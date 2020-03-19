Около 4.000 лет до н. э., из-за постепенного погружения на дно Тихого океана материка Му, часть легендарных детей богини Дану, вынуждена была заселить пустующие земли Японских островов.

После расы белых переселенцев очень скоро на Японские острова пришли их соседи по континенту Му – краснокожие люди. Некоторое время и те, и другие жили спокойно. Очевидно, общая беда их сблизила. Во время того союза началось незначительное генетическое межрасовое смешение. Потом на остров Кюсю и другие острова высадились предки полинезийцев и занялись своим любимым делом – людоедством.

Борьба с ними была долгой и упорной. Это происходило около 3.000 лет до н. э., во время расцвета Хараппской цивилизации на Индостане. Военные действия вынудили часть белых богов с островов уйти на континент. Ими был построен древний город на месте современного Владивостока и освоено Тихоокеанское побережье современной России. Имя города давно забыто, современный Владивосток стоит на руинах того города. Об этом знают многие современные ученые, но предпочитают помалкивать. Затем на будущих Японских островах из трех рас постепенно сложилась одна - айнская. В основе ее лежит генетика людей тихоокеанской белой расы с добавлением генов краснокожих и предков полинезийцев.

В то время переселенцы говорили на праязыке, пракрите, из которого впоследствии произошел священный санскрит и современный русский. Территории, куда пристали корабли детей богини Дану, в те времена контролировались потомками белых русоволосых ориан. Есть не беспочвенное предположение, что потомки тихоокеанских детей богини Дану, будучи морским народом, стали помогать своим континентальным братьям по крови в освоении побережья Евразии. Их корабли вышли на Камчатку, потом к берегам Чукотки. Так как в те времена климат на Севере Евразии был намного теплее, чем сейчас, то их корабли от Чукотки двинулись на запад, к устью Лены и Таймыру. Фактически дети богини Дану открыли для будущей Тартарии, или Биарнии, северный морской путь.

Северная конфедерация племен белой расы, или Тартария, возникла на руинах легендарной империи Хастинапур, или Куру, той империи, о которой рассказывается в «Махабхарате». Биарния - это второе, европейское имя Тартарии, ее северной части.

С Таймыра их корабли двинулись дальше на запад и достигли Новой Земли, или Филиподии. В фиордах южного острова мореходами были построены три порта, которые со временем превратились в настоящие города. Один такой город возник на острове Колгуев. Так появилось северное княжество потомков богини Дану. Названия этих городов известны по ирландским сагам.

В те времена на Севере был совершенно иной климат. На Шпицбергене росла калина, а на Новой Земле - виноград и липы; росли девственные сосновые леса, из древесины которых искусные мастера делали великолепные корабли океанского класса. На них данавы, потомки богини Дану, уходили далеко на запад, вплоть до Британии и Ирландии. В третьем тысячелетии до н.э. они заселили Уэльс, Север современной Франции и Ирландию. По ирландским сагам они известны как племена богини Дану, с древнекельтского - «Туата де Дананн».

Один из городов «туаты», так называли расу белых богов предки кельтов, именовали Гореасом. Даже перевод не требуется. Город асов, стоящий в горах. Второй город на родине туатов назывался Фалеасом. Фаломом в древности. Очевидно, этот город асов, белых богов, был привязан либо к морю, либо к морскому заливу. Следующий их город назывался, по ирландским сагам, Мориасом. Тут вообще перевод не требуется - морской город асов. Последний город туатов на их прародине назывался Финдеасом. Очевидно, он был построен на земле саамов. Возможно, как раз этот город и находился на острове Колгуев. Но их судьба так же печальна, как и их родственников на просторах Тихого океана.

Со временем изменение климата заставило туатов уйти дальше на запад. Климат стал меняться около 5.000 лет назад, и не в лучшую сторону. До этого времени и туаты, и потомки адитьев-ориан жили рядом. Туаты - на островах, ориане - в основном на материке. Это они после великой смуты и гражданской войны, которая так красочно описана в «Махабхарате», построили на Севере Евразии знаменитую Тартарию - Биарнию. Но в связи с резким похолоданием, которое началось примерно три тысячи лет до н.э., потомки адитьев устремились с севера на юг, в лесостепь и степь.

На севере Франции, в Ирландии и Британии полным-полно мегалитов. Один Стоунхендж чего стоит. Все эти мегалиты: менгиры и кромлехи - не кельтского происхождения. Их установили люди племен богини Дану, те самые «Туата де Дананн». Все эти гигантские сооружения после гибели их подлинных хозяев кельты приписали своей цивилизации. Туаты появились в Западной Европе около трех тысяч лет до н.э. Почти тысячу лет они владели Ирландией, Южной Британией и территорией нынешней Франции, но потом их судьба резко стала меняться.

