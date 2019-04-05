5-й рассказ волхва Чердынцева. Г.Сидоров

5 - ТРЕБА И ПЯТЫЙ РАССКАЗ ВОЛХВА ЧЕРДЫНЦЕВА - 2 продолжение

МАХАБХАРАТА - ГИГАНТСКАЯ ПОЭМА

Несколько минут хранитель сидел молча, потом, налив себе чаю, спросил:

– Как ты относишься к «Махабхарате», юноша? Похоже, ты её толком не знаешь.

– Не знаю, – согласился я. – Гигантская поэма, к тому же практически все её переводы были не на наш язык, а на английский.

– Всё так, но суть поэмы ты понимать должен. В ней рассказывается о трагической гибели последней мировой империи людей белой расы. Эта империя сложилась в Центральной Азии, там, где после гибели трёх цивилизаций и двух континентов, нашли себе пристанище потомки адитьев – ориане.

– Почему ты говоришь о гибели двух континентов, а не трёх? – удивился я.

– Потому, юноша, что сразу после потопа на месте Гипербореи-Орианы возник ледяной континент – Арктида. Сверхнизкие температуры, которые возникли на обоих полюсах Земли после падения двух гигантских астероидов, сковали воды нового молодого океана. На его месте появилась бескрайняя ледяная равнина. Она на какое-то время заняла место погибшего континента. Поэтому я и говорю о двух разрушенных материках, а не о трёх. Но пойдём дальше.

Одиннадцать тысяч лет назад под водой оказалась и Западно-Сибирская равнина. Через Тургайскую низменность воды Енисея и Оби, которые на Севере перегородил километровый ледяной щит, хлынули в Азов, Каспий и, обогнув Северный Кавказ, заполнили собой долину на месте современного Чёрного моря. Я не буду рассказывать, сколько городов ориан ушло тогда под воду. Скажу только, что воды Западно-Сибирского моря и гигантская пресная река, текущая по Северо-Кавказской низменности в Чёрное море, на две с лишним тысячи лет отрезали Европу от Азии. Вот почему сравнительно поздно была заселена потомками ориан Западная Европа. Племена белых богов, которые волею судеб оказались на Восточно-Европейской равнине, более двух с половиной тысяч лет никуда со своей земли не спешили. Им вполне хватало места, а воевать с палеоевропейскими племенами иберов им было ни к чему. В ту эпоху потомков белых богов воды не разделяли, а, наоборот, сближали. Поэтому все контакты представителей белой расы, которые населяли Восточную Европу, были не с дикими племенами Запада, а со своими кровными родственниками на Востоке. Скажу больше, восточноевропейские ориане вошли в состав единой гигантской империи, которая возникла на просторах Евразии в конце десятого тысячелетия до н.э., спустя две тысячи лет после Великой катастрофы и потопа. Фактически, это была не столько империя, сколько конфедерация посторианских, по-ведийски – арийских княжеств.

Хочется добавить, что в горах Путораны, Урала и Восточной Сибири отступающими на юг орианами были созданы обширные подземные хранилища. Ориана не сразу ушла под воду, она погружалась медленно, со скоростью подъёма вод Мирового океана. Поэтому северные потомки адитьев всё успели: с Орианы были вывезены на материк не только книги, но и многое другое, вплоть до летательных аппаратов и всех видов уцелевшего после великой битвы и катастрофы сверхоружия.

Теперь давай вместе подумаем, добилась ли третья сторона того, чего хотела, или нет, если у потомков космических адитьев уцелели носители знания – книги, жёсткие халцедоновые диски с доскональной информацией о науке и прошлом, к тому же арсеналы с оружием массового уничтожения?

– Откуда ты знаешь о халцедоновых компьютерных дисках наших предков? – задал я встречный вопрос.

– Да куски этих дисков можно найти где угодно, на той же Подкаменной Тунгуске.

– А откуда они там оказались?

– Возможно, где-то в тех местах находились их наземные хранилища.

– Которые кто-то разрушил?

– Ты, наверное, прав, отрок, но мы опять отвлеклись от темы. Ответь на вопрос, который я задал.

Немного подумав, я сказал:

– С одной стороны, «третьей силе» многое удалось. Она погубила вместе с тихоокеанским континентом и детей богини Дану. Атлантиду, правда, если твои данные верны, погрузили на дно ориане.

