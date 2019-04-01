Г.Сидоров

рассказ о нашем прошлом

2 - ВТОРОЙ РАССКАЗ ВОЛХВА ЧЕРДЫНЦЕВА

БРУСНИЧНЫЙ МОРС ПОМОРОВ

Быстро одевшись, я сходил в баню и подложил в печку дров. Проверил воду, она оказалась горячей, но в парной особого жара не было. Надо было подождать ещё час, а то и больше. Когда я зашёл домой, то увидел, как дедушка готовит морс: он достал из стеклянной банки толчёную с сахаром бруснику, положил её в эмалированную чашку, потом залил горячей водой и стал размешивать.

– Когда вода остынет, морс будет готов, – пояснил он. – Такое приготовление морса я видел только у поморов. В Сибири принято заливать толчёную клюкву или бруснику холодной водой.

– Ты случайно не из поморов? – спросил я дедушку.

– Из них, а как ты догадался?

– По той манере, как ты готовишь морс. Заливаешь ягоду горячей водой.

– Вот ты о чём? – засмеялся Чердынцев. – Я из поморов, но других. Родина моя – река Оленёк, на ней тоже живут поморы, вот я из них.

– Ты что же, вырос рядом с Оленёкской губой?

– На её берегу, отрок, на её берегу. В семье сибирских поморов, но так как все поморы, и европейские, и сибирские, имеют общие корни, у них и культура похожа.

– А я-то думал, что поморы живут только по берегам Белого моря, ещё Баренцева.

– В наше время так оно и есть, но пару веков назад весь север Сибири был заселён этим народом. А ещё раньше, примерно с конца I тысячелетия до н.э. по VI век н.э., во времена Великой Биармии, когда климат на севере был намного теплее, чем сейчас, по всему побережью Ледовитого океана стояли города. Их руины и в наше время можно увидеть в устьях некоторых рек. Например, в устье Оби, Пура, Таза, Енисея, того же Оленёка, Лены и многих других. Просто никого эти руины не интересуют. Как сказали когда-то Миллер со Шлёцером: «Север и Сибирь – неисторическая территория».

– Ответь мне на вопрос, – прервал я Чердынцева. – В исторической литературе везде сказано, что Русский Север и Север Сибири заселялись с юга, что на берега Белого моря первыми пришли новгородские словене и псковские кривичи.

– А как тогда объяснить происхождение названий рек, озёр и гор, которые были известны задолго до переселения словен на берега Волхова с территории современной Германии? – посмотрел мне в глаза хранитель, – Речь идёт не только о Европейском Севере, но и о Севере Сибири, вплоть до Чукотки, и даже дальше.

– Что ты имеешь в виду?

– Север американского континента, отрок. Везде, на всех этих гигантских территориях, сохранились названия на языке наших предков, тех белых богов, о которых я только что тебе рассказывал. Так что забудь бредни современных историков. Не словене и не кривичи вышли на берега Студёного моря. Эти берега были заселены выходцами с гибнущей Орианы.

ПЕРВАЯ ВОЛНА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Речь идёт о первой волне переселенцев, самой многочисленной. Потом было ещё несколько волн, на этот раз с уцелевших на севере островов. Последняя волна переселенцев прокатилась по Русскому Северу в XI веке, она возникла в связи с резким изменением климата. Всё, что я тебе рассказал, нетрудно проверить. Для этого достаточно изучить предания поморов. И потом, ты же видел антропологический тип жителей Русского Севера, они же резко отличаются от потомков словен и кривичей. Это совсем другие люди.

Слова старика воскресили в моей памяти высокий лоб, прямой канонический нос и атлетическое сложение Добрана Глебыча. На самом деле, красивее мужчины я никогда не видел.

– А какие у него дочери! – прочитал мои мысли Чердынцев.

– Надеюсь, ты их ещё не забыл?

– Разве такую красоту можно забыть? – вздохнул я. – Их золотые волосы, тонкие черты лица и божественные фигуры...

– Тебе это ничего не напоминает? – посмотрел на меня с интересом дедушка.

– Ничего.

