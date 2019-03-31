Георгий Сидоров о Ночи Сварога и битве светлых сил

ДВЕ ВЫСШИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СИЛЫ

ОРДЕН РАРОГА-ГОРА и ОРДЕН СЕТА-АМОНА

Думающий читатель имеет право нас спросить: «Неужели всё на Земле заканчивается противоборством 2-двух сверхтайных Орденов, скрытых даже от глаз политиков и спецслужб?»

Орден Сета-Амона и Орден Рарога-Гора.

Оба высших братства внимательно следят друг за другом и время от времени обмениваются ударами. Для людей, у которых инерция мышления блокирует осознание здравого смысла, так и будет. Но те, кто понимает, что в космической реальности нет границ, и наша Земля это, по сути, летящий в космосе космический корабль, скажут, что нет на нашей планете ничего мистического.

«Рарог-Гор» и «Сет-Амон» всего лишь названия 2-двух противоположных жреческих кланов, борющихся между собой. И только те, кто далёк от происходящего, осмысляют земную реальность через эти понятия.

Перед нами обычный эволюционный процесс. Если его рассматривать с космических позиций, то нет ни добра, ни зла. Просто за право обладать планетой Земля сражаются 2-две космические силы. Одна представлена расой белых людей, предки которых многие миллионы лет назад курировали Землю. Вторая раса, которую люди называют племенем драконов или нагов, вторглась на Землю позднее, около 2-двух миллионов лет назад.

В шумерском мифе об Атрахарсисе ящероголовых пришельцев называют аннунаками. Якобы они прилетели на нашу Землю с далёкой планеты Нибиру за золотом. Так это или нет, сказать однозначно нельзя. Миф об Атрахарсисе – поздний и не совсем отражает действительность. Но вернёмся к эволюционной борьбе 2-двух космических рас. Нас могут спросить: «Почему только двух? Нашей – белой расы, и визитёров?»

Дело в том, что предки большой жёлтой и большой чёрной рас в своё время ступили на путь деградации, что, естественно, отразилось на их генетике. Обе расы из некогда высокоорганизованных космических переселенцев стали превращаться в нечто, подобное обезьянам. Так в Европе и на Востоке появились плосколицые питекантропы, а в Африке и на юге Азии – чернокожие архантропы, похожие на ископаемых «денисовцев».

Только с добавлением генов белой расы около 100.000-ста тысяч лет назад деграданты снова превратились в вид Homo sapiens sapiens. Во всяком случае, так утверждает наша либерально-демократическая наука. На самом же деле, и жёлтым, и чёрным до полной трансформации ещё далеко. Понятно, что обе эти расы не в состоянии конкурировать с пришельцами за право обладать Землёй. С претендентами на планету может бороться на равных только белая раса. Да и то далеко не все её части.

Например, ветвь южная, или средиземноморская, эту способность потеряла в силу своего генетического смешения с азиатским и африканским гибридными народами. Гены искусственно созданных гибридных рас концентрируют сознание белого человека только на материальном. Духовные ценности автоматически отметаются. Понятно, что такая личность становится управляемой посредством вещей и денег. Она дегенеративна и для эволюционной борьбы с визитёрами непригодна. Она способна калечить себе подобных, но не может противостоять напору чужеродного разума.

А теперь вернёмся снова к тайному братству Рарога-Гора и братству Сета. Оба эти клана в течение многих тысяч лет ведут между собой что-то вроде шахматного марафона – «кто кого». Иногда побеждают визитёры, иногда – их противники.

В ночь Сварога, когда космические энергии позитива и созидания сошли на ноль, орденом Гора было проиграно несколько партий. Казалось, матч близится к концу, победа пришельцев над оппонентами не за горами, но орден Сета вдруг стал проигрывать. Проигрывать там, где поражения не должно быть. Что же произошло?

Оказывается, в игру вмешался человеческий фактор. В трудную минуту он решает задачи, которые, по логике ящероголовых, не имеют решения. Так произошло в середине IX века, когда по югу русского Ладожского каганата (Русский Ладожский каганат образовался в VIII веке после гибели каганата Тюркского.) прокатилась орда угров, подстрекаемая хазарами, а потом на опустошённые земли пришли ещё и печенеги. Удар был настолько силён, что южная лесостепная Русь прекратила своё существование.

В настоящее время никто из историков не знает, как назывались древнерусские города и крепости, которые когда-то украшали берега Дона, Днепра и Кубани. Все они были сметены двойной волной кочевников. Уцелела только Русь северная, но у неё не было сил оттеснить с берегов Русского моря завоевателей – угров и печенегов.

Печенеги хоть и считались близкими родственниками русов, но их родина была где-то далеко на востоке, и они имели свою собственную государственность. Понятно, что их князья не собирались подчиняться Гостомыслу Новгородскому и его воеводам.

Надо сказать, что война с уграми, печенегами, а также с финнами, отняла у старого Ладожского правителя всех четырёх его сыновей. Разорённый и обескровленный Ладожский каганат оказался без молодых, сильных наследников и полководцев. Но даже не это пугало старого Гостомысла. Больше всего он боялся захвата своих городов разбойничьими шайками датчан, принявших христианство.

В Дании в те времена шёл процесс принятия новой заморской веры, и вследствие этого началась война между датчанами и Балтийской Русью. В IX веке ободриты и лютичи христиан разбили. Но в Дании хорошо знали о том, что Ладожская Русь крайне ослабла, и её можно взять голыми руками. Кроме того, и в Новгороде, и в Пскове, и в Старой Ладоге развелось много христиан, которые организовались в прозападную пятую колонну предателей. Они требовали от Гостомысла союза с принявшими христианство саксами, датчанами и свеями.

Гостомысл понимал: если ничего не предпринять, христианская оппозиция совершит переворот, и Русь вынуждена будет отказаться от своего великого прошлого. По совету боярского собрания старый князь попросил свою дочь Умилу, которая была замужем за ободритским князем Годлавом, прислать ему на помощь своих сыновей.

В раннем Средневековье полабских славян принято называть варягами. Прозвище это родилось из их обычая вываривать из морской воды соль и ею торговать. Кроме того, варяги, живя на побережье Балтики, были отчаянными мореходами и воинами. В военном деле они превосходили и датчан, и шведов, и пиратов севера Европы – норвежцев.

Достаточно сказать, что Балтийская Русь в VIII и IX веках захватила некоторые территории Скандинавии и частично их колонизировала. Вот почему в «Повести временных лет» говорится о призвании на Русь не славян, а каких-то непонятных варягов. В IX веке слово «варяг» и «балтийский славянин» были синонимами. Но после гибели полабской Руси это слово приобрело иной смысл. Кто-то приписал его скандинавам.

Понятно, что сделано это было для того, чтобы исказить подлинную историю нашей Родины. С одной стороны, чтобы в Европе забыли о западных славянах, а с другой – чтобы создать очередную сказку, что, дескать, скандинавы-варяги организовали на «дикой русской земле» первое государственное образование. Другими словами, чтобы создать очередную антинаучную теорию, которая бы доказывала дикость и невежество прямых наследников и потомков великой древней Орианы.

Но вернёмся к событиям тех лет. Ободритский князь Годлав и его жена Умила, понимая, что Ладожская, или Новгородская Русь в опасности, послали туда трёх своих сыновей. Но послали не одних, а с хорошо оснащённым войском. Так оказались на берегах Волхва сыновья Годлава: Рюрик, Трувор и Синеус. В короткий срок они подавили прозападную оппозицию и взялись за восстановление разрушенного. Правда, возродить десятки крепостей на Дону им так и не удалось. Но Днепровскую Русь во главе с Киевом Рюрик всё же восстановил.

Благодаря сыновьям Годлава, Русь воскресла из руин и пепла. Вот он, человеческий фактор, о котором мы упомянули выше. Но возникает вопрос: что делать с норманнской теорией, надоевшей всем своей наглостью и тупостью? Казалось бы, её давным-давно надо забыть. Но тогда нужно официально признать русских нормальной европейской нацией, нисколько не хуже греков, римлян или тех же франков. А это уже непорядок. Для ведения с русскими информационной войны нужны сказки об их дикости и отсталости.

Великий Михайло Ломоносов, споря с немецкими академиками-масонами Миллером, Шлецером и Байером о том, что само название «Русь» не является скандинавским, а варяги никогда не были шведами, пытался обратиться к здравомыслию своих оппонентов. Он доказывал им, что Русь в IX веке теми же шведами называлась Страной Городов, а в Скандинавии стояли не города, а несколько больших деревень. Также он объяснял им, что деревенская цивилизация не могла что-то дать цивилизации, которая стояла на голову выше её. Но Ломоносова никто тогда не услышал. Дошло до того, что в порыве гнева на лживых и подлых немецких академиков русский гений ударом кулака чуть не убил Миллера. От казни Михайло Васильевича спасла Екатерина II.

А между тем, несмотря на тысячи лженаучных опусов, доказывающих норманнскую теорию, ей пришёл конец 120 лет назад – в 1890 году. Тогда французский исследователь Макленбургской летописи Мармиф опубликовал свою работу во Франции. Любознательному французу удалось найти письменные доказательства того, что ободритский князь Годлав послал трёх своих сыновей: Рюрика, Трувора и Синеуса на восток к родственникам, в Старую Ладогу и Новгород. Вот и всё. Как говорится, факты – упрямая вещь. Но не для дегенератов. На них они не действуют.

Масоны и их хозяева никогда правды не искали, она для них опасна. Дегенераты – дети лжи, и это пора нам понять. Чтобы убедиться в том, что никаких шведов и норвежцев на Русь никто не приглашал, достаточно прочесть книгу Сергея Лесного «История руссов в неизвращенном виде». Книга вышла в 1953 году за границей, и в ней приведены не только работы французского исследователя, но и других честных учёных.

Да простит нас читатель за столь долгое отступление. Просто захотелось ещё раз коснуться норманнской теории и показать, зачем с пеной у рта её отстаивают продажные историки и масоны. Хочется обратить внимание читателя на одну тонкую деталь. Давайте вспомним, какой герб был у Рюрика, наследника Гостомысла. Правильно – атакующий сокол! О чём это говорит? Да о том, что приход Рюрика на берега Ладоги и Волхова был далеко не случаен. Безусловно, его готовили к высшей власти, и работали с ним люди тайного ордена Гора-Рарога. Они и дали ему свой герб. Вот что является самым главным доказательством того, что Рюрик не мог быть чужеземцем. Его бы на Руси никто за своего не принял.

Вторым человеческим фактором, который привёл силы Гора к очередной победе над силой Сета, был внук Рюрика Светослав. Он, как и его дед, очистил свою родину от христианской скверны и уничтожил Хазарию, нависшую над Русью с востока. Тем самым русский император (мы не оговорились – Русь в X веке была уже империей) разрушил далеко идущие планы тёмных по уничтожению Руси в начале II тысячелетия.

Третьим человеческим фактором, склонившим чашу весов в нашу пользу, был, как ни странно, пришедший из Сибири со своим непобедимым войском, царь Бата, или Батый. В 1242 году в союзе с Русью его войска нанесли западной Европе такой удар, что европейские монархи и Ватикан содрогались от ужаса вплоть до XVII века.

Когда Московия оказалась практически под управлением Ватикана (мы имеем в виду великую смуту и приход поляков в нашу столицу), опять сработал человеческий фактор. Невзирая на ночь Сварога, на беду тёмному ордену в Нижнем Новгороде выискался Кузьма Минин, который сумел поднять против врагов Отечества весь народ и поставить во главе русского ополчения одного из потомков Рюрика – князя Пожарского. Эти двое и склонили чашу весов в пользу ордена Гора. И хотя ночь Сварога продолжалась, русский народ не только сохранил свои земли, но и присоединил к Московии свои бывшие территории на востоке. Мы имеем в виду Сибирь и просторы степей Средней Азии.

Новый удар орден Сета нанёс в 1812 году. На этот раз партия началась с явным его преимуществом. Время для тёмных не прошло даром, они осознали человеческий фактор и стали, как и люди из братства Гора, им пользоваться. Наполеон Бонапарт был не просто специально воспитан для своей миссии, но ещё и, как показали современные исследования, чипирован. Словом, подготовили его лучше некуда. Кроме того, вручили в его распоряжение экономику и войска почти всей Западной Европы. Фактически у России шансов никаких не было.

Но человеческий фактор опять сработал. Потенциальные предатели дворяне – вдруг превратились в пламенных патриотов. Гениальный Кутузов додумался заманить две трети армии Наполеона в Московскую ловушку. Что с ней там произошло, мы уже знаем вмешалась на стороне братства Гора ещё одна сила. Она на это имела право, потому что тёмные явно перегнули палку. В таких случаях вмешиваться не запрещается – таков высший космический закон.

Примерно то же самое произошло и в середине XX столетия. Если внимательно изучить события тех лет, можно заметить, что Л. Троцкий был специально подготовлен к своей миссии. Он являлся, как и Наполеон, человеческим фактором тёмных, но своего предназначения Лейба Бронштейн не исполнил. Подготовка И. Сталина оказалась намного выше. В поединке двух политических и психофизических колоссов выиграл человек, выдвинутый орденом Гора.

Тогда было решено нанести ещё один удар по советской России. На этот раз – военный. И опять два ордена – Сета и Гора – уселись за свою виртуальную шахматную доску: «кто кого». Теперь против Сталина был выдвинут второй европейский Наполеон – Гитлер. Ему, как и его предшественнику, была вручена вся экономика Европы и все её вооружённые силы. Кроме того, орден Сета обратился к своим высшим кураторам. Для этой цели и было создано в Германии Аненербе.

Опять чаша весов склонилась в пользу анклава смерти, но ненадолго. Хоть и была ночь Сварога, человеческий фактор оказался сильнее. Ценой невероятных усилий и тотального героизма наша армия сумела переломить ход смертельной партии. И Сталин, и советский народ, прежде всего – русский, слились в неделимое единое целое, в такой духовный сплав, который так и остался непонятым на Западе.

Надо признать, что кроме поединка двух воюющих армий, вступили в противоборство и две враждебные друг другу космические силы. Одна – на стороне Ордена Сета, другая – на стороне Братства Гора-Рарога. Об их невидимой борьбе мы рассказали выше. Это и изменение погоды, и остановка моторов у немецких танков на Курской дуге и т.д. Важно то, что, несмотря на ночь Сварога, дающую силу тёмным, опять победила светлая сторона. Феномен Сталина оказался выше и сильнее феномена Гитлера.

Какой из всего вышеизложенного напрашивается вывод? Нам, русским, под силу побеждать своих врагов при любых обстоятельствах, даже в неблагоприятное время эпохи Рыб, когда всё позитивное, набирая силу нового эволюционного витка, находится в полудреме и почти не влияет на происходящее. Главное, надо сражаться и никогда не сдавать своих позиций.

И последнее: не стоит буквально понимать две противодействующие силы – орден Сета и братство Гора-Рарога. То, что они существуют, – бесспорно. Но они больше действуют в 4-четвёртом измерении, нежели в 3-третьем, и каждая из них связана со своим космическим центром, со своей метрополией. Оба этих ордена являются связующими звеньями всего земного с высшим, космическим. Такова суть нашей земной реальности.

Г.А. Сидоров. Рок возомнивших себя Богами (Основы державного строительства, 2014) стр. 281-287