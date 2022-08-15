Он описал нам МИР буквально за «час» до его гибели. Многолюдный мир, насыщенный городами, крепостями, реками, лесами исчезает в один момент от какого-то природного катаклизма. Каспийское море тогда ещё слито воедино с Аральским. После катастрофы до неузнаваемости изменилась и Персия. Какой она была до катастрофы мы сейчас узнаем от Марко Поло.

К истории Персии возникает куча вопросов. Почему древнюю Персию шах переименовал в Иран в 1935 году, отринув древнюю историю своей страны. Он, наоборот, должен был гордиться своей древностью, а почему-то захотел стереть её из памяти. Эта история его не устраивала, или принадлежала не ему? Почему Иран назван был раньше греческим словом «Персия» в женском роде. Читаешь википедию и недоумеваешь-такая это была древняя страна, такая там была великая держава, такая там древняя история, а сейчас мало кто знает, где она находится и кто такие иранцы. Сам Геродот нам пишет о правивших здесь персидских царях Великом Кире, Ксерксе, Камбисе и Дарии-«арийце», о воевавшем тут Александре Македонском. И это всё о Иране? И это арийцы? Из-за него Македонский копья ломал. Но, глядя на иранцев, гложат сомнения, ту ли страну описывает Геродот, ту ли великую державу в Иране он прославляет. Только ли один Иран и есть древняя Персия. Иранцы абсолютно ничего не помнят о геродотовских героях Персии и даже не знают, что в их городе Саве, как пишет Марко Поло, стояли три гробницы Волхвов (п. 101). Они стёрли всё из памяти, даже Волхвов, не оставив камня на камне от их гробниц. Но, кажется, один обломок -чёрный камень всё-таки остался и хранится в Каабе в Мекке. Как никак, именно волхвы основатели первого древнего Ирана.

Персия и Евразия в прошлом греческие.

Может что-нибудь прояснит нам Марко Поло. Благодаря ему, мы сейчас узнаем ТОЧНО, какие земли занимала древняя Персия и кто там жил. Но переворачивает всю историю Ирана старая карта Келлера 1590 г. переиздания, которая оказалась приложением к книге Марко Поло. Судя по этой французской карте Келлера, в общем можно сказать, что в эпоху Чингисхана 11-13 вв (или 100-300 гг, если 1000 лет прибавлено искусственно), главным прижизненным европейским свидетелем которой был Марко Поло, дело обстояло так.

На материке Евразия царят греки. Кругом греческие области, в том числе и Иране. На реках СырДарья и Аму Дарья тоже греки, но там и на Каспии уже появились «тартары» и сразу поменялись многие названия (они в таблице на карте Келлера, например, в таблице была греческая страна Persia, а стала Farsi, была Syria, а стала Soria). На этой старой карте «Руссия-Сарматия» простирается вокруг Чёрного моря от Константинополя и до Кавказа и делится на Европейскую и Асиатскую Руссию ( последняя на юге до Кавказа). Крым греческий. Никаких арабов и Израиля нет на территории современного Израиля. Там тоже греки и правит «Железный» царь (Ferico п.101) и названа эта земля «Терра Санта». Турции тоже нет, там греческая «Натолиа».

И, судя по тексту Марко Поло, после греков или во времена греков , «в старые времена» до появлении «тартар» тут властвуют Волхвы. Кто такие Волхвы, разъясняет подробно «Сказание о Словене и Руссе…» (п. 101). Сыном Словена был Волхв, который поклонялся Перуну. Волхв на словенском должно значить «Волк» (автор) и ставка словено-русов находилась в Великом Новогороде на Волхове. Словены прокладывали речные и морские пути, а Русы сухопутные. Они всегда вместе и неразделимы. Если они появляются в Персии и так называют эту страну, то можно сделать только один вывод, они Волхвы –персы и словено-русы одновременно , пришедшие из Новогорода на Волхове. Название Персия-греческое, то есть говорили волхвы на греческом. Тогда на карте и появляются Персидский залив Синиса Персиуса, также имя Синис появляется в Аравии и Африке. Весь Иран носит греческое название Персия. Только на Дальнем Востоке на Тихом океане и Чукотке названия странные недавно появившиеся, вперемежку с русскими и тюркскими («чингисхановские», они появились взамен старых славянских от прежнего властителя «Попа Ивана», некоторые не успели стереть).

И вот, всё вдруг меняется стремительно. Все греки вдруг разом пропадают-на их месте пустая земля, волхвы тоже пропадают вслед за греками и уже лежат в своих гробницах. Как будто они выполнили свою часть работы и самоустранились с планеты Земля. Вслед за ними на арену истории выходят элиты человечества 2-х самых многочисленных народов (так пишет Марко Поло)-это народ «Пресвитера Ионана-Попа Ивана», а после них Асы дальневосточные. С Тихого океана и Севера они начинают Исход из холодеющего края земли в центр и юг Евразии и начинают устанавливать свою власть над миром.

По версии автора, Великий Кир в «Истории» Геродота (с именем на медальоне «Си Рус») и был Вождём этого Исхода и строителем новой державы. Он объединил все народы на некоторое время, пока в его стане не начался мятеж магов. Это был народ (асы) аскетичный и воинственный (они «атаманты» в греческих мифах). Асов Македонский называл «знатнейшим русским коленом словенов (россов, автор)».

Вы скажете, как можно смешивать древнегреческую историю с ветхозаветной историей (библия), историей Геродота и Марко Поло. Они же происходили в РАЗНЫЕ времена. Было предположено, что все эти хроники происходят одномоментно и в них разными народами (греками, асами) отражены одни и те же самые выдающиеся события: возникновение человечества, появление их вождей и самое выдающееся событие в мире –приход дальневосточных асов на юг и запад из-за природной катастрофы на Тихом и Ледовитом океанах и последовавший за этим передел власти.

Название Персии

Какие области занимает Персия и то, что она именно так называется- ПЕРСИЯ, к счастью, подробно рассказывает Марко Поло(«Большая страна Персия . Есть тут город Сава, откуда три Волхва вышли…»).

Откуда взялось такое название, даже сами иранцы не знают. Считается от области Фарси-(греч). И правильно считается, так написано на карте Келлера. В крайнем верхнем левом углу карты Келлера пояснение в таблице- «была Persia стала Farsi» в год переиздании карты 1590 (события на ней до 1298 г.-год окончания службы Марко Поло у Хана Кублая, она приложение к книге Марко Поло). В таблице все названия на карте были греческие. «Название Персида древние греки, а позднее и другие европейские народы перенесли на территорию Ирана и стали называть её Персией. Это название Ирана сохранялось в европейской традиции до 1935 г.» (интернет). Переименование Персии в Иран состоялось совсем недавно в 1935 г.