– А ты когда-нибудь читал ирландские саги о племенах богини Дану, которые заселили Ирландию около трёх тысяч лет до рождения Иисуса Христа?

– Признаться, нет! – покраснел я.

– Тогда слушай, я тебе кое-что процитирую.

И старик, прикрыв глаза, стал нараспев читать:

«Дева была такова... мягкие жёлтые волосы и серые глаза на её лице, зубы прелестного цвета, тонкие красные губы, чёрные брови, прямые светлые руки, белоснежное тело, маленькие круглые колени, стройные изысканные ноги – всё превосходного вида, образа, сложения и завершения. Прекрасен был наряд этой девушки, то есть дочери Эогана Инбира».

– Ну как?

В глазах старика играли искорки.

– Напоминает. Такое впечатление, что ты описал либо Дашеньку, либо одну из дочерей Добрана Глебыча.

– Вот видишь! О чём это говорит?

– Наверное, о том, что древние обитатели Ирландии являлись выходцами с нашего Русского Севера.

– Не только. Главное – в другом: на Севере России до сих пор встречаются семейные линии, которые сохраняют облик белых богов. Тех, о которых я тебе столько сегодня рассказываю.

– Адитьев? – спросил я.

– Не только, но и данавов, детей богини Дану. Речь идёт о третьем мифическом клане звёздных пришельцев.

– Но ведь племенами богини Дану называли белых полубогов Ирландии, – напомнил я.

– То-то и оно, отрок!

– Тогда получается, что на территории бывшей Орианы жили не только адитьи, но и потомки третьей сестры Дану?

– Получается, что так.

– Значит, Ригведа говорит неправду?

– С чего ты взял?

– Просто в Ригведе не говорится, что в последней войне богов между собой раса оси объединилась с расой восхода солнца. Дело в том, что дети богини Дану облюбовали себе тихоокеанскую Пацифиду, или легендарный материк Му. Именно по этой причине Пацифида и была разрушена. Произошло это одновременно с гибелью Атлантиды и Орианы.

ТЕОРИЯ ЧЕТЫРЁХ ЛУН

Хранитель помолчал, потом, посмотрев на меня, спросил:

– Мы начали разговор с того, что в славяно-арийских Ведах есть зерно истины. Так?

Я кивнул.

– Вот мы снова подошли к феномену четырёх лун.

– Что-то я не пойму, при чём здесь луны? – удивился я.

– Сейчас поймёшь, только прошу тебя, не перебивай меня вопросами. Иначе, отвечая на них, мы каждый раз уходим от темы.

Я промолчал.

– В начале нашего разговора я описал тебе устройство нашей Солнечной системы. Ты наверняка запомнил, что вокруг неё блуждают тысячи комет и астероидов, и что три планеты, где возможна какая-то жизнь, охраняют своей могучей гравитацией четыре планеты-гиганта. Они притягивают на свою поверхность все прорвавшиеся к нашему Солнцу из внешнего кольца кометы и астероиды. Этот механизм работает и сейчас, причем безупречно.

Ты, наверное, слышал, что недавно на Юпитер упала гигантская комета?

Я кивнул.

– Но этот звёздный щит в настоящее время малоэффективен.

Знаешь почему?

Потому что внутри него возник пояс астероидов. Около двух миллионов лет назад была разрушена планета Астра.

СЕРПЕНТОИДЫ И ПЛАНЕТЫ-ПУСТЫНИ

Зачем серпентоиды превратили эту планету в груду обломков?

Как ты думаешь?

Чтобы организовать в центре нашей звёздной системы пояс смерти. Астероиды – любимое оружие серпентоидов. Эти твари не нуждаются в экосистемах, им нужны планеты-пустыни, где тепло, достаточно света и есть кислород. Наша Земля для них находка. На семьдесят процентов она покрыта Мировым океаном, значит о кислороде думать не надо, он появится благодаря деятельности водорослей.

– Откуда они явились, эти твари, и почему так внезапно? – не выдержал я.

