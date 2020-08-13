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2005. Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных фотографий.Часть 1. Пхеньян

10:14. 13 августа 2020 198 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

2005. Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных фотографий. Часть 1. Пхеньян.


01. Женщина-регулировщик на перекрестке




03. Пустынный проспект в Пхеньяне




05. Пхеньянская триумфальная арка, построенная в честь Корейского сопротивления 1925—1945 годов против японских оккупантов. Памятник был построен, чтобы прославлять и чествовать роль Ким Ир Сена в борьбе с японской оккупацией. Официальное открытие Триумфальной арки состоялось по случаю семидесятилетия Ким Ир Сена. Каждый блок этой арки полностью сделан из белого гранита, а количество самих блоков в ней составляет 25 500, которые символизируют количество дней жизни Ким Ир Сена. Эта самая высокая триумфальная арка в мире, высота которой составляет 60 м, а ширина — 50 м. Арка имеет дюжины комнат, балюстрад, наблюдательных платформ и лифтов. Она также имеет 4 сводчатых ворот, каждое из которых имеет высоту в 27 м, украшенные азалиями, которые выкованы на обхватах ворот. На арке написан текст «Песни о полководце Ким Ир Сене» — революционный гимн, в котором говорится, что Ким Ир Сен в 1925 году отправился бороться за национальную независимость Кореи от японской оккупации, а в 1945 году Корея была освобождена.


06. Пропагандистский плакат перед статуей Чхоллима


07. Работница лифта, ведущего к вершине статуи Чхоллима, пытается избежать камеры


08. Общий вид Пхеньяна






11. Охранник перед одним из многих монументов, посвященных Ким Ир Сену


12. Северокорейцы должны оставить цветы у монумента, посвященного Ким Ир Сену


13. Монумент идей чучхе


14. Статуи рабочих вокруг Монумента идей чучхе


15. На улицах Пхеньяна один из немногих северокорейских автомобилей под названием «Птица»


16. Детский дворец


17. Здание государственных служб Северной Кореи


18. Солдаты патрулируют у подножия здания


19. Студенты на площади Ким Ир Сена


20. Российские туристы в сопровождении солдат


21. Вход на станцию ​​метро


22. Проверка билетов на входе в станцию ​​метро


23. Эскалатор опускает пассажиров на глубину около 100 метров





25. Вид изнутри станции метро «Пухын» (Возрождение), расположенной на глубине более 100 метров. До 2010 года «Пухын» была одной из двух станций метро, которые можно было посетить иностранным туристам — наряду со станцией «Ёнгван». Их посещение входило в стандартную экскурсионную программу в Пхеньяне


26. Женщина следит за частью станции «Пухын» перед фреской


27. Женщина дает сигнал к остановке поезда на станции


28. Вид вагона метро


29. Станция метро «Ёнгван» (что означает «Слава»), расположенная на глубине более 100 метров – она ​​также используется в качестве убежища на случай ядерной войны


30. Выход из метро на площадь в честь основания Трудовой партии


31.Памятник в честь основания Трудовой партии

Источник: https://humus.livejournal.com/7353313.html

Метки: история, корея, фото

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