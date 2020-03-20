наследие Детей Богини Дану (реферат?)

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В мифологии нашей Земли существует описание периодов интенсивных войн. Взять мифологию полинезийцев, меланезийцев, австралийцев, китайцев, чукчей – везде речь идет об одном и том же: битве белых богов между собой. Уничтожение всего живого на Земле, все окутано дымом, пламя сжигает города, уничтожает деревни, случаются потопы или лютые морозы. Причем во всех этих бедах обвиняются не те расы, которые жили на этих территориях, а именно боги, создавшие невыносимые условия на планете. Возникает вопрос: почему?

Взять Пураны, одни, другие, взять Махабхарату – опять начинается борьба гигантской империи между двумя кланами. Все погибает, ничего не остается.

Давайте попробуем рассмотреть этот вопрос с точки зрения геологии. Как возникают горы? Наука рассказывает, что лопается плита и ее части начинают взаимодействовать между собой, накат одной плиты на другую. К примеру, плита, которая откололась от Африканского континента и уперлась в Азиатскую. Почему именно Африканская? Да потому, что алмазы и там и там имеют одинаковый химический состав. Инерция плиты огромная, в результате образовались Гималаи. До этого там было море, на берегах которого стояли города, в них жили великаны. Красные гиганты, которые достигали роста трех и более метров. Их скелеты, их мумии находят в горах Гималаев. В подземельях Патала несколько гигантов сохранились до сих пор. Туда можно пройти и посмотреть, но наши ученые не хотят этого делать. Китайские власти приглашают – приезжайте, посмотрите, но наука от этого открещивается.

Если посмотреть на хребты Гималаев повнимательнее, то возникает вопрос: неужели одной инерции достаточно для образования таких гор? Но дело в том, что Земля несколько раз подвергалась очень серьезным ударам из космоса. По мифологии эти удары происходили тогда, когда начиналась борьба между богами, когда они начинали пользоваться либо сверхмощным оружием, либо подводили из облака Оорта или пояса Койпера какой-то астероид к Земля и обрушивали его на ее поверхность. В такие моменты лопались тектонические плиты, в результате чего они начинали взаимодействовать, при этом из-под земли поднималось огромное количество воды, и случались потопы.

Из школьных учебников мы знаем, что большие реки питаются за счет притоков. Но математики подсчитали: расход воды этих притоков не составляет и трети воды этих рек. Если собрать все притоки, то должен был получиться маленький ручеек. Следовательно, основная масса воды любой крупной реки идет из-под земли. Тогда возникает другой вопрос: откуда она там берется?

Можно найти несколько достаточно убедительных теорий, которые доказывают постоянное образование воды в недрах нашей планеты. В Америке даже проводились эксперименты по дроблению природного камня, в результате чего образовывалось большое количество воды. По непонятным причинам эти эксперименты были свернуты и о них благополучно забыли. Можно поступить и проще. В недра нашей Земли пробурено несколько достаточно глубоких скважин. 2.355 м – скважина, пробуренная в Америке на дне океана. На всем протяжении этой скважины присутствие воды, причем в огромных количествах. Скважина в Германии – 9.111 м, Кольская скважина – 12.253 м. И везде – чем глубже, тем больше воды, чистой хорошей воды, идущей оттуда под огромным давлением. Поэтому и все большие реки возникают по причине расширения земли и образования разломов, по которым и поднимается вода из ее недр.

Хребет, похожий на Гималайский, лежит и посредине Атлантического океана. Там тоже состыковались две плиты, но они пошли не вверх, а пошли вниз. Исследования показывают, что этот провал образовался не так давно. Если судить по трудам Платона, то это произошло примерно 13 тысяч лет назад, когда за одну страшную ночь погибла Атлантида, вызвав подъем уровня воды мирового океана.

Нечто подобное описывает и кодекс Майя, но он описывает не Атлантиду. Кодекс Майя говорит про материк, который находился в Тихом океане, что на этом материке погибло ни много ни мало 60 миллионов. Многие считают, что разговор идет про Атлантиду, но это не так. Тихоокеанский материк состоял из таких же плит, которые и начали проваливаться.

Следовательно, все, что написано в Пуранах имеет место быть, просто надо читать внимательно и понимать, что происходит: летопись Земли более глубокая, чем нам пытаются ее преподнести.

НЕМНОГО О ЯЗЫКЕ БОГОВ

Теперь давайте немного рассмотрим вопрос языка: на каком языке говорили белые боги? Брахма-пураны, Вишну-пураны, Шива-пураны, Махабхарата, Рамаяна, все, что сохранилось, везде говорится, что все, адитьи, дитьи и данавы, белые боги, говорят на одном языке. У всех единый язык. Почему? А ответ очень прост.

Вы наверняка знаете нашего современника, академика РАЕН, Валерия Чудинова. Он везде видит и читает надписи на одном и том же языке. Над ним смеются, над ним похихикивают, он и сам этому не рад. Но факт остается фактом. Зайдите на его сайт, и вы увидите огромное число примеров. Он видит, он читает, но не может понять, кто это писал.

В нашем цивилизационном представлении надписи может делать только человек, ну, в крайнем случае, древний человек. Но дело в том, что и сама Природа, как человек, может выражать какие-то звуки, какие-то вибрации. Природа, т е сам Творец, он тоже творит в звуковых вибрациях. Но в материальном мире любая вибрация должна иметь своего носителя. Например, работает звуковая вибрация, и песок в пустыне складывается в определенный рисунок. Или скалы, работает вибрация, и они за миллионы лет выстраиваются так, как требует эта вибрация: по ее силовым линиям. Чудинов не может поверить – на Марсе написаны русские слова, они написаны и на Луне. Причем часто даже не на древнем пракрите, а на нашем современном русском языке. О чем это говорит? Сам Творец в вибрациях строит Миры, а эти миры строятся в геометрических вибрациях букв нашего алфавита. Наш русский язык, язык адитьев, дитьев и данавов - это космический язык. Наши голосовые связки повторяют вибрации Творца! А что такое Творец? Это гигантская полевая структура, где каждая звезда и каждая планета имеет свое значение, имеет свое поле. По сути, говоря современным языком, это огромный макрокомпьютер, наделенный мощнейшим сознанием, который строит миры, который разрушает Миры, «не подлежащие» возрождению, перешедшие рубикон. Разрушаются, а потом заново строятся. Помните из Правед:

Да, Истина ужасна - этот мир погибнет,

Да, Истина прекрасна - он возродится вновь.