На первом торговом пути (Кавказ-Персидский залив) и втором пути (Константинополь –Охотское море- «Катай») на Дальний Восток Волхвы основывали, свои ставки. Такими ставками в Иране были Тегеран (ТауРус), второй ставкой Исфаган и третьей- Фарси.

Когда здесь в Иране резко изменился климат, высохли реки от жары, русы ушли отсюда и эту область взяли под свой контроль арабы.

Шах постарался избавиться от «русскости» Тегерана и от памяти о волхвах.

Например, был заменен славянский типаж на арабский на барельефе в честь победы Дария над Магами на знаменитой Бехистунской стене около города Керманшаха в Иране (см. «Ящик Пандоры.Восстание Магов», «Куда пропал праздник «Избиение Магов…»). Там славянский типаж скульптуры Дария заменили на бородатого араба, а барельеф с 10 пленёнными Магами остались неарабской-славянской внешности. К счастью остался рисунок со славянскими типажами. Даже заменена была голова скульптуры греческого Геракла на арабский типаж там же.

ИТАК. Персия-греческое название возникло от проживавших тут греков. От древнего названия области Персия (совр. Фарси) стала называться так по-гречески вся страна Персия (совр.Иран)-это греческое название и это имя женское. Этой областью Персия (потом Фарси) правила жрица Персида (Волхв Мельхиор, см. ниже) и она главная, потому что от неё стала называться ВСЯ страна, а не только эта область Фарси. Само слово Персия может связано с именем и древним наименованием словенов-россов «переями» по имени своего кумира Перуна (Гром по-русски). Так от союза переев (словенов) и рысеев (руссов) сложилось название Персия.

Откуда пошло название Иран- в википедии несколько версий. Считается от «Ариев». Возможно, Арии или Ирии, значит «Первые».

Дарий- сын Волхва Гаспара

Также, становится понятным, почему именно здесь в Иране рядом с Керманшахом был установлен памятный барельеф в честь победы Дария над Магами. Такие памятные барельефы были в 127 областях некой Державы «Персии», из них в 23 главных (Геродот). Марко пишет всего о 8 областях Персии, а тут 127. Современные историки ограничивают Персию только в границах современного Ирана. Оказалось за её пределами есть ещё 100 областей Державы «Персии». Значит, Персия это не только Иран. Это должна быть ещё и огромная «Руссия- Сарматия» на карте Келлера, ведь оттуда пришли Волхвы, а также Тихоокеанская «Асия». То есть вся Евразия во власти Волхвов, а раньше она была во власти греков.

Оказалось, барельеф на Бехистунской стене установлен именно здесь в Иране, потому что здесь родился Дарий или он рос тут в детстве. Дарий оказался сыном Волхва Каспара. Об этом Дарий сам пишет на Бехистунской стене -«Я, Дарий, великий царь, царь царей, царь стран, населенных всеми народами, давно уже царь этой ВЕЛИКОЙ земли, простирающейся еще дальше, сын Гистаспа (Волхв Каспар, автор), Ахеменид, перс, сын перса, арий, и предки мои были ариями ». Именно здесь в Иране он находился и воспитывался в детстве. Этому великому мальчику была поставлена отцом Волхвом Каспаром задача-войти в элиту новых властителей (асов Великого Кира, «знатнейшего русского колена словенов») и там закрепиться, что он успешно и сделал, но заплатил за это огромную и жестокую цену.

На знаменитой фреске «Шествие Волхвов» Беноцци мы можем воочию увидеть этого мальчика. Дарий воплощён в образе белокурого мальчика в голубом наряде, он изображён рядом с Каспаром. А вот между Каспаром и мальчиком (Дарий) на рыжем коне ещё один загадочный персонаж –золотоволосая девушка с даром (злато) в руке. Если мальчик и Каспар смотрят на нас, то она смотрит на небо. Может это мать (Лаура, см обл. Лор) мальчика (Дария) или дочь Каспара. Каспар на белом коне, и для мальчика с леопардом тоже уже приготовлен белый конь победителя, конь рядом впереди мальчика. Сами смотрите на фреске.

Дарий из греческих Ахеменидов (он сам так говорит выше)-Ахейцев, поэтому его имя должно быть Ахиллес в мифах Древней Греции (версия автора). Он в детстве носил длинные до земли золотые волосы. За эти космы Афина вытащила его из боя и спасла ему жизнь, была его ангелом хранителем.

В Ветхом Завете (это дохристианская история) этот светлоглазый и белокурый мальчик Давид был взят в свиту царя Саула из очень знатной семьи ессеев (асов, автор), играл на гуслях, потом стал оруженосцем. После сумасшествия царя Саула и «мятежа Магов» ушёл к филистимам («эллинам») с отрядом из 400 человек. Это знаменитый будущий Навуходоносор сын «Худо»- Гудо. К Израилю, как оказалось, это не имеет никакого отношения. А вот к руссам-асам –прямое.

Само имя Дарий указывает на «ария»-Дей Арий. А вот его отец Каспар имел имя Дан (река), так как он прокладывал речные (даны) и морские пути. Действительно, его имена «Аспадана», «Испадана» см. ниже в гл. Истанит. Его подарок младенцу Христу было Злато –Ор, так названа Иордания («Золотая Река», автор) (п. 101). Если Дарий Арий, то его отец Волхв Каспар тоже Арий.

ПЕРСИЯ (ИРАН)

Итак, сейчас Марко Поло опишет нам ту древнюю Персию до «гибели Мира» и все её области, а также опишет тех, кто там властвовал на самом деле. Начинаем с Тегерана (Ториса) столицы современного Ирана.

Торис-Тауриз. Гл. XXVI.

После описания городов Бодака-Багдада и Мосула, что находятся в Ираке, Марко Поло начинает описание города Ториса-Тауриза (Тегеран по версии автора, но историками считается, что это Тебриз, см п.101). Но вот в чём странность, Марко его описывает как заключительный город в неком Ираке, а не в Иране. Им он заканчивает описание Ирака. Это легко объяснимо. Оказалось, и сейчас это область называется Эрак, но принадлежит сейчас Ирану.

Стр. 25 «Торис-б ольшой город в стране Ирак; много там и других городов и городищ, но Торис самый лучший в области ». Народ в Торисе торговый и занимается ремёслами. Выделываются тут очень дорогие и золотые и шёлковые ткани. Тори на хорошем месте , сюда свозят товары из Индии, Бодака, Мосула, Кремозора, сюда сходятся латинские купцы. Покупают драгоценные камни. Много тут всяких людей-есть и армяне, и несториане, и якобиты, грузины и персияне, есть те, которые Мухаммеду молятся. Те, что в городе живут, прозываются тауризами . Кругом города прекрасные сады. «Сарацины из Ториса-народ нехороший и злой».

