«Цивилизация Потопа» начала гибридную войну, по наглости похожую на опиумные войны в XIX веке

Происходящие сегодня события носят поистине глобальный характер. Либеральная модель мироустройства вступила в открытый конфликт со сторонниками консерватизма, а т.н. пандемия коронавирусной инфекции послужила катализатором этого столкновения, переведя его в геополитический эндшпиль, когда у обеих сторон остро ощущается лимит времени на принятие решений. Лихорадочный поиск новой концепции дальнейшего существования человечества охватил умы ведущих политологов, философов и футурологов. То, что в нынешних реалиях мир уже не будет существовать — ясно, но какая форма развития человеческого общества придет на смену уходящей? И главное, есть ли у России идеологический базис для формирования своей собственной внешней и внутренней политики? Оказывается, над этой проблемой уже долгое время работает группа ученых и общественных деятелей из Изборского клуба, а их доклад под названием «Русский ковчег», который был опубликован в феврале этого года, являет собой вполне готовую «дорожную карту» направления движения нашей цивилизации на ближайшую и отдаленную перспективы. Об этом наш разговор с руководителем авторского коллектива данной разработки, доктором философских наук, заместителем председателя Изборского клуба Виталием Аверьяновым.

— Виталий, что послужило первопричиной к созданию коллективного труда «Русский Ковчег», что явилось отправной точкой для этой работы?

— Отправной точкой является убеждение, что в XXI веке Россия силою обстоятельств будет вынуждена провозгласить и даже возглавить альтернативную глобализацию. В «Русском Ковчеге» мы прямо пишем, что у каждой цивилизации есть свой природно-космический, одновременно духовный и прагматический функционал. Так вот, безраздельно лидировавшая последние десятилетия западная цивилизация, которая выдвинула узкий, но весьма могущественный слой транснациональной элиты (буквально 100 — 150 семей), исчерпала свой лимит на эксперименты. Текущий кризис, который разгорается под прикрытием пандемии коронавируса, показал, что им (Западу как цивилизации в целом и его верхушке в особенности) нельзя доверить задачи модерации мирового развития. Подобно тому как ОПГ волков нельзя доверять задачу охраны овчарни, выращивания и стрижки овец. Человечество ищет и найдет иного координатора.

— Куда же денется Запад и его транснациональная верхушка, захотят ли они делиться своей властью с кем-то другим?

— Ответ на этот вопрос можно найти в недавней истории. Чтобы выжить, они будут приспосабливаться, как это ни тяжело для них. Запад в XX веке был вынужден смириться с победами антиколониального движения, он также был вынужден адаптироваться к новой реальности, созданной Россией с её социалистическим проектом — и в ответ на это на Западе построили свое социальное государство — social welfare state. Это было совершенно не в природе их волчьего капитализма, эта была именно адаптация. Разрушив СССР и восточный блок, «волки» почувствовали себя ничем не ограниченными и вновь безнаказанными.

Выиграли ли от социального проекта XX века сами народы Запада? Безусловно, выиграли. Но теперь закончилось это везение милых западных обывателей, на которых ориентировались наши перестройщики и либералы, пытаясь переделать под них Россию. Старая парадигма израсходовала себя…

На данный момент Запад не просто разбойничья, грабительская и мародерская цивилизация, дело зашло гораздо дальше. Мы видим уже нарождающуюся Цивилизацию Потопа, многие черты которой напоминают мир исполинов, описанных в Библии. Некоторые считают, и это во многом справедливо, что та допотопная цивилизация тождественна Атлантиде, о которой рассказывается в одном из диалогов Платона.

— Но обладаем ли мы достаточными сведениями о допотопной истории, чтобы делать такие выводы?

— С экспертной точки зрения работа «Русский Ковчег: Альтернативная стратегия мирового развития» строга и при этом остро актуальна. Стратегически она нацелена на близкое будущее. Вместе с тем, в основе её лежит фундаментальный подход к истории и мифологии. Проделаны специальные исследования, которые позволяют вычленить сущностные черты допотопной цивилизации. Что-то удается почерпнуть из классических исторических источников, что-то — из религиозных, что-то — из преданий и легенд многих племен. (Дело в том, что мифы о великом потопе встречаются у огромного большинства народов не только Старого Света, но и у аборигенов Америки, Австралии и Океании — и объяснить суть этих мифов и многие их сходства банальным заимствованием и бродячими сюжетами не представляется возможным.)

Итак, на выходе мы видим вот какую картину: всего имеются три очень часто встречающихся на всех континентах объяснения предпосылок, причин той катастрофы, весьма сходной с ветхозаветным потопом. Во-первых, наказание от богов за пороки людей. Во-вторых, конец космического цикла, который, кстати говоря, сопряжен с небывалым моральным упадком и все той же предельной порочностью людей. Третья причина, о которой говорят разные источники, очень сильно напоминает мотивацию нынешней Цивилизации Потопа, а именно: якобы причиной катаклизма стало перенаселение земли, заставившее богов искать пути к радикальному сокращению человечества.

