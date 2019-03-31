Г. Сидоров. Главы романа о нашем прошлом

Мы же её разоряем... Ты должен знать, что полноценными аурами на нашей планете обладают всего два вида живых существ.

Ты можешь их назвать?

– Люди и дельфины, – посмотрел я растерянно на волхва. – И у нас, и у дельфинов идентичный набор аур: тело эфирное, астральное и ментальное...

– Всё верно. Но точно такую же ауру имеет ещё кое-кто.

– Я забыл про планету.

– Забывать такие вещи нельзя.

Если планета обладает мощным сознанием, она способна переживать стрессы, как ты думаешь?

– Конечно.

Получается, что блуждание магнитных полюсов указывает на стрессовое состояние планеты? – посмотрел я на всезнайку.

– И на угрозу инверсии, – добавил Ярун.

– Знаешь, почему планета Земля до сих пор не уничтожила вашу рыночную цивилизацию? – спросил меня Рад.

– Откуда же мне знать?

– Потому что она осознаёт, кто её на Земле раскрутил и с какой целью. Смена полюсов сохранит ресурсы планеты, это так. Но тогда погибнет обманутое, заведённое в тупик человечество, и на её просторах будут царить пучеглазые оборотни. Движением магнитных полюсов ваша планета пытается сказать населению планеты, что пора действовать. Рыночная, техногенная цивилизация должна смениться другой.

– Какой?

– Цивилизацией другого порядка, такой, как наша, – показал на экран Ярун, – где нет места вырожденцам и дегенератам, где царит плановая экономика, которая направлена не только на сохранение экосистем планеты, но и на создание новых. Планету надо ласкать, беречь, любить. Тогда и она ответит цивилизации тем же.

Посмотри, во что вы превратили свою некогда цветущую Землю?

Больше половины её территории – пустыни. Но ваши горе-учёные никак не могут понять, что все они созданы искусственно. Это территории, где в древности прогремели чудовищной силы взрывы, где от высокой температуры выгорел плодородный слой гумуса и на поверхность вышли материнские породы, – закончил Ярун.

– Самое ужасное, что пустыни на Земле растут. Сахара движется на юг. Калахари – на север, азиатские пустыни расширяются во все стороны и американские тоже. Но ваша цивилизация ростовщиков и спекулянтов занята только вопросам наживы. Больше её ничто не интересует. Она рубит сук, на котором сидит, и не осознаёт этого, – вздохнул волхв.

– Теперь тебе понятно, – обратился ко мне Рад, – почему на наших планетах оба полюса – и географический, и магнитный – совмещены?

Когда-то, в эпоху Золотого века, и на Земле было то же самое. Ориане построили две гигантские пирамиды: одну – на Севере, а другую – на Юге, в Антарктиде. Южная полуразрушенная пирамида в настоящее время покоится под ледяным щитом.

– Вы можете мне объяснить, почему самые большие пирамиды расположены непременно на полюсах? – спросил я своих информаторов.

– Ты что сам не в состоянии догадаться? – посмотрел на меня волхв, и в голосе его послышалось разочарование.

– Что пирамиды связаны с вращением планеты, до меня дошло, но на большее я пока не способен.

– Всё дело в естественном торсионном поле, которое создаётся вращением планеты, – улыбнулся Рад. – Кроме того, большое значение имеет магнитное поле, которое придаёт пирамиде оси особые свойства. Любая пирамида может служить прибором дальней связи, но далеко не каждая способна телепортировать крупные предметы, тем более живые. Для того чтобы пирамида безупречно работала в плане телепортации, ей необходима энергетическая подпитка. Вот почему транспортные пирамиды ставятся либо на тектонических разломах, либо на полюсах. Нам главное, чтобы ты уяснил суть, в остальном постепенно сам разберёшься.

– Ну, что, «полетели» на следующую планету? – предложил Ярун.

– Там будет что-то другое? – спросил я своих информаторов.

– Иное очертание материков и немного поменьше площадь океанов, всё остальное то же самое: утопающие в садах и лесах уютные кварталы единого планетарного города, сеть подземных коммуникаций с работающими в автоматическом режиме промышленными предприятиями обеспечения, гигантские транспортные пирамиды на полюсах и пирамиды связи, стоящие недалеко от узлов коммуникаций.

– Если ничего нового на следующей планете не будет, я могу вам задать один мучающий меня вопрос? – спросил я своих учителей.

