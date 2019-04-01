О Романовых и ящероголовых Г. Сидоров, главы романа

— Сейчас всё объясню: во главе планеты стоят 13-тринадцать семейств. Всегда 13-тринадцать, не больше и не меньше. Таков закон. Эти семейства всегда назначаются сверху. Точнее, снизу.

— Ты меня совсем запутал. Почему то сверху, то снизу?

— Снизу, потому что вся их человекообразная малина связана с подземным миром, где обитают их ящероголовые хозяева. Дошло?

— С трудом, — поднялся я со скамейки. — Почему именно 13-тринадцать?

— Потому что над 12-двенадцатью жрецами главами этих семейств царит их властелин.

Его зовут Пиндар.

— Такое имя должно что-то означать.

— И означает! Pinnacle of the Drago. Всего-навсего «член великого дракона».

— Такое имя символизирует верховную планетарную власть управления, проникновение и расширение. Пиндаром в наше время является старший из семьи Ротшильдов.

Его центр расположен недалеко от Франкфурта в Германии.

Но иногда он перемещается то в Британию, то в Швейцарию. Иллюминаты здесь, на Земле, создали точно такую же структуру управления, какая существует у них в империи Дракона и на загадочной планете Нибиру. Структура пирамидальная, и они её от людей не скрывают. Она изображена на однодолларовой банкноте. Понятно, откуда глаз рептилии на вершине пирамиды?

— Которая оторвана от основной её части, — продолжил я.

— Пиндар её вершина. Остальные слои с глазом — 12-двенадцать назначенных семейств. Хочешь услышать их список? — сощурил глаза волхв.

На первом месте Ротшильд, потом идёт Брюс, за ним КавеНдиш, Де Медичи, Ганновер, Гапсбург, Крупп, Плантагенет, Рокфеллер, один из Романовых.

— Романовы тоже в этом списке? — чуть не закричал я.

— А чему удивляешься? Удивляться тут нечему. Дальше по списку Сен-Клер, Варбург и Виндзор.

— Но ведь один из Варбургов финансировал российскую революцию!

— Финансировал, — согласился со мной специалист по иллюминатам.

— Получается, что с его подачи расстреляли семью Николая II?

— С чего ты взял, что царская семья была расстреляна?

— Но как? Об этом же все хорошо знают!

— Кто? — засмеялся ведун.

— Хотя бы те, кто участвовал в убийстве.

— То была хорошо разыгранная комедия. Вместо царской семьи расстреляли других ни в чём неповинных людей. Потому никак и не могут найти их могилы.

— А кого же тогда недавно перезахоронили?

— Кого угодно, только не останки царя и его отпрысков.

— Запомни, этот совет тринадцати правит миром. Фактически, нелюди в человеческом обличий. Число 13-тринадцать для них имеет важное значение. 12-Двенадцать видов энергии контролирует разум. 13-Тринадцатый вид контролирует все остальные. Эти твари хорошо знают, что знаков зодиака не 12-двенадцать, а 13-тринадцать. 13-Тринадцатый знак хранится в тайне, потому что это символ Дракона. Так называемый Змееносец. Ты должен знать, что планета поделена на 13-тринадцать частей. У каждой семьи свои владения. И перед каждой из них ставится своя задача. Совету 13-тринадцати подчиняется комитет 300, если точнее 2x300. Потому что он, этот комитет, всегда дублируется. Триста демонюг в действии, триста находятся в резерве. Вот так.

"Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации." 4 книга стр. 731-734

ЧЕГО ХОЧЕТ ЗАПАД ОТ РОССИИ?

Несмотря на то, что в начале 21-двадцать первого столетия Россия всё ещё продолжает оставаться в плену так называемой «демократической» идеи, в недрах её социума все ярче и ярче начинают себя проявлять, не чуждые коллективному сознанию россиян, вполне конкретные монархические настроения. Это заставляет серьёзно задуматься не только прозападную правящую элиту, которая посредством тотального оболванивания и зомбирования продолжает управлять обществом, но и тех граждан, которым далеко не безразлична судьба страны в будущем.