Если с идеями о людской деградации и конце цикла все более-менее ясно, то вопрос о перенаселенности не может не вызывать сомнений у критически мыслящих историков. Разрешение этих сомнений лежит в том, что «избыточность населения» — это не что иное как легенда прикрытия хищничества Атлантиды, попрания ею справедливости. Миф о перенаселенности и требование к сокращению количества людей и тогда, и теперь насаждается «сильными», чтобы ввести всех в заблуждение относительно настоящей причины искусственной нужды и нехватки ресурсов. И это предположение нашло себе блестящее подтверждение в целом ряде источников, в частности, вавилонских, греческих и иудейских.

Таким образом, как и сейчас, тогда алчность господствовавшего «класса» исполинов, угнетавших остальное человечество и «пожиравших» плоды его трудов — была подлинной причиной кризиса. Заметьте, и сегодня, разглагольствуя о «нулевом росте» народонаселения, сокращении нагрузки на матушку-землю, экологической катастрофе и т.п., глобалисты стараются обойти стороной вопрос о диспропорциях в потреблении, о том, что львиная доля этой нагрузки приходится именно на «золотой миллиард» и на его элиту, не желающую менять свой образ жизни. А если и говорят, то глухо, не делая на этом акцентов, и сразу же забывая об этом, как только они переходят к практическим предложениям и лозунгам. В общем ограничить потребление ресурсов они готовы только за чей-то чужой счет.

Другие черты предпотопной цивилизации, о которых упомяну тезисно: крайние формы гордыни и превозношения господствующего слоя над остальными, каннибализм, поедание и использование человеческих эмбрионов и абортированных плодов, крайняя сексуальная распущенность, включая содомию, инцесты и педофилию, нравственное повреждение, повлекшее за собой и повреждение генетическое. (Некоторые считают, что в допотопном мире людям уже были доступны технологии генетической модификации, и это не совсем сказки — например, у индейцев майя обнаружены культуры хлопчатника с измененным числом хромосом. Объяснить это вразумительно современная наука не в состоянии.) Кстати, библейские слова «всякая плоть извратила путь свой» содержат довольно прозрачный намек на то, что генетическая мутация и повреждение биологической природы затронуло не только человека, но и животных — Ною же для ковчега спасения было предписано подбирать животных «без порока».

Сами исполины представляли собой нечто вроде намеченного современными трансгуманистами и представителями евгеники плана по усовершенствованию человека. Они были огромного роста и физической силы, обладали «улучшенными возможностями» и здоровьем, были непобедимыми воинами.

Наконец, ещё один источник сведений об Атлантиде, на который обычно не ссылаются — оккультно-масонский. Дело в том, что многие тайные общества Запада возводят свою генеалогию не столько к Древнему Египту, сколько именно к допотопной цивилизации, осколки которой сохранялись на Ближнем Востоке. К таким осколкам следует отнести, в частности, Ханаан, а также «прославленные» в веках Содом и Гоморру. Об этом есть много свидетельств. Взять хотя бы краеугольную легенду масонерии об Адонираме, «сыне вдовы», строителе Храма Соломона. Он является для них чем-то вроде пародии на Христа, будучи закладной жертвой в основании их мистерий. Называя себя «детьми вдовы», вольные каменщики тем самым напрямую указывают, от кого они получили свою традицию. Ведь эта вдова происходила именно из «нефилим», тех самых исполинов, которых уничтожил Потоп. Уничтожил, но не до конца, — зерно это должно прорасти и возродиться, в чем и есть главная миссия целого ряда эзотерических обществ!

Так что, как видите, именование современного Запада Цивилизацией Потопа — это не просто метафора. Совпадения разительны и неслучайны. Один из главных архитекторов новоевропейской цивилизации и науки, ключевой деятель «розенкрейцерского Просвещения» Френсис Бэкон проекту своей утопии дал название «Новая Атлантида». И этот проект последовательно реализуется.

Вместе с тем, я бы не хотел быть неверно понятым. «Русский Ковчег» — это не историко-мифологический труд, и не работа, написанная в целях построения новой конспирологии. Данные вопросы решаются у нас попутно, — просто оказалось, что их трудно не зацепить, не заметить. Но всей этой проблематике посвящена в нашей работе лишь одна часть из четырех. А главным образом «Русский Ковчег» о другом: он излагает развернутую концептуальную альтернативу, целую программу, как мы её называем, «изменения самих изменений». Ведь сам поток изменений в глобальном мире направлен, по нашему мнению, в совершенно неверном и гибельном для человечества направлении. Об этом и говорит метафора «Всемирного Потопа».

«Русский Ковчег» — это то, что могло бы стать повесткой Русской цивилизации, хотя современная РФ от такого решения, к сожалению, пока что далека.

— В чем же эта программа?

— В своей работе мы дали развернутую программу, включающую и ценностную иерархию, и новый идеологический синтез, и достаточно подробный набросок свойств Цивилизации Ковчега в таких сферах как наука, образование, воспитание, культура, экономика и социальное устройство, экология, демография, здравоохранение, новый политический уклад («инфократия»), новая система международных отношений. Как вы понимаете, в беседе нет возможности это пересказать, даже намекнуть на все ключевые положения не получится. Можно лишь привести некоторые примеры.

Будет более доходчиво, если мы сравним некоторые тезисы Ковчега с соответствующими ориентирами Цивилизации Потопа. Так, глобалисты строят мир «монструозных» мегаполисов, они видят будущее пространство разделенным на огромные технократические анклавы и окружающую их «пустыню», «зону отчуждения», где постепенно будет угасать избыточная, ненужная часть человечества, так сказать, его балласт.