Это не мистическое представление о Творце, это чисто материальное его представление. Полевые структуры – это тоже материя. Вибрации полевых структур звучат еще в нашем диапазоне, поэтому они и являются частью материального мира. Наша речь и отражает эти вибрации. Это надо не только понять, но и осознать. Это очень важно.

Более того, эти вибрации записаны в нашей генетике. Опять же это легко проверить. К примеру, русская семья переезжает в Норвегию или даже Швецию. Там они пытаются учить местный язык, но это дается с трудом. То же самое происходит и в Израиле. Не стоит говорить, что все израильтяне – это сефарды (национальная группа иудеев). Больше половины современных израильтян – это почти чистые арии, арийская группа, которая в свое время приняла иудаизм в Хазарии (ашкенази).

Так к чему мы? В иностранных школах, где учатся русские дети, местные дети переходят на общение на русском языке буквально за пару месяцев. У преподавателей начинается паника – не зная толком своего языка, дети свободно общаются на русском. Как это объяснить? Только генетикой. Звуковые вибрации языка напрямую связаны с генетическим кодом. Поэтому очень легко норвежскому ребенку перейти, вернуться к вибрациям русского языка. Получается, что многие европейские языки являются искусственными, навязанными извне.

Ближе всего к русскому языку в Европе стоят, конечно же, белорусский и украинский. По сути, это даже не языки, а диалекты русского языка. Сербский, хорватский, польский, это тоже диалекты, но измененные более значительно. Разные языки – это когда не понимаешь ни одного слова. Но когда ты понимаешь, о чем идет речь, это говорит о родственности этих языков.

То же относится и к иранским языкам. Там до сих пор сохранилось огромное количество русских корней. Иранцы с трудом изучают английский, но легко осваивают русский. Про индусов не стоит и говорить. Санскрит – это упрощенный пракрит, древнерусский язык. Взять прибалтийские языки. Языки, которые еще дальше ушли от русского. Все говорят, Великое Литовское княжество, но они забывают, что в нем было только 10% литовцев, остальное - русские.

Прибалтийские языки – языки жмуди. Жемайтийцев, жемайтов, в стародавние времена соседи-славяне которых называли жмудью.

Греческий язык вообще можно отнести к русскому. Эне де три. Один два три. Матера – мама, патера – папа. Таллея – аллея.

УЧЕНЫЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ АРИЕВ

Происхождение ариев, по А. Клесову, гаплогруппа R1a1 – из центральной Сибири. Но и гаплогруппа N1c1 – финно-угры – тоже из центральной Сибири. Только N1c1 расселялась северным путем, а R1a1 пошла южным путем.

В то же время, современные историки доказывают, что славяне – это не скифы. Славяне – выходцы из припятьских болот, дикий народ, живший в лесу, молившийся колесу, занимавшийся охотой и рыбалкой. А вот скифы, это другой народ, говоривший на иранском языке, создавший индийскую цивилизацию, погубивший хараппскую. Но американские генетики доказали, что именно арии пришли в Иран, следовательно они и принесли туда свой язык. Мы об этом писали, например, в этой статье.

Согласно мифологии, сама территория, откуда происходят арии, называлась Ориана. Это огромная часть восточно-европейской территории. По Пуранам, планета, с которой пришли арии, так и называлась – Ор. Девятая планета от Стожар, бело-фиолетового солнца. Но слово арий означает и качество человека – властвующий над своими земными привязками. Со временем арийский мир распространился по Дунаю на всю Европу, потом на Балканы, а оттуда на юг в Грецию, на острова.

Ирландская мифология рассказывает о северном расселении народа Туата Де Данан. Туаты или данавы, жили на материке Тихого океана. Когда материк погиб, они переселились на север Азии к своим братьям адитьям. Т к они были морским народом, они заселили все северное побережье и двинулись далеко-далеко на запад. Придя на территорию Европы, они заселили Ирландию, Уэлс, север Франции и Галлию. Это было где-то 3.700-3.500 лет до н.э.

Легенды о Туата Де Данан описывают сероглазых белых блондинов, очень красивых. Женщины этого народа были настолько красивы, что фоморы, местное население, сходили с ума только от одного вида этих женщин.

«Дева была такова... мягкие жёлтые волосы и серые глаза на её лице, зубы прелестного цвета, тонкие красные губы, чёрные брови, прямые светлые руки, белоснежное тело, маленькие круглые колени, стройные изысканные ноги - всё превосходного вида, образа, сложения и завершения. Прекрасен был наряд этой девушки, то есть дочери Эогана Инбира».

Вот что говорится в древнем Ирландском эпосе о переселении племени богини Дану в Ирландию:

«На северных островах Земли были племена богини Дану и постигали там премудрость, магию, знания друидов, чары и прочие тайны покуда не превзошли искусных людей со всего света. В четырёх городах постигали они премудрость, тайное знание, дьявольское ремесло - Фалиасе и Гориасе, Муриасе и Финдиасе. Из Фалиаса принесли они Лиа Фаль, чтобы потом в Таре вскрикивал он под каждым королём, кому суждено было править Ирландией. Приплыли Племена Богини на множестве кораблей, дабы силой отнять Ирландию у Фир Болг. Сожгли они свои корабли, лишь только коснулись земли у Корку Белгатан, что зовётся ныне Коннемара, чтобы не в их воле было отступить к ним. Гарь и дым, исходившие от кораблей, окутали тогда ближние земли и небо. С той поры и повелось считать, что появились Племена Богини из дымных облаков.»