Дело в том, что на территории Западной Европы тысячи лет процветала цивилизация фоморов. Это были разного рода племена гибридов, в основном иберов и их родственников, в жилах которых текла кровь белых богов и, как ни печально, но и архантропов. За тысячу лет господства туатов фоморы многому у них научились, и прежде всего войне. Из каменного и бронзового века они перешли в эпоху развитого железа, и, в конце концов, их полчища двинулись в поход на туатов. Фоморов привлекали великолепно выполненное и закаленное оружие и, конечно же, необыкновенной красоты женщины-блондинки, за которыми началась настоящая охота.

В сагах о битвах при Маг Туиред говорится о том, как фоморы пытались захватить Ирландию, но обе битвы Туата де Дананн выиграли. Последнюю - с великим трудом. Однако фоморов это не остановило. В Иберии они собрали огромное войско и двинули его на Ирландию. К этому времени племена туатов были вытеснены и из Галии, и из Британии. Последним их прибежищем, около 1700 лет до н.э., оставалась Ирландия. В саге о походе сыновей некоего Миля рассказывается, как фоморы Иберии сражались с туатами. Четыре битвы потомки белых богов свели вничью, но последнюю проиграли - не хватило сил. В роковом сражении у туатов рядом с мужьями бились и их жены. Последняя битва при Таилтау положила конец господству туатов в Ирландии. На поле сражения осталась вся их армия во главе с тремя вождями и их женами.

Легенда гласит, что небольшое количество Туата де Дананн после победы сыновей Миля успела сесть на свои корабли и уйти на север, туда, откуда пришли в Европу их предки. Куда они могли податься? Только на территорию Русского Севера. Куда же еще? Если не на свои острова, то на материк. До сих пор в среде поморов встречаются люди, очень похожие на туатов.

Когда ориане от холода уходили на юг, на свои опустевшие земли они пустили пришедших с юга, ищущих защиты от более сильных соседей предков эскимосов, чукчей и юкагиров. Мы говорим про северо-восток Сибири, Аляску и Север Канады. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить предания тех же эскимосов, в которых говорится, что до них на Севере жили белые голубоглазые туниты, или туаты. По легендам эскимосов, туниты-туаты научили их предков шить теплые одежды, охотиться на моржей, тюленей и китов. Цивилизацию тунитов-туатов открыл замечательный исследователь Канадского Севера, доктор наук Томас Ли. Правда, за такое открытие он лишился звания ученого и работы в Канадском национальном музее, но это уже другая тема. Кстати, про резкое похолодание и уход белых людей с Севера, говорится и в Велесовой книге.

Потомки адитьев ориане уходили с севера на юг тоже волнами. Это их приход на Китайскую равнину, в опустошенную великой смутой и войной Центральную Азию и Тибет, заставил некоторые вымирающие племена, как и предков палеоазиатов, искать защиты у белой расы. Никакое не алтайское и саянское, а именно тибетское происхождение имеют предки энцев, ненцев, нганасанов и селькупов. То же самое можно сказать про финно- угров. Предки тунгусов вообще пришли на Север с далекого Юга. Их легенды рассказывают про жизнь на Восточном Тибете. Но ученых народная память мало интересует.

Но не все потомки ориан покинули Русский Север и Север Сибири. Часть населения осталась на своем старом месте. Это легко доказывается археологическими находками и легендами пришлых народов. Да и куда девать найденные черепа чистокровных представителей белой расы? Вот и прогибаются наши академики, выдумывая финно-угров, а то и вообще предков самодийцев. Но оставим их в покое, лучше вспомним про предания манси о белых бородатых северных менквах, легенды тунгусов о народе эндри, который научил их оленеводству, юкагирские предания о северном народе онкилонов и чукотские сказания о белых сероглазых шелагах. О тех родах белых людей, которые не ушли в зону лесостепи с Севера Евразии.

Таким образом, Север Евразии контролировали не только туаты, но и потомки белых богов – ориане. Просто бывшие гипербореи были больше заняты построением своей новой империи Биарнии, или Тартарии. Туаты же никуда с Севера не ушли. Вот почему их потомков больше среди поморов на Русском Севере, хотя все же часть из них ушла на Индостан. Они отправились туда вместе со своими союзниками, потомками адитьев-ориан. Возможно, их целью было найти на Индостане следы своей тихоокеанской цивилизации. Это произошло примерно за полторы тысячи лет до н.э., когда Хараппа, Мохенджо-Даро и другие города тихоокеанских мигрантов и их черных союзников, потомков древних лемурийцев, лежали уже в руинах.

