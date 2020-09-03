2005.Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных фотографий.Часть 2.Провинция
10:05. 3 сентября 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
2005.Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных фотографий. Часть 1. Пхеньян. Вып.1
2005.Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных фотографий. Часть 1. Пхеньян. Вып.2
2005.Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных фотографий.Часть 2.Провинция. Вып 1
01. Повседневная жизнь в городе Кэсон
03. Традиционный дом в городе Кэсон
04. Картины с изображением места рождения лидера Ким Ир Сена в Кэсоне
05. В сельской местности около Кэсона. Плакат с изображением двух вождей
06. Поскольку у них мало личных машин, северные корейцы не могут много путешествовать
07. Еще один способ передвижения в сельской местности
08. Недостроенные мост и дорогаа в сельской местности
09. Обязательные коллективные полевые работы
10. Вход в гробницу короля Конгмина (1352–1374) недалеко от Кэсона
11.Гранитные статуи, украшающие гробницу короля Конгмина (1352–1374) недалеко от Кэсона
12. В гробнице короля Конгмина (1352–1374) недалеко от Кэсона
13. Пустое шоссе, ведущее к границе с Южной Кореей
14. Дети играют на бункере, используемом для охраны железной дороги
15. Железнодорожный вокзал с портретом вечного лидера Ким Ир Сена
16. Кореец заснул под вагоном
17. Обязательная коллективная работа, состоящая в очистке железной дороги и сборе угля, упавшего из проходящих поездов
19. Пассажиры готовятся сесть на поезд до Пхеньяна
21. Держа билеты во рту, женщины бегут, чтобы успеть на поезд до Пхеньяна
22. Железнодорожные служащие приветствуют уходящий поезд
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