону, и это уже будет полноценное вторжение.

Во-вторых, после уточнения этой маленькой юридической детали становится понятна истинная причина «светлой и чистой любви», внезапно вспыхнувшей у «японского народа» к российскому, – как только Северная и Южная Кореи объединятся, они немедленно вспомнят про существование единого трона Кореи-Японии, на который претендует корейская династия, а значит обнуляются шансы занять трон Японии сыном нынешнего императора, являющимся, по сути тайным иудеем (его мать и жена японского императора еврейка по Галахе), что приведет к смене действующего императора на члена королевской семьи Кореи и требовании немедленного вывода американских войск из Японии, так как император Японии не подписывал договор на нахождение американских войск на ее территории. Если Дональд на встрече с Кимом скажет «а», ему в самом ближайшем времени придется сказать и «б»…

По тому-то и Синдзо Абе зачастил к Трампу с визитами, – они в одной упряжке.

Если (с некоторых пор уже не «если», а «когда») американцы уберутся из Кореи, а затем с территории Японии, то весь этот бардак с недееспособным премьер-министром Синдзо Абе и его вояжами то в Израиль, где его угостили «тортом из ботинка», то на экономический форум в Санкт-Петербург, где его встречали, как родного, прекращаются в один день, будто их и не было. Одновременно в России прекращаются все «движухи», связанные с большой японской финансовой аферой: и «атака клонов», и все «камлания» несознательных членов АП на «возрождение правительства РФ, как продолжателя Дельневосточной республики, являющейся управляющей структурой РСФСР, а, следовательно, правопреемником СССР (наравне с Украиной/УССР)».

Из всего, что в Санкт-Петербурге наподписывали, устоит только соглашение по линии Министерства культуры о проведении перекрестного года Японии и России, культуру трогать не будут исключительно, чтобы народ не волновать… Так называемый «Акт капитуляции России Японии» пока предъявить в ООН ни одна из сторон не решилась, и, надеюсь, не предъявит. Даже поверхностная почерковедческая экспертиза этого «Акта» вызовет еще больше вопросов и потянет за собой необходимость проведения последующих экспертиз, например, генетической для подписантов с двух сторон…

Вот свежий пример «социальной рекламы»:

http://www.mk.ru/social/2018/05/26/nazvana-strana-chey-pasport-idealno-podkhodit-dlya-puteshestviy.html

Названа страна, чей паспорт идеально подходит для путешествий Япония признана государством, чей паспорт в лучшей степени подходит для путешественников с точки зрения обеспечения свободы передвижения. Согласно рейтингу компании Henley & Partners, составленному на основе подсчета числа стран, которые держатель паспорта может посетить без визы, японский паспорт позволяет свободно посещать 189 стран. На втором месте Германия и Сингапур, по 188 стран. Далее со списком в 187 безвизовых стран идут Дания, Испания, Италия, Финляндия, Франция, Швеция, а также Южная Корея. Россия заняла в рейтинге 47 место (118 стран). Последней в списке оказались Ирак и Афганистан – по 30 государств.

Вывод, который напрашивается из этой статейки «про путешествия» как бы сам собой: быть гражданином Ирака и Афганистана, которые продолжают борьбу за независимость от финансовой диктатуры Ротшильдов и от войск США и НАТО, это не выгодно «с точки зрения путешественника», а вот быть гражданином страны под протекторатом США — это «заветная мечта» любого потенциального путешественника. Вовремя предать — значит предвидеть. Но в случае с Великобританией, предательство нашим вороватым элиткам не помогло… Как раз на «новой Родине» большинство из них в самое ближайшее время и «ошкурят». Видимо, «протекающая крыша» пытается продать им новую идею — «куда валить». Такой скрытый информационный посыл: «не противьтесь японской оккупации, и у вас будет прекрасный паспорт для путешествий». Разочарую — паспорт, даже если и будет, то далеко не у всех. И зачем элиткам, уже «ощипанным» в Лондоне, японский паспорт, если денег на путешествия не будет? Это лишь один из многих примеров «окон овертона», продвигающих в массы идею о капитуляции перед Японией. Сказка для бизнесменов, рассказанная на фоне введения «нового британского стандарта проверок для получения визы». «Покинутый» элитками русский народ уже и анекдот придумал, с явным выражением «сочувствия» к беглым «нашим» олигархам:

Трудности перевода.