– Они вынуждены были это сделать, – поправил меня хранитель. Был осуществлён самый безобидный для планеты вариант.

– Переориентировать астероид в центр Атлантики?

– Конечно. Так что не приписывай нашим предкам того, чего они не делали. Сотворили эту беду те, которые до сих пор ждут не дождутся нашей гибели.

– Пусть будет так, – кивнул я головой.

– Мы рассмотрели только одну сторону, что ты скажешь о главном?

– Думаю, что стратегическая задача третьей стороной в полной мере решена не была. Если на Земле уцелели потомки белых богов, их космические знания и даже оружие, значит что-то у ящероголовых не срослось. К тому же сразу после катастрофы потомки ориан создали свои княжества и объединили их идеей возрождения.

– Империя Куру – это как раз тот самый проект?

– Безусловно! Любая империя, если она построена с умом, не разрушает, а, наоборот, созидает. Подобных примеров сколько угодно. Взять хотя бы нашу, которая возникла на месте Российской при Сталине...

– Теперь ответь, что бы ты, оказавшись на месте наших врагов, предпринял в подобной ситуации, если вести прямую войну с населением планеты тебе было бы запрещено?

– А почему тогда 40 тысяч лет назад, «третья сила» начала военные действия?

– Какой же ты противный! – покачал головой дедушка. – Я ему вопрос, а он мне встречный.

Ты, наверное, не русский, а мандрык?

– Кто? – удивился я странному слову.

– Мандрык.

– А кто такие мандрыки?

– Те, у которых слишком длинные языки, и они всегда задают встречные вопросы.

Я покраснел.

– Неужели ты не понял, что и тогда космические бестии не пошли на прямую войну с северными адитьями?

Они вмешались, прикрывшись атлантами. По этой причине и был обрушен астероид на Атлантиду, чтобы показать, кто за всей это бедой стоит.

– Кому показать?

– Естественно, нашей метрополии и галактическому совету высшего разума.

– Неужто подобная структура существует?

– Конечно! Не будь её, нашу планету давно бы растащили в клочья. Подумай сам: там, где нет контроля, Тьма всегда царствует. Хаос – право сильного.

– Но ведь на Земле самая образованная и самая талантливая часть человечества всё равно гибнет. Идёт планомерное и целенаправленное растворение потомков белых богов Севера в гибридных расах Юга.

– Идёт, с этим не поспоришь. Всё так, как ты говоришь.

– В начале XIX века людей белой расы на Земле было тридцать два процента. В настоящее время – всего-навсего шесть процентов, не больше. Если вычесть малую динарскую расу и средиземноморскую, то и того меньше.

– Финно-угров, кавказцев, испанских басков...

– Да-да, я с тобой согласен. Что мы видим?

– А тут ещё по радио и телевидению либероиды упорно твердят, что все блондины и блондинки тупые, что они не талантливые и не способные жить в современных условиях.

– Что они менее успешны, чем брюнеты и цветные, и, вообще, через пару сотен лет на Земле вымрет последний блондин – так?

Я кивнул.

– То, что такая пропаганда является самым настоящим расистским геноцидом, никого не волнует.

– Я читал нескольких серьёзных психологов, которые утверждают, что, наоборот, блондины и русоволосые люди с серыми или голубыми глазами в своём большинстве умнее и талантливее шатенов и брюнетов.

– А лучшими жёнами являются, бесспорно, русые и блондинки, – продолжил за меня хранитель.

– Верно!

– Ну и что? Если факты противоречат лжи, тем хуже для фактов, так, кажется?

– Что-то в этом роде...

– Ну так ответить ты мне на вопрос: что бы ты сделал, осознав, что твои враги снова собрались вместе, что у них сохранились знания и даже оружие, а воевать с ними напрямую нельзя?

– Я бы применил старую как мир технологию разделения и стравливания. А после того, как они своими собственными руками себя крайне обескровят, я бы навязал уцелевшим специально созданную искусственную религию, наподобие христианства или ислама, где объединительным фактором является вера, но не генетика. К такой вот религии для надёжности добавил бы ещё и либерально-демократическую идеологию. Короче, я сделал бы то же самое, что навязано сейчас нам. Организовал бы библейский проект с его кредитно-финансовой системой и средствами управления через СМИ, а потом стал бы терпеливо ждать. Вот и всё.