Возникает вопрос: какие силы разыгрывают монархическую карту России, откуда они взялись? И какими располагают средствами для проведения в жизнь своего проекта? Понятно, что Союз Русского Народа и другие подобные ему политические течения всего лишь видимое проявление тех сил, не более. Нас должно интересовать: кто стоит за ними? Понимание этого фактора поможет прогнозировать не только будущее России и близ лежащих к ней регионов, но и политико-экономическое развитие всепланетарного социума. Надо сказать, что монархически настроенные слои российского общества на первый взгляд и не думают себя прятать.

Казалось бы все на поверхности. Пожалуйста: в авангарде монархического движения стоит известная всему миру Русская Православная Церковь (РПЦ): и действительно, идеологический базис будущей Российской монархии строится с участием этой духовной, «отделенной от политики и государства организации». Возможно, для наивного обывателя такое понимание происходящего достаточно. Замкнуть все монархические потуги на РПЦ не так уж сложно. Тем более нет дыма без огня: Русская Православная Церковь действительно ярый сторонник монархии, это видно невооруженный глазом. Достаточно заглянуть в интернет и послушать, что говорят церковники в средствах массовой информации. И все-таки было бы наивно считать, что основной движущей силой реставрации Российской монархии является только Русская Православная Церковь. Безусловно, Российская РПЦ — организация не из бедных, но она и не настолько богата, что бы в одиночку финансировать очередную русскую революцию. За РПЦ просматриваются ещё какие-то силы. Но какие? Вот в чём вопрос? Их то и пытаются скрыть те, кто взялся в России за реставрацию. Упомянутая выше РПЦ, как показывает жизнь, в своих высших кругах начинает догадываться о тёмном влиянии. Но хватит ли мужества и мудрости у РПЦ отмежеваться от них, а ещё лучше показать разрушительный характер этих сил массам? Пока это остаётся под вопросом. А сейчас чтобы не быть голословным, давайте вспомним кого предлагают российскому обществу в качестве «вседержателя»? Кандидат из той же известной нам семьи Романовых. Как будто на этой семье свет сошелся клином и других претендентов на место императора в России нет и не может быть.

А между тем, если покопаться в церковных архивах, можно найти прямых потомков не только самого Рюрика (ветвь Рюриковичей уцелела на территории современной Белоруссии, некогда входившей в состав Речи Посполитой), но и потомков князей и бояр дорюриковского периода. Взять, к примеру, генеалогическое древо бояр Новгородских, потомков Вадима Храброго, бояр Псковских, или потомков князей Северских. На Руси уцелели отпрыски и других, известных своей добродетелью и доблестью боярских родов. Спрашивается: почему? Да потому что: во-первых, кто они такие, чтобы стоять у кормила российской антирусской власти? Попробуй, дай им право управления, они науправляют! — опять все надо будет начинать сначала. И, во-вторых, всегда у потомков древних княжеских и боярских родов имеется высокая вероятность устойчивости психики. Здесь вообще беда! Как таких заставить плясать под свою дудку? Ивана Грозного пытались сломать - бесполезно, последнего из рода Рюриковичей на московском престоле пришлось отравить. Отравили и его сына Ивана и всю его родню. Сколько ушло на это сил и средств?

Нет, так дальше не пойдет! Ставку надо делать на людей и покладистых и управляемых. Вопрос совсем не в древности и знатности... В устройстве психики. Только в ней одной. Например, современных монархистов ни сколько не смущает тот факт, что в своё время старший из царского рода император России Николай II, под давлением прозападных пропагандистов и прямых предателей, отрёкся от вверенной ему Богом и народом власти. И тем самым вверг Россию в кровавый революционный хаос. Последствия этого хаоса ощущаются и по сей день. Что это: глупость или трусость? А может и не то и не другое. Просто мощное влияние чужой воли. И не умение такой воли противостоять. Достаточно вспомнить, что всю свою трехсотлетнюю историю Романовы проводили политику угодную Западу. Причём делали это зачастую в ущерб интересам своего собственного народа. Современные исследования царствования семьи Захарьевых-Юрьевых, то бишь, Романовых, приводят к выводу, что Романовы пришли на Российский престол далеко не случайно. Их приход был вполне закономерен. А годы смуты ему способствовали.