ИТАК. Древняя Тегеранская область была частью древнего Северного Ирака (не современного Ирака). Она в древности называлась Серуан (на карте Келлера). Тегеран назывался в древности Таурус, у Марко это город «Торис-Тауриз». Судя по названиям ТауРус, Рус, эта область связана с руссами и тремя Волхвами. Русы пришли сюда, вероятно, из Великого Новогорода (там была древняя ставка руссов и сына Словена-Волхва) по великому торговому пути через Кавказ к Персидскому заливу (коричневая кривая в п.101). Другой второй торговый путь к Тихому океану проходил через громадный город Таурус (Тегеран). На карте Келлера это очень большой город, смотрите сами на фрагмент карты с городами Тауриз (Тегеран) и Тебриз.

На современной карте эта область «Персидский Ирак» сейчас принадлежит Ирану и называлась в 19 веке Ирак Аджеми, а сейчас Эрак. Это огромная область прилегает к Каспийскому морю и полна раньше была реками, которые пересохли и появляются периодически с гор.

Этот «Ирак Персидский» считается историками «Мидией». Также Джебель (Габриэль-Архангел Гавриил, автор).

Сава

Далее Марко выходит из Тегерана и упоминает город Сава. Про Саву Марко точно сообщает, что он находится в очень большой области Персии . Он рядом с Тегераном и называется на карте Келлера София. Подробнее см. п. 101.

«Гл. XXXI Стр. 31. «Здесь начинается о большой области Персии . Большая страна Персия , а в старину была ещё больше, а ныне тартары разорили и разграбили её. Есть тут город Сава , откуда три Волхва вышли на поклонение Иисусу Христу.. Здесь они и похоронены в трёх больших прекрасных гробницах.. над каждой гробницей квадратное здание..» (см п. 101). .

ИТАК. На современной карте древняя Сава-София это греческий город Саве в Иране. Марко однозначно говорит, что Саве в Персии. Там были три гробницы Волхвов (п. 101).

Марко говорит, что там, где Сава, находится самая большая область Персии. Она названа в 19 веке Ирак Персидский. Тогда на современной карте это Ирак Аджени, куда входит помимо тегеранской области и Хорасан-очень большая область Ирана. Странно, что Хорасан Марко не описывает отдельно. Это очень знаменитая область и огромная область на севере Ирана со столицей Мешхед.

Итак, самая большая область в Иране это северные территории Ирана (Ирак Персидский). На карте Келлера 1590 г. это области Серуан (Тегеранская), Гиллан, Таперитан, Капакоп Кокаф (Хоросан).

8 Царств Персии. Гл. XXXIII Стр. 32

Как оказалось, у Марко Поло вся Персия-Иран делилась на 8 областей, судя по тексту Марко Поло. После описания «Тегеранской» области (Ирак Аджеми) Марко приступает к описанию южных областей.

Найдём все эти древние области, что входили в Персию. Из них исключается ранее описанные «Тегеранская» область и «Хоросан», тогда они принадлежали Персидскому Ираку (сейчас Северный Иран). Это были самые лакомые земли у Каспийского моря. А теперь Марко описывает, как он сам говорит, южные земли.

«Персия-страна большая. В ней 8 областей.

В самом начале Персии

первая область Казум .

Вторая к югу- Кардистан,

Третья Лор,

Четвёртая- Сиельтан,

Пятая- Истанит,

Шестая- Сераци ,

Седьмая Сукара,

Восьмая Тунакан , она на краю Персии.

Все эти области на юге , одна Тунакан, что подле Древа Сухого -на востоке.

Много здесь добрых коней, вывозят их в Индию на продажу. Водятся здесь самые красивые в свете ослы. Лошадей здешние люди водят в Кизи и в Курмоза, оба города на берегу Индийского моря, там их скупают купцы и везут в Индию. В этих землях злых людей и разбойников много, убийства случаются ежедневно, боятся они восточных тартар, своих правителей . Все они закона Мухаммеда . В городе есть купцы и ремесленники. Изготовляют золотые ткани и всех родов шёлковые, родится тут хлопок. Пшеницы, ячменя, пшена, всякого хлеба, вина и всяких плодов у них много».

ИТАК. Персия из 8 областей. Все эти области Персии в момент службы Марко Поло (окончание службы 1298 г.) мусульманские, а правят ими уже Восточные Тартары непонятной веры, которых все боятся («боятся они восточных тартар, своих правителей») . А правили в области Серуан и в соседней Таперитан раньше-«в старые времена» Волхвы-огнепоклонники корнями от словенов-русов.

Персия на карте Келлера 1590 г.

Современная карта Ирана и карта 19 века Персия.

Первая- Казум.

Определить самую первую область Персии можно только приблизительно, так как такого названия Казум на старинной карте Келлера нет. Может оно есть на современной карте. В «тегеранской» области находится город Казвин и остан Казвин и протекает река Кызыл. «Город на севере Ирана, административный центр и крупнейший город остана Казвин. Население - 331 тыс. человек. Важный центр текстильной промышленности - производство хлопка, шёлка, кожи. В пригородах Казвина расположена крупнейшая в Иране электростанция. Железнодорожная станция на ветке Тегеран – Тебриз» (Википедия).

ИТАК. На современной карте древний «Казум» это области Казвин, Зенджан, Гилан, Ардабил и Восточный Азербайджан, Западный иранский Азербайджан. Они находятся на восточном берегу озера Урмия и в самом начале Персии, как и говорит Марко. Все они должны входить в древнюю область Казум.

На старинной карте Келлера эта область «Казум» не имеет такого названия и территория вышеперечисленных современных областей называется Калдаран (Восточный иранский Азербайджан) и Бингуил (современные Зенджан и Западный иранский Азербайджан) южнее у озера Урмия. Само побережье Каспия (Гиллан, Ардабил) непонятно кому принадлежит, может Тегерану или всё-таки Казвину (Казум). Столицей его должен быть Тебриз или Казвин.

Севернее их чётко обрисовывается современный Азербайджан («Strama») с городом Баку ( Bachi-Бахус греч.,автор) на Каспийском море.

В остане Зенджан находилась ставка Сольтание пришедших сюда в 13 веке «тартар». Это было во время правления хана Кублая, описанный у Марко, как Великий Хан Кублай (Хулагу), которому он служил 17 лет. «Сольтание стал летней столицей Хулагуидов вместо Тебриза, зимней по-прежнему оставался Багдад. Султания впоследствии разросся до крупного города и соперничал в величии с Багдадом и Каиром».

