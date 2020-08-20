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2005.Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных фотографий. Часть 1. Пхеньян

15:57. 20 августа 2020 160 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


2005. Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных фотографий. Часть 1. Пхеньян.


01. Пустой магазин в Пхеньяне


02. Женьшень, известный как лучший в мире, продается в магазине в Пхеньяне


03. Перевозка буфета на улице Пхеньяна


04. Плакат с изображением лидера Ким Ир Сена с детьми в районе Пхеньяна


05. Пропагандистские плакаты на улицах Пхеньяна


06. Национальная библиотека Пхеньяна – Народный Дворец Учёбы


07. Трамвай в Пхеньяне


08. Триумфальная арка


09. Вход в усыпальницу великого лидера Ким Чен Ира в Мёхянсане. Солдаты несут охрану, вооруженные посеребренными винтовками Ак-47


10. Парк аттракционов «Мангендэ». Учителя приводят своих учеников


11. Парк аттракционов «Мангендэ». Различные достопримечательности парка вышли из строя


12. Парк аттракционов «Мангендэ». Отец толкает вышедшую из строя карусель


13. Парк аттракционов «Мангендэ». Семьи собираются хорошо провести время на уникальной карусели, все еще действующей в парке


14. Рабочие сидят на подъемном кране в пригороде Пхеньяна


15. Корейцы пытаются собрать отходы в реке в пригороде Пхеньяна


16. Фестиваль «Ариран». 100 000 человек принимают участие в фестивале, посвященном 60-летию освобождения Кореи
















24. Фестиваль «Ариран». Тщательно отобранная аудитория наблюдает за фестивалем «Ариган», посвященным 60-летию освобождения Кореи.


25. Пхеньян на рассвете


26. Пхеньян


27. Пхеньян ночью


28. Вокзал


29. На вокзале


30. Зал ожидания на вокзале


31. На вокзале Пхеньяна, зал ожидания для VIP-персон


Источник: https://humus.livejournal.com/7361199.html

Метки: история, корея, фото

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