– Через несколько тысяч лет генетическая война довела бы до логического конца то, что было начато технологией разделения. Наверняка, чтобы процесс уничтожения ненужной расы ускорить, я бы создал условия для переселения представителей южных рас на территорию тех, кто должен генетически раствориться.

– А через СМИ ненавязчиво стал бы внушать, что мигранты нисколько не хуже местного населения, а может, и лучше. Что они меньше болеют, более трудолюбивые, очень талантливые, и генетическое смешение с ними ничего, кроме пользы, не принесёт. Так?

– Всё верно, – кивнул я.

На несколько минут хранитель замолчал, потом, поднявшись со скамейки, стал медленно ходить по помещению. Было видно, что он крайне взволнован.

МАХАБХАРАТА - ПАРОДИЯ НА ПОЭМУ

– Плохо то, что ты не знаешь «Махабхараты», – посмотрел он куда-то сквозь стену.

– Я читал её пересказ в юношеских книгах.

– Это пародия на поэму. Нужен подлинник, где хорошо показана технология разделения, отрок. Ты неплохо ответил на вторую половину вопроса, что касается генетического растворения ненавистной расы, но не осветил процесс её разделения и стравливания, в результате которого люди одной крови и культуры неистово, как маньяки, уничтожали бы сами себя.

Придётся мне кратко рассказать тебе, как это произошло внутри той единой арийской империи, которая сложилась в восьмом тысячелетии до н.э. на просторах Евразии. В «Махабхарате» напрямую о «третьей силе» ничего не говорится, но между строк она везде присутствует, просто её надо увидеть. Чтобы понять, как погибла та великая послепотопная держава, я должен немного отвлечься.

ТЕОРИЯ АКАДЕМИКА ПОРШНЕВА

С этими словами хранитель снова уселся на лавку и, налив себе горячего чаю, сказал:

– Ты ведь знаешь, отрок, что люди все разные.

Слышал о теории академика Поршнева, где он описывает хищные человеческие виды: суперанимала и суггестора?

– Не только слышал, но и читал его монографию.

– А ты не задумывался, откуда прорастают корни хищных видов?

– Признаться, нет.

СИГНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА

– А мог бы и подумать. Современные психологи разделили сознание современного человека на три сигнальные системы. Конечно, это деление довольно примитивно, но в целом оно отражает реальность. К первой сигнальной системе они отнесли людей, у которых менталитет обслуживает их животные инстинкты. К ним, как ты знаешь, относятся такие качества, как привязка к вещам и деньгам, неуёмная жажда власти, эгоизм, жадность, ревность, животная привязка к сексу и т.д.

Подумай сам, если ум индивида управляется животными инстинктами, то кто перед тобой?

– Думаю, что хищник, потому что в мире инстинктов царит право сильного.

– Верно, так оно и есть.

Какой из вышеизложенного можно сделать вывод?

Поршневские суггесторы и суперанималы – всего-навсего двуногие, у которых инстинкты управляют их сознанием. Психологи, как ты знаешь, выделяют также людей, у которых развита вторая сигнальная система.

Что это значит?

Если у первых сознание отсутствует, то у вторых оно есть, но оно проявляет себя только в исключительных случаях, когда необходимо приспособиться к каким-то обстоятельствам. Про таких людей говорят, что, если надо, на показ у них имеется всё: совесть, честь, благородство, милосердие, сострадание... Но только на какой-то промежуток времени, пока всё вышеназванное необходимо для выживания. В остальных случаях высокие человеческие качества подобными недолюдками за ненадобностью просто отбрасываются.

Что мы опять видим?

Сознание вроде бы есть, но оно далеко не стабильно, несокрушимы только инстинкты. Хоть они и не в силах управлять поведением человека полностью, но их влияние таково, что двуногому проще быть хищником.

Поэтому всегда во всех смутах, войнах и революциях за счёт диффузников количество хищников в обществе всегда удесятеряется. Нормальные люди удивляются: вроде бы до социального катаклизма всё было вполне цивильно, никто никого не трогал, основная масса людей казалась вполне адекватной. И вдруг ни с того ни с сего все сразу осатанели, и в обществе, безо всяких особых причин, началась самая настоящая бойня.