Город Солеймани в Иране

Вторая- Кардистан

Идём, как Марко Поло, на юг из Казума. Там должен быть Кардистан. Опять-таки на старинной карте Келлера нет Кардистана. Зато на современной карте 19 века есть область Иранский Курдистан. Тогда Кардистан это и есть современный Курдистан.

Смотрим на старинную карту Келлера. Там на этом месте у озера Урмия расположен Архерум (считается Армения у Марко Поло), область Алдебегиан и Сарх (Sarch) западнее озера Урмия.

Конкретная область с названием Курди (Curdi) есть на карте в Великой Армении (Туркомани), но она очень далеко от Ирака и не может быть Кардистаном.

ИТАК. Древний Кардистан это современная область Иранский Курдистан. Он западнее Казума и южнее оз. Урмия. Между Восточным Азербайджаном и Луристаном.

На старинной карте Келлера 1590 г. это греческие области Архерум, Аделбегиан и Сарх и там живут какие-то карды и там нет курдов. На момент 1590 г. «Курди» только небольшая область у Армении. А потом вероятно курды пришли в эти вышеназванные почему-то опустевшие 3 области и Кардистан стал современным Курдистаном.

«Карда» в словаре связана с пастухами овец, изгородью для загона скота, граничной областью.

Третья- Лор

Продолжаем идти на юг. Тут должен появиться Лор. Действительно, там появляется Лор.

На старой карте Келлера это Лурестан.

На современной карте это область Лурестан. В него входит Илам- древнейшая область «Элам».

«Прославили Лурестан и знаменитые «луристанские бронзы». Так в археологии принято называть бронзовые изделия (кинжалы, топоры, булавки, украшения для одежды, конской сбруи), выполненные в ирано-кавказском зверином стиле. Их находили во время раскопок в Лурестане. Часть учёных относит их ко 2-й половине II тысячелетия до н. э. и связывает с касситами».

Главный город – Хорремабад, полностью разрушенный в 14 в. Хорем значит «весёлая». Название Лурестан связано с каким-то женским именем-может Лаура (общительная, торжество, триумф, победительница). Может она жена Каспара и мать мальчика Дария.

Четвёртая-Сиельтан

Продолжаем идти на юг. Такого названия Сиельтан не обнаруживается. На пути лежат следующие области-Хузистан и Арабистан. «Хузеста́н— остан на юго-западе Ирана. Граничит с останами Илам на северо-западе, Лурестан — на севере, Исфахан — на северо-востоке»,

На старинной карте Келлера там область Кусистан и область Рабия совершенно не совпадающая названием с Сиельтан. На карте Келлера там города Гуисар (почти что «гусь»), Косаран, Соран. Почему она названа у Марко Сиельтан? Рядом севернее в Лурестане находился Элам. Может древнейший Элам включал в себя Хузестан и Арабистан и поэтому от него область называлась СиЭЛЬтам.

ИТАК. Древний Сиельтан у Марко Поло совпадает с территорией древних Кусистана и Рабии на карте Келлера. Может древнейший Элам включал в себя эти области и поэтому от него область называлась СиЭЛЬтам при греках. «Ели»-«Элли»-эллины тогда там жили. Эти области на границе с Ираком.

На современной карте эти древние области Кусистана и Рабии так и называются до сих пор Хузистан и Арабистан.

Пятая-Истанит

Продолжаем двигаться на юг. На пути лежит Исфаган. Истанит- это должна быть область Исфаган. Названия Истанит и Исфаган частично совпали. Это ставка Белтазара или Каспара.

ИТАК. На старой карте Келлера Древний «Истанит» называется Исфаган.

На современной карте это древняя область Истанит тоже называется Исфаган. Столица Исфахан.

«Древний Исфахан был частью Эламской империи. Под названием Аспандана он стал одним из главных городов Мидии, когда там поселились иранские мидийцы. Как только Кир Великий (прав. 559—529 гг. до н. э.) объединил персидские и срединные земли в империю Ахеменидов (648—330 гг. до н. э.), религиозно и этнически разнообразный город Исфахан стал примером легендарной религиозной терпимости царя».

«Слова «Аспадана», «Испадана», «Спахан» и «Сепахан», все из которых происходит слово Исфахан, относились к области, в которой был расположен город». Объяснить название Исфагана иранцы не могут, но само имя Испадан говорит о военном лагере Каспара (его имя Гистаспа, Истаснео греч.). «Фаган» или «таган» означает подставку для походного котла.

Исфаган- военная ставка Каспара.

Шестая-Сераци

Идём на юг. На пути лежит Фарси. «Сераци» тогда должна быть областью Фарси. На старой карте Келлера область «Фарсис» лежит между реками Язди и рекой с названием Динди… Там города Серустаит, Касеран. И лежит эта область на южной стороне торгового пути (через Тегеран) западнее области Язди. Следующие за ней это области Язди и Крерман. Марко их описал отдельно ниже. Столица Фарси Шираз. Там была ставка женщины Серуан-Мельхиор и Шираз назван явно от её имени Серуан, как и древнее название Сераци. Её происхождение от словено-русов и поэтому область названа Персией. Она говорила на греческом языке. Вот почему Персия женского рода -в честь жрицы Мельхиор. Стоит присмотреться к области Фарси попристальнее.

Фарси это новое название, как следует из таблицы на карте Келлера, была Персия (греч.), а стала искажённое Фарси. Её столица Шираз.

«Шираз известен как город поэтов, цветов и вина. Это родина плеяды выдающихся деятелей культуры средневекового Ирана: Хафиза, Саади и других. До Революции 1979 года — крупнейший центр виноделия. В настоящее время — центр нефтяной и электронной промышленности, а также туризма. Шираз славится своим относительно мягким климатом и обилием зелени на улицах. Также город знаменит своими оазисами, устроенными в соответствии с приведёнными в Коране описаниями загробных садов блаженств .

Шираз упоминается под названием Тиразис . С течением времени эламский «Тиразис » превратился в древнеперсидский «Шираджиш», а затем в современный Шираз. Интересно, что слово «Шираз» было также обнаружено в табличках, относящихся ко второму веку н. э. и обнаруженных в руинах сасанидских построек восточнее города. По утверждению некоторых местных исследователей, слово «Шираз» происходит от имени Тахмураса, известного по эпосу Фирдоуси «Шахнаме» как 3 царь Земли ».

Шираз лежит в зелёной долине.

«Как бы не был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий» (Есенин).

ИТАК. Древнее Сераци это современная Фарси.

Столица Шираз. Оказалось, название Шираз может быть от жрицы Мельхиор-Серуан-Шираз. Город Шираз назывался раньше также Тиразис-до прихода Волхвов, при греках.