Но вскоре в Европе появляется очень воинственный народ эрбины (R1b1), который расселяется в современной Галлии, Испании, Италии, вытесняет туатов из Ирландии и Британии. Откуда они взялись? Если судить по Клесову, происходит странная мутация, повлекшая перестройку сознания, перестройку генетики. В Передней Азии из арийского пласта мутирует новая этническая группа – эрбины (по Клесову это происходит несколько восточнее). Если это происходит примерно 2.500 лет до н.э., то 1.500 лет до н.э. на этой же территории складывается и иудейская цивилизация. Вам не кажется это странным? Рождается два искусственно созданных народа на одной и той же территории. Возникает вопрос: кто и зачем запустил эту новую этническую общность?

Если вспомнить территорию Курдистана, это территория Шумеров, территория Междуречья, то можно кое-что заметить. На этих территориях постоянно находят статуэтки культуры Убайд. Статуэтки людей-драконов.

Голова ящерицы, широкие плечи, узкий таз, длинные прямые ноги. И именно на этой территории складывается одна искусственная раса (эрбины), потом вторая, этнос, который мы знаем как сифарды, иудейская группа. Более того, в Библии прямо сказано, что Моисей 40 лет в Синайской пустыне чем-то занимался со своими соплеменниками. Получается, что над группой семитов проводились какие-то эксперименты. До этого, такой же эксперимент прошел и над арийской группой.

Но что интересно, если взглянуть сквозь последующую историю, эрбины и арии – это вечные враги, то же самое, как адитьи и дитьи, только уже на одном континенте. Может поэтому маркер R1b1 иногда называют атлантическим? Если вспомнить одного фэнтезийного писателя, Толкина, и его произведение «Властелин колец», то там можно найти ответ на вопрос появления эрбинов и фоморов. Там есть момент, когда Саруман говорит одному из орков:

- Ты знаешь откуда появились орки? Они раньше были эльфами, но темные силы их поработили, они проводили над ними страшные эксперименты, вот и родились орки.

Вот вам и ответ. Казалось бы сказка, фэнтези, но дело в том, что Толкин писал свои произведения опираясь на древний фольклор, опираясь на древние предания, по сути, читая информационные поля. Эти орки или эрбины и уничтожили ариев на территории Западной Европы.

Расселившись по северу Африки, маркер R1b1 перебрался на континент, через Сицилию, Балканы, Испанию, и очень скоро подобрал под себя и иберийскую группу народов. Иберы – это смесь неандертальца и белой расы первой волны переселения из Атлантиды. Помните их последнее государство Тартес?

В результате арии либо мигрируют из Европы, либо погибают в неравной борьбе с эрбинами-иберами. Дело в том, что арии на территории Европы очень долго жили мирно, потому и утратили некоторые навыки воина.

Туаты же, согласно мифов, три битвы сводят вничью, четвертую проигрывают и их остатки на кораблях уходят туда, откуда они когда-то и пришли – на территорию русского севера. Остальные арии вынуждены были уйти на восточно-европейскую равнину. Но на территории устья Дуная эрбинов удалось остановить.

Вот и логичный ответ на вопрос, для чего были созданы эрбины – для борьбы с арийским населением Европы. Клесов пишет, что в то время эрбины не говорили на диалектах русского языка. Язык был другой. Создатели эрбинов дали им и свой язык. На отголосках этого языка сейчас говорят баски.

Потом, примерно 1.000 лет до н.э., когда арии набрались силы, они начали теснить эрбинов, постепенно продвигаясь на запад. На отвоеванных территориях они научили эрбинов своему языку, вернее его диалектам, из которых впоследствии произошел и германский диалект, но с добавлением диалекта тунгров и неметов, автохтонов Европы. Это произошло во времена Римской империи, когда, по сути, опять создавалась новая раса. Отсюда и рычащий, лающий язык, который формировался вплоть до XIX века. Современный немецкий родился из смеси русского языка, латинского, кельтского, языка фризов, и языка тунгров и неметов. Что интересно, и в китайском языке попадаются иберийские слова. Получается, что когда-то иберы дошли и до Китая.

Таким образом, только 3.000 лет назад народы восточной Европы заговорили на русских диалектах. Венетская группа ариев, расселившись по территории восточной Германии, югу Прибалтики, положила начало Венетии. Эрбины были вытеснены на территорию Галлии.

Не стоит забывать, что силы, создавшие эрбинов, были не простыми людьми. Когда арии дошли до Иберии, до Пиренейского полуострова, дальше они не пошли, т к там было чисто иберийское царство. Но именно в это время рождается Рим. Римская республика создавалась для того, чтобы еще раз подобрать всех эрбинов, еще раз объединить их в один кулак.

Италийские народы были этрусками, пришедшими из арийского мира. Это часть белого народа. Теперь вы понимаете, почему они исчезли? Они не входили в планы ассимиляции. Их просто уничтожили как народ, потому что это была арийская группа. Они говорили на диалектах, которые и сейчас можно встретить в Белоруссии.

Римская империя объединяет италиков, испанских иберов, германские племена, сама же становится ненужна, в результате остается только Ватикан.

Британия была завоевана королем Артуром, человеком из земли туров. Король Артур пришел со стороны сарматии. Говорят Артур жил в Камелоте. Но переведите это слово на русский – камень лот, сложенный из камня. Первый замок в Британии был построен из камня.

Два эрбинских племени, которые в свое время вытеснили туатов, англы и саксы, начинают волна за волной атаковать это маленькое царство сарматов. В результате, лонги, рыцари круглого стола, и сам король Артур, все погибают. Вся территория попадает под англо-саксонское иго. И что мы видим: в Англии осталось ариев, маркер R1a1, всего 2%, а вот эрбинов, маркер R1b1, до 70%, а местами и выше.