Для Русского Ковчега характерна идея высокотехнологичной поместно-усадебной урбанизации. Усадьбами в России, как известно, называли не только дворянские гнезда. Крестьянский двор — это тоже усадьба. России нужна массовая удобная современная усадьба как база для народа, состоящего из многодетных семей. При этом народа с высокой степенью внутренней сложности и функционального разделения труда. Нам не подходят идеи «гарантированного дохода» для миллионов иждивенцев, идеи «прекариата» как частично занятых, или «консьюмериата» как класса идиотических потребителей. Все эти «лишние» слои общества Цивилизация Потопа рано или поздно спишет со счетов.

Наша альтернатива — сеть относительно небольших поселений по типу «город-сад» или «город мастеров». Пространства России пока ещё мало обжиты — и такой путь органичен для нас. В отличие от многих стран Третьего мира, проблемой России является не избыток, а дефицит населения. Вместо навязываемой нам ставки на приток трудовой миграции и фактически отдачу целых регионов на откуп пришлым — Ковчег несет идею «реколонизации» Сибири и Дальнего Востока. Для чего нужно, во-первых, мотивировать коренные народы России на многодетность, бурное демографическое развитие и, во-вторых, привлечь в Россию культурно близких мигрантов, разделяющих ценности и идеалы Цивилизации Ковчега. Мигранты, как внутренние, так и внешние, должны сообразовать свою жизненную стратегию с приоритетными планами развития России, работать на тех участках, где они нужны Русскому Ковчегу. Внешние мигранты должны заслужить право на гражданство.

Нам будут нужны рабочие руки, и это при том, что мы не откажемся от роботизации и автоматизации производства. В «инфономике» Ковчега значительно расширятся такие сферы труда как высокое ремесло, экологичное сельское хозяйство, будет очень большой слой педагогов и наставников, людей, занимающихся наукой и новыми технологиями, возникнут новые направления спорта, практик, связанных с развитием высших психофизических способностей. Наконец, будут прорывные направления, преодолевающие замкнутый контур планетарной цивилизации. Данные направления потребуют в качестве главного ресурса именно человека, а не биоробота. Это новая космическая отрасль, отрасль по освоению океанов и ряд других. В общем, нам предстоит такой путь развития, на котором проблема, куда девать людей, чем их занять — попросту не стоит.

Мегалополия насадила по всему миру «ложную демократию», имитационную систему, где во власть рекрутируются не избранники народа, а ставленники капитала и правящих кланов. Это стало возможным потому, что природа глобальной антисистемы — атомизация общества, разобщенность. Соответственно, в Цивилизации Ковчега должна быть возрождена на новом уровне общинность и артельность, земства, кооперативная самоорганизация людей. Все это выльется в новый социально-корпоративный уклад, общество гильдий, отраслей, цехов — но не кланов, во главе которых стоят оторванные от страны олигархи. Олигархический уклад по природе своей является щупальцами Цивилизации Потопа, он служит перетоку капитала и любой ценной социальной энергии из колоний в паразитарную метрополию.

Если Цивилизация Потопа нагнетает страхи экологической катастрофы как суррогата Страшного Суда — Ковчег должен вернуть на свое место главную ценность: жизнь и развитие человека, а не лицемерные и мизантропические стоны во имя дикой природы и чистого воздуха. Если отойти от упадочной экофилософии Запада — многие цивилизации и народы с облегчением воспримут новую, предложенную Русским Ковчегом повестку равновесной экологии, поскольку рокфеллеровские «зеленые» создают головную боль для всех, особенно для активно развивающихся экономик. Освободить мир от назойливой опеки Greenpeace и WWF, от стиля мышления Греты Тунберг, от махинаций с новой энергетикой и сверхдорогой экологистской индустрией — это тоже миссия России.

Вместо информационного общества Ковчег будет строить Социум Знания, возрождать массовую культуру чтения и самообразования, пестовать кладезь мировой культуры в её высших образцах, а не засорять мозги и души низкопробщиной. Для этого потребуется техническая альтернатива интернету, превосходящая его, полная линейка основных сервисов и платформ на основных языках союзников Ковчега, и в первую очередь на русском языке.

И так далее, и так далее, фактически по каждому пункту программы мы видим принципиальное отталкивание Ковчега от мировой глобальной антисистемы.

— Не слишком ли утопична эта программа?

— Сегодня это уже не какая-то славянофильская утопия, а суровое требование времени. Ибо гибридная война идет. От нашего выбора зависит, согласимся ли мы на добровольный концлагерь, станем ли частью глобального «покорного общества», «довольными коровами Курцвайля».

Мне кажется, что выбор подавляющего большинства наших соотечественников очевиден. Мы захотим остаться свободными — причем не в их понимании свободы, а в нашем. Что имею в виду? К примеру, может возникнуть вопрос: вне традиции человек свободен или он подпадает под какое-то иное рабство нетрадиционным силам и влияниям? Скорее второе. Или другой пример: свобода от детей, так называемые «чайлдфри» — это свобода или нет? Жить не рожая детей (кстати говоря, в этом и есть сущность Содома) не значит быть свободным, это значит забирать жизнь, потреблять ее, то есть в конечном счете быть не производителем жизни и заботы о ком-то, но быть зависимым от внешнего источника благ. В религиозной оптике такое состояние понимается как рабство страстям, то есть крайняя степень несвободы. Но даже в светской логике подобный «свободный» человек полон зависимостей, подобно тому как паразит не свободен от того, за счет кого он существует.