Тебе это знакомо?

– По письменным источникам.

– Хорошо, поймём дальше. Нам осталось разобраться с людьми третьей сигнальной системы.

Кто они такие?

Психологи считают их разумными личностями. Что такое разум, ты наверняка догадываешься.

– Сознательный процесс, способный управлять теми инстинктивными качествами, о которых было сказано выше. Людей с третьей сигнальной системой академик Поршнев назвал неантропами.

– А теперь давай рассмотрим людей по другой шкале ценностей и сравним обе эти шкалы. Здесь мы имеем дело не с психологией, а с нашей народной традицией.

КЛАССИФИКАЦИЯ СИГНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПО ПОРШНЕВУ

1 - К первой категории людей, как заметили наши предки, относятся личности, сфера интересов которых замыкается только на самих себе.

ГРЕЧЕСКИЙ МИФ О НАРЦИССЕ

Помнишь Нарцисса из греческих мифов?

– Конечно, помню.

– А теперь подумай, на кого похож этот самовлюблённый недолюдок: на диффузника или хищника?

– Скорее всего, на хищника. Хотя он может быть и диффузником.

– Он не диффузник, юноша. Нарцисс – ярко выраженный хищник. Разум отсутствует, а сознание целиком и полностью подчинено инстинктам, на первом месте из которых стоит эгоизм.

2 - Ко второй категории людей можно отнести тех, в сферу интересов которых входят близкие к ним люди – жена, дети, родные... Можно сказать, что уровень их сознания близок к некоторым животным, например, бобрам или даже обезьянам.

Как ты думаешь, эти люди ближе к хищникам или к диффузникам?

– Думаю, что они могут быть как теми, так и другими.

– Верно сказано! Вижу, что ты многое понимаешь.

3 - К третьей категории относятся люди, сознание которых способно вместить в себя не только членов своих семей, но и многих друзей и даже знакомых. Масштаб подобного сознания довольно широк, но он всё равно ограничен рамками «свой – чужой».

Как ты думаешь, кто эти люди: хищники или больше диффузники? -– задал вопрос хранитель.

– Думаю, что диффузники, подобные на хищников мало походят.

– Вспомни кавказцев, юноша. Со своих они пылинки сдувают, а чужим отрезают головы. Хищники могут объединяться в стаи, хотя точно такое же поведение может быть и у диффузников, чёткой грани здесь нет.

4 - К четвёртой категории людей относится такое сознание, которое не ограничивается рамками «свой – чужой». Оно вмещает село, город и даже область, на большее оно не распространяется.

Ответь, может подобное сознание быть хищным?

– Думаю, что нет.

– А диффузным?

– Честно говоря, не знаю.

– Такие люди диффузниками не бывают, не их масштаб. Их можно отнести к ариям, по Поршневу – неантропам.

5 - К пятой категории относятся редкие личности, сознание которых вмещает целые страны.

6 - К шестой категории людей, очень редких на нашей планете, относятся те, сознание которых вмещает всю Землю-матушку.

7 - А к седьмой категории относятся люди со сверхсознанием, их масштаб не ограничен даже галактикой.

– Неужели есть и такие?

– Не на нашей планете, отрок.

– А какой масштаб сознания был у Сталина?

– Планетарный, какой же ещё?

Иначе бы он не стал вождём народов. Вот мы с тобой и разобрались с хищными и нехищными видами и заодно рассортировали сознание людей по их духовному потенциалу, по масштабам сознания. Это очень важно для понимания того, что произошло в той древней, первой послепотопной мировой арийской державе.

ТАЙНА УПРАВЛЕНИЕ МИРОМ

А теперь я тебя познакомлю с тайной из тайн: как идёт управление миром.

Я насторожился.

– Для того чтобы успешно управлять или, наоборот, всё разрушить до основания, достаточно знать один из основных законов Мироздания – Закон соответствия: каждый человек в обществе должен занимать место в соответствии с потенциалом своего сознания. Другими словами, границы масштаба его сознания должны совпадать с границами его влияния в обществе. Если границы сознания окажутся меньше границ его социального влияния, то произойдёт катастрофа. Такой управленец не оставит камня на камне от того, чем он управляет, и не потому, что он плохой человек, он может быть и вполне нормальным, просто масштаб его сознания не соответствует тому полю деятельности, которым ему пришлось заняться. Был нарушен Закон соответствия, вот и всё. Хорошо, если он не хищник, тогда что-то после него можно исправить.