Седьмая Сукара

Продолжаем движение на юг. Сукара, почти что Сахара-это явно сухая (отсюда, наверное, цукор-сахар) область. Может в неё входила пустыня Лутъ и горная область.

На карте Келлера 1590 г. видна полоса пустынь Бибанет десертум, затем пустыня Мингиу (совр. Кевир), потом пустыня Лют (у г. Крермана). От пустыни Лут южнее видно название Ерак ха иан до Персидского залива. Эта земля Еракхаиан до реки Гельминт должна быть областью Сукара.

Пустыни Кевир и Лут в Иране. Горы.

На современной карте 19 в. в этой области мы видим Кухестан и горы Кухбананъ. Вероятно Сукара и есть Кухестан.

«Кухистан или Кохистан (کهستان, "горная страна") был регионом средневековой Персии, в основном южной частью Хорасана. Его границы, по-видимому, проходили к югу от Хорасана на севере, Йезда на западе, Систана на юге, Афганистана на востоке. В древние времена Кухистан был провинцией с богатой историей персидской литературы, искусства и науки. Известные исторические города включают Тун (современный Фердоус), Каин, Гунабад, Табас, Бирджанд, Туршез (современный Кашмар), Хваф, Тайбад и Завах (современный Торбат-и-Гейдарие). Он является домом для знаменитых замков. Сафрон, бербери (Зерешк) и мармелад (Аннаб) являются одними из известных сельскохозяйственных продуктов, которые производятся исключительно в Хохестане».

Она была дарована Сиявушу (интернет).

Кох-значит гора, вершина, как острие алмаза Кохинор. Это действительно горная страна, переходящая в пустыню Лут на севере. На юге она доходит до Персидского залива.

В городе Кашмаре был посажен большой кипарис самим Зорастром, он привёз его из Парадиза (Рая).

Пустыня, через которую Марко идёт из Крермана 7 дней, названа на карте «Lut desertum» (очень «лютая»). И заканчивается пустыня городом «Cobinan» (Кобинан).

На современной карте древний город «Кобинан» (Кабана) с большой долей вероятности совпадает современным городом Захедан в Иране прямо на границе с Афганистаном. Это крупный город, лежащий на дороге в Пакистан. Он находится на перепутье древних дорог.

Оказывается, тут изготовляли хорошие металлические зеркала во времена Марко Поло.

ИТАК. Древняя область «Сукара», описанная у Марко Поло, означает «сухая» пустыня Лют и область «Ерак ха иан» на старой карте Келлера. Заканчиваются пустыня городом Кобинан (современный Захедан). Кстати у Волхва было имя «Лют Зверь Коркодил». Пустыня «Лутъ» (лютая) у города Крермана носит его имя?

На современной карте 19 века это область Кухестан в Иране. Что значит «горная страна».

Восьмая -Тунакан

Тунакан названа Марко Поло, как самая крайняя восточная область Персии. Смотрим на карту Келлера 1590 г. Там на древней торговой дороге лежит город Тонокаин (греч. название, карта Келлера). Отсюда от греческого названия Тонокан и названа Марко Поло эта область Тунакан (версия автора).

Сейчас на современной карте этот город называется Кандагар и он в Афганистане. Город Тонокаин подробно описан у Марко Поло

Эта восьмая область сейчас принадлежит современному Пакистану. Это его области Белуджистан и Систан до реки Инд.

В википедии название Кандагар связывают с Волхвом Каспаром (Вечерняя Звезда Венериан).

Эта область действительно на самом востоке, как и описано у Марко, но принадлежит сейчас уже Пакистану, а не Ирану. «Тунакан, что подле Древа Сухого-на востоке».

Её первый главный признак-она лежит возле знаменитого «Сухого Дерева Сол» (стр. 249, 261). И это невысохшее дерево, так оно у Марко описано живым, а не сухим, оно с листьями.

Второй ориентир топоним Сол. В этом месте как раз и протекает большая река Сол (на карте Келлера). Здесь когда-то стояло древнее гигантское дерево, поражавшее воображение, поэтому название дерева «Сухое Дерево Сол». Может это секвойя ( се хвойя). Это дерево у Марко похоже на секвойю-хвойное находится на пути в Кандагар. Вероятнее всего, оно находилось между областью Сукара и рекой Сол, поэтому следует подразумевать «Дерево области Сукара (пустыни)», а не сухое дерево в прямом смысле этого слова. Оно, вероятно, росло в развилке рек Илмент и Сол, там показан город Серенг.

Река Sol (Сол) (голубая кривая) сейчас высохла. Остался только левый –западный приток- река Гельминд (древний приток «Илминт» реки Сол на карте Келлера). Как оказалось, эта река «солёная», там растворены минеральные соли, но в междуречье сейчас вода пригодна для полива. Вот в чём секрет её названия Сол- в солёности воды.

ИТАК. Древняя восьмая область Тунакан это современная область Систан и Белуджистан в Пакистане, а также южная часть Афганистана с городом Кандагар (древний Тонокан). Приют Зороастрийцев. Наверное царство Волхва БелтаЗара.

На старой карте 1590 г. (это момент 1298 г.) в этой области Тунакан имеется город «Tonochan» (Тонокан) (надпись плохо читается-разорвана по длине), поэтому так названа область Тунакан. Это современный город Кандагар в Афганистане. Сама область на карте Келлера называется « Circan » (Киркан), а не Тунакан и там находится пустыня Регистан (п. 98).

Язди. Гл. XXXIV Стр. 33

Здесь Марко прямо указывает, что следующий город Язди тоже принадлежит Персии.

«Язди в самой Персии , это большой город, торговый. Много шёлковых тканей тут выделывается, называют из «язди». Народ молится Мухаммеду. Когда отсюда едешь вперёд, то 7 дней дорога по равнине и только в 3-х местах посёлки. Лесов хороших тут много и и дорога по ним хорошая, охоты там много на куропаток и фазанов. Здесь очень красивые дикие ослы.. Через 7 дней –царство Крерман.

Названа в честь некого вождя Язди, которого убили во сне (интернет). Это должна быть значительная историческая личность, так как в честь него названа река Язди. Но официально считается, что это слово «Святой».

ИТАК. На карте Келлера 1590 г. эта область «Iexdi» (Иексди, похожее на греческое Аякс).

На современной карте этот город в Иране так до сих пор и называется Йезд- Язди. Этот город Марко выделяет отдельно.