Именно поэтому мы сейчас и имеем такую психологию англосаксов, где нельзя верить ни одному слову. Именно они пришли в Америку и уничтожили всех индейцев. Именно поэтому испанцы, придя в Южную Америку, истребили все местное население. Куда бы они ни приходили, везде льется море крови. Вот где истоки этого варварства.

ПРЕСНОЕ МОРЕ-ОКИЯН

Тринадцать тысяч лет назад север Евразии представлял собой открытые шельфы, которые были заселены ариями. Океан в то время был на 150-180 метров ниже современного, поэтому Гренландию и Евразию разделял лишь небольшой пролив. В то время уже существовало Мраморное море, но не было пролива Босфор. Т е Черное море не могло вытекать в Средиземное. В результате чего на этих территориях существовало огромное пресное море. Волга в то время впадала не в Каспий, а в Черное море.

Азовского моря как такового не было. Огромная котловина была вся залита водой. Заполнив всю котловину, вода уходила на территорию Средней Азии, заполнила Аральское море и по Тургайской ложбине уходила по залитому Тоболу в Иртыш, а из Иртыша прямой путь в Обскую губу. Таким образом, существовал морской путь из Обской губы по обь-енисейской территории в малый Каспий и оттуда прямой путь в Восточную Европу.

Отсюда и арабские легенды, что народ руссов живет на гигантском острове. Урал, территория Оби, западная Сибирь и вся восточная Европа входили в этот остров. Арабы абсолютно правы, они помнят, что были времена, когда не было Босфора. Доказательством этому является то, что когда образовался Босфор, резко упал уровень воды.

В результате, сейчас по болотам и лесам в сотнях километров от рек стоят окаменевшие остовы древних кораблей. Откуда они там взялись? Вода упала так резко, что люди просто не успели на этих кораблях войти в русла рек. Прорыв Босфора произошел примерно 1.000 лет до н.э., возможно и позже. Остался только вопрос: как он образовался?

ВОЙНЫ БЕЛЫХ БОГОВ

Возвращаясь к Пуранам, можно сказать, что около 40 тысяч лет назад произошла война между белыми богами. Это война между Орианой и древней Атлантидой. Данавы, жившие тогда на материке Му, в этой войне не участвовали.

Судя по последствиям, война была термоядерной. Что об этом говорит? В 1972 году в СССР была организована экспедиция под руководством академика Моисеева, военного, физика и историка. К настоящему моменту из этой экспедиции в живых остался только один участник. Это публицист В. Шемшук. Он только потому остался живым, что уехал за границу, и как началась перестройка, про него просто забыли. Сейчас он вернулся, но ничего не говорит о той экспедиции.

Группа Моисеева сделала открытие, что вся Земля покрыта воронками от термоядерных взрывов. Только на территории Евразии они насчитали более 600 воронок. Получается, что 40.000 лет назад земная цивилизация погибала в огне термоядерных пожарищ. Тогда выгорело все, что только могло гореть. В результате белое население севера Евразии было вынуждено мигрировать на территорию центральной и западной Евразии. В то же время, на территории Пиренейского полуострова возникает раса иберов, смесь белого населения с неандертальцами. Видимо именно эти миграции наука и связывает с появлением кроманьонцев. Почему произошло это смешение мифология умалчивает. Появляется иберийская или фоморская раса, которая занимает огромную территорию Западной Европы и Передней Азии. Примерно 7.000 лет назад на этом месте расцветает Иберийское государство. Видимо открытие этой войны и послужило причиной скорой гибели всех членов экспедиции.

Вторая война белых богов происходит 13.000 лет назад. Возможно к этой войне относится Аризонский кратер, диаметром 1.200 м, хотя наука и считает его результатом падения астероида. Американцы оценивают его возраст в 40-50 тысяч лет. В Африке к этому времени относятся воронки, диаметры которых достигают 100 километров. Там тоже была цивилизация. В Африке до сих пор можно найти огромные заброшенные аэродромы, которые если расчистить, можно хоть сейчас использовать по их прямому назначению. Там жили белые люди, это были города колонистов из Атлантиды. Атланты построили свои колонии и на территории Южной Америки. Все древние города майя строили атланты. Майя пришли в эти города тогда, когда они практически опустели и были заброшены.

На фото показан огромный Аризонский кратер в Америке под названием кратер Барринджера. Обычно считается, что этот кратер - результат падения метеорита. Но есть две странные вещи. Первое: кратер имеет квадратную форму. Если смотреть на него сверху, видны скругленные углы, что позволяет предположить наличие некоего вида геометрического энергетического поля при его образовании. Метеориту такое не свойственно. Второе: под песком скрывается фульгурит, спекшийся от "удара молнии" песок, кварц, кремнезем в виде стеклянных трубочек.

Сорок тысяч лет назад война закончилась вничью, и земные цивилизации смогли возродиться. Тринадцать тысяч лет назад война закончилась фактической гибелью всех цивилизаций, погружением на дно океанов трех континентов и всемирным потопом.

Как пишет Платон, двенадцать царей Атлантиды, утратив свое божественное начало, захотели власти над всей планетой, но против них восстали праафиняне. Кто такие праафиняне? Это арийский народ, который в то время контролировал север Евразии и Европу. В результате на территории тогда еще не существующего Средиземного моря столкнулись две армии: армия атлантов, прибывшая на 1000 кораблей и армия праафинян, с центром в Ливанском городе Баальбек. Теперь вы понимаете истинное предназначение мегалитов Баальбека? Они должны были выдерживать прямые ядерные удары. Платон описывает гибель миллионной армии атлантов, вместе с которой погибает и армия праафинян. Это была страшная катастрофа.

