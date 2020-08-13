2005. Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных фотографий. Часть 1. Пхеньян.

Смыслы скорее обнаруживаются, чем создаются. Если же они и создаются, то не произвольно, а так, как даются ответы. На каждый вопрос существует лишь один ответ — правильный. У каждой ситуации есть только один смысл — её истинный смысл.

— Виктор Франкл