Напомню, что Марко «воспевает»-прославляет «тартар» Великого Хана Кублая (до 1298 г.), которому он служил 17 лет, поэтому этот герой Язди принадлежал какому-то выдающемуся соратнику или Волхвов или Кублая, которого звали Йезд. Наверное, он был из «иезахадаров»-самых древних «тартар» (не монголо-татар). Почему это не могут быть монголо-татары, объясняет сам Марко и Келлер. Напомню, Келлер на карте пишет, что все древние тартары были бородачами от природы, причём светловолосыми на иллюстрациях к книге Марко Поло, поэтому этнические монголы исключаются автоматически -у них отсутствует борода от природы. По версии автора «иезахадары» были из древнего племени северных охотников-егерей (медвежатники).

Язди. «Здесь же зародилась, и до сей поры живет древнейшая религия — зороастризм. И до сих пор многие аборигены считают, что огонь обладает магической силой, и верят в его мистическую сущность, поэтому часто проводят загадочные ритуалы. А на окраине Язда возвышаются Башни молчания, куда зороастрийцы бросали своих мертвецов на корм стервятникам…».

Храм Зорастра в области Язди 19 в.

Там огромное число мечетей и они в отличном состоянии. Около 1470 и 1474 годов город посетил Афанасий Никитин, упомянувший его в своих путевых записках «Хожение за три моря». Здесь уникальные здания- «ловцы ветров» и купольные глиняные холодильники, разрушенные башни огнепоклонников.

Анбар=холодильник и башня огнепоклонников

«Тысячи лет назад на месте этого города было поселение Исатис (или Кат), входящее в состав региона Мидеса, в нем всегда было мирно, тихо и спокойно».

Как круто здесь всё изменилось-были хорошие леса, а теперь пустыня.

Крерман Гл. XXXV Стр. 35

«Только через город Крерман можно попасть в те страны (реки Аму-Дарья, Сыр-Дарья, Таджикистан, Памир, Монголия, река Амур, Охотское море-«Катай», Чукотка, автор), о которых хочу вам рассказать».

Крерман это древнее царство в Персии (Иран), им владели цари по наследству, пока не пришли «тартары» (п.88). Они посадили своих царей . Тут добывают бирюзу, «жилы стали» и онданик. Тут изготовляют узды, сёдла, шпоры, мечи, луки, колчаны. «Замужние женщины славно вышивают зверей и птиц». «В горах лучшие соколы». О их вере Марко не сообщает.

Из города Крермана первые 7 дней едешь всё крепостцами, городами, посёлками. Хорошо и весело тут ехать, дичи много. Как проедешь 7 дней по равнине, тут гора большая и спуск. Под гору едешь 2 дня всяких плодов тут много, в старину были там посёлки, а теперь их нет. И народ, что живёт там, скот пасёт. Между Крерманом и этим спуском зимой такой холод, еле спасёшься под одеялами и шубой.

На старинной карте 1590 г. Крерман называется «Chirma» с птичкой над буквой «а»(«птичка» значит «н») и находится в большой области с названием «Chirman». Южнее он граничит с областью «Ормуз» в Персидском заливе.

На современной карте он совпадает с современным и одноимённым городом Керман в Иране. Ещё в 933 г. н. э. Керман был практический независимым государством зороастрийских белуджей. В 1794 г. здесь Шахом Каджаром свергается династия Зендов, население обращается в ислам. «20 тыс. мужчин было ослеплено, а из 600 голов была сложена пирамида».

ИТАК. «Крерман» это современный город Керман в Иране. Там зороастрийцы проживали. Там древняя дорога разветвляется на все четыре стороны. «Весело там ехать».

Запомните этого шаха. Он положил начало Ирану. Роберт Хамбли пишет о Каджаре: «Его личность была широко известна и её боялись. Алчность и мстительность были двумя его главными страстями, хотя он был способен подчинять обе первостепенной жажде власти. За годы невзгод он проявил себя мастером притворства и проницательным, безжалостным государственным деятелем. Его таланты полководца были очень значительны и заслуженно почитались».

У него странная неиранская внешность, он безбородый и без усов хрупкой комплекции.

«Он был выдающимся лидером и последним из великих завоевателей из Средней Азии, базировавшим свою мощь на людских ресурсах племен по лекалам Чингизхана, Тимура и Надир шаха. Во многих отношениях он является первоначальным архитектором того Ирана, который мы знаем сегодня». Каджар уничтожает зорастрийцев-Зендов физически, как зверей.

Камади-Каманди. Гл. XXXVI Стр. 35 (обл. Реобарл)

Сейчас отклонимся от Крермана и пойдём на юг к Ормузскому проливу. «После 2-х дневного спуска (от Крермана)-опять большая равнина, а в начале город Каманди, в старину он был большой и славный, а ныне невелик и некрасив. Разоряли его тартары несколько раз. В равнине той, очень жарко.. Область что тут начинается зовётся Реобарл . Есть там райские яблоки, фисташки и другие плоды в наших холодных местах таких нет.

Быки очень велики и как снег белы, рога небольшие неострые, между лопаток горб в две ладони. С виду они самые красивые в свете.. Их навьючивают, они очень сильны.. Овцы с осла.

Городов крепостей тут много. Города обнесены земляными валами в защиту от каранов, матери их индианки, отцы тартары . Полонив народ, стариков убивают, молодых продают в рабство. Они обладают даром-напускать тьму.

Сам Марко был полонён ими да бежал в крепость Каносальми, немало товарищей было забрано, иных продали в рабство, а других побили.

Царь их называется Ногодар.

Этот Ногодар, отправился со своей 10 тыс ратью ко двору Жагатая родного брата великого хана и жил у него. Жагатай приходился ему дядей и был сильным царём. Живя у дяди , Ногодар замыслил измену и предал его.

Вот так это было. Жагатай был в Великой Армении. Ногодар бросил дядю и бежал с 10 тыс своих лютых злодеев, прошёл через Бадасиан, область Пашиай, Шессиемюр, погибло у него много людей и скота. Дороги там по теснинам, дурные. Забрал он те земли и перешёл в Индию, на границу страны Деливар. Завладел он там Деливар городом и царя славного и богатого султана Асидиу сместил. Со всеми другими тартарами вокруг своего царства он воевал».

ИТАК. Тут наблюдается передел власти Ногодаром «со своими лютыми злодеями» с дядей Жагатаем. Он ушёл в Индию.

Там в низине Каманди есть народ Караны-смешанный народ от индианок и тартар. Власть Волхвов и Зорастра тут закончилась.

После 2 дневного спуска с гор появляется обл. Реобарл в низине. Возможно, это современная обл. Ларистан на карте 19 века.

На карте Келлера нет никакой обл. Каманди и крепости Каносальми, где Марко укрылся от разбойников. Но на современной карте есть река Манди или Мунди. Может это долина реки и есть Каманди.