– Конечно! – улыбнулся Ярун.

– Наверняка у вас когда-то были мегаполисы...

– Очень давно, юноша.

– Ответьте мне, как вы от них избавились?

– Сначала за ненадобностью жители их оставили. Они заполнили построенные для них дворцы на природе.

– То, что вы называете кварталами гигантского планетарного мегаполиса?

Ярун кивнул.

– А потом все небоскрёбы городов прошлой эпохи были снесены под корень. Все без исключения. Уцелели только наиболее ценные строения, в основном в качестве музеев.

– А куда делся весь этот лом?

Миллионы кубов кирпича, бетона, дикого камня?

– Железа, стекла, пластмассы, – добавил Рад, – наконец, все помойки и погибшие, отравленные жизнедеятельностью человека почвы?

Из всего этого хлама на морских шельфах были построены обширные острова.

– Где сейчас зеленеют леса и цветут сады, – добавил Ярун.

– Лихо! – развёл я руками. – Проблему превратили в полезное дело.

– Это наш стиль жизни, юноша. Стиль обустройства планеты любой высокоразвитой космической цивилизации.

– Неужели то же самое ждёт и нашу Землю?

– Если на вашей Земле победят потомки белых богов, то так и будет.

– А если не победят?

– Что за вопрос?!

Как ты можешь не верить в торжество справедливости?

В голосе хранителя я услышал огорчение.

– Если не будешь верить в победу, то её и не будет.

– Я верю в победу, но когда она придёт?

Через сотни лет! Её хочется увидеть в этой жизни.

– Что же тебе мешает?

ЖИЛОЙ ФОНД БУДУЩЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Например, среди нетронутой природы ты увидишь строительство первых кварталов будущего планетарного мегаполиса.

– Интересно где?

– У вас, в России, где же ещё! – усмехнулся Ярун.

– Невероятно!

Когда я просматривал твои инкарнации, то заглянул и в твоё недалёкое будущее.

– Что?! – изумился я.

– Разве это возможно?

– Почему нет?

5-ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ДЛЯ ЯСНОВИДЦЕВ

Когда ты сможешь работать с подсознанием, посещать четвёртое и пятое измерения, ты тоже станешь ясновидцем. В пятой мерности расстояние равно нулю, а время имеет три вектора: прошлого, настоящего и будущего. Я посмотрел, что тебя ждёт впереди, и увидел, как ты встретишь на своём жизненном пути одного из своих давних инкарнационных друзей, который в этой жизни своим подвижничеством значительно обгонит время. Сам того не подозревая, тот, кого ты встретишь, займётся обустройством Земли-матушки. В одном из своих последних воплощений он действовал на одной из наших планет, и в его подсознании отложилось то, что здесь его окружало. Сначала, руководствуясь одной интуицией, вслепую, неосознанно, твой друг займётся строительством первого подмосковного дачного городка. Но со временем до него и до его творческой жены дойдёт значение их подвижничества. И тогда они оба с головой уйдут в проект создания на территории России инфраструктуры жилого фонда будущей космической цивилизации. Когда вы с ним встретитесь, то ты увидишь то, что недавно наблюдал, глядя на этот экран.

– Не увлекайся, – остановил рассказчика Рад. – Летающих людей Гор пока не увидит. Не увидит он и нашего неба, и нашей флоры. У нас всё другое.

– Я не это имел в виду, а небольшие, утопающие в зелени городки, где каждый дом индивидуализирован. Он совершенно не похож на другие, но в то же время все вместе они создают единый неповторимый ансамбль.

– Вы рассказываете мне что-то из области фантастики?

– Эта та реальность, которая тебя ждёт в будущем. Ты увидишь в архитектуре коттеджей, которые будут построены в тех удивительных городках, много нового. Того, что на Земле ни один архитектор ещё не создал.

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ЛЕСА НА МЕСТЕ НЕБОСКРЁБОВ

– Я не силён в архитектуре.

– Ты силён корчить из себя невежду, – услышал я голос Чердынцева. – Никто от тебя не требует, чтобы ты был архитектором. Достаточно иметь представление об архитектуре. А оно у тебя есть. Ты же два года учился в сибирском строительном.

– Тебе и это известно? – вздохнул я.

– Интересно, что вы обо мне не знаете?

– Почти всё знаем, поэтому не строй из себя дурня.

– Хватит третировать парня, – заступился за меня Ярун.

– Это он меня ставит в неловкое положение, – не утихал хранитель.

– Твой ученик растерян, пора это понять.

Ты видишь, сколько на него свалилось?!

А тут я ещё с будущим вашей, теперь уже и нашей планеты... Его ещё не раз замкнёт. Но это не беда. Так вот, – повернулся ко мне инопланетянин. – Кварталы будущего всепланетного мегаполиса на Земле возникнут стихийно. Это произойдёт тогда, когда ими будет сделан неоценимый вклад в современную архитектуру и разработан новый, неведомый ни Западу, ни Востоку, архитектурный ордер. Ты всё это увидишь, юноша. Ждать осталось недолго.

– Интересно, как эти люди догадаются, что взялись за воплощение в жизнь мечты о Золотом веке?

– Подсказку они получат, глядя на поведение жителей своих дачных посёлков.

– Что ты имеешь в виду? – остановил я Яруна.

– Видишь, опять строит из себя идиота! – проворчал волхв.

Глядя на выражение его лица, Рад рассмеялся:

– Твои будущие друзья станут свидетелями того, как жители их дачных поселений очень скоро найдут точки соприкосновения. Со временем из знакомых они превратятся в товарищей и даже начнут дружить семьями. Видя, что происходит, они станут строить в своих городках рестораны, библиотеки, всевозможные кафе, где жители будут собираться и встречать праздники. Невольно они вспомнят проект Запада о разделении и атомизации сознания и поймут, что они натворили своим подвижничеством.

– Волею судьбы возникнет структура Золотого века в толще сатанинской цивилизации, – сделал я умную физиономию.

– Не волею судьбы, юноша, а волею Закона времени.

Помнишь, как он выражен?

– Всему своё время.

– Верно!

– Получается, что по Закону времени Россия скоро вступит в новую эпоху?

От моих слов Ярун улыбнулся, Рад засмеялся, а старик, сделав зверское лицо, погрозил мне кулаком.

– Вспомни историю, юноша, капитализм на вашей планете зародился ещё в эпоху рабовладельческого строя.

Кто такие были купцы древности?

Да те же буржуи. Так и здесь. Отрадно то, что скоро мы увидим первые ростки нового общества.

– А с земными мегаполисами будет то же самое, что и с вашими? – спросил я Рада.

– Скорее всего, то же самое. На их территории останутся музеи, стадионы и отдельные группы зданий, представляющие какую-либо историческую и культурную ценность. Остальное будет снесено. И на том месте, где возвышались улицы из небоскрёбов, будут зеленеть леса, сады и искриться голубизной чистых вод искусственные водоёмы.

РАЙСКИЕ ПЛАНЕТЫ ИНДРЫ

– Ну что, посмотрим остальные наши планеты? – предложил Рад.

– А то как-то нехорошо получается. Пришли посмотреть райские миры Индры, а сами всё о Земле, да о Земле.

– Конечно, посмотрим, после вашего рассказа мне стало вдвойне интересно.

– Тогда вперёд! – скомандовал Ярун.

И на экране возникла новая райская планета.

– Перед нами Орд, самая большая из планет содружества. На ней нет континентов, одни острова. Их три с лишним тысячи. Большие города заселены нашей расой. На дне океана живёт дружественная нам раса гуманоидов, людей с плавниками рыб. У них там своя цивилизация, которую мы не контролируем. Обе расы живут в тесном сотрудничестве. Мы помогаем гидроидам на суше, они нам – под водой и на планетах, где нет материков, один океан.

Г. Сидоров «Наследие белых богов» стр. 489

ДЕГРАДАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

– Всё это интересно, – сказал я. – Но что толку от того, что вы мне сейчас покажете.

Куда я с этим знанием?

Я и так много увидел и кое-что понял. Нам на Земле западные СМИ вбивают в голову, что со временем вся суша нашей планеты превратится в каменные джунгли, что небоскрёбы будущего поднимутся на тысячи метров, а живая природа исчезнет. Всё это ложь и ещё раз ложь!

– Если ты это понимаешь, то тобой можно гордиться, – улыбнулся Рад.

– Мне бы хотелось понять структуру вашего общества, как оно устроено. Как вы решили проблему с перенаселением, я уже слышал.

– Не только с перенаселением, но и с генетическими уродами, которым в обществе будущего нет места, – добавил Ярун.

– Да, это очень важно. Но больше я ничего не знаю.