Если же он окажется хищником или диффузником, то вообще беда. Потому что разрушать всё вокруг себя он будет не только из-за несоответствия, но ещё и намеренно. Он будет пользоваться своей властью в корыстных интересах и столько наломает, что не дай бог!

– А почему ты решил, что диффузник, попав во власть, обязательно превратится в хищника?

– Это же очевидно, отрок! Диффузник только тогда копирует неантропа, когда его заставляют это делать обстоятельства. Если их нет, зачем ему то, что противоречит его природе? Не забывай о материализации сознания диффузников. Их потому и качает из стороны в сторону, что у них оно крайне привязано к материальному.

Теперь ты понимаешь, как можно манипулировать обществом, используя Закон соответствия?

Совсем не обязательно проталкивать во власть предателей, можно брать обычных людей, не обязательно хищников или диффузников, главное, чтобы масштаб их сознания был значительно меньше занимаемой ими должности.

– И такие люди, сами того не желая, превратятся в самых настоящих разрушителей! – закончил я за волхва.

– Всё верно. Но необходимо добавить к вышеизложенному ещё один немаловажный фактор. Я имею в виду демократический институт власти. Временщики не должны управлять, власть должна быть преемственной. Только преемственная власть способна обеспечить процветание общества. Временщик во власти, будь он даже неплохим, всегда озабочен своим будущим, когда он потеряет власть. Страх быть отодвинутым от кормушки заставляет его думать сначала о личном и только потом об общем.

Хорошо, если масштаб его сознания соответствует занимаемой должности, а если нет?

Кого мы тогда видим?

– Получается, что преступника. Человека, который, оказавшись во власти, использует своё положение в корыстных целях.

– Самое печальное, что разрушает он не намеренно. Просто так складываются обстоятельства, и никому в голову не приходит, что этими обстоятельствами кто-то умело манипулирует. С одной стороны, конституционно... Ты ведь знаешь, кто в качестве примера предлагает всему миру свою конституцию, сам пишет и навязывает её нам.

– Я слышал, что Британия живёт вообще без конституции, – вспомнил я.

– А зачем она ей?

Зачем метрополии, во главе которой стоит институт абсолютной политической и финансовой власти, какая-либо конституция? Ты что, не понимаешь, что США всего-навсего филиал Британской империи? Просто заокеанскому филиалу многое позволено, у него достаточно длинный поводок. Следовательно, разрешена своя собственная политика. В рамках евро-англосаксонской империи, естественно.

– Почему евро?

– Потому что Британией управляют не только англосаксы, но и евреи. Британская королевская семья давным-давно признала своим предком патриарха Авраама. Дальше некуда! Но мы опять отвлеклись. Для чего нужна «третьей силе» глобальная демократия, думаю тебе понятно: чтобы никому не пришла в голову мысль о преемственности власти. Не дай бог, если земной социум поднимется на уровень осознания того, что человечеству необходимо сословие специально подготовленных управленцев!

Другая сторона манипулирования «обстоятельствами» заключается в кадровой политике: кто управляет в государстве кадрами, тот управляет и государством. Как говорил И. В. Сталин: «Кадры решают всё». Он был прав. Но даже человек с его возможностями ничего не мог поделать с теми невидимыми, которые проталкивали к кормилу высшей власти в Кремле «олухов царя небесного». Принято обвинять Сталина в том, что он, дескать, виноват, что не нашёл себе преемника. Иосиф Виссарионович просто не мог этого сделать. Все усилия его в этом направлении были бесполезны, потому что сам он кадровой политикой не занимался, ему было не до неё. Сталин выбирал из того, что ему предлагалось.

ДВА ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНЕТОЙ ЗЕМЛЯ

Теперь ты понимаешь, какие два института правят балом? – посмотрел мне в глаза хранитель.

– Один – демократический, а другой – кадровый.

– Да-да, либерально-демократический и кадровый. Если оба они у тебя в руках, то ты можешь легко управлять любой планетой. Сначала надо навязать там демократию, закрепить её конституционно, а потом заняться подбором во власть кадров. Вот и всё. Как видишь, ничего сложного.

– А хищники что – на подхвате?

– Во власти они опасны, там их не должно быть. Управлять обществом должны люди с третьей сигнальной системой, наделённые разумом, масштаб сознания которых либо равен занимаемой ими должности, либо превосходит её. Тогда всё будет в порядке.

МАХАБХАРАТА ОБ АРИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КУРУ

Теперь пора нам вернуться к мировой арийской империи, той самой, которая возникла после катастрофы на просторах Евразии.

В «Махабхарате» она названа империей Куру. На чём мы остановились?

– На том, что для уничтожения той великой державы требовалось её сначала разделить, а потом обе её части умело между собой стравить.

– А что потом?

– Уцелевших после войны представителей этого несчастного племени генетически растворить в окружающих народах.

– Каких? – Вот что важно, отрок!

– Стоящих на более низкой ступени психического развития.

– Точнее, генетического, – поправил меня волхв. – А теперь давай вместе проследим, как произошло то самое разделение Куру, о котором было сказано выше.

С чего началось?

С того, что царь провинции Хастинапур Шантану позволил себе влюбиться в дочь царя рыбаков. Фактически – просто в рыбачку.

Как такое могло произойти с представителем высшей власти, с человеком из варны кшатриев? Подумай над этим.

– Может, мощное оккультное воздействие? – предположил я. – Такое, с которым император не справился... Тайное, никому из окружающих невидимое.

– Возможно, – вздохнул всезнайка. – Кончилось тем, что она, эта рыбачка, стала его женой. Не простой, а той, которая должна родить наследников, вот что страшно. Генетика первой варны тружеников в результате такого брака проникла на самый верх. Хотя у царя был сын от богини реки Ганги, но он почему-то от власти самоустранился.

Вопрос – почему?

В «Махабхарате» сказано, что он это сделал ради счастья отца с его рыбачкой. Здесь прямое нарушение закона. Если отец сошёл с ума, это его дело, но сын не должен был допускать на трон детей женщины из более низкого сословия или касты. Но почему-то он это сделал.

Почему?

– Кто был этот Бхишма, сын царя Шантану, если он допустил такую непростительную ошибку?

Дать возможность рыбачке Сатьявати родить от своего отца наследников?

Возникает вопрос: а была ли его мать богиней реки?

Может, она себя за неё выдала?

Кем она тогда была, эта речная дева?

– Возможно, принявший облик красавицы представитель «третьей силы»? – предположил я.

– Похоже на это, потому что всё началось с отказа Бхишмы принять власть над империей. В результате у Сатьявати родились два сына-дегенерата, один из них умер, а младший, по имени Вичитравирьи, спился. Перед коронацией мать-рыбачка сосватала ему двух жён. Одну звали Амбика, а другую – Амбалика. Но вот невезение: пьяница Вичитравирьи «сыграл в ящик», не оставив после себя наследника. Очевидно, у манипуляторов были совсем иные планы.

Бхишма же опять оказался предателем, потому что допустил, что рыбачка Сатьявати, став царицей-матерью, сумела подложить Амбику с Амбаликой в постель к своему старшему сыну от другого брака. Этот Ведавьяса был мудрецом и магом, и от него родились два сына. От Амбики появился на свет Дхритараштра, а от Амбалики – Панду. Дхритараштра имел ярко выраженный дегенеративный порок – от рождения он был слеп.

Казалось, что ещё надо?

Всё налицо. Но никому в голову не пришло, что в семье происходит что-то неладное. Дхритараштру, как ни странно, с детства стали готовить к трону. Только главный министр не дал слепому прийти к власти. Царём Хастинапура, по рекомендации первого министра, стал Панду. Панду по своей природе был неплохим человеком. Очевидно, в нём проявилась природа его матери. Но получилось так, что он тоже отказался от власти. И тогда власть над империей досталась слепому Дхритараштре.

Вот тут-то и началось самое интересное: бабушка с матерью женили Дхритараштру на некоей Гандхари, девушке из княжеского рода. Но вот что любопытно: она, несмотря на просьбу мужа не делать этого, надела себе на глаза повязку. Зачем – непонятно. Гандхари объяснила это тем, что хочет быть солидарной со своим слепым мужем. Известно, что обосновать можно всё что угодно, и это будет выглядеть вполне правдоподобно. Но дальнейшее событие показывает, что за преднамеренной слепотой Гандхари стоит что-то такое, чего никто не знает. Дело в том, что беременность жены Дхритараштры длилась не девять месяцев, а пятнадцать! И родила она не ребёнка, а оплодотворённую икру – фактически сотню икринок. Эту икру, или странные яйца, отдали на дальнейшее развитие тому самому мудрецу Ведавьясе, первому сыну царицы-рыбачки.

– От которого родились Дхритараштра и Панду? – спросил я.

– Ему самому. Он поместил яйца в специальные сосуды, наполнил их питательным составом и повесил на дозревание в пещеру.

– Что ты на это скажешь?

– Какой-то ужас! О том, что ты сейчас рассказал, я слышу впервые. Про сверхоружие слышал много раз, про виманы и агнихорты тоже, но про то, что Гандхари, жена Дхритараштры, была беременной пятнадцать месяцев и разрешилась икрой, или яйцами, я слышу впервые.

– Теперь подумай, от кого она забеременела?

То, что не от своего мужа, бесспорно.

Тогда от кого? Теперь ты понимаешь, зачем ей надо было завязать себе глаза?

– Понимаю, чтобы в случае, если обнаружится обман, оправдаться и перед мужем, и перед родственниками. Дескать, я ничего не видела, меня провели.

– Наверное, где-то ты прав, но мне кажется, чтобы самой не видеть того, что её ждёт после замужества. Надо иметь крепкие нервы, чтобы общаться с инопланетной нелюдью. Очень крепкие! Теперь ты понимаешь, какого происхождения братья Кауравы и кто пришёл к власти в Хастинапуре.

– А что же Панду?

От него, как я знаю, родились знаменитые Пандавы?

– Не от него, а от нескольких адитьев, белых богов Севера. Юдхиштхира родился от покровителя справедливости и порядка – Дхармы, Арджуна – от самого Индры, Бхимасена – от покровителя ветра Вайю, а Сахадева с Накулой родились от братьев-близнецов – Ашвинов. Так что сам Панду к детям полубогов отношения не имел, он умер вскоре после их рождения.

Теперь до тебя дошло, как работает инопланетный механизм разделения: главное – прийти к власти в государстве, а потом делай с обществом всё что угодно. Просто и эффективно. Этой древней технологией «третья сила» успешно пользуется до сих пор. Исполнители у неё достойные: иллюминаты, масоны, сейчас на смену тем и другим приходят саентологи. Везде – с виду люди, но только с виду.

На самом деле те, кто правят на Земле балом, давно людьми не являются. Эти твари возглавляют Британию, США, Евросоюз, НАТО и все 140 крупных мировых корпораций. Но это, отрок, к слову. Чтобы ты знал, с кем тебе в будущем придётся иметь дело.

– Неужели есть возможность всю эту махину каким-то образом нейтрализовать?

– Конечно, есть. Всё дело в знании, отрок, в понимании общих единых законов Мироздания, о которых я в ходе своего повествования несколько раз упоминал. Но о них поговорим позднее, когда разберёмся, что произошло с империей Куру после того, как она раскололась и одна её часть обрушилась на другую.

– Началась ужасная война, которая почти полностью погубила орианскую конфедерацию княжеств. То, что случилось после битвы на поле Курукшетра, я знаю.

– Тут дело не столько в гибели многих миллионов граждан, хотя их тоже очень жаль, сколько в уничтожении культурного наследия Орианы. Война разрушила многие хранилища информации и почти всю уцелевшую с допотопных времён технику. Случилось, отрок, непоправимое.

На сегодня, юноша, всё, скоро рассвет. Нам надо поспать. Можешь остаться у себя, но если хочешь, пойдём ко мне, – поднялся со своего места всезнайка.

– Мне надо подумать над тем, что я сегодня услышал, – сказал я своему учителю. – Поэтому сегодня я ночую дома.

– Хорошо, приятных тебе сновидений, юноша, – улыбнулся старик. – Как продерёшь глаза, приходи. Завтра празднуем у меня.

– Согласен, – кивнул я.

Г. Сидоров «Наследие белых богов» стр. 139 - 167

Стр 1