Смута XVII века в Московии казалось бы другая тема, но к сожалению ее события на прямую связаны с приходом к власти рода, на который снова делают ставку современные российские монархисты. Что бы не говорить впустую, давайте вспомним, чем занимались в период смуты Захарьевы-Юрьевы, позднее Романовы? Как известно из достоверных источников, первый из династии Романовых Михаил Захарьев-Юрьев долгое время вместе со своей матерью Марфой служил польскому престолу. То есть был самым настоящим отщепенцем. О прямом предательстве здесь говорить трудно. Но то, что на престол его выдвинула польская партия русского боярства - факт. Царём Михаила Романова поставили те, кто в период оккупации государства поляками верой и правдой служили новой католической власти. Всё просто: Запад, понимая, что с самозванцами на Российском престоле могут возникнуть серьёзные осложнения, подготовил в лице Михаила Романова беспроигрышный вариант народного спасителя не только отечества, но и русской государственности - царя из старинной боярской фамилии. Только есть один нюанс: как показали исследования, родовые корни Захарьевых-Юрьевых оказались не из России, и даже не из Литвы, а с польского Поморья, где до XII века процветало независимое от польской короны племя Поморян. Если учитывать этот полузабытый и не любимый историками факт, то многое непонятное и загадочное в семье Захарьевых-Юрьевых становится вполне объяснимым. Например, странное назначение Лжедмитрием I отца Михаила Романова на патриаршество. Вполне понятно и усилие этого лжепатриарха по оказанию помощи Тушинскому вору - Лжедмитрию II. И его странный польский «плен», где он повышал свои богословские познания в Мариенбургской академии иезуитов. Становиться вполне естественным, объяснимым и сотрудничество с поляками самого Михаила - будущего российского вседержателя. И действительно, если в семье Захарьевых-Юрьевых всегда считали своей исторической родиной польское Поморье, а не Россию, тем более, что в Польше сохранились родственники, а возможно и некогда принадлежащие им родовые вотчины, то всё становиться на своё место.

Но, можно ли одним этим объяснить сотрудничество Романовых с Польской короной и приход их через посредничество последней к власти в России? Конечно же, нет. Это было бы слишком наивно. В конце концов, и род Рюрика тоже происходит из немецкого Поморья, с земли славянского племени ободритов. Но все силы Рюриковичей всегда были направлены на превращение Руси в могущественную державу, способную успешно противостоять как Востоку, так и Западу и ни одного из представителей этого славного рода нельзя упрекнуть в прозападном курсе своей политики. Рюриковичи всегда оставались предельно русскими. Как же тогда объяснить феномен Романовых? Он, конечно же, объясним. Но для этого многое необходимо заново пересмотреть. К примеру, Польская корона в то запутанное и сложное время была всего лишь инструментом тех самых скрытых сил, о которых разговор пойдет ниже.

Как нам известно, из истории средних веков, польские короли всегда были управляемы Ватиканом. Тогда выходит, что в уничтожении российской государственности была заинтересована папская курия. Несомненно! И этому факту можно найти массу подтверждений. Достаточно почитать послание Ватикана королям «Речи Посполитой».

Вот мы казалось бы и подошли к концу нашего спонтанного исследования. Все ясно: заинтересованность папства в уничтожении своего соперника в лице Русской Православной Церкви налицо. А Польша являлась всего лишь исполнителем чужой воли. Понятно, что не бескорыстно, но этот фактор далеко не главный. Но тогда зачем был нужен Западу, если дело ограничилось только борьбой религий, Русский патриарх Филарет, отец Михаила? Да и сам Михаил Романов во главе Российской государственности? Конечно, папская курия приложила руку к русскому престолу, значит и к судьбе будущей России. Здесь всё закономерно. На этот счёт имеется масса доказательств. И всё-таки, судя по цепи событий и отсутствии католической логики, Ватикан по отношению к Русскому государству выполнял чей-то заказ, причём заказ, который шёл в разрез с его личными устремлениями. Что тоже легко доказывается, особенно, если вспомнить политику папства на завоеванных католиками землях той же Византии: не успели крестоносцы взять Константинополь, как по распоряжению папы в нём сразу же были перестроены все православные храмы и на месте их возникли католические. Естественно, был низложен патриарх и на территории бывшей столицы Восточно-Римской Империи возникло католическое епископство. В России этого не произошло, хотя столица государства католиками была захвачена. И дело тут не в страхе Запада перед непокорными русскими, у которых в то трудное время кроме казаков и небольшого народного ополчения никаких войск не было. Просто Ватикан вынужден был делать то, что ему позволили.

Тогда возникает вопрос - кем? Какая такая сила была в те времена (и не только в Европе), которая запросто управляла папством. А не сохранилась ли эта тайная сила в наши дни? Как ни странно, события современной реальности говорят в пользу последнего. Мы не будем перечислять цепь реалий: их слишком много. Важно другое: ставленниками этой тайной силы и были Захарьевы-Юрьевы - Романовы. Которые, придя к власти в Московии, за короткий срок переписали «под Запад» всю историю Руси. По их приказу погибли или были переделаны заново многие бесценные хроники, навсегда исчезли тысячи книг. Фактически усилиями первых Романовых русский народ лишился своего тысячелетнего прошлого.

В угоду кому совершилось такое злодеяние? Конечно же, в угоду хозяевам с Запада. Наверняка по указке Запада в России была проведена и Никонианская религиозная реформа. Другого объяснения этому просто нет. Зачем нужно было разрушать церковь Сергия Радонежского? Проект Великой Святой Руси? Церковь жизни и процветания? Зачем нужна была русскому народу церковь погибшей Византии? И мистическая идеология разложившегося изнутри общества. Однако церковь Византии была внедрена силой, а русские люди не принявшие ее стали раскольниками.

Религиозная реформа разорвала Россию пополам.

Старообрядцы стараниями царей из фамилии Романовы были объявлены вне закона. На этот раз горели не только летописи, но и десятки тысяч художественных книг, сжигалось и уничтожалось всё то, что ставило под сомнение ту историю отечества, которую выдумывали заново по приказу русских царей придворные лизоблюды. И что самое страшное и непоправимое погибали граждане верные Руси, ее духу, стойкие и непокорные. Во время Никонианской духовной катастрофы погиб цвет русского общества. По данным современной исторической науки Россия за полстолетия религиозной смуты потеряла до четверти своего населения. Интересно, кто от этого выиграл? Конечно же, не Россия. Тогда кто же? Наивный вопрос, но на него ни церковь, ни наука пока не ответили. Похоже, отвечать и не собираются. А зачем? Не понятно только глупцу, умный и так все понял. Не эта ли церковная реформа, проведенная сыном Михаила Романова Алексеем, и явилась той, пока необратимой наклонной падения российского общества в духовный, а позднее и экономический, хаос из которого вот уже три века безуспешно пытается выбраться. На этот вопрос мы и постараемся ответить в данной книге. Да и не только на него.

Главной задачей нашей работы является исследование и знакомство читателя с теми закулисными силами, которые снова пытаются разыгрывать карту Романовых. Разыгрывать нагло и цинично. Ведь не случайно покойный император Николай II, с подачи Кремля и все той же церкви, стал вдруг святым великомучеником. Интересно, за какие такие подвиги? За то, что отдал Россию во власть масонов, а позднее большевиков? И за это тоже.

Но тут дело в другом: обрабатывается общественное мнение на будущее, все Романовы в народном сознании будут восприниматься как ни за что обвиненные и святые (давайте вспомним феномен того же Ельцина). Следовательно, против нового кандидата на царский трон от семьи Романовых народ возражать не будет. И как в прошлые времена добровольно вытянет шею для очередной западной удавки.

"Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации." 1 книга стр. 6-11