– Дело поправимое. Для того я тебя и привёз к звёздным братьям, чтобы ты не от меня услышал об устройстве общества будущего, а от них, – ответил Чердынцев. Было видно, что ему моё решение коснуться тайного знания понравилось.

– Тогда прекратим нашу экскурсию, – посмотрел на Рада Ярун.

– Что она ему даст?

Практически ничего. От природы он парень не любопытный, но любознательный. Это хорошая черта, и она нам нравится. Тогда мы всецело в твоём распоряжении. Спрашивай, а мы постараемся тебе ответить.

– Честно говоря, я не знаю, с чего начать. Мои вопросы могут показаться вам дурацкими и наивными.

Ответьте мне, как вам удалось выйти на уровень понимания поведения человека буквально с первых дней его зачатия?

Для моих мозгов это непостижимо.

– Это лёгкий вопрос. Я думаю, наш ответ тебя удовлетворит, – улыбнулся Рад.

– Всё просто. Ваша земная наука кичится, что ей удалось разгадать геном человека. На самом деле всё далеко не так. Вы разобрались с генами, отвечающими за тело человека, это всего один процент от генома. Понимаешь – один 1%-единственный процент! Остальные 99%-девяносто девять процентов генов нашего ДНК ваши горе-учёные посчитали мусорными.

Почему так?

Потому что они не знакомы с высшей философией – общими едиными законами Мироздания. Знай они Закон целесообразности, они бы задумались над тем, почему 99%-девяносто девять процентов ДНК человека вдруг оказались лишними?

Наши учёные в своё время разобрались с «мусорными» генами и поняли, что «гены-изгои» отвечают за поведение человека. Благодаря им в материальном плане происходит эволюция наших душ. Естественно, знания о подлинной генетике человека натолкнуло учёных древности на мысль о контроле над нашим поведением. Самым простым и эффективным стал генетический анализ двухнедельных эмбрионов. Вот и всё. Как видишь, ничего сложного нет.

– Получается, что, если плод не соответствует вашим стандартам, женщина идёт на аборт?

– Аборт, аборт!

Какие могут быть аборты у нас?! – рассмеялся рассказчик.

– Мы освоили методы телепортации миллионы лет назад. Наша женщина с незапамятных времён пользуется этим методом. Так что забудь об абортах. Наши дети – не только плоды любви и вызова душ, они ещё и плоды жесточайшего контроля. Вот почему население наших планет практически не растёт. Но если где-то, на какой-то из планет сообщества, начинается рост населения, то он нас только радует. Потому что появляется возможность расширить наше влияние в дальнем космосе.

– Это у вас так, а что нам делать? – вздохнул я.

– Похоже, для того и придумали наши горе-учёные генетический мусор, чтобы человечество как можно больше производило на свет разного рода дегенератов.

– Зришь в корень, мальчик, – посмотрел на меня Рад. – Чем больше в обществе дегенератов, тем надёжнее оно управляется.

– Дегенераты на вашей планете имеют особый статус, – погрустнел Ярун. – Это благодаря им белое у вас представлено как чёрное, и, наоборот, чёрное выступает как белое. Их усилиями всё, с чем бы человек на Земле не столкнулся, поставлено с ног на голову. Весь ужас в том, что этот процесс углубляется и приобретает необратимый характер.

Спрашивается, почему так происходит?

Да потому, что психически ущербных здесь, на Земле, в отличие от других миров, не изолируют от общества, а, наоборот, проталкивают во власть. У вас психи управляют нормальными. Психи являются и законодателями, и исполнителями. В основном они, а не нормальные, решают судьбы здорового населения планеты.

На секунду Ярун задумался.

– Плохо то, что ты многого не знаешь, юноша...

Я сейчас на тебя гляжу и думаю: если ты узнаешь правду о том, кто вами правит, ты ведь опять схватишься за оружие?

– Такое желание может возникнуть, но после вашей лекции и того, что вы мне показали из моего прошлого, отстреливать дегенератов я не брошусь.

– Тогда слушай. Мы пришли на Землю, чтобы помочь таким, как ты, своим кровным братьям избавиться от угрозы истребления, заодно спасти вашу планету от осквернения и захвата нелюдью. И что мы здесь, на Земле, увидели: прямые потомки космической расы, близкие нам по крови и духу, превращены в самых настоящих рабов.

И кто же их завоевал?!

Кто поработил вольнолюбивый, гордый и смелый народ?

Оказывается, свои же соплеменники! Не пришельцы извне! Не чёрные и не жёлтые... Ваши «лучшие люди» ведут себя на своей же Земле, как завоеватели. Они ненавидят свой народ. Называют его подлым! Торгуют им, меняют потомков космической расы на собак. Насилуют крепостных девушек, собирают из них себе гаремы, если девушка не хочет лечь под помещика, её засекают насмерть.

ИВАН ГРОЗНЫЙ - ПОСЛЕДНИЙ КНЯЗЬ ТАРТАРИИ

Ответь мне, мальчик, что произошло на вашей Земле после смерти лучшего из её царей, которого вы знаете как Ивана Грозного?

– На мой взгляд, русский народ был отдан на расправу дегенератам.

– На этот раз ты попал в точку. Правильно – де-ге-не-ра-там, – последнее слово Ярун произнёс по слогам.

– Знаешь, в чём подвиг Ивана Васильевича, последнего великого князя Тартарии?

От слова «Тартария» я невольно вздрогнул. Это не скрылось от глаз Яруна.

– Московский властелин изо всех сил противился диктату Ватикана закрепостить свой народ. Другими словами, отдать нормальных, сохранивших свой звёздный генофонд соплеменников в беспросветное рабство выродкам: боярам, дворянам и им подобным.

– Почему ты считаешь боярское и дворянское сословия дегенеративными?

Разве среди этих людей не было вполне адекватных? – задал я вопрос.

– Конечно, были. Взять того же князя Скопина-Шуйского или Дмитрия Пожарского. Но подобных людей уже в годы правления великого князя Василия можно было пересчитать по пальцам. Про дворян, этих прихвостней, живущих объедками с княжеского стола, и говорить не приходится.

– Ты можешь толком объяснить, в чём причина загнивания нашего второго сословия, а с ним и дворян?

– О каком сословии ты говоришь, юноша? – и в голосе Яруна послышались нотки грусти.

– Сословия кончились, когда право на власть стало передаваться по наследству. В древности управленцы прорастали из первого сословия тружеников. С одной стороны, во власть их выдвигал народ, с другой – жрецы-философы, хранители древней мудрости. С приходом на Русь христианства два высших ведических сословия превратились в касты. Не стало кастой только сословие хранителей, потому что его полностью истребили. Но речь идёт не о кастах, а о том механизме, который превратил прослойку управленцев в психически ущербных.

Не догадываешься в чём причина?

– Честно говоря, нет.

Г. Сидоров «Наследие белых богов» стр. 492 - 493

МЕХАНИЗМ САМОРАЗРУШЕНИЯ

– Чтобы разобраться в навязанном простому человеку механизме саморазрушения, надо понять, что собой представляет психическая недоразвитость.

В чём она выражается, и почему она так опасна?

– Ничего себе вопрос!

Разве можно на него ответить?

Я слышал, что каждый из нас сходит с ума по-своему.

– Метко сказано, – усмехнулся Рад. – Но вместе с тем всех дегенератов, несмотря на все их различия, объединяет одно обстоятельство: они не в состоянии адекватно воспринимать окружающую их реальность.

Вопрос: почему?

– Потому что они психически не состоялись, – пожал я плечами.

– Почему же ещё?

– Потому что в их психике изменён механизм восприятия реальности. Изменён не на уровне внушения или убеждения, а на генетическом уровне. Вот что страшно! Дегенерация разрушает человека поэтапно. Сначала как наиболее тонкая субстанция страдает психика, потом следует разрушение физического тела.

Ты когда-нибудь разгуливал по улицам какого-нибудь мегаполиса?

– Случалось.

– Тогда ты должен вспомнить, сколько перед твоими глазами мелькало уродливых мужчин и женщин.

– Если за день встретишь одного-двух хорошо сложенных парня или красивую девушку, то это уже праздник.

– Как правило, красивые парни и женщины в основном приезжие из провинции, – проворчал Чердынцев.

– Ты, как всегда, в яблочко, – покосился на него Ярун. – Нам известно, что физическое тело разрушается в последнюю очередь.

Какой из вышесказанного можно сделать вывод?

От подобного вопроса меня бросило в жар.

– Если верить тому, что ты только что рассказал, в наших земных мегаполисах тусуются миллионы психически ущербных?!

– А чему ты удивляешься, мальчик?

В своё время ваш учёный еврей Макс Нордау написал замечательную книгу о дегенерации. Он связал психические и физические недомогания с влиянием на людей атмосферы мегаполисов. Это был конец XIX века, когда в городах ещё не было электричества, следовательно, не ощущалось влияния электромагнитных полей.

– И люди питались нормальной, здоровой пищей, – вставил слово хранитель.

– Ты это время хорошо помнишь, – посмотрел на него Ярун.

– Где ты тогда жил?

– Известное дело, в Питере.

– Ты спроси для интереса своего друга, – обратился Ярун ко мне, – чем он тогда занимался?

– Чем же?

ГРИГОРИЙ РАСПУТИН - УЧЕНИК ЧЕРДЫНЦЕВА

– Вместе с Гришкой Распутиным растлевал молоденьких девчонок.

– Вы моего ученика не цепляйте! – огрызнулся волхв. – Он тогда на плечах нёс всю Россию. Если бы они его не убили, то хронология Великой державы могла быть иной.

– Всё, всё, не кипятись, а то, чего доброго, на нас с Яруном порчу напустишь, – попытался успокоить дедушку Рад.

– И напущу! – засмеялся волхв. – Возьму и материализую в кишечнике у каждого из вас по живой крысе. И мы с Гором понаблюдаем, какие вы, господа инопланетяне, талантливые акробаты!

От слов волхва и Рад, и Ярун расхохотались.

– Неужели такое возможно? – посмотрел я на их улыбающиеся лица.

Г. Сидоров «Наследие белых богов» стр. 495

ВОХВ ЧЕРДЫНЦЕВ В 1812 ГОДУ

– А ты спроси его, что он может, а что нет. Он тебе сам расскажет. В 1812 году, когда в Москве бушевал пожар, вот он, – показал на Чердынцева Ярун, – на глазах у наполеоновских солдат и офицеров вынес из объятого пламенем госпиталя всех прикованных к постели раненых. Он заворачивал их в одеяла и шёл сквозь стену огня. Когда был спасён последний раненый, потолок госпиталя рухнул. Твоего друга представили самому императору, и тот, приняв его за святого Августина, встал перед ним на колени.

– Ну что, святой Августин, рассказывать Гору, что было дальше? – посмотрел на улыбающегося волхва Рад.

– Валяй, только мой юный друг всё равно ни одному твоему слову не поверит.

– Это почему?

– Потому что ты всё про меня сочиняешь.

– За свой подвиг знаешь, что он потребовал у Бонапарта?

Чтобы тот отдал приказ не расстреливать тех русских, которых французы обвинили в поджоге. Благодаря ему остались живы несколько десятков человек.

– Надо было вас расстрелять, а не их. Это вы спалили старую Москву, а не её жители. Можно было и без плазмоида облучить всю их великую армию.

А вы что сделали?

– Мы совершили два добрых дела, – посерьёзнел Рад.

1 – Благодаря нам получила лучевую болезнь и потеряла свою боеспособность армия завоевателей – раз.

2 - И второе – древняя столица освободилась от вековой гнили своих деревянных теремов. Они ей давно мешали.

– А сколько книг сгорело?

Сколько картин?

– Разве мы виноваты, что вы всё это бросили?

У вас было достаточно времени, чтобы вывезти не только книги, полотна, но и скульптуры.

А что везли с собой ваши купцы и «сливки» общества дворяне?

Свою мебель, тряпки, посуду. Бросить книги, взять шмотьё могут только конченые дегенераты.

– Вот мы опять к ним и вернулись, – засмеялся волхв. – Без родненьких никуда.

Г. Сидоров «Наследие белых богов» стр. 495 - 496

МАКС НОРДАУ О ВЛИЯНИИ МЕГАПОЛИСА

На чём мы остановились?

– На Максе Нордау и на его книге о влиянии на человека мегаполиса, – припомнил я.

– Работу Нордау я привёл в пример, – встал со своего места Ярун. – Речь у нас шла о механизме дегенерации.

Почему в европейском обществе после принятия авраамической религии, христианства, представители правящей элиты очень скоро превратились в психически ущербных?

Не обошла эта эпидемия и наше боярство.

А механизм на самом деле проще пареной репы – так, кажется, у вас в народе говорят? – спросил Ярун Чердынцева.

– Так-так, – улыбнулся волхв.

– Тогда слушай меня и постарайся понять, – обратился ко мне рассказчик. – Во времена ведической арийской цивилизации люди не верили в Творца, а знали его, что называется, в лицо и могли с ним общаться.

В общении с Творцом опорой им служили знания общих законов Мироздания,

1 - первым из которых является Закон любви,

2 - вторым – Закон времени,

3 - третьим – Закон меры и т.д.

Посредством законов высшей философии человек постигал суть Творца, и его душа входила с ним в контакт.

НАЗНАЧЕНИЕ ПИРАМИД НА ЗЕМЛЕ

– Скажи, с какой целью были возведены на Земле пирамиды?

Зачем их столько?

Они и в Египте, и в Китае, и в Мексике...

– И по всей России, и в Европе, – добавил хранитель.

– Мне объясняли, что с помощью пирамиды можно телепортироваться, куда угодно. Просто надо знать как.

– Телепортация – это не самое главное их свойство, – взглянул на меня хранитель. – Есть вещи не менее важные. Например, космическая связь или связь с другими измерениями пространств.

Заметь, большинство пирамид на нашей планете расположено вдоль северного тропика, или 30-тридцатого градуса северной широты. Они стоят с шагом ровно в 8-восемь градусов. Кроме того, они ориентированы строго по сторонам света и друг на друга. С технической точки зрения, так располагают антенны для передачи сигнала. Получается, что наши предки – адитьи Севера, атланты-дитьи Запада, а также данавы Востока – создали на Земле единую систему связи. При вращении Земли сигнал передаётся от пирамиды к пирамиде непрерывно. Он может идти как на приём, так и на передачу. То, что в некоторых пирамидах уцелели так называемые саркофаги, тебе известно.

Я кивнул.

– Так вот, когда человек ложится в такой гранитный ящик и настраивается на передачу или приём, он может делать и то, и другое. Информацию можно было посылать в образах, с помощью слов или звуков. Точно так же можно было её и принимать.

– Но как включить пирамиду?

Об этом никто толком не знает. Она же не просто так работает, что-то надо сделать, чтобы потекла информация.

– Верно заметил, – улыбнулся хранитель. – Пирамиду, как и всякий прибор, надо включать. А включиться она может от одной магической ноты, которая входит в аккорд собственной частоты планеты. От звука этой ноты пирамида начинает вибрировать.

– А что это за нота такая? – не удержался я.

– Фа-диез, – спокойно ответил всезнайка.

– Ну хорошо, пирамида вошла в резонанс с планетой, а дальше что? – спросил я.

– Дальше, благодаря кварцитовому наполнению гранитных блоков, из которых сложен каркас пирамиды, возникает энергетический поток. Он возбуждает в пирамиде высокочастотные колебания. Потому что только они способны переносить на большие расстояния информацию. И потом есть одна деталь, о которой на Земле знают только иллюминаты и их хозяева. В допотопные времена на орбите вращались три усилительные станции, которые максимально усиливали сигнал, идущий от пирамид. Благодаря этим станциям информация с Земли достигала других звёзд.

Эти станции также усиливали сигналы, идущие на Землю.

– Ты говоришь о чём-то, напоминающем ретрансляторы?

– Если хочешь, называй их так, суть от этого не изменится.

– Откуда тебе всё это известно?

Неужели до сих пор сохранились книги, где описано то, о чём ты мне сейчас рассказал? – удивился я.

– Уж не думаешь ли ты, что я всё это выдумал?

– Нет, я так не думаю, но ты говоришь невероятные вещи.

– Я скажу тебе больше. Перед войной империй, 30.000 лет назад, «третья сила» проявила себя, уничтожив на орбите Земли три вышеназванных ретранслятора. Этим она заставила в пределах космоса замолчать нашу планету. Восстановить орбитальные ретрансляторы адитьи уже не успели. Им не хватило времени.

На секунду старик задумался, потом добавил:

– Успей наши предки обратиться в космос, ничего бы не произошло. Очевидно, помешали этому деятели из Атлантиды. Другого объяснения, почему голос Земли замолчал, нет. А после войны и глобальной катастрофы концов уже не найти и не выяснить, кто виноват.

– А в наше время как? – спросил я хранителя.

– Не понимаю твоего вопроса, юноша.

– Я о звёздных союзниках.

– В послепотопную эпоху они контролировали ситуацию, но не всегда. Иногда идут сбои. Очевидно, у них самих куча проблем.

Г. Сидоров «Наследие белых богов» стр. 252 - 254