Но согласно мифологии, в это же время на землю падает несколько астероидов. Откуда они могли взяться? Видимо из пояса астероидов. Остается вопрос: кто и как это сделал? Пока шла война белых богов, какая-то третья сила воспользовалась ситуацией и нанесла по планете астероидный удар. Об этом говорит тот факт, что один из астероидов обрушился на материк Му, где жили белые боги данавы, но которые абсолютно не участвовали в этой войне, сохраняя нейтралитет.

Легенды рассказывают о гигантских огненных шарах, вторгшихся в атмосферу Земли и обрушившихся на материки. По ирландскому мифу, красный дракон сражается в космосе с бешеным волком. Полинезийские легенды рассказывают о боге Тенгри, бог смерти, который разорвал небо, обрушив его на Землю, утопил огромную территорию, бросив ее на дно океана. Бушуют страшные бури, валятся вековые деревья. Но в Полинезии нет деревьев, а память о них есть. Легенды индейцев рассказывают то же самое: солнце погасло, и темнота наступила на территории их прародины, земля начала трескаться и оттуда пошел пар и огонь. Люди бросались в океан и уплывали неизвестно куда.

Если собрать все легенды, то выясняется, что астероидов было три. Один обрушился на континент в Тихом океане, второй на континент в Атлантическом океане. Третий астероид "неведомая страшная сила" увела с Земли и бросила в космос. Это описывают китайские легенды. Получается, что Земля пережила невероятную разрушительную катастрофу.

Когда Атлантида погрузилась на дно океана, поднялся такой слой ила и мусора, что океан стал непроходим между Европой и Американским континентом. Многие сотни лет этот ил оседал. Когда он осел, появилось Саргассово море, представляющее из себя сплошные растения на этом илу.

В то же время, Ориана утонула не из-за тектонических ударов, а из-за поднятия уровня мирового океана. Не сразу пришла вода, не сразу Ориана погрузилась на дно. Почему мы можем так утверждать? Когда англичане занялись бурением скважин по всему Ледовитому океану, они не могли понять, почему их буры проходят через толстый слой мерзлоты. Тридцать метров мерзлоты. На дне океана, под толстым слоем ила и вдруг мерзлота. Как могла образоваться мерзлота на дне океана? Территория Баренцева моря, Карского моря, море Лаптевых – везде одно и то же, везде толстый слой мерзлоты, местами достигающий 70 метров. Это говорит только об одном – земля успела промерзнуть еще тогда, когда была на поверхности океана. В свою очередь это подтверждает то, что материк Му погружался на дно постепенно, в отличие от Атлантиды, которая ушла на дно за одну ночь.

Данавы или туаты никуда не уходили с погружающегося материка Му. Они цеплялись до последнего буквально за каждый клочок земли. Последние данавы или как их тогда называли, мариури, погибли на островах Полинезии в начале XIX века. Единственное, где жили еще в те времена данавы, это цивилизация Сарасвати на Индостане, но они ее построили и заселили еще до войны.

Сейчас эта река высохла, ее заменил Инд. А высохла она потому, что попала под ядерные удары. Письмена цивилизации Сарасвати являются точной копией текстов, найденных на острове Пасха. Одна и та же письменность.

После войны сместился и магнитный полюс Земли. Если раньше полюс находился на юге Гренландии, то потом он перешел туда, где он находится сейчас. Поэтому все Орианские пирамиды, которые построены в Китае, ориентированы на древний северный полюс. И только одна ориентирована на современный. В Египте все пирамиды ориентированы на современный полюс. В Мезоамерике пирамиды в основном ориентированы на древний северный полюс, и только несколько на современный, что говорит о том, что они построены после второй войны с Атлантидой.

Стоит упомянуть, что Египет был построен как форпост на пути расселения с запада атлантов. Египет если говорить русским языком, был богатырской заставой древнего мира.

Когда материк Ориана начал погружаться под воду, а температура оставалась еще низкой, вся заливавшая ее вода превращалась в лед до самого дна. Образовалась так называемая Арктида. Гигантская ледяная равнина, промороженная до самого дна. Летом на эту территорию несло лес, а зимой это все промерзало. В результате Сибирские и Европейские реки уперлись в ледяной панцирь, а вода этих рек пошла назад и начала топить всю Евразию.

И все же Ориана, несмотря на все эти катаклизмы, сохранила свою школу, сохранила науки, сохранила арсеналы древнего оружия. Если у данавов на материке Му знания сохранились, то инфраструктура погибла полностью.

Территории были разбиты на княжества, которые стали объединяться между собой, создав новую мировую империю Куру, которая охватила всю центральную Азию, Иранское нагорье и ушла в Африку, так как весь север был залит водой. В то время Сахарской пустыни не было, и она была заселена арийским населением. Об этом хорошо написано в Махабхарате.

Империя Куру – это последняя арийская империя, которая погибла примерно 5.000 лет назад. Это была еще одна война между кланами белых богов.

Трудно сказать, что заставило расколоться эту империю и начать войну с применением военных арсеналов Орианы. То, что написано в Махабхарате, это только внешняя сторона. Скорее всего, за всем этим стоит тот же самый клан серпентоидов, который в очередной раз сумел стравить между собой белых богов. Но что самое интересное, у главного героя Махабхараты Арджуны появляется возничий в лице самого Кришны. Что он делает? Понимая, что войны не избежать и необходимо добить всю ту мразь, которая расплодилась на Земле, он все же старается сохранить хоть какую-то часть арийского населения, поэтому принимает сторону пандавов.

Хотя Кришна и был в образе человека, он сохранил в себе божественную силу. Есть миф, в котором рассказывается, что Кришна создал для себя 16.108 любящих жен, от которых у него родилось по десять мальчиков и одной девочке. Все эти дети не принимали участие в сражении на поле Курукшетра, а после нее все они уходят вместе с братьями пандавами на Север, на территорию Восточной Сибири, т к западная еще была под водой. Там они поженились на местных девушках, в результате чего возник новый пласт русского народа. Может поэтому русских иногда и называют богоносным народом, т к в его жилах течет кровь самого Сварога.