Официальная наука считает, что Хараппскую цивилизацию разрушили племена ариев. Но и тех и других ничто не разделяло. Поэтому подобный союз был вполне возможен. Хараппцы погибли на пару сотен лет раньше, чем докатилась до Индостана последняя волна ариев, и погибли они от ударов тактического ядерного оружия. Следы его хорошо видны и в Мохенджо-Даро, и в Хараппе, и других мертвых городах той загадочной цивилизации.

Следы войны, причем термоядерной, налицо, но врагов, напавших на хараппцев, никто не знает. Такое впечатление, что ее незадолго до прихода ариев уничтожила намеренно какая-то «третья сила». И не руками завоевателей, потому что на месте погибших городов долгое время никого не было.

В «Махабхарате» рассказывается о трагической гибели последней мировой империи людей белой расы. Эта империя сложилась в Центральной Азии, там, где после гибели трех цивилизаций и трех континентов, нашли себе пристанище потомки адитьев - ориане.

Сразу после войны и последующего потопа на месте Гипербореи-Орианы возник ледяной континент - Арктида. Сверхнизкие температуры, которые возникли на обоих полюсах Земли после падения двух гигантских астероидов, сковали воды нового молодого океана. На его месте появилась бескрайняя ледяная равнина. Она на какое-то время заняла место погибшего континента.

Одиннадцать тысяч лет назад под водой оказалась и Западно-Сибирская равнина. Через Тургайскую низменность воды Енисея и Оби, которые на Севере перегородил километровый ледяной щит хлынули в Азов, Каспий и, обогнув Северный Кавказ, заполнили собой долину на месте современного Черного моря. Воды Западно-Сибирского моря и гигантская пресная река, текущая по Северо-Кавказской низменности в Черное море, на две с лишним тысячи лет отрезали Европу от Азии. Вот почему сравнительно поздно была заселена потомками ориан Западная Европа. Племена белых богов, которые волею судеб оказались на Восточно-Европейской равнине, более двух с половиной тысяч лет никуда со своей земли не спешили. Им вполне хватало места, а воевать с палеоевропейскими племенами иберов им было ни к чему. В ту эпоху потомков белых богов воды не разделяли, а, наоборот, сближали. Поэтому все контакты представителей белой расы, которые населяли Восточную Европу, были не с дикими племенами Запада, а со своими кровными родственниками на Востоке. Более того, восточноевропейские ориане вошли в состав единой гигантской империи, которая возникла на просторах Евразии в конце десятого тысячелетия до н.э., спустя две тысячи лет после Великой катастрофы и потопа. Фактически, это была не столько империя, сколько конфедерация посторианских, по-ведийски арийских княжеств.

В горах Путораны, Урала и Восточной Сибири отступающими на юг орианами были созданы обширные подземные хранилища. Ориана не сразу ушла под воду, она погружалась медленно, со скоростью подъема вод Мирового океана.

Поэтому северные потомки адитьев все успели: с Орианы были вывезены на материк не только книги, но и многое другое, вплоть до летательных аппаратов и всех видов уцелевшего после великой битвы и катастрофы сверхоружия.

С одной стороны, «третьей силе» многое удалось. Она погубила вместе с тихоокеанским континентом и детей богини Дану, но потеряла Атлантиду, куда упал переориентированный с Орианы астероид. К тому же сразу после катастрофы потомки ориан создали свои княжества и объединили их идеей возрождения в империю Куру.

В «Махабхарате» напрямую о «третьей силе» ничего не говорится, но между строк она везде присутствует, просто ее надо увидеть, Чтобы лучше понять, как погибла та великая послепотопная держава, мы должны немного отвлечься.

Вы должны знать, что все люди разные. Существует теория академика Поршнева, где он описывает хищные человеческие виды: суперанимала и суггестора.

Современные психологи разделили сознание современного человека на три сигнальные системы. Конечно, это деление довольно примитивно, но в целом оно отражает реальность. К первой сигнальной системе они отнесли людей, у которых менталитет обслуживает их животные инстинкты. К ним относятся такие качества, как привязка к вещам и деньгам, неуемная жажда власти, эгоизм, жадность, ревность, животная привязка к сексу и т.д.

Подумайте, если ум индивида управляется животными инстинктами, то кто перед вами? Правильно - Поршневские суггесторы и суперанималы, у которых инстинкты управляют их сознанием. Психологи выделяют также людей, у которых развита вторая сигнальная система. Что это значит? Если у первых сознание отсутствует, то у вторых оно есть, но оно проявляет себя только в исключительных случаях, когда необходимо приспособиться к каким-то обстоятельствам. Про таких людей говорят, что, если надо, на показ у них имеется все: совесть, честь, благородство, милосердие, сострадание. Но только на какой-то промежуток времени, пока все вышеназванное необходимо для выживания. В остальных случаях высокие человеческие качества подобными недочеловеками за ненