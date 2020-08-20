Кто утопил Атлантиду?

Мифы и легенды, в мировом фольклоре в частности и в истории вообще, занимают одно из видных мест. Некоторые легенды больше похоже на сказки с магами и волшебниками, и ничем, кроме как высокими технологиями, не объясняются, другие легенды имеют под собой реальные исторические события, происходившие в реальных географических местах. И основываясь на этих легендах, в местах, которые в них описаны, некоторые учёные пытались проводить поиски и даже что-то находили. Но тут нужно понимать, что за прошедшие века в легенде остался лишь общий смысл, а конкретные детали утеряны и заново привязаны, причём не один раз. И одна из таких легенд — легенда о затонувшей Атлантиде.

И вот сегодня хочу вам рассказать свою версию этой легенды, с привязкой к местности. К этим результатам я и мои помощники пришли после сопоставления очень большого количества фактов и многолетних исследований.

Итак, однажды в прошлом существовала высокоразвитая страна, где люди достигли больших высот в развитии науки и техники. По небу проплывали дирижабли, так как они наиболее предпочтительны в условиях более высокого атмосферного давления и более плотной атмосферы, а связь между людьми и частями страны осуществлялась устройствами, наподобие современных телефонов.

Страна та занимала целый континент, и день длился полгода, и полгода длилась ночь. Люди жили, не зная бед и горя, занимались своими делами, растили детей, строили планы на будущее, но однажды всё изменилось. В одну из ночей не стало видно звёзд, а потом начался дождь невиданный силы. Воды выливалось так много, что улицы городов очень быстро превращались в полноводные реки. И с каждым часом дождь только усиливался, и продолжался тот дождь около 10 суток (по современному времени). И усилилась вода на Земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом, на пятнадцать локтей поднялась над ними вода.

Этот неимоверный дождь - не что иное, как обрушение водно-парового слоя из верхних слоёв атмосферы, и в Библии это событие описано как “Всемирный Потоп”. Из-за потери атмосферой такого количества воды, атмосферное давление стало снижаться, а снижение давления привело к падению температуры в этой зоне, примерно как замерзает газовый баллон, когда из него отбирается газ.

Газовый баллон

В итоге, падение температуры привело к замерзанию выливающейся воды и образованию ледника. На данный момент Атлантида в виде льда содержит 80% мировых запасов пресной воды, средняя толщина слоя льда — 2500-2800 метров, достигающая максимального значения в некоторых районах — 4800 метров, из-за чего континент просел на 500 метров. Для сравнения, высота западной вершины Эльбруса — 5642 метра. Думаю, уже многие догадались, что речь идёт об Антарктиде.

Талая вода в Антарктиде

Пингвины в Антарктиде

Да, уважаемый читатель, ты всё правильно понял, я считаю, что, Антарктида – это та самая легендарная утонувшая Атлантида, она же Гиперборея. По мнению некоторых исследователей, Гиперборея находилась на Северном полюсе, а после затонула, а Атлантида находилась в Атлантическом океане, и так же затонула.

Гиперборея

Однако по-моему, это всё один и тот же материк, находящийся на Южном полюсе, который так же затонул и затем замёрз. О том, почему Гиперборея, по моему мнению, не могла находится на Северном полюсе, рассказывается в этой статье - ссылка скоро будет тут.

Именно поэтому на Антарктиду не пускают обычных людей, и там находятся исследовательские станции, которые официально ведут наблюдения за климатом и занимаются разработкой мер по недопущению глобального потепления, а негласно проводят исследования и поиск артефактов прошлой цивилизации; и именно поэтому в ряды альтернативщиков был вброшен миф о плоской земле, с одной единственной целью - убедить ищущих людей, что южного континента не существует, и это всего лишь ледяной барьер, эдакий край Земли, и искать там нечего. Кстати, на счёт глобального потепления. По нашему мнению, именно за счёт смены климата Антарктида и замёрзла, а в недалёком прошлом там были субтропики, что и давало возможность существованию там жизни как таковой. О смене климата, и как вообще возможны субтропики в Антарктиде, рассказывается в статье «Парниковый эффект. Это хорошо или плохо?», если кому интересно, и тем более, прежде чем в комментариях бросаться словами типа «чушь» и «бред», почитайте её, в ней всё объясняется с научной точки зрения.

Тут хочу отметить, что подобный процесс затопления водой происходил на обоих полюсах одновременно. Однако на Северном полюсе имелись некоторые отличия, так как под самим Северным полюсом находится океан, в отличие от Южного полюса, где расположен континент. И воды, вылившиеся на Северном полюсе, образовали Ледник в Гренландии и «вечную» мерзлоту в Канаде и Сибири. Но про Сибирь скоро будет отдельный рассказ в следующей статье.

А мы попробуем разобраться, что же нам известно об Антарктиде на сегодняшний день.

Согласно официальной истории, Антарктида была открыта «Первой русской антарктической экспедицией» в 1820 году, под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев

При этом, что немаловажно, согласно той же официальной истории, в большинстве случаев, «вновь открытые» территории, становились частью, ну, или колонией, страны, открывшей эту территорию. Однако Антарктида не стала ни территорией, ни колонией Российской Империи, даже формально, а напротив, были заключены некие международные договоры, закрепляющие за Антарктидой некий особый статус.

Исследовательские станции в Антарктиде

С экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева, тоже не всё гладко. Даже официально говорится, что снаряжалась она в чрезвычайной поспешности, из-за чего не удалось собрать научный отряд, и практически все научные наблюдения, как в области географии, так и этнографии и естествознания, осуществляли офицеры и единственный учёный на борту — профессор Казанского университета Иван Симонов. Заметьте, в 1820, при открытии Антарктиды, проводились работы по этнографии. Подчёркиваю, в официальной информации говорится, что эти работы осуществлялись, а не планировались. Видимо, пингвинов считали.

В Антарктиде находится несколько вулканов, самые крупные из них - это действующий вулкан Эребус, расположенный на острове Росса, и потухший вулкан Сидли, расположенный непосредственно на континенте.

Полезные ископаемые Антарктиды

Недра Антарктиды содержат значительное количество каменного угля, с остатками растительности, медной руды, молибдена, слюды, графита, никеля, свинца, цинка и прочего сырья. Здесь хранятся огромные запасы нефти и природного газа. Но что самое интересное, в подлёдных водоёмах Антарктиды содержание азота и кислорода в воде в 50 раз больше, чем в других водоёмах Земли.

В Антарктиде есть пирамиды. Первая «Пирамида» в Антарктиде была обнаружена во время Британской антарктической экспедиции 1910-1913 годов. Некоторые пирамиды по своей высоте даже выше египетских. Естественно, официальная наука называет их просто горами, получившими свой облик в результате выветривания скальных пород. Друзья, в конце статьи будут приведены координаты пирамид, посмотрите сами и напишите в комментариях, что это такое, по вашему мнению.

Пирамида в Антарктиде

Помимо пирамид в Антарктиде найдено много других интересных объектов, например, лестница на гору. Чётко видны ступеньки. Правда, учитывая пропорции, размер этих ступенек будет весьма приличный.

Загадочные ступеньки

Сейчас я не буду перечислять всех артефактов, найденных в Антарктиде, информация о которых просочилась в Интернет, их очень много, в конце статьи есть координаты и ссылки на самые интересные. Как говорится, можете сами всё проверить. Моё же мнение: слишком уж много геометрически правильных объектов, чтобы всё объяснить просто ветровой эрозией.

Учитывая всё это, по-новому встаёт вопрос о наличии старинных карт с очертанием берегов Антарктиды. Например, карта Пири-рейса. Тут нужно понимать, что подлинность любой карты можно поставить под сомнение, и эти карты вполне могут оказаться подделкой XIX-го или начала XX-го века. Однако следует учитывать тот факт, что в наше время ледник выступает далеко за пределы суши и заметно меняет очертания континента, и современную береговую линию Антарктиды удалось зафиксировать в основном только благодаря снимкам со спутников. При этом очертания берегов на карте Пири-рейса, хоть и содержат некоторые ошибки, но всё же во многом соответствуют современным береговым линиям.

В настоящее время все доводы, как в пользу мнения об изображении Антарктиды на карте Пири-рейса, так и против него, основываются лишь на здравом смысле и логике. Как мы знаем из официальной истории, карта была обнаружена в 1929 году в ходе работ над созданием музея в султанском дворце в Стамбуле. В годы становления молодой Турецкой республики, для подъёма национального духа, вполне могли изготовить с нуля такой артефакт, как старинная карта, если бы не современное очертание берегов Антарктиды, которые стали известны только с развитием космической отрасли, в конце 20-го века. Также известно, что, по крайней мере, часть карты Пири-рейса составлена из копий карт неизвестного происхождения, поражающих своей достоверностью, например, экватор Земли измерен с точностью около 100 км, а без этого построение столь точной карты было бы невозможным. Следовательно, создатели оригиналов имели точное представление о форме и размерах Земли и использовали при построении своих карт оригинальные картографические проекции, близкие к тем, что начали применяться с XVIII — XIX века. Для создания таких карт должен был использоваться математический аппарат сферической тригонометрии, который не мог быть известен Пири-рейсу. Именно поэтому, работая с этими картами, Пири-рейс и допустил ошибки, определяемые его уровнем знаний.

Если всё же на карте Пири-рейса действительно изображено свободное ото льда побережье Антарктиды, то оно могло быть картировано только в доледниковый период, так как ледник выступает далеко за пределы суши и заметно меняет очертания континента. По официальной версии, ледниковый щит на поверхности Антарктиды образовался несколько миллионов лет назад, и с тех пор континент никогда не освобождался ото льда полностью.

Однако в среде официальных учёных есть дискуссионная версия, что в действительности возраст антарктических льдов не превышает нескольких тысяч лет, а изготовителем первоначальных карт антарктического побережья был некий доисторический народ, достигший больших успехов в навигации, мореплавании и картографии, исследовавший всю планету от полюса до полюса, а впоследствии полностью исчезнувший и оставивший после себя разрозненные картографические материалы. Именно деятельностью этих допотопных картографов и объясняется появление источников для карты Пири-рейса и ряда других средневековых карт и карт эпохи Возрождения, где предположительно изображена Антарктида в разных стадиях оледенения.

Собственно, основная дискуссионность в среде официальных учёных относительно прошлого Антарктиды заключается в датировках. И здесь одним из немаловажных вопросов является методика определения возраста льда, так как на основании возраста ледового покрытия и строится вся история континента. Основой метода определения возраста льда является изучение гидратов воздуха в разных слоях. Также возраст льда определяют, подсчитывая годовые слои, каждый из которых состоит из зимних и летних отложений, различающихся по структуре, плотности, запыленности и частоте выпадания. А ещё возраст льда помогают определить и маркирующие горизонты, хранящие следы глобальных событий, таких как крупных вулканических извержений и ядерных испытаний в атмосфере. Но не один из этих методов не гарантирует точности определения возраста льда, так как все они сложны, зависят от человеческого фактора, и у каждого способа есть свои допущения и неточности.

Как вывод, Антарктида – это та самая легендарная утонувшая Атлантида, она же Гиперборея, страна, находившаяся на континенте под Южным полюсом, которая погибла в результате обрушения водно-паровой прослойки атмосферы.

Вода над “твердью”

Повторюсь ещё раз, тема обрушения водно-парового слоя рассматривается в отдельной статье, поэтому рекомендую также прочитать и её,а сейчас предлагаю посмотреть фильм по этой статье.

Друзья, на этом я с вами не прощаюсь, высказывайте свои мысли в комментариях. Благодарю вас за внимание и поддержку, всего вам доброго, до свидания!

Основной список использованных материалов:

// При оформлении статьи был использован концепт-арт "Atlantis temple" художника Nicolas NEY

Источник: https://www.tart-aria.info/kto-utopil-atlantidu/