«Манд (Руде-Манд, Мунд, перс. رود مند‎), в верхнем течении Караага́дж[6] (Рудханейе-Караагадж, Рудханейе-Карагадж, перс. قره‌آغاج‎) — река в Иране. Берёт исток в горах Загрос, к северо-востоку от Казеруна, к северо-западу от Шираза, в остане (провинции) Фарс».

На карте Персии 19 века «Каманди» это огромная область Ларистан с г. Лар (сейчас горный городок Лар) (обл. «Реобарл» у Марко Поло).

На карте Келлера 1590 г. этот современный город Лар у Ормузского пролива назван Ларон. Лариса с греческого переводится как «Чайка».

Великий Спуск в Ормуз. Гл. XXXVII Стр. 37

«Равнина, что к югу тянется, она на 5 дней пути, а потом начинается другой спуск по дурной дороге 20 миль, бродят тут злые разбойники, и дорога тут опасная. За этим спуском начинается новая равнина, прекрасная и назвывается она Формоз. В длину она 2 дня пути, славные тут реки., есть финиковые деревья и много птиц, франколины, попугаи, на наших непохожие птицы.

А через 2 дня езды- море-океан , на берегу город Курмоз, тут пристань. Сюда приходят на судах купцы из Индии. Привозят пряности, драгоценные камни, жемчуг, ткани, шёлковые золотые ткани, слоновые зубы Ему подчинены другие города и замки, а он-главный в царстве. Царь зовётся Руемедан –АКОМАТ (Моимоди).

Превеликая тут жара. Гонят тут хорошее вино. Нашей пищи тут не едят, народ тут от пшеничного хлеба и мяса хворает. Едят финики, солёного тунца, лук.

Суда у них плохие, сколочены не железными гвоздями , а сшиты верёвками из коры индийских орехов.

Народ здесь чёрный, молится Мухаммеду. Жёны плачут по мужьям 4 года».

ИТАК. На старой карте Келлера мы видим большую область Ормуз на берегу Ормузского пролива. Город Ормуз на острове. Царь зовётся Руемедан –АКОМАТ (Моимоди).

На современной карте древняя область Ормуз называется Хормозган. Древний город Ормуз, что был на острове, утонул, от него остался небольшой остров Кешм. Город «Курмоз» на берегу пролива совпадает с современным городом Бендер Аббас, только пролив сохранил прежнее название Ормузский пролив.

У зороастрийцев «Ормузд, великий царь, обитающий на свете, всесовершеннейший, чистейший, премудрый, тело всех тел, источник всех радостей, всепитающий, неизреченный, царь царей, небесный из всех небесных, основание и центр всех существ, первое зерно, высочайший ум, всеведующий, раздаватель всякого знания, полнота блаженства, первоначальный огонь. Приписывая Ормузду столь высокие имена, персы, однако, ставят его в подчинение Церуане-Акерене, и противопоставляют ему другое, враждебное существо, Аримана». «Зороастр избавил людей от владычества Аримана».

«Ариману покорны все даевы (дэвы), то есть духи зла, он властелин смерти и мрака и представляется, таким образом, противовесом и вечным врагом Ормузда и его блаженного царства света». «Ахриман создаёт змей, драконов и прочую нечисть; Ахура-Мазда (Ормузд) ниспосылает своего пророка Заратуштру, Ахриман пытается искусить или убить его, но безуспешно». На фото в заставке статьи интересное изображение Ахримана в виде вепря с одним рогом на голове и лапами дракона.

Заключение. Тайна Персии

В истории Ирана скрыта тайна, куда могла уйти элита асов-русов после поражения от Магов (см. «Восстание Магов») и там временно «перекантоваться». Часть их, вероятно, ушла в Иран, а конкретно в Тегеран (древний ТауРус на карте Келлера), частично в Египет на Ниле и Север на берег Ледовитого океана.

Если не восстановим древнюю русскую историю, то скоро русов попросят выйти за дверь соседи, которые уже настрочили тома своих великих древних историй, в которых они были хозяевами придуманных империй и они правили миром, а не русы и волхвы. В их историях русы произошли от людоедов (Украина), а в другой народной мифологии они сидели на деревьях, когда у грузин уже была письменность и вообще они «неместные», хотя все они сами были скитальцами в недавнем прошлом, поэтому они даже не могут объяснить свои топонимы, как оказалось, оставшиеся от греков и русов. Их «дутым» историям Русия противопоставляет конкретные документы исторические и мифологические. Руссам придумывать ничего не надо-у них своих хроник предостаточно и очень богатая мифологическая древняя история, связанная также и с историей Ирана. Древним пребыванием руссов (волхвов) в Персии можно объяснить войны Российской Империи с Персией. Оказалось, русы-словены (волхвы) правили миром, от которого осталась Российская империя.

Русы конкретно показаны на карте Келлера 1590 г. (там отражён момент 1298 г. время службы Марко Поло). Там крупно прописана буквами «Руссия», в которую входит «Европейская Сарматия Московита» и «Асиатская Сарматия». Что касается, восточной Тихоокеанской Асии, то именно этих Македонский назвал «знатнейшим русским коленом словенов» (п. 101), а западные историки назвали их «монголо-татарами». Напомню, что монголо-татары принципиально не могли быть участниками мировой истории по очень простой причине-они безбородые от природы, а Марко Поло и Келлер говорят, что древние «тартары» были бородатыми от природы. Марко Поло служил у них лично (Кублаю) 17 лет и лучше наших современников знал, кто они такие.

Если эту мифологию воспроизвести в логическом порядке, то рухнут многие западные истории. Выяснится, что они проиграли древнюю войну русам, поэтому им только и остаётся -на бумаге всё переиначивать. Как показывают сегодняшние военные события (в Донецке), верить никаким западным историческим источникам полностью нельзя. Ложь историков о руссах сейчас заставила воевать их друг с другом.

Судя по истории Персии у Марко и карте Келлера, история её должна выглядеть так. Сначала там царствуют греки, как и на всей Евразии, там везде греческие названия (Лар, Шираз, Персия). Это Исполины, современного человечества ещё нет. Потом эта загадочная цивилизация, как по приказу исчезает, так исчезли исполины. Власть на земле передаётся новой цивилизации- малорослому человечеству нескольких рас под кураторством оставшейся группы исполинов-греков (Волхвов). Эта группа учит жизни Человечество. Оставшиеся Исполины (Волхвы) выполнив эту миссию обучения тоже исчезают, но остаются в греческих мифах, остаются их символические гробницы. Сейчас их мощи хранятся в Восточной Германии (Пруссии) в Кёльне. Причём подробно освещены те фигуры греков-исполинов, которые непосредственно воспитывали и выпустили в жизнь новую цивилизацию (Архангелы, Троица). На фресках они высокого роста в том числе и на Бехистунской стене, как Дарий с соратниками. В это время на Русской равнине в «Руссии» тоже правят Волхвы (Волки на словенском, автор). Они также царствуют на юге Евразии (Иран).