Рождающий и воспитывающий детей человек не запирает на себе энергию потока жизни, а пропускает её дальше, воспроизводит ее, становясь благодатным проводником жизни. А человек, осознанно отказывающийся от этого ради экономии своих сил, считающий, что дети будут его «конкурентами» за ресурсы — становится искрящей и дымящейся петлей «короткого замыкания», застойной жизни.

Самое ужасное в Цивилизации Потопа — что они эту застойную, болотную, вонючую человеческую породу с её страстишками и пороками хотят сделать бессмертной, увековечить. Такова мечта трансгуманистов. Поистине это были бы бессмертные мертвецы, звереющие от своего бессмертия…

— Разговоры о России как о неком спасительном месте для сохранения консервативной, если можно так сказать, классической человеческой цивилизации идут давно. Если тезисно, то почему именно Россия?

— О преимуществах России (Северной Евразии) пред лицом разного рода катастроф говорят многие эксперты, в том числе и западные. Среди очевидных таких преимуществ её географическая защищенность от землетрясений, цунами, отчасти и от климатических сдвигов, а также обильный ресурс ископамых, плодородных почв, лесов, пресной воды. Россия все ещё сохраняет свой геополитический и военный вес, хотя её элиты всей душою прикипели к Цивилизации Потопа. Вообще переход к новой форме социального устройства сопряжен с весьма радикальной сменой элит, можно сказать, революционной. Эта главная проблема, отделяющая нынешнюю РФ от Русского Ковчега.

Страны Периферии не обладают таким геополитическим весом как Россия. Запад не в силах отказаться от своей парадигмы и в этом смысле он несет потоп «в себе». Китай слишком прагматичен и приземлен, в лучшем случае он может сориетироваться на Россию, но сам стать застрельщиком альтернативного пути развития не способен.

Когда Русский Ковчег заработает, он поставит перед другими цивилизациями такие задачи как деколонизация международного права и международных отношений, создание новой системы международных институтов. Ядро новой системы нам видится как Союз трех держав — Индии, Ирана и России. В нашей работе а также в сопутствующих исследованиях, проведенных в Изборском клубе и в Институте динамического консерватизма за последние годы, содержится глубокое и детализированное обоснование того, почему союз должен быть именно таким. Сейчас я не буду это подробно разъяснять. Этот тройственный союз станет балансиром нарождающегося двухполюсного мира «Запад против Китая». Выражаясь терминами Карла Шмитта, возникнет трехглавый номос Земли, а потенциально может возникнуть и пятиглавый. Внутри новой международной системы у Русской цивилизации есть все шансы занять место арбитра.

Крайне важный элемент суверенности — финансовая независимость от воротил Цивилизации Потопа. Страны, использующие в международной торговле валюты, подконтрольные глобальной финансовой олигархии, являются латентными колониями. И России, и Индии, и Ирану жизненно важно добиться такого положения, чтобы влияние финансовых центров мировой Антисистемы на экономику Союза Трех было минимизировано. Безусловно, Союзу трех пришлось бы подтягиваться технологически, чтобы создать самодостаточную и прочную мир-систему. Здесь весьма выгодным для Цивилизации ковчега мог бы быть стратегический союз с Японией. Подчеркну, Союз трех будет принципиально равноправным и открытым, к нему смогут присоединиться и другие державы.

Собственный цивилизационный контур с собственной финансовой системой предполагает и собственную стратегию научно-технологического развития. Нам нужны не просто умные, а мудрые технологии — особенно в таких сферах как генная инженерия, искусственный интеллект, новые виды оружия. Человек должен сохранить контроль над своей техникой и создать в новых условиях специальную систему предохранения от ошибок, когда сверхсложные системы и программы контролируются не только людьми, но и специально созданными «контрольными программами», заточенными на поиск и выявление рисков, мутаций и сбоев, несущих угрозу человеку и человечности. Это и будет решением вопросов безопасности и одновременно «нравственной» сбалансированности научного и технологического развития.

— Какова экономическая программа Ковчега?

Здесь ключевое звено — решительное изменение подходов к собственности. Оптимальной формой разрешения противоречий между частной и государственной формой использования национальных богатств является корпоратизация. Это строй, который позволит максимально справедливо (в равной доле) распределять блага между всеми гражданами страны, а также их объединениями. Фактически речь идет о построении солидарного рыночного государства-корпорации, ассоциированными собственниками которого будут все его граждане. И в этом пункте содержится резкий разрыв с идеологией капитализма, с его антисистемной ролью, в которой он в последние столетия утвердился. Предпринимательская инициатива в Цивилизации Ковчега не будет скована, экономика будет многоукладной — однако общество будет защищено от хаотического развития с выскакиванием наверх новых олигархов и мафиозных кланов, узурпирующих контроль над теми или иными сегментами экономики.

