2005. Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных фотографий. Часть 1. Пхеньян.

01. Пустой магазин в Пхеньяне02. Женьшень, известный как лучший в мире, продается в магазине в Пхеньяне03. Перевозка буфета на улице Пхеньяна04. Плакат с изображением лидера Ким Ир Сена с детьми в районе Пхеньяна05. Пропагандистские плакаты на улицах Пхеньяна06. Национальная библиотека Пхеньяна – Народный Дворец Учёбы07. Трамвай в Пхеньяне08. Триумфальная арка09. Вход в усыпальницу великого лидера Ким Чен Ира в Мёхянсане. Солдаты несут охрану, вооруженные посеребренными винтовками Ак-4710. Парк аттракционов «Мангендэ». Учителя приводят своих учеников11. Парк аттракционов «Мангендэ». Различные достопримечательности парка вышли из строя12. Парк аттракционов «Мангендэ». Отец толкает вышедшую из строя карусель13. Парк аттракционов «Мангендэ». Семьи собираются хорошо провести время на уникальной карусели, все еще действующей в парке14. Рабочие сидят на подъемном кране в пригороде Пхеньяна15. Корейцы пытаются собрать отходы в реке в пригороде Пхеньяна16. Фестиваль «Ариран». 100 000 человек принимают участие в фестивале, посвященном 60-летию освобождения Кореи24. Фестиваль «Ариран». Тщательно отобранная аудитория наблюдает за фестивалем «Ариган», посвященным 60-летию освобождения Кореи.25. Пхеньян на рассвете26. Пхеньян27. Пхеньян ночью28. Вокзал29. На вокзале30. Зал ожидания на вокзале31. На вокзале Пхеньяна, зал ожидания для VIP-персон

Источник: https://humus.livejournal.com/7361199.html