– Следы серпентоидов, или рептилоидов, прослеживаются на нашей планете очень давно, начиная с конца палеозоя. Серпентоиды то появлялись, то снова исчезали. Эти твари всегда боялись адитьев, поэтому никогда с белыми богами не конфликтовали. Конфликт начался тогда, когда белые боги утратили свои позиции в космосе. Что там произошло, не ясно, это можно только предполагать. Похоже, что, ввязавшись в очередной конфликт со своими кровными оппонентами дитьями, они сильно ослабли и забыли про свою земную колонию. Тогда, около двух миллионов лет назад, серпентоиды присоединились к очередной волне эмигрантов с одной из планет созвездия Льва. Сегодня я тебе говорил, что ближайшие родственники большеголовых на правах хозяев попытались овладеть нашей планетой, но ими был нарушен Закон права. На Земле давно царили адитьи, дитьи и потомки богини Дану, поэтому десант союзников был отбит. Тогда последние захватили планету Астра. На Астре в те времена процветали колонии потомков богини Дану, естественно, защитить себя они не смогли. Когда на Астре появились серьёзные враги, белые боги Земли и Марса начали против них боевые действия. Тогда серпентоиды взорвали планету, и на месте её возник внутренний пояс астероидов. Подумай сам, кто в нём заинтересован? Очень скоро гигантские астероиды превратили в руины Марс, один из них уничтожил на Земле Лемурию и резко изменил климат. Так на Земле закончилась третичная эпоха, и начался четвертичный период. Белые боги два миллиона лет назад смогли сокрушить непрошеных гостей. Но то была пиррова победа. Из трёх процветающих планет более-менее уцелела одна Земля. Но после падения в акваторию Индийского океана астероида наша планета начала при движении по своей орбите периодически раскачиваться.

Случился так называемый эффект юлы: если бросить на юлу камешек, то она при своём вращении начнёт периодически качаться, то же самое произошло и с Землёй. Естественно, из-за такого качания на планете каждый раз происходили глобальные катастрофы. Кроме того, Земле от падения новых метеоритов и астероидов требовался щит. Теперь ты понимаешь, что заставило объединить свои силы адитьев, дитьев и детей богини Дану. Все вместе они взялись за спасение Марса и Земли-матушки. На Марсе необходимо было как можно скорее восстановить атмосферу и, с наполнением её кислородом, решить биосферные задачи. Кроме того, Марсу, как и Земле, требовался щит от метеоритов. Сначала был сделан он: для этой цели на орбите Марса были установлены два астероида. Хоть их гравитационное поле и невелико, но для отклонения небольших метеоритов вполне достаточное. Дело в том, что в ту эпоху Марсу угрожали не столько астероиды, сколько метеоритные дожди, с которыми Фобос и Деймос неплохо справлялись.

Одновременно с работами по возрождению Марса начались работы по спасению Земли. Для этой цели в поясе астероидов были пойманы несколько крупных обломков и из них собрано ядро будущей искусственной планеты. Потом это ядро установили на орбиту Земли и методом телепортации, используя базальты и другие интрузивные горные породы со дна Мирового океана, построили вокруг него оболочку. Ты об этом наверняка слышал и знаешь, что химический анализ лунных горных пород указывает на то, что они земного происхождения.

Я молча кивнул.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОЙ ЛУНЫ

– Так возникла первая Луна, отрок. Она искусственного происхождения. Это легко доказать, но доказывать я тебе не буду, нет времени, к тому же речь у нас о другом.

Немного помолчав, хранитель продолжил:

– Гравитационное поле Луны стабилизировало Землю, прекратилось её периодическое качание. Кроме того, Луна стала захватывать сотни летящих к Земле метеоритов и астероидов. Благодаря Луне, на Земле начался новый расцвет цивилизации белых богов. Многие тысячи лет, после ужасов войны с серпентоидами и расой черноволосых из созвездия Льва, на Земле царил мир.

– А куда делись эти черноволосые родственники тех, кого изображают на камнях Ики? – спросил я.

– Уцелевших пришельцев поселили на гигантском пустынном материке, который ещё недавно был посредине Тихого океана. Его принято называть Пацифидой. Небольшое количество черноволосых поселилось на западном побережье материка, в Атлантике.