Открою небольшой секрет нашей экономической философии: мы видим, что правящие в глобальной мире семьи живут не по принципу равной свободной конкуренции, совсем нет. Свободная конкуренция — миф. Там, в мире ста богатейших семей действуют те же принципы «общины», ответственности частного лица перед большой семьей, кланом. Но это сообщества не открытые Большому Обществу, а построенные по принципу хищного меньшинства, которое ведет постоянную скрытую войну за отгрызание ресурсов от Большого Общества. Миссия Ковчега другая — энергия общины как социально-экономического феномена должна быть направлена на всеобщее благо, на кооперацию, на сотрудничество по принципу нашего великого мыслителя Федорова: «жить не для себя и не для других, а со всеми и для всех».

Хищные мафиозные сообщества и группировки по мере их выявления должны в Цивилизации Ковчега планомерно уничтожаться. Политическое влияние крупной собственности как потенциально монополистической должно быть законодательно ограничено и морально табуировано.

— Эта работа является, вне всякого сомнения, результатом мозгового штурма, проводился ли отбор в команду или свое мнение мог высказать каждый участник этого проекта?

— У Изборского клуба сложился свой круг аналитиков, из него и проводился отбор по открытому принципу. После консультаций и мозговых штурмов свои материалы присылали все желающие, а небольшая редакционная группа их отбирала и обрабатывала. Многие интересные материалы в работу не вошли, по тем или иным причинам. В общем, отбор был довольно жестким.

— Есть ли какая-либо реакция на работу со стороны власти?

— Работа вышла в феврале, и мы из-за карантинной кампании не успели толком развернуть презентационные мероприятия. Поэтому и реакции пока немного. Но у нас в ходе самого процесса создания труда появилась из достаточно надежных источников информация, что сама постановка вопроса о России как Ковчеге рассматривается в Кремле в качестве одного из наиболее перспективных вариантов новой национальной идеологии. Хотелось бы надеяться, что там дозрели до столь масштабной повестки. Но верится с трудом…

— Выход работы «Русский ковчег» и то, что сегодня происходит в мире, можно назвать совпадением или здесь некая прозорливость Изборского клуба?

— Это не случайное совпадение, но совпадение сущностное: тенденции глобальной деградации анализировались нами уже много лет, но не было пока такого масштабного труда на эту тему. И вот он родился и вышел прямо накануне новых событий, горячей фазы новой гибридной войны, которую начала Цивилизация Потопа. Получается, что мы по времени со своим «Русским Ковчегом» несколько опоздали. Его следовало бы написать и выпустить хотя бы на год раньше, чтобы по возможности подготовиться к событиям кризиса-2020. Но лучше поздно чем никогда.

— Вы имеет в виду историю КОВИД и то, о чем сейчас говорят многие: что пандемия выступает прикрытием гораздо более сложных процессов происходящих в обществе?

— Да, я уже писал об этом. С одной стороны, возникает ощущение, что нынешняя «карантинная диктатура» несет в себе душок безумия, но это только так кажется. Смотрите, какие вещи стремительно актуализируются внутри мировой повестки: почти все страны безоговорочно приняли сомнительную идею структур, связанных с фондами Гейтсов, Рокфеллеров, Сороса, о том, что «нужно ждать вакцину». Наряду с этим возник раскол между ковид-диссидентами и ковид-лоялистами. Последние нажимают на больную мозоль современного обывателя — страх за свою жизнь, ипохондрию здоровья и мнимый гуманизм к старикам. (Мнимый, потому что в реальности карантинная диктатура больнее всего бьет по старикам, неслучайно чемпионами по смертности во многих странах стали дома престарелых; многие хронически больные в условиях особой пандемической мобилизации перешли в очень опасный режим отложенного лечения — это наверняка приведет к повышению смертности, как вы понимаете, не от COVID-19).

Фактически мировая власть в лице ВОЗ уже заявила о себе — она претендует даже не на то чтобы подменить собою ООН, но взобраться на несколько ступенек выше в плане сосредоточения в своих руках наднационального суверенитета. Она стала органом нового контроля, оценивает работу правительств, журит нерадивых, назначает диссидентов. Часть правительств, бизнес-элит, отдельные главы регионов и ведомства некоторых стран, в том числе России, вдруг «распознали» в этом «Большом Брате» своего гегемона. Как будто замерцала перспектива реализации какой-то их смутной мечты. Они забегают «впереди паровоза», подтверждая свою лояльность карантинной диктатуре. От своих знакомых я слышал о многих случаях, когда арендодатели и собственники организаций закрывались, не дожидаясь каких-либо норм и постановлений властей. И это не банальный страх, это именно лояльность, носящая квази-религиозный характер. Религия Вируса, не иначе.

При этом верховная власть как будто скукожилась. Либералы издеваются, говоря, что Путин удалился «в бункер». Но ведь управление регионами действительно во многом отдано на усмотрение губернаторов. И даже Патриарх Московский и всея Руси, как будто подражая президенту, также не стал вводить никаких общецерковных предписаний, и отдал ситуацию на усмотрение каждому правящему архиерею. Обнажилась изнанка жизни, когда человек остается наедине со своей совестью и здравым смыслом и должен самоопределиться по отношению к этой, в общем-то пока ещё мнимой мировой власти, вкрадчиво подползающей к каждому из нас. Кстати говоря, в Церкви этот раскол ощущает гораздо острее, тем более что в апреле он был сопряжен с днями Великого поста и Пасхой.