Когда английское правосудие решило выяснить у лондонских новых русских честно ли они заработали свои состояния, возникли непредвиденные сложности.

Части из них было непонятно значение слова заработать, части слова честно.

Но даже те, кто смог эти слова понять, наотрез отказались составлять из них словосочетание.

Статейки всякие пишет, без капли сочувствия:

https://cont.ws/@grand/956009

Похоже к нашим англофилам пришло наконец-то осознание, что не все так уж расчудесно на Острове негодяев… Правда непосредственно перед осознанием пришли английские джентльмены и отжали бабки… Нашей национальной(?) элитке, нацелившейся на безбедную встречу старости в неге и уюте среди вековых дубов в старинном английском замке вдруг сразу стало не смешно. Хрустальные мечты развеялись, как бриллиантовый дым Кисы Воробьянинова: породистый дворецкий, с бульдожьей рожей по имени Бэрримор, и завывающий по ночам в камине домашний призрак леди Джейн, обезглавленной обезглавленный рогатым супругом в тысяча каком-то лохматом году, и вышколенная прислуга женского пола, своими белыми передничками напоминающая отечественных старшеклассниц на последнем звонке: «Слушаюсь, сэр», и свежайшие-свежайшие устрицы на фамильном серебре (сопли со вкусом миная, по большому счету, чего уж там!), и белоснежная яхта в Лох-Ломонде, и Queen Charlotte’s Ball в Кенсингтонском дворце, и породистые рысаки на традиционном Королевский Аскоте в Виндзоре, и внезапные грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняющие «Танго- амапа», все, все же пошло прахом!

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей встретился с Владимиром Путиным, президент по результатам встречи распорядился выработать «решение» по всем фигурантам «лондонского списка», где пока 34 фамилии:

https://cont.ws/@alexman/958578

«Список Титова» был составлен и передан Путину по результатам встречи омбудсмена со скрывающимися от российского правосудия предпринимателями в Лондоне 3 февраля. На встрече присутствовали в том числе бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров, основатель холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший первый вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, экс-управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов, соратник Алексея Навального и предприниматель Владимир Ашурков, бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин. «Чаще всего уголовное преследование этих людей совершенно необоснованно, его цель — надавить или отнять бизнес, — комментировал РБК Титов свою поездку в Лондон. — Все они хотят вернуться на родину, работать и не чувствовать себя в опасности. И они обратились ко мне за помощью и юридической защитой».

Большинству из этих 34 «вопросы о законности происхождения средств» в Лондонграде, пока вроде, не задавали, «раскулачивание» грозило им, как раз, на Родине. Вот недоверчивый Роман Абрамович, например, не ждет милостей от природы (от старой крыши), и тихо получил израильский паспорт:

http://classic.newsru.com/world/28may2018/abramovich.html

Российский миллиардер Роман Абрамович, у которого возникли проблемы с продлением британской визы, репатриировался, получив паспорт Израиля. Об этом сообщает NEWSru Israelсо ссылкой на информированные источники. На данный момент ни министерство внутренних дел Израиля, ни министерство алии и интеграции, ни представители самого Абрамовича эту информацию не подтвердили. Позднее местные журналисты уточнили, что, по их информации, после получения нового паспорта Абрамович уже покинул территорию Израиля. Отметим, что гражданину Израиля не требуется виза для краткосрочных поездок в Великобританию (до 6 месяцев). Абрамович неоднократно бывал в Израиле и инвестировал значительные средства в израильские стартапы. В 2015 могу местная пресса сообщала, что миллиардер купил в Тель-Авиве отель. А в начале марта этого года в СМИ появилась информация, что Абрамович пожертвовал 20 млн долларов на новый центр ядерной медициныв крупнейшей больнице Израиля – “Шиба Тель а-Шомер”. Ранее британские газеты написали, что власти Соединенного Королевства потребовали от Абрамовича объяснить источники происхождения его финансового благосостояния для выдачи ему новой визы в эту страну. При этом журналисты подчеркивали, что подобная ситуация не подразумевает, что в отношении Абрамовича в Британии ведется расследование. Речь идет о новом стандарте проверок для получения визы. По данным СМИ, срок прежней визы инвестора у Абрамовича истек в начале апреля.

Но команда «околокремля» понимает, что олигархов одними обещаниями туманного японского паспорта в союзниках не удержать, вот и догадались предложить вместо туманного Альбиона еще и теплые страны на выбор:

https://ria.ru/politics/20180528/1521551773.html

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров подписал межправительственное соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках россиян и граждан Коста-Рики. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

На подписании документа также присутствовал посол Коста-Рики. Аналогичная церемония состоялась 3 мая в Сан-Хосе с участием главы МИД республики. После вступления соглашения в силу Россия будет иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки. Как заявили в российском ведомстве, это создает новые возможности для развития контактов и связей с государствами этого региона в экономической, спортивной, культурной, туристической и других областях.

Предполагаю, что вопрос с «безвизом для русских» решался в Ватикане: пусть уж рабы «путешествуют», коль это поможет сохранить рабство, и римское право, как институты управления территорией бывшего СССР… Казалось бы — живи, простой российский олигарх, да радуйся жизни, но проблему охраны и защиты действительно больших денег это все равно не решит.

Вернемся от беглых олигархов в Лондонграде к проблемам Корейского полуострова, Японии, Ирана и к тому, кого непосильные государственные долги вынудили эти проблемы разрешать с соблюдением наилучших интересов своего союзника Израиля, т. е. к Дональду Трампу.

https://russian.rt.com/world/news/517572-belyi-dom-abe-tramp

В Белом доме подтвердили проведение встречи Трампа и Абэ для обсуждения КНДР (28 мая 2018) Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора договорились вновь встретиться для обсуждения саммита США и КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. «Лидеры обсудили последнее развитие событий в Северной Корее и подтвердили, что они вновь встретятся для продолжения координации перед ожидаемой встречей между США и Северной Кореей», — говоритсяв сообщении. Как отмечается, в ходе беседы стороны подчеркнули необходимость достижения «полной ликвидации ядерного, химического и биологического оружия Северной Кореи, а также её программы разработки баллистических ракет». Ранее сообщалось, что Абэ и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились встретиться до саммита США и КНДР. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в Московском университете Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RTрешение японского премьера и американского лидера о встрече.

Есть ли у Д. Трампа шанс «соскочить» с «мирных переговоров», которые явно идут вразрез с наилучшими геополитическими интересами США? Ни малейшего! Долг США непосильный для правительства Д. Трампа и времени на оплату долга у него почти нет — до 5-го сентября 21 трлн. ему не собрать! Доллары без покрытия США больше печатать не может. Чтобы вновь включить печатный станок, необходимо покрытие хотя бы 50% долга, а лучше — немного больше. Недостающие 7 трлн. он возьмет у арабов, но необходимо найти еще 5!

И вот тут раскрывается страшная тайна российской власти, а именно: куда делись деньги.

И, о, чудо! Оказывается на казначейских счетах РФии завалялась необходимая сумма — 5,7 трлн. Долларов. Не, на счетах под контролем Д. А. Медведева, там действительно 0, Димон нам не врет, говоря, что денег нет. А вот на счетах, под контролем президента ровно 5,7 трлн — заначка от Примуса осталась. Он же ее и разделил почти поровну:.2.5 – ВВП, 2.5 — Ходору (так вот она, скрытая причина его президентских амбиций!), 0.4 — СЭВ (был такой, во времена СССР, если кто помнит), 0.3 КГБ/СВР. Одна загвоздка — пользоваться ими никто не может по техническим причинам. Вот на эти-то средства Д. Трамп и наложил обременение, приговаривая: «– Денежки я приберу, – мужским басом сказала сестра, – нечего им тут валяться. – Сгребла птичьей лапой этикетки и стала таять в воздухе.»

Денежки он прибрал, как и обещал, потому на ПМЭФ-2018 у всех участников выражения на лицах были такие удивленные, я все ждала, что кто-нибудь из них встанет и честно скажет: «мы с приятелем вдвоем работали на дизеле…»…Впрочем, они примерно это и говорили, выступая в стиле «Путин и правительство что-нибудь придумают»… Так что они придумают-то, если у них денег нет? Был расчет на золото партии, но его Д. Трамп списал на СССР и наложил обременение в свою пользу, – то есть, взял деньги «во временное пользование» Это я к тому упомянула, что Д. Трамп с решения корейско-иранского вопроса «не соскочит» пока за ним хромой Фил присматривает, а у наших нищебродов никто и спрашивать согласия не будет. Все в одной лодке. И, кстати, прекрасно Ватикан с Ротшильдами договорился, когда квоту Израиля в мировых деньгах списали Торшин с Улюкаевым, (говорят, что списали и сперли, и приговор такой суровый Улюкаев получил именно за это, а не за «колбасу в дипломате», а Торшин теперь сматывается, пардон, отбывает на ПМЖ в США) из-за чего возникли проблемы с эмиссией и надо теперь с Ираном воевать.

Ладно, опять вернемся к Корейско-Японскому кризису, а тему «денег РФ/СССР» рассмотрю следующий раз.

В материале специально для Регнума Руслан Хубиев завершает свою статью, не давая благоприятного прогноза на объединение:

https://regnum.ru/news/polit/2421805.html

…Раньше КНДР была головной болью СССР, теперь Китая. Раньше США пытались подобраться через нее к России, теперь к КНР. Роли поменялись, но концепция осталась прежней. Удерживать Корейский полуостров в разделенном состоянии – жизненно важная для США задача. Поэтому конфронтация между Китаем близ своего побережья и присутствием США продолжит нарастать, давление на Россию, соответственно падать, а ракетно-ядерная программа КНДР продолжит свое развитие после нынешней «мажорной» паузы.

я же его позицию в этой части не разделяю, считаю, что у нас есть шанс увидеть это историческое объединение.

Возвращаюсь к тому, с чего начала: Д. Трамп «переобулся в воздухе» и поедет на встречу с Кимом. Приведу одно из мнений:

https://tsargrad.tv/articles/pochemu-tramp-otkazal-kimu-a-potom-peredumal_135094

Почему Трамп сорвал саммит с Кимом, а потом передумал …Таким образом, Пхеньян и спохватившийся в последний момент Вашингтон соревнуются сейчас в демонстрации миролюбия, прекрасно понимая, что никаких серьезных перспектив для устраивающих обе страны договоренностей нет. Это делается исключительно для внешнего потребления. В случае с США это нужно для продолжения… прежней политики давления, угроз и эскалации напряженности, чтобы было удобнее ловить рыбку в мутной воде, когда Ким откажется капитулировать. Чрезмерные ожидания, которые снова сознательно создаются Вашингтоном, нужны американской стороне, чтобы выставить Пхеньян в неблагоприятном свете, когда тот откажется сдаться и отдать свою страну под управление США со всеми вытекающими отсюда последствиями для нынешней северокорейской элиты. Даже трудно представить себе, какими должны быть американские «гарантии», особенно после некрасивой истории с Ираном, чтобы Ким согласился на «денуклеаризацию». Как можно в одностороннем порядке отдать американцам, которым нельзя верить, свой главный козырь, только благодаря которому те и готовы сейчас общаться с Северной Кореей? При этом никакой другой вариант Вашингтон не устроит. Мои предположения таковы: представители двух Корей прибудут на встречу в надежде на подписание трехстороннего договора об объединении и объединительного баланса и бюджета, а американская сторона будет продолжать торговаться до последнего В случае с КНДР цель другая — добиться того, чтобы страну оставили в покое, чтобы все поняли, что северные корейцы хотели мира, желали по-честному договориться с США, но по вине разучившихся дипломатии американцев это оказалось невозможным. Ещё одна цель Пхеньяна — завязать как можно более тесные контакты с Южной Кореей. Поскольку Ким, заполучив и испытав ракетно-ядерное оружие, собирается вести себя мирно, ему необходима разрядка на Корейском полуострове, смягчение или даже отмена санкций. Возможно, для того, чтобы попытаться изменить Северную Корею по китайскому образцу, что предусматривает сохранение у власти правящей партии. Для хорошо знающего зарубежную жизнь, учившегося в Швейцарии Ким Чен Ына это может быть вполне естественным вариантом.

Формально это будет выглядеть таким образом, но на деле, американская сторона будет ставить три условия: первое, — полный отказ Северной Кореей от разработки, испытания, хранения и применения ядерного оружия; второе, — полное и безоговорочное предательство Северной Кореей интересов Ирана при сохранении ядерного оружия в Корее для собственной безопасности; и третье, — отказ от советских денег, (выделенных для объединения двух Корей в целях выравнивания баланса и слияния бюджетов 50/50), за что будут обещаны Иудины 30 сребреников (или личный бонус «руководителю проекта», называйте, как хотите) Киму и личные гарантии ему и его семье, (а станет ли он вторым Горбачевым, или будет действовать в интересах своего народа, мы узнаем уже после подписания договора, пока он от этих условий отказался). Именно ради достижения соглашения по второму и третьему пунктам Трамп и «повернул оглобли» вновь согласившись на встречу в Сингапуре.

Итак, мы добрались до истинной цены американского согласия на объединение двух Корей. Если с американским требованием об отказе от советских денег на выравнивание баланса все более-менее ясно и за примером далеко ходить не надо: в результате объединение ГДР и ФРГ жители бывшей ГДР вдруг оказались людьми второго сорта в сравнении со своими западными соседями, (за что отдельное спасибо надо сказать Горбачеву), то требование насчет Ирана звучит для непосвященных несколько преувеличенным. Какие же тайные связи существуют между Северной Кореей и Ираном, что без урегулирования корейского вопроса американцы не могут начать собственными силами полноценную, желательно, с применением ядерного оружия, войну с Ираном, либо спровоцировать на это своего главного союзника в регионе – Израиль? Почему режим Северной Кореи — воспринимается, как последняя линия обороны Ирана?

И тут все просто: ядерное оружие Северной Корее помогли создать иранские разработчики, под гарантии того, что в час «Х», (а в качестве часа «Х» в Иране рассматриваются только два варианта — 1 – военное нападение на Тегеран со стороны США (НАТО) или 2- нападение Израиля.) Северная Корея быстро доставит необходимые средства (ЯО) для отражения внешней агрессии или для нанесения «удара возмездия». Поэтому сегодня Ким Чен Ын решает судьбы мира — будет Третья Мировая, или нет.

Зачем же Д. Трампу и Б. Нетанияху понадобилась война с Ираном? А вот теперь повествование подошло к самому интересному, к подлинной причине грядущей войны, и это как всегда оказались деньги. Точнее — долговые обязательства по трасту НМП.

Дело в том, что иранцы были законными кастодиальными хранителями и эмитентами 49 трлн. иранских денег КПСС. СССР должен эти деньги раздать и дать время для переходного периода и использовать эти средства для переходного периода, а все это уйдет в непогасимый долг с 1302 года на Ватикан и еврейских банкиров. Ротшильды по такому случаю строят острова в открытом море, чтобы избежать исполнительного производства и сохранить хоть часть активов, а Ватикан преобразовался в АО.

Но параллельно, для прикрытия финансовой аферы запланирована еще более грандиозная афера — война с Ираном. Бомбить будут священный город Кум, где как раз и хранятся оригиналы документов по трасту НМП.

Большую войну с Ираном для уничтожения долговых обязательств планируют начать 16-17 июля, сразу после закрытия Мундиаля, что косвенные источники по всему миру подтверждают. Детали готовящихся провокаций я опишу в следующих материалах.