– Ты имеешь в виду землю дитьев Атлантиду?

– Об этом рассказывают легенды ацтеков. У них есть предание о погибшем материке Ацтлан.

– Я его слышал. Но ведь на территории Пацифиды жили ещё и потомки богини Дану, представители белой расы? – напомнил я.

– Они расселились по северо-западу материка. Весь юго-восток был свободен. Именно оттуда предки индейцев во время гибели Пацифиды и перебрались в Америку. Об этом рассказывают их предания. Но ты ведь знаешь наших учёных, они больше верят своим кабинетным выдумкам, чем тому, о чём повествуют мифы. Ты опять начинаешь меня уводить в сторону от темы, – погрозил мне пальцем Чердынцев.

– Не буду! – сложил я на груди ладони. – Молчу, как рыба.

– Остановились мы на том, что на Земле после войны с серпентоидами и лунной эпопеи установился долгожданный мир. Три клана белых богов перестали враждовать. Они наладили между собой сотрудничество и взялись за возрождение Земли и Марса. Заодно белыми богами была заселена Луна: на ней были построены под стеклянными куполами красивые города, где люди жили не хуже, чем на матушке-Земле. Постепенно ожил и Марс, хотя с ним пришлось порядком повозиться: на планете была создана искусственная атмосфера, и, по возможности, восстановлены ландшафты. Примерно полмиллиона лет назад последствия великой войны белыми богами были ликвидированы.

К этому времени наладилась связь земных адитьев со своими братьями из космоса, то же самое произошло и с дитьями. И опять оба клана белых богов, подстрекаемые извне, стали враждебно относиться друг к другу. Потомки богини Дану пытались примирить вечных врагов, но у них не получилось, и со временем они замкнулись на своём материке. Стали жить сами по себе, не вступая со своими сильными и неукротимыми родственниками ни в какие споры. Тут-то снова, неведомо откуда, появились на горизонте серпентоиды. Они пришли вовремя и применили для завоевания понравившейся планеты совершенно иную стратегию, – с минуту хранитель молчал, потом, вздохнув, продолжил. – Серпентоиды, или рептилоиды, поняли, что у белых богов во Вселенной достаточно союзников. Их распри за обладание некоторыми мирами приняли вялую стадию и местами почти затихли, поэтому попытаться ещё раз начать с белыми богами войну – значит уничтожить самих себя.

Так они решили очистить Землю от ненавистной расы, используя стратегию разделения и генетического растворения. У древних шумеров есть миф о приходе на Землю неких аннунаков. В мифе говорится, что аннунаки явились на нашу Землю с просьбой позволить им добыть себе немного золота для спасения атмосферы их родной планеты. Миф есть миф, тем более довольно поздний. Понятно, что не за золотом явились рептилоиды, его в космосе хоть отбавляй. У них была какая-то другая причина. Какая – мы не знаем. Плохо то, что белые боги на этот раз пошли пришельцам навстречу. Очевидно, те появились на Земле тогда, когда было не до них. Шумерский миф указывает на точную дату их прибытия, и она совпадает с построением белыми богами Луны. Получается, что серпентоиды выбрали время – лучше некуда.

– Но ведь есть Закон права? Ты недавно его упоминал.

– Он есть, это так, но не каждая цивилизация его соблюдает. Пример тому – наше время.

РАЗНОВИДНОСТЬ КОСМИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ НА ЗЕМЛЕ

Сколько разных космических тварей приходит на Землю?

Несколько десятков видов появляются нагло, никого не спрашивая. Это и серые – греос, и их родственники с гребнем и даже с чешуей; попадаются похожие на людей карлики и красные гиганты; встречаются точные копии древних большеголовых и многие другие. Заметь, никто из них разрешения у нас не спрашивает, все их визиты носят неофициальный характер. Нечто подобное могло быть и в древности. Тогда, когда наши предки, белые боги, обустраивали Марс и устанавливали на земную орбиту Луну. Ни в Ригведе, ни в Пуранах о причине прибытия на Землю нагов ничего не сказано. Известно, что наги научились принимать человеческий облик, больше ничего.