Стоит упомянуть и то, что в это же время третья сила, под прикрытием этой войны, нанесла ядерный удар по ариям, которые еще сохранились на севере и дали оружие Арджуне, вынудив их тем самым уйти под землю. Есть миф, где говориться, что под землю ушло более 60.000 ариев. Отсюда и предания о Шамбале, подземном царстве белых богов. Именно поэтому и был таким трудным путь пандавов на Север.

Битва на поле Куру спровоцировала образование пустынь на севере Африки, в центральной Азии и на территории Китая.

Возвращаясь немного назад, надо упомянуть еще одну локальную битву. Около 7.500 лет назад произошла война, но не между белыми богами, а с китайцами, с империей Инь. Эта битва была на территории великой Китайской равнины. Белая раса нашла в себе силы разгромить китайскую империю, после чего был заключен мир на веки веков. Не стоит забывать, что этот мир был заключен между жрецами Китая и Руси, и нарушение его будет иметь серьезные последствия.

С этого момента началось новое летоисчисление, которое порушил только Петр I. Тогда и пришла идея в голову императоров Великой Тартарии отделить белую расу от желтой, чтобы не было генетического смешения и неконтролируемого расселения китайцев на Север. Тогда на 8.000 километров пленными китайцами была построена первая китайская стена.

ЛЕГЕНДА О РИНЕ

В русском народе сохранилась легенда о гибели планеты Астра. Очень-очень давно к Земле и другим мирам, Венере, Марсу и Астре, из космоса приходит красная раса во главе с Рином и в союзе с драконами. По легенде, драконы так ревели, что горы становились равнинами. Они обосновались на планете Астра. Описывается, что Рин создает свое гнездо на Астре и с нее начинает экспансию на другие планеты. По Марсу наносится такой огненный удар, что все океаны на нем испаряются, а люди уходят под Землю, сам Марс превращается в руины.

Тогда на Земле собираются жрецы и посылают к Сварогу своего представителя, которого звали Крышень или Кришна. Он прилетает к Сварогу, видимо на метрополию белой расы, и просит помощи, т к сами люди уже не в силах справиться с Рином и драконами. В это время гибнет Лемурия. Стоит понимать, что в Лемурии жили не белые боги, там жили черные боги. Лемурийцы – это высокоорганизованная цивилизация, которая пришла из созвездия Сириуса. Они имели черную или темно-коричневую кожу, черные глаза, но строение черепов и всего тела было точной копией строения белой расы. Часть из них, элита, после гибели Лемурии слилась с ариями. Часть ушла на север Африки, часть на Индостан. Поэтому некоторые индусы из высшей касты имеют черные глаза, т е лемурийские гены. Черные глаза и смуглую кожу имеет и часть наших казаков, пришедших на Кавказ. Это меоты и синды.

Лемурийская цивилизация всегда стояла особняком. Ее еще называют страной Блаженных, страной Дильмун. О Дильмуне пишет шумерский эпос: интересная страна, где растут гигантские кокосы, размером с арбуз. Они и сейчас растут на некоторых островах Индийского океана. Потомками сириусиан сейчас являются тамилы и эфиопы. Они мало чем отличаются от белой расы, поэтому ученые считают, что эфиопы находятся на стыке двух рас: белой и негроидной. По виду белые люди, а по цвету кожи и глаз – африканцы.

Лемурия погибла в результате обрушения на нее астероида, создав цунами, которое перекатилось через Африку и Австралию. Его следы хорошо видны на Мадагаскаре и востоке Африки. То же самое видно и в Австралии.

Почему мы говорим про Лемурию? Потому что без понимания Лемурии невозможно понять и трагедию белой расы.

Давайте ненадолго вернемся во времена появления на Земле двух рас, белой и черной. Восемнадцать миллионов лет назад почти одновременно из далёкого космоса на Землю приходят две расы: с созвездия Ориона - раса белых богов адитьев; с двойной звезды Сириус - чёрная или темно-коричневая раса. Чёрные люди обживают Восточную Африку, а белые - огромный северный материк, который в честь своей звёздной метрополии они называют Орианой. Сириусиане обладая высокими технологиями, в короткий срок строят на Земле высокоразвитую цивилизацию. Цивилизация пришельцев с Ориона строится не на материальном базисе, а на психофизическом. Когда на Земле появляется другая родственная белая раса (дети богини Дити), в ведах не говорится. Они приходят с одной из планет двойной звезды Сириус и поселяются на горном материке в Атлантическом океане.

Но восемь миллионов лет назад между северной белой расой и южной коричневой, происходит ядерная война. Тибетская веда говорит, что древний военный конфликт был спровоцирован космическим наблюдателем за земными колониями, неким Марой. Следы великой борьбы двух космических рас встречаются на Земле до сих пор. На Севере это оплавленные сверхвысокой температурой стены древних, неизвестно кем построенных замков. В Африке же на территории восточно-африканского разлома огромное кладбище костей некогда погибших от высокой радиации животных. Кроме этого, весь район на несколько миллионов лет превратился в зону повышенной радиации. Ученые считают, что радиация была естественной, что ни с того ни с сего в горах Сомали и Эфиопии заработали природные атомные реакторы. Но они упорно молчат об оплавленных скалах Шпицбергена, оплавленных скалах Новой Земли и обращённых в стеклоподобную массу каменных холмах со стоящими на них строениями (замками) на севере Шотландии. Чтобы плавить базальты или граниты, требуется огромная температура.

Война заканчивается вмешательством обеих метрополий. На Земле на несколько миллионов лет наступает мир. Но Мару наказать так и не удается. Этот демон-наблюдатель уходит от преследования своих противников, как говорится в ведах, в протуберанцы сверхновой. Зато его сторонники на Земле называют Мару еще одним именем: сыном Утренней Звезды или Люцифером.

Раса коричневых сириусиан была вынуждена покинуть свою колонию в восточной Африке и переселиться частично на ее север в саванну, частично на восток, на обширный тропический остров Лемурия, посреди Индийского океана. Спустя многие сотни тысяч лет, уже после гибели Лемурии, чёрная раса с севера Африки проникает на юг Европы и в Переднюю Азию, откуда она распространяется вплоть до Южного Урала. Пришлось частично переселяться с разрушенных земель и белой расе. Ими были заселены шельфы Евразийского континента, Северная Америка и материк на Южном полюсе, т е Антарктида.

Веда, согласно которой к Земле приходит Рин (около 2 миллионов лет назад), говорит, что он имел красную кожу и черные глаза. По сути типичный представитель красной расы. Нас пытаются убедить, что индейцы имеют азиатское происхождение, но это не так. Они на азиатов мало похожи. Азиаты это совсем другие люди. К примеру, китайцы даже гордятся, что их предком был синантроп, а вот предков красной расы на Земле нет.

Итак. Согласно веде, Сварог кует мечь-кладенец Велесу, а жена Азовушка ткет ковер-самолет. Велес садится на ковер-самолет, берет меч-кладинец и прилетает к Земле. Он борется с Рином и разрушает его орлиное гнездо. Перья начинают сыпаться на Марс и добивают его окончательно. Часть перьев обрушивается на Землю. Одно из этих «перьев» попадает точно в Лемурию. Это наводит на мысль, что видимо не сам Велес взорвал планету Астра. Сейчас на дне Индийского океана стоят города, их давно открыли, но никто не хочет о них говорить.

Что интересно, полковник Черчвард, который сделал открытие материка Му, залез в мифологию индейцев и оказалось, что индейцы рассказывают о своем переселении на Американский континент не из Азии, а напрямую с материка Му, куда они были поселены после победы над Рином. Часть переселялась на территорию Южной Америки, часть на территорию Северной Америки, третья часть переселилась в Азию, на территорию Китайской равнины, откуда китайцы их выдавили и они вынуждены были уйти на север, а потом и на Аляску. Но нам почему-то говорят только о переселении индейцев на Аляску из Азии.

В результате этого падения Земля выстояла, но начала периодически раскачиваться. Для примера, попробуйте на вращающуюся юлу бросить камушек. Она качнется и опять встанет в стабильное положение. Но через какое-то время она опять качнется, и это будет повторяться периодически.

Соответственно, когда Земля также раскачивалась, единственное спасение было только под землей. В это время на поверхности Земли происходили сильнейшие ураганы и цунами, шли ливни и наступали холода. Лет через 10-15 все восстанавливалось, но в это время жить на поверхности было невозможно. Вот откуда по всей планете появились сотни, даже тысячи подземных городов. Эти города есть в Германии, в Британии, во Франции и даже в Испании. Есть огромные города и на Кавказе. Даже старинный потухший вулкан Эльбрус имеет такие города. Все эти города были заняты колонистами с Орианы. Они были покинуты, когда стали ненужны. Для стабилизации Земли белыми богами был построен спутник Земли, который получил имя Луна.

АНУННАКИ

Сохранился вавилонский текст, который был взят из шумерского, где говорится о борьбе ануннаков (в шумеро-аккадской мифологии боги земли и подземного мира, определяющие людские судьбы) с белыми богами и о создании новых рас. В предании говорится, что с планеты Нибиру на Землю пришли ануннаки для добычи золота. Золото им было нужно для сохранения своей планеты. Ануннаки – это как раз те, кто создал цивилизацию Убайд. Именно на этой территории была создана раса, получившая название эрбины. Позже, на этой территории возникла и раса семитов.

В мифе сказано, что ануннаки вошли в контакт с белыми богами и боги разрешили им добывать золото. Но стоит понимать, что эти мифы были написаны уже в послепотопные времена и отражали понимание тех времен, когда писались. Выходит так, что белые боги просмотрели те генетические эксперименты, которые проводили ануннаки.

Древние деградировавшие расы архантропов шли по пути инволюции и жили сами по себе в теплом климате. Это и австралопитеки и синантропы и питекантропы и неандертальцы. Но дело в том, что пора бы понять в научных кругах и просто людям, что не было никакой последовательности эволюционного развития этих полуобезьян. Дело в том, что в одних и тех же слоях находят останки как белых богов, так и австралопитеков и неандертальцев. Майкл Кремо пишет, что найдены скелеты белых людей возрастом в 25 миллионов лет и даже 35. В тех же слоях находят различные украшения, золотые цепочки и прочее. Следовательно, никакой эволюции по Дарвину не существовало.

Получается, что в этот путь инволюции вмешались ануннаки. Пока белые боги были заняты строительством Луны, ануннаки взяли генетику белых богов и воткнули ее в австралопитеков, в результате чего появились эректусы. Были взяты и гены лемурийцев, т к в восточной Африке присутствуют расы с лемурийской генетикой. К примеру, взять Сомали или Эфиопию. Синантроп тоже получил генетику белой расы, породив желтые расы. Посмотрите на современных китайцев – это наполовину представители белой расы, особенно на севере Китая. У вьетнамцев наряду с генами белых богов есть и гены дравидийских народов. Единственное где нет генов белых богов, так это у австралийцев и папуасов. Но это тоже результат экспериментов ануннаков.

Как объясняет вавилонский миф, это было сделано для того, чтобы создать работников или рабов для добычи золота. В Африке найдены шахты, которым более 100 тысяч лет. Кто их строил? Кому вдруг понадобилось золото в те времена? Лидер ануннаков - это Энлиль, лидер белых богов – Энки. Сначала все идет хорошо, но потом начинаются проблемы. Очевидно белым богам не понравились генетические эксперименты ануннаков.