На Дальнем Востоке (Асии) параллельно появляется «Пресвитер Иоанн» (Унекан Гог) и его огромная держава на побережье Ледовитого океана и Тихого океана, союзниками которого становятся Золотой Царь (Ор) и царь Манги (Мани) на Амуре.

Затем после убийства Ивана братом Монгулом (Месяцем, автор) Темуром-Демиургом-Железным Дубом-Чингисханом (братом Ивана его называет Меркатор), власть над «Ивановской» державой переходит к Темурджину (Месяцу). Она более демократическая. Прежняя элита Ивана- Гога уходит и укрывается в Руссии и Западе, часть присягает новой власти и продолжает служить новому императору.

Так как Монгул Темурджин быстро умирает-через 6 лет (так пишет Марко Поло), власть опять переходит к потомкам смешанного рода Ивана и Монгула-Асам Дальневосточным «знатнейшему русскому колену словенов». Власть у Дальневосточного Аса. Но Аса убивает в результате заговора его жена во время Восстания магов. Начинается война старшего (мятежника) и младшего сыновей Аса.

В услужение младшему сыну Аса (до войны с магами) отправляют мальчика сына Каспара-Дария. Тот переживёт своего господина, который покончит жизнь самоубийством, и уйдёт за кордон от мятежников, и станет потом Великим Воином - победителем магов.

Это время и описывает Геродот. Такова должна быть ориентировочно логическая цепочка событий по версии автора. Это «мифологическая История России».

Персия и русы

Оказалось, история Персии-Ирана прямым образом касается России.

Во-первых слово Волхв-славянское и именно волхвы владеют Персией. Из России (Руссия-Сарматия на карте Келлера) через Кавказ до Персидского залива (залив Синиса Персиуса) ими был проложен великий торговый путь (п. 101) и, если вы посмотрите на современную карту, то этот торговый путь весь полностью сейчас находится на территории Ирана и является западной границей с Ираком. Второй великий торговый путь из Константинополя через Тегеран на Дальний Восток (Охотское море) тоже наследие руссов. Курировали эти пути Волхвы: Гаспар-Вечерняя Звезда Венериан, Белтазар и Мельхиор. Крупной базой руссов и волхвов на территории Ирана был город Таурус, там сейчас находится Тегеран. Рядом города Рус, Раст, Серган, Серуан (на карте Келлера).

А рядом в Саве (София на старой карте) стояли кубические гробницы трёх Волхвов, по версии автора, черного, красного и белого гранита. Красного-Мельхиор, белого-Белтазар, чёрного-Гаспар.

Мельхиор была главным организатором человеческой цивилизации по решению Богов. Но историками-материалистами считается, что человечество произошло от обезьян. А библия считает-от богов и греческие мифы говорят об этом. Так давайте поверим этим древним документам.

Поэтому (если от богов), история древнего «человечества» на самом деле короткая по времени-всего 5 веков, как утверждают греки. Последний 5 век –ЖЕЛЕЗНЫЙ династии «Железного Дуба», который будет «срублен под корень» (в библии).

Источник. *«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрики «Свобода слова» и «История».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41. Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42. Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. От 26. 01. 2020.

58. Российские города на древней Мадабской карте. Царство Крёза «Лидия» в Пермском крае. Тор, Тюр и Туркестан. От 02. 04. 2020. (О хронологии)

59. Рязанский Армагеддон. Древнее царство Рязанское. Версия. От 23. 04. 2020. (Продолжение «Руины Рязани…» п. 49).

60. Мервино и Мурмино в Рязанской области. От 09. 05. 2020.

61. Архангел Иеремиил и город Вятка. От 17. 05. 2020.

62. «Библейские» земли Нагорная, Низовская, Полуденная на карте Московии 1706 г. От 19. 05. 2020.

63. Архангел Уриил и город Архангельск. От 04. 06. 2020.

64. Странности древней истории Грузии. Древние названия России. (Грузия) ( Этруски) От 15. 07. 2020.

65. Странности древней истории Грузии. Часть 2. Армази. Русские надписи на артефактах в Армази. От 1. 08. 2020 г.

66. Архангел Михаил. «И пасть, опалённый звездой по имени Солнце». От 02. 09. 2020 г.

67. Геракл и Русское отечество. Петербург и библейский город Нево. От 29. 10. 2020 г.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

69. Химера, Геката и Афина Паллада. Воинственный клич Афины Паллады. От 10. 02. 2021 г.

70. Библейскую «Долину Сеннаарскую» и Ноев Ковчег ищите в России. От 22. 02. 2021 г.

71. Фракийский царь Рес, «Ресеи» и Русы. Город Рязань От 18. 03. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г.

73. «Назарет» библейский на карте Московии 1706 г. «Невезучая» птица Гамаюн и алмаз Кохинор. Сыктывкар и Ужга. От 17. 04. 2021 г.

74. Русы и Зыряне в Пермском крае, Эрзя в Мордовии, Рязанцы в Рязанском крае. Что общего? От 27.04.2021г.

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

76. Троянская загадка. Созвездие Русов-Рысь. Город Ржев. От 13.05.2021г.

77. Александровская слобода и Сериф древнегреческий. Созвездие отца Персея Трета Треугольник. От 31.05.2021г.

78. Всадники Апокалипсиса находятся в Петербурге. От 11.06.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. Катастрофа на Чукотке. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

82. Древние города Охотского моря на реках Охота, Уда, Пенжина, Амур. Страна Лемурия и Ламское (Охотское) море. От 15.09.2021г.

83. Древние города реки Анадырь на Чукотке на карте Келлера 1590 г. Название Якутия. От 19.09.2021г.

84. Древние города реки Лена на карте Келлера 1590 г. Море Лаптевых и Новосибирские острова на месте утонувшего материка. От 29.09.2021г.

85. Древняя Пустыня Лоп на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. От 12.10.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

87. Древний город Оймякон в Якутии на старой карте и у Марко Поло. Древние города на реке Индигирка. Путь Марко Поло в Карокорум. От 25. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021. (Путь-1).

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

95. Китеж град и «Небесный город» Квинсай. Москва и столица Катая «Царьград». От 23. 02. 2022г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л.

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

100. Орки. Лиши народ памяти и бери его без боя. От 24.06.2022г .

101. Три Волхва и те- русы. Путь Волхвов на карте и их могила в книге Марко Поло. От 18.07.2022г.

102. Персия с русским уклоном у Марко Поло. Дарий сын Волхва Каспара. От 15.08.2022г . Автор Тонких Г.Л. («nekto» на Ящике Пандоры).

*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).