– Неужели такое возможно? – усомнился я.

– Я же тебя просил не перебивать, а насчёт возможностей я тебе скажу следующее: не надо понимать сказанное в буквальном смысле. Принять человеческий облик – значит заменить своё рептилоидное тело на любое другое, сохраняя полностью свою психику и поведение. Наши генетики прожужжали уши, что якобы расшифровали геном человека. Как бы не так! Расшифрована одна сотая часть нашего генома, которая отвечает за аминокислоты и белки, за построение тела – вот и всё! А 99-девяносто девять процентов наших генов горе-учёные назвали мусорными.

Ты это слышал?

– Конечно.

– И никому невдомёк, что эти девяносто девять процентов генов – самые главные, потому что они отвечают за поведение.

Теперь ты понимаешь феномен нагов?

– Замена в своём геноме генов, отвечающих за построение белков, человеческими генами.

– Как видишь, никакой магии. Чистая генная инженерия, только на очень высоком уровне. Кстати, именно такие вот деятели и манипулируют мировой политикой и экономикой. Их принято называть иллюминатами, то есть «слугами Люцифера».

– Получается, что иллюминаты появились на нашей планете очень давно?

– Сотни тысяч лет назад, юноша, только они тогда не так назывались. К тому же и адитьев, и данавов, и дитьев обмануть в те времена было невозможно.

– А к чему тогда был этот камуфляж? – невольно вырвалось у меня.

– Чтобы манипулировать сознанием представителей древних, выродившихся до животного состояния земных рас. Для этого и был затеян на Землю визит серпентоидов. Они всё делали поэтапно и так, чтобы белые боги, хозяева планеты, ничего особенного в их действиях не заметили.

АНУНАКИ

С чего же они начали?

С создания на Земле новых человеческих рас. Для этого они взяли местных архантропов и добавили в их генетику гены белых богов, дитьев – всё просто.

В шумерском мифе об аннунаках говорится, что пришельцы из космоса создали себе рабов для добычи золота. Понятно, что миф не отражает всей полноты действительности, но в нём есть зерно правды. Речь идёт о создании людей цветных рас. Так, благодаря генной инженерии, в Европе и на Севере Азии возникли смуглые черноволосые иберы. Потомки их живут на Пиренеях и у нас на Кавказе. В древности иберийские народы были распространены от Атлантики до Тихого океана. Вот почему у современных китайцев много грузинских слов и выражений. Тебе наверняка известно, что языки грузин и басков очень похожи?

– Я это знаю.

– Теперь представь: где баски, а где китайцы. Как сейчас доказали антропологи и генетики, иберийская подраса, как и современная семитская, возникла от генетического смешения архантропа-неандертальца с человеком современного вида. Понятно, что в естественных условиях такое вряд ли могло произойти. Хотя, конечно, всякое бывает.

– Я слышал, что в Якутии местный йети, или чучуна, иногда ворует женщин.

– Якуток или эвенок, но не русских. Потому что последние в пещерах с полузверем не выживают, не тот уровень, отрок.

И потом, когда ты, наконец, замолчишь?

Я покраснел, а хранитель между тем продолжил:

– Методом генетической гибридизации получена не только первобытная европеоидная раса, но и другие расы Земли. Например, на Востоке Евразии появились из ниоткуда предки современных монголоидов. Теперь выяснилось, что это тоже генетическая смесь синантропа с человеком современного вида, если точнее, с белыми богами. В Африке ещё интереснее: у африканских негров очень много общего с эректусом.

– Неужто с южной обезьяной?

– С ней, отрок, с ней! Их обитало в саваннах Африки несколько подвидов. Все они представляли собой тупиковые ветви выродившихся до обезьяны древних космических переселенцев. Так вот, из австралопитеков, или, по-научному, эректусов, методом добавки генов белых богов аннунаками и была выведена чёрная раса Центральной Африки.

– А что на юге? – спросил я.

– Там разве не так?

– Всё так, но кроме эректусов на юге африканского континента в расообразовании участвовали ещё и синантропы.

– С чего ты взял? – удивился я.

– С того, что у синантропа долгое время сохранялся ген трудолюбия. Посмотри, какие китайцы молодцы, как они умеют работать.

О КИТАЙЦАХ, ЯПОНЦАХ, ВЬЕТНАМЦАХ

А японцы или вьетнамцы?

Когда они трудятся, любо дорого на них смотреть, не люди, а пчёлки!

Тут вот какое дело, – сделал паузу хранитель. – Непонятно зачем, но серпентоиды на территории современной Намибии открыли несколько шахт. Мало верится, что им понадобилось золото или алмазы. Разумные ящеры что-то искали.

Вопрос – что?

Но дело не в этом, им нужна была немалая дармовая рабочая сила. Как видишь, в шумерском мифе есть зерно истины.

– Уж не хочешь ли ты сказать, что бушмены и готтентоты были выведены аннунаками для того, чтобы они работали на этих шахтах?

– И на других тоже, просто они пока не найдены. Не забывай, что как раз на Юге Африки учёными были выкопаны металлические шары, возраст которых около двух миллиардов лет.

– Ну и что дальше? – задал я интересующий меня вопрос.

– А что тебя волнует?

– Как среагировали на подобные генетические эксперименты гостей адитьи с данавами и дитьями?

– Известное дело как. Они пришли в ярость, и началась очередная война богов. Только на этот раз не между собой, а с общим врагом. Кончилось тем, что пучеглазые твари были разгромлены и вышвырнуты с нашей планеты. Но механизм генетической войны с расой белых богов на Земле был запущен. Теперь, я думаю, тебе понятно, почему, если верить мифологии, очень многим верховным богам, начиная с шумерского Энки и кончая Зевсом и иудейским Яхве, пришло в голову уничтожить человечество. Вовсе не потому, что оно стало многочисленным, а потому, что возникли гибридные расы, которые, благодаря своей новой генетике, стали набирать силу, интенсивно расселяться и воевать друг с другом.

Скорее всего, жрецы белых богов разгадали тайный замысел аннунаков: со временем генетически растворить белую космическую расу в безбрежном океане быстро размножающихся гибридных этносов. Вся соль в том, что, будучи мастерами по генным перестановкам, серпентоиды умудрились вывести гибридные расы таким образом, что их женщины от рождения детей испытывают великое удовольствие. Взять тех же китайцев. Давно доказано, что большинство китайских женщин во время родов испытывают радость и расслабление, как от сильнодействующего наркотика. То же самое можно сказать и о негритянских женщинах. Именно по этой причине на территории США в негритянских семьях детей в несколько раз больше, чем в семьях белых людей.

С китайцами в Америке вообще анекдот. После Второй мировой из Китая в США приехало около шестидесяти тысяч гастарбайтеров.

И что же?

Через полвека их там стало около семи миллионов.

Как тебе такое?

– Впечатляет! – честно признался я.

– Какой из всего вышесказанного можно сделать вывод? – посмотрел мне в глаза волхв.

– Что скажешь?

– Только то, что стратегическая программа серпентоидов не хухры-мухры, она реальна и отлично работает. С разделением и стравливанием представителей белой расы у них тоже получилось и продолжает получаться. Взять, к примеру, германцев и славян. Всю историю воюем, начиная с раннего Средневековья. Конца этому нет! И с генетическим растворением потомков адитьев у них всё отлично. Похоже, для такого грязного дела и была навязана нам, землянам, либерально-демократическая идеология, где принижается значение потомка белого бога, и, наоборот, искусственно завышается статус происхождения рас от различных архантропов.

– Ты забыл о библейском проекте, я имею в виду кредитно-финансовую систему, отрок. И об искусственном народе, специально выведенном для управления ею. Но я доволен: самое главное ты услышал. В настоящее время все силы визитёров сосредоточены на генетическом растворении потомков белых богов. Но об этом поговорим позднее, а сейчас нам пора в баню, потом нас ждёт праздничный завтрак и подготовка к Солнцевороту, – вставая, сказал старик.

Г. Сидоров «Наследие белых богов» стр. 94 - 106