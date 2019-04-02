Г.Сидоров рассказ Волхва

4 - ЧЕТВЁРТЫЙ РАССКАЗ ВОЛХВА ЧЕРДЫНЦЕВА - 2 продолжение

ИСЛАНДСКИЙ ЭПОС О ВТОРОМ АСТЕРОИДЕ 13.000 лет назад

Второй астероид наши предки-ориане тоже перехватили. С ним шла тяжёлая борьба, он пролетел совсем рядом с Землёй. Сначала всё от него горело, а потом из космоса на поверхность планеты обрушился ужасный холод. О схватке со вторым астероидом рассказывает исландский эпос. Волк всегда являлся тотемом многих северных племён, в том числе и скандинавских русов.

Теперь ты понимаешь, откуда взялся «бешеный волк»?

– Фактически, по мифологии народов без труда можно отследить и понять картину произошедшего, – сказал я.

ВТОРОЙ АСТЕРОИД УНИЧТОЖИЛ АТЛАНТИДУ 13.000 лет назад

– Но куда потом делся второй болид?

– Он обрушился на Атлантиду, отрок. Вот почему она исчезла с лица земли за одну ночь. Нашим предкам удалось поменять его направление. Но на севере астероид натворил ужасное: его гравитационное поле, вступив во взаимодействие с земным, привело последнее к крайнему возмущению. По этой причине по всему северному континенту прокатилось страшной силы цунами. Цунами задело Север Америки, Аляску, Берингию и весь Север Сибири. Это оно смыло тысячи пасущихся по равнинам и низменностям севера представителей мамонтовой фауны; оно перемешало их с вырванным с корнем лесом, грязью и камнями, а потом после него на Землю обрушился космический холод, который мгновенно превратил в лёд всех погибших животных. По мнению многих исследователей, температура достигла -100 Со и даже ниже.

Только научные деятели никак не могут понять, откуда могла взяться такая температура на поверхности планеты?

То, что атмосфера Земли была разрушена движением гигантского небесного тела, никому и в голову не приходит. Фактически астероид снял над Орианой часть земной атмосферы.

Теперь ты понимаешь, откуда появилась вечная мерзлота на дне Северного Ледовитого океана?

Толщина этой мерзлоты достигает ни много ни мало – тридцати метров. Прежде чем Ориана ушла под воду, её сначала до основания проморозило.

– А как же люди? Как они-то смогли выжить?

– Надо у них спрашивать, – развёл руками хранитель. – В настоящее время города адитьев-ориан стоят под водой, их хорошо видно со спутников, просто нам об этом никто не докладывает. Для обычных людей написана специально выдуманная, программирующая сознание версия нашего прошлого. Она целиком и полностью базируется на эволюционной теории дедушки Дарвина, и никому в голову не приходит тот факт, что Дарвин не имел элементарного высшего образования. Зато он у нас считается величайшим учёным, но хватит об «очковтирательстве».

ШУМЕРСКИЙ «ЭПОС О ГЕЛЬГАМЕШЕ» О ВТОРОМ АСТЕРОИДЕ 13.000 лет назад

Давай рассмотрим дальнейшие события катастрофы. В шумерском мифе о Гильгамеше говорится, что с севера пришла туча, а за тучей нестерпимый жар, но ничего не сказано о падении астероида. Какой из вышеизложенного можно сделать вывод?

– Похоже, в древности предки шумеров жили далеко на севере, потому что их предание совпадает с тем, что рассказано в легендах североамериканских индейцев. Туча описана, высокая температура тоже, но удара о землю нет.

АВЕСТА О ПАДЕНИИ ВТОРОГО АСТЕРОИДА И ГИБЕЛИ АТЛАНТИДЫ 13.000 лет назад

– Всё так. Предки шумеров на самом деле жили в Заполярье, и говорили они на древнерусском, точнее на космическом языке белых богов. Но оставим шумеров, давай обратимся к иранцам. В Авесте говорится, что Ариман затоптал часть неба и прорвал оболочку Земли.

Где могло произойти подобное?

– Скорее всего, на земле дитьев, в Атлантиде.

– Совершенно верно, в Авесте подробно описана гибель Атлантиды, включая спасающихся от потопа гадов и даже скорпионов. Потому что Авеста – это не просто сборник мифов, Заратуштра написал её как научный трактат, попытался изложить в ней допотопную хронологию Земли.

ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ МИФЫ О ПАДЕНИИ АСТЕРОИДА НА МАТЕРИК МУ (ПАЦИФИДА) 13.000 лет назад

О падении астероида на один из континентов повествуют и полинезийские мифы. В преданиях маори и других племён Полинезии подробно описывается гибель огромного материка Му, о погружении его на дно океана говорится и в одном из кодексов майя.

Майяский текст называет даже цифру погибших жителей, их, если верить кодексу, шестьдесят миллионов. Легендарный Му, или Пацифида, уходил на дно океана медленно. О его трагедии рассказывают многие мифы. Последние участки суши материка опустились на дно Тихого океана около 1600 лет до н.э., в историческое время.

– Но если так, то часть жителей континента должна была выжить? – посмотрел я на рассказчика.

– Безусловно, так оно и было. Краснокожие предки индейцев, после того как произошла трагедия, стали целыми племенами перебираться на материки. Большая часть – на американский, меньшая – на территорию современного Китая. О переселении предков с гибнущего материка, который находился когда-то в центре Тихого океана, рассказывают предания почти всех индейских племён. Только легенды индейцев Аляски и Севера Канады утверждают, что их племена пришли на американский континент из Сибири, за эти предания и ухватились наши учёные. Им лишь бы от нас скрыть то, что на самом деле имело место. Везде политика, отрок, никуда от неё не деться. Великую войну империй заменили преданиями о Великом потопе, и никому в голову не приходит, что потоп является следствием той войны.

БОГИНЯ ДАНУ (ЦИВИЛИЗАЦИЯ САРАСВАТИ)

– Хорошо, но ты не рассказал мне о том, куда делись белые боги континента Му, дети легендарной богини Дану? – прервал я старика.

От моих слов хранитель заметно изменился в лице. Он поднял на меня тяжёлый взгляд и сказал:

– Потомки богини Дану в своём большинстве гибнущую родину не покинули. Правда, часть из них попыталась переселиться на Индостан. Когда-то в допотопное время, примерно пятнадцать тысяч лет назад, их предки построили там свою процветающую колонию. Она известна науке как цивилизация Сарасвати, но и эта цивилизация была разрушена великой войной. После взрывов нескольких термоядерных бомб перестала течь полноводная река Сарасвати, которая питала водой города колоний, теперь от неё осталось только сухое русло.

В свою бывшую колонию и устремилась часть населения Пацифиды. Это они, вместе с потомками лемурийцев, дравидами, заложили на Индостане Хараппскую цивилизацию. Но то, о чём я сейчас сказал, произошло около семь тысяч лет назад, тогда, когда стало ясно, что осколки континента Му неотвратимо уйдут под воду. Любопытно, что древние хараппские письмена очень похожи на знаменитые кохау ронго-ронго с острова Пасхи. Это доказывает, что перед нами одна цивилизация. Но после ухода на Индостан части населения терпевшего бедствия континента другая, большая его часть, никуда со своей умирающей прародины не поехала. Белые боги Тихого океана решили построить конфедерацию островных княжеств. Они заселили все пустынные острова, в том числе и японские.

На территории Новой Зеландии возник центр той цивилизации, который связал острова Юга и далёкого Севера, а также острова Запада и Востока. Но плохо было то, что в океане часто свирепствовали тайфуны, они мешали связям между островными княжествами. И тогда советом хранителей древнего знания было решено построить рядом с местом, где возникают центры тайфунов, такие устройства, которые бы разрушали ураганы и тайфуны в зародыше, то есть уничтожали их ядра.

В настоящее время наукой доказано, что ураганы и тайфуны имеют электромагнитное происхождение, древние об этом знали давно. И вот, на одном из островов Каролинского архипелага – Понпеи, согласно мифам Полинезии, некие вожди-близнецы, а может быть, учёные-архитекторы Олосипа и Олосопа заложили знаменитый Нан-Мадол – гигантское сооружение из двести пятьдесят миллионов тонн базальтовых блоков. В одно время с Нан-Мадолом в трёхстах километрах на восток, на острове Косраэ, начали подниматься стены другого подобного сооружения. Откуда строители взяли сотни миллионов тонн базальта, никто до сих пор не знает, скорее всего, со дна океана.

Но каким образом?

Легенда гласит, что базальтовые блоки на Нан-Мадол и на Косраэ доставлялись по воздуху.

Вопрос – кем и как?

На подобные вопросы современная наука пока ответить не может. Важно то, что оба комплекса были завершены и вступили в действие около 10 тысяч лет назад.

По предположению некоторых исследователей, каждый из комплексов имел свой заряд, который каким-то образом посылался в точку формирования тайфуна. В конечном счёте его электромагнитное ядро разрушалось, и вместо ураганного ветра шёл обычный ливень. Так конфедерация княжеств белой расы Тихого океана сумела решить вопрос защиты своих владений от слепой стихийной силы тайфунов. С одной стороны, всё было сделано, как надо, и островные княжества белой расы долгое время процветали. Но как раз этот фактор со временем и уничтожил потомков бывших союзников северных адитьев.

Слова хранителя заставили меня насторожиться.

– Что ты имеешь в виду? – спросил я его.

– Если океан перестал представлять собой грандиозную стихию, то на его просторы вышли те, для которых белые голубоглазые полубоги стали желанной добычей, прежде всего – их нежные и прекрасные женщины. Кроме того, до сих пор и в Африке, и в Новой Гвинее, и на островах Полинезии бытует мнение, что мясо белых людей отличается изысканным вкусом.

– Наверняка ты шутишь, неужели представители белой тихоокеанской расы были тупо съедены людоедами?

– Не так грубо, отрок, они были съедены уважаемыми полинезийцами, у которых вплоть до XX века бытовала племенная традиция поедания себе подобных.

УРУКЕХУ - ЛЮДИ БЕЛОЙ РАССЫ

Ты что, не уважаешь народные традиции?

– Как это происходило, можешь рассказать?

– Конечно. Предки полинезийцев двинулись на покорение просторов Тихого океана от Филиппин, где впервые столкнулись с «урукеху» – людьми белой расы. Последние на некоторых островах этого архипелага выращивали овощи и рис, которые потом вывозили на кораблях к себе на острова. У урукеху полинезийцы научились навигации и построению больших океанских катамаранов, а потом их боевые отряды двинулись вглубь Тихого океана. Потомки богини Дану, следуя древней традиции, умели контролировать прирост своего населения. Они отлично понимали, что маленькие острова большое количество людей не прокормят. Поэтому мужчин на многих атоллах и островах у урукеху было немного. Флоты полинезийцев, состоящие из каноэ и гружёных воинами катамаранов, окружали малонаселённые острова белых полубогов – и начиналось истребление населения. Мужчины урукеху, как правило, гибли в неравной борьбе с оружием в руках, а их женщины и дети доставались в качестве трофеев. Когда съедалась последняя женщина и ребёнок урукеху, хищники-полинезийцы садились на свои каноэ и катамараны и устремлялись к новому острову. Так, шаг за шагом, шло завоевание людоедами архипелагов. Оно длилось десятилетиями, даже столетиями. Остров Пасхи был захвачен полинезийцами одним из последних, где-то в конце XVI века. Сначала он был заповедным, пустынным, потом на него высадились люди белой расы во главе с неким Хото Матуа. Но вскоре пришли темнокожие и черноволосые полинезийцы. Первую войну с ними потомки белых богов выиграли, они проучили людоедов и заставили их трудиться на благо острова. Но позднее темноволосые «короткоухие» размножились и, набрав силу, подняли восстание. Так называемые «длинноухие», или люди белой расы, пытаясь спастись от гибели, вырыли вокруг полуострова, где они укрылись, глубокий ров и наполнили его сухим хворостом. В случае штурма они зажигали хворост. Но и это им не помогло. Полинезийцы проникли на полуостров с моря, и последние потомки белых поселенцев легендарной Пацифиды погибли в неравной схватке. Женщины же их предпочли броситься в горящий во рву костёр, чем попасть в руки «короткоухим».

– Об этой трагедии я читал у Тура Хейердала.

– Вот и хорошо. Как говорится, повторение – мать учения.

ОСТРОВ ЧИЧЕМ

Последних же урукеху маори съели в середине XIX века на острове Чичем, в пятидесяти милях от Новой Зеландии, – сказал, поднимаясь со своего места, хранитель. – Их было около шестисот человек. Как всегда, сначала были убиты мужчины, потом насилию подверглись женщины. После этого их забивали и планомерно съедали. Всё было выполнено в полинезийской традиции.

– А что делали в это время европейцы? – спросил я.

– Неужели нельзя было спасти этих несчастных?

Это же был XIX век!

– Ты что, считаешь англичан европейцами? Ведь это они открыли тот остров.

– У тебя на их счёт иные соображения? – удивился я.

ЗМЕЙ - ПЕРЕВОД СЛОВА ЛОРД - С ХАЛДЕЙСКОГО

– Британская элита целиком и полностью состоит из иллюминатов и масонов самого высокого посвящения.

Теперь подумай, кто они, все эти лорды?

Кстати, «лорд» – с халдейского означает «змей», так же как и «сэр». Так что британская элита давным-давно не только не европеоидная, но и не человеческая. Это с виду они люди, – сказал Чердынцев. – Всё, на сегодня хватит, отрок. Нас впереди ждёт треба, осталось совсем немного времени.

Г. Сидоров «Наследие белых богов» стр. 121 - 138

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