Есть предположение, что ануннаки добывали в шахтах ормус (моноатомное золото). Это золото, которое позволяет жить много-много лет, оно способствует увеличению срока гибкости регенерации нервной системы. Описываются так называемые Шахты Соломона, где добывалось золото, но не желтое золото, а белое. Царь продавал его за очень большие деньги всем сильным мира того. Это вам ничего не напоминает из современности? Мороженое с тончайшими пластинками золота, которое продается за бешеные деньги и, как обещается, продлевает жизнь. Вот изображение реального микрокластера такого золота, проходящего через разные геометрические формы, сделанное с помощью электронного микроскопа. Уникальные квантово-механические свойства микрокластеров вряд ли поняты наукой до сих пор.

Возможно, они искали металлические шары, возраст которых оценивается в 2,8 миллиарда лет. Шахтеры в городке Оттосдал в Западном Трансваале, Ю. Африка, нашли сотни металлических сфер, изготовленных из твердого голубого металла с белыми пятнами. Волокнистая структура внутри и оболочка вокруг настолько тверда, что ее невозможно поцарапать сталью.

Существует закон Мироздания, по которому белые боги не вмешивались в жизнь вымирающих рас. Эти космические расы, придя когда-то на Землю, деградировали до нынешнего состояния и продолжали постепенно угасать. Есть предположение, что даже медведи были когда-то разумными. Об этом говорит Рамаяна. Там описывается союз Рамы с Сугривой, предводителем обезьян, к которым пришли разумные медведи. Когда шло завоевание Шри-Ланки, медведи были частью войска Рамы.

А то, что натворили ануннаки, противоречит законам космоса. Если ты приходишь на планету, где живут угасающие расы, ты не имеешь права их трогать. Но если ты их поднимаешь, то поднимай до своего уровня. А здесь получилось что-то среднее. И вот когда началась война между белыми богами и ануннаками, победили белые боги. Ануннаки были вынуждены покинуть планету. Они вернулись на свою Нибиру, но часть из них все же осталась на планете, уйдя под землю.

В мифологии эта цивилизация осталась как цивилизация драконов, живущая в горах и пещерах. В русской мифологии все богатыри сражаются с драконами. Но интересно то, что уйдя с глаз богов, эта группа начала скрытно влиять на политику и жизнь белых богов, по сути, выбрав тактику холодной войны.

Как могло так случиться, что белые боги утратили контроль над планетой? Этот контроль был утрачен около 40.000 лет назад. Да, ануннаков выгнали с планеты, да, они создали под землей какую-то свою цивилизацию, да, как-то пытались вмешиваться в дела белой расы через созданных ими гибридов, но белые боги все же что-то упустили.

Китайцы относят себя к расе дракона, их род Дракула вообще считает себя прямым потомком драконов. И заметьте, они и живут очень долго по современным меркам – до 200 лет. То же самое и в Передней Азии, то же самое и в Европе. Примерно 40.000 лет назад одна из подобных гибридных линий и сумела захватить власть в Атлантиде. Конечно, это можно только предполагать, т к найти письменных источников, говорящих об этом, вряд ли удастся. В них можно найти только упоминание, что одна империя далеко на западе вышла из-под управления Творца. И именно она объявила войну всей планете. Тогда и прогремела термоядерная война.

После нее на планете резко упала температура. Ученые говорят, что началось оледенение. Но это большой вопрос. Был такой ученый И. Пидопличко, который разнес теорию оледенения в пух и прах. Он доказал, что температуры действительно были очень низкие, но влажность была очень маленькая, поэтому зимой снега выпадало совсем мало. Он изучил мифологию всех народов Европы и ни одна легенда не рассказывает об оледенении. Температура опустилась, наступила ядерная зима, но она опустилась на всей планете и воде просто негде было испаряться. Все испарения концентрировались по большей части на вершинах гор.

Люди питались в основном мясной пищей, климат был подорван. Температура опускалась до -80°С, да еще с ураганами. Сухая степь, зверья было много. За короткое лето вырастала огромная трава, на этой траве и жила всю зиму мамонтовая фауна. Если бы было много снега, не было бы столько зверей, они бы просто вымерли. Это хорошо понял Пидопличко. Но как только он выдвинул теорию, что оледенения не было, его сразу обвинили во всех земных грехах. Книги запретили и их сейчас невозможно взять ни в одной библиотеке, их вам просто не дадут. Чтобы взять в библиотеке монографию И.Г. Пидопличко, необходимо спецразрешение ФСБ. Все закрыто. Почему? Контроль скрытого мирового правительства.

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Таким образом, когда были созданы так называемые облагороженные архантропы, которые так и не достигли уровня духовности белых богов, появилась новая проблема. А проблема была в том, что, по сути, было создано генетическое оружие, которое в будущем призвано было насадить на планете идеологию либерализма, демократии и толерантности. Вбить идеологию того, что все расы в духовном и нравственном плане равны, для того, чтобы постепенно поглотить расу белых богов, растворить ее в древних деградировавших, но облагороженных расах. Сейчас, когда хлынули переселенцы южных рас из Африки и Передней Азии в Европу, многие начинают понимать, что это генетическая экспансия, которую в упор не замечают европейские политики, призвана растворить в себе остатки европейской белой расы.

Вообще, нечто похожее уже происходило во времена Римской империи, созданной для борьбы с арийским миром. А когда Рим стал не нужен, не выполнив до конца своей миссии, Рим был заселен иберами, иранцами, массой азиатов и теми же арабами так, что, в конце концов, эти расы устроили такое “смешай господи" в Риме, что он просто исчез. Никому уже не было ни какого дела до государственности. Возобладали животные и звериные инстинкты: наполнить желудок и получить удовольствия и зрелища. Больше их ничего не интересовало. Ни политика, ни экспансия, ничего их больше не волновало. Хлеба и зрелищ.

Именно к этому сейчас и подводят тн Европу.