— Вы имеете в виду опасность церковного раскола в прямом смысле?

— Ситуация беспрецедентная. Впервые в истории вопрос о посещении богослужений на Праздник Праздников стал головной болью для архиереев, духовенства и прихожан. Ряд архиереев проявили твердость, другие услужливо присягнули карантинной диктатуре. Паства оказалась в растерянности. Многие священники не стали менять привычного порядка богослужений и доступа в храм. В этой связи были эксцессы, так некоторые храмы был оцеплены полицией перед литургией. Либералы завизжали про «эпидемию крестных ходов», демонстрируя свою наглую извращенческую натуру.

Консерваторы из верующих (а православие вообще религия весьма консервативная) впали в крайнюю тревожность и начали усиленно готовиться к испытаниям Апокалипсиса. Это весьма опасная духовная ситуация, когда наметился раскол по поводу евхаристии, лжиц, которые предлагали опускать в спирт после каждого причастия, по поводу посещения верующими литургии, по поводу праздников — и плоды этой ситуации мы ещё будем пожинать в будущем.

Но эсхатологическая реакция консерваторов является зеркальным отражением эйфории энтузиастов Мира Цифры. Эти энтузиасты в российской власти воспользовались пандемией, чтобы как можно скорее провернуть свои планы — возможно, им представляется, что они находятся на острие мирового развития. Нельзя не видеть, что у них этот «прогрессизм» носит какой-то лихорадочный полурелигиозный характер, подобный религиозности сект франкистов и анабаптистов в прошлом. Они трепещут перед технологиями как перед символом Конца Истории, их обуяла какая-то похоть Сингулярности, заменившая для трансгуманистов идею Бога. Быть может, они действительно верят в переход в постчеловеческий мир и тешат себя иллюзиями о том, что они в некотором роде жрецы этого нового миропорядка. Все это признаки того самого Потопа, о котором мы писали в своей работе.

Я абсолютно уверен, что в глазах народа сильно проиграли эти «потопники» (в их числе, и премьер Мишустин, и мэр Собянин, и главный лоббист новых цифровых средств контроля и управления Греф, ставший всенародным антигероем благодаря таким выступлениям как запрещенный к эфиру «Бесогон» Михалкова). Так же проиграли и примкнувшая к ним Матвиенко, заявившая о благотворности дистанционного образования, со Скворцовой, сквозь зубы уже объявившей о государственной чипизации. И родителям, и детям ясна профанация образования на дистанционке, ну а про чипизацию и вакцинацию и говорить нечего. У нашего народа нет ни малейшего доверия к ВОЗ и западной индустрии вакцин. Перспектива же вживления чипов под кожу вызывает лишь оторопь и ужас. Скрывать это, делать вид, что все хорошо, и мы живем в прекрасном дружном и сплоченном глобальном мире — полный идиотизм и крайнее лицемерие.

Неужели наши прогрессисты настолько обезумели, что не чувствуют этого? Так или иначе, подготовка идет, новые законы принимаются, цифровики молятся своему Альтернативному Богу. И все это делается в условиях карантинной диктатуры, запертости людей в своих квартирах и домах и фактическом глумлении над одинокими стариками, которые не владеют цифровыми технологиями и боятся высунуться без пропуска на улицу.

— Какая стратегия в отношении COVID-19 была бы верной?

— Отвечу предельно коротко: стратегия Лукашенко близка к оптимальной. Но для этого надо иметь волю к сопротивлению мировой системе. Лукашенко позволено то, что не позволено другим государствам, особенно крупным. На него на Западе махнули рукой: дескать, пусть он спокойно доживет, а потом мы все равно приберем Беларусь к рукам. Конечно, огромная Россия с её ресурсами и военным потенциалом не имела шансов на такую участь. Есть, конечно, и другие государства-исключения, не принявшие логику карантина, такие как Швеция или Бразилия, но там другая культурная и социальная среда.

Сейчас происходит огульная вакханалия на почве медицинской статистики. Сравнительные таблицы заражения коронавирусом по разным странам во многом не имеют смысла. Ведь мы не знаем, каков реальный процент заразившихся. И в разных странах он по-разному соотносится с числом выявленных больных — это зависит и от системы здравоохранения, и от политики тестирования, и от некоторых других факторов. Собственно, уже два месяца назад в Оксфорде и Стэнфорде указали на бессмысленность карантинных мер — но их исследования и аргументация потонули в вале фальсификата, изготовленного такими деятелями как Ниал Фергюсон, Энтони Фаучи и прочие наемники «Хорошего клуба».

Имеет место очевидная манипуляции со статистикой. К примеру, Бельгия вносит в число жертв пандемии всех людей с подозрением на коронавирус. По России создается впечатление, что поощряется снижение статистики смертности от этой болезни, но при этом одновременно всячески поощряется статистка увеличения охвата выявленных зараженных… Сначала бессимптомных больных у нас почти не тестировали, но потом начали — и кривая заболеваемости резко пошла вверх. И сейчас рост цифр по COVID-19 в России определяется во многом именно этим.

Если бы власти имели возможность, они протестировали бы не сотни тысяч, а миллионы людей, ни на что не жалующихся. Представляете, какие цифры заразившихся были бы тогда выявлены в России? Мы бы оставили далеко позади США, а не только европейские страны. Но насколько ничтожным при этом оказался бы процент смертности?

— Вы говорите, что в основе этой гибридной войны лежит хитрый расчет. В чем, на ваш взгляд, стратегическая цель этой глобальной махинации?

— Цель в деиндустриализации многих стран, в их ограблении. Если искать аналоги в прошлом, нечто подобное происходило не только во время двух мировых войн, но и ранее. Предшественниками мировых войн были в XIX веке англо-бурская война в Африке и опиумные войны в Китае. Я бы даже сказал, что эти аналогии с нынешней гибридной войной более прозрачны по сравнению с войнами XX века. Потому что тогда речь шла о захвате группой дельцов, ориентирующихся на Британскую империи и Ост-индскую компанию, драгоценных активов, принадлежащих других государствам. Наиболее вопиющими были опиумные войны, призванные полностью подчинить Китайскую империю нарождавшемуся тогда транснациональному спруту и высосать жизненные силы из Китая, бывшего весьма богатой страной. И им это удалось.

Известны и имена главных бенефициаров опиумных войн — фактических заказчиков и дирижеров боевых действий британцев и американцев против Китая. Это группа опиумных баронов, в первую очередь клана Сассунов, монополизировавших до 70% наркоторговли. В 1864 году Сассуны импортировали 58 681 сундук опия, что приносило им более 20 миллионов фунтов. К 1880 году их импорт достигал 105 508 сундуков. В результате из Китая было выкачаны тысячи тонн золота, не говоря уже о наркотическом геноциде китайского народа и чудовищном, небывалом в истории унижении императорской власти. Вот и сегодня, за новой гибридной войной стоят подобные заказчики.

Кстати, своего рода вторым изданием опиумных войн стали события 11 сентября и последовавшая за ними оккупация Афганистана, ещё одна афера транснационалов. Экспертам хорошо известно, что талибы под руководством Муллы Омара, обвиненного в нью-йоркских терактах, в предыдущие годы фактически свели на нет выращивание опийного мака. Не по оценкам недоброжелателей, но согласно даже докладу ООН, в условиях военного присутствия США с октября 2001 года по 2006 год рост производства наркотиков в Афганистане составил 3 200%. За пять лет возникла крупнейшая героиновая наркоэкономика. И вновь англосаксы обеспечили её силой своего оружия.

Мне кажется, что китайцы, в отличие от многих других народов, также становившихся жертвами антисистемы, хорошо усвоили урок опиумных войн. Они изучили, кто и как их организовал. И сегодня Китай, этот новый мировой экономический лидер, более оснащенным встречает другую, но не менее наглую гибридную войну, призванную вновь опрокинуть его.

На этот раз война идет не только с Китаем, эта война за приумножение собственности сотни семей транснационалов. Глубинные причины происходящего в том, что старая парадигма исчерпала себя. Я сужу в первую очередь по таком важному показателю, как взаимоотношения главной мировой валюты — доллара — и золота, как объективной меры стоимости, лучше которой пока ничего не придумано. Перелом в парадигме мировых финансов произошел самое позднее осенью 2019 года. Полагаю, что Путину разведка сообщила об этом переломе, что стало, скорее всего, одной из причин отставки Медведева и реформы Конституции. Если бы Путин промедлил с этим, агенты транснационалов в российской верхушке уже сейчас совершили бы госпереворот. Тем не менее, ситуация с властью в России в условиях карантинной диктатуры осложнилась и остается весьма неопределенной.

Что же происходило в этот период? В сентябре 2019 года не было продлено на очередные пять лет Вашингтонское соглашение, которое искусственно ограничивало продажи солнечного металла центробанками Европы. Это означает, что доллар в обозримом будущем потеряет свое лидерство, а золото вновь выйдет в свободное рыночное плавание. Теперь крупнейшие банки смогут продавать неограниченные объемы золота. А это приведет к скачкам цен и трансформации всей устоявшейся финансовой системы.

Думаю, что есть прямая связь между коронавирусом и золотой экономикой. Почти одновременно после объявления пандемии были закрыты на карантин предприятия золотодобычи, аффинажные заводы во множестве стран. Безусловно, понимая могущество хозяев золотой экономики — следует сделать вывод, что сделано это по согласованному плану. Но ещё с середины 2019 года почти все центробанки как по команде перестают закупать большие объемы золота. Россия долгое время была лидером по наращиванию золотых резервов. Пришел приказ из центра — и наш Центробанк перестает их наращивать. Стало также известно, что многие олигархи и частные структуры выводят золото из России. Возможно, вы слышали о скандале с вывозом нашими криминальными группировками «общака в слитках».

Что все это значит? Работает слаженная «семейная», «общинная», назовите, как хотите, мафиозная структура. С большой долей вероятности, мировая финансовая власть готовится девальвировать доллар, спустив огромные финансовые пузыри, и списать на новый кризис резкое сокращение сбережений большинства стран, корпораций и граждан. Все эти месяцы шла подготовка к глобальной финансовой войне. Мобилизация всех сил и средств, в том числе средств управления основными фондами. В первую очередь они готовятся ломать Китай, но при этом ограбят и большинство других стран. А если точнее — ограбить собираются даже не сами страны, а целые общественные слои, в том числе и в своих собственных, англосаксонских странах. Грабеж этот уже осуществляется высокими темпами через деиндустриализацию, остановку экономик, разрушение производственно-сбытовых цепочек. Именно в этом подоплека так называемой «пандемии», которая является ничем иным как спусковым крючком управляемой Великой Депрессии, обнуления ставок в финансовом управлении миром. Больше всего проиграют те страны, кто позднее догадается о том, что задумано транснационалами и примут меры по восстановлению работы своих экономик. Китай, думаю, не входит в число этих неудачников, но потеряет и он очень много. Нанесенный мировой экономике ущерб уже очень велик ,просто пока он не так заметен, мы видим только верхушку айсберга уже спровоцированной деиндустриализации и фактических банкротств. И даже восстановленные отрасли и предприятия могут в дальнейшем погибнуть — по ним ударит бумерангом остановка других предприятий, поставщиков, покупателей, заказчиков. Разрушается живая ткань мирового хозяйства.

— Следует ли ждать продолжения «Русского ковчега» или это законченная работа, которая самодостаточна в рамках опубликованного доклада?

— Мы рассматриваем «Русский Ковчег» как развитие на новом уровне «Русской доктрины» (2005). Многие идеи имеют свои корни там. И среди ключевых авторов Ковчега те, кто стоял у истоков Русской доктрины (это Андрея Кобяков, Максим Калашников, Константин Черемных, ваш покорный слуга), но добавились и многие новые соавторы. Продолжение «Русского Ковчега» возможно — но скорее всего уже в каком-то ином формате — как программа общественно-политического движения, например, либо как международная конференция. В частности (к слову о стратагеме Союза трех), Изборский клуб вел последние годы интенсивные консультации с представителями Индии и Ирана. Интерес с их стороны немалый, хотя они больше ориентированы на практическую сторону сотрудничества, кооперации здесь и сейчас, ищут контактов в среде бизнеса и лиц принимающих решения.

— Вас могут начать упрекать в великорусском шовинизме. Что Вы готовы ответить на такие упреки?

— Русская Цивилизация объективно выступает в качестве «могильщика» Цивилизации Потопа. Это противостояние носит острый и непримиримый характер. Оно коренится не в каких-то грезах, а в культурном коде. Объединиться в России всем нам для строительства Цивилизации Ковчега можно только вокруг русских. Однако, это не означает, что другие народы России или стран СНГ менее склонны к такому строительству. В ряде аспектов исламский культурный код даже лучше подходит для противостояния Цивилизации Потопа. Мы видим на примере того же Ирана, как стойко и последовательно можно сопротивляться размыванию традиционных ценностей, строить суверенную экономику в условиях десятилетий жесточайших санкций.

Тем не менее, не стоит стыдливо умалчивать о том, что именно Россия целенаправленно вырабатывает великую формулу общежительства народов и культур («всемирная отзывчивость» Достоевского, «всечеловек» Зелинского, любовь и эмпатия к архаическим народам Миклухо-Маклая — все это уникальный и драгоценный русский опыт; и примеры этого русского духа можно множить и множить). Нашим братьям по исторической судьбе глупо было бы это отрицать.

Утверждение своеобразной культуры Русского мира, её возвращение и укрепление означали бы не столько «новую русификацию» всего нашего культурного пространства, наших медиа, а скорее их деамериканизацию. Кроме того, на освободившееся от влияния BBC и Голливуда, американского рока и рэпа место помимо традиционной русской культуры и увеличения доли русской интонации в масс-медиа пришли бы достижения разных цивилизаций, в том числе великие культуры тех же восточных соседей. Нужно отказаться от несправедливо преувеличенной значимости для нас Запада. Мы не оставим своих привязанностей к западной классике, это было бы абсурдно для русской культуры. Старый западный христианский мир, по мысли Достоевского, для нас драгоценнее, чем для самих народов Запада. Мы просто восстановим честную картину мира, справедливое равновесие и сделаем наших детей более восприимчивыми, чем сейчас, к классической Индии, Китаю, исламскому миру, Латинской Америке и т.д. Наши дети должны вместо бесконечного пережевывания жвачки масскульта и западных видеоигр почувствовать силу, аромат и величие сказок и легенд разных народов, в том числе многочисленных народов Северной Евразии, с которыми нас связала судьба. Это целый космос — и русские призваны «летать» в него и раскрывать эту красоту для всего мира. От этого выиграют вовсе не шовинисты, а все народы.

Конечно же, касается это не только литературы и искусства. Здесь лежит залог сотрудничества будущих поколений, дружелюбного и одухотворенного глобального мироустройства, о чем всегда мечтали в России.

Аверьянов Виталий Владимирович (р. 1973) — русский философ, общественный деятель, директор Института динамического консерватизма (ИДК). Доктор философских наук. Постоянный член и заместитель председателя Изборского клуба.

Обложка: «Опиумная война». Карикатура. Надменный англичанин требует от китайского чиновника разрешения на ввоз опиума, угрожая применением военной силы.

Источник: https://nstarikov.ru/civilizacija-potopa-nachala-gibridnuju-vojnu-po-naglosti-pohozhuju-na-opiumnye-vojny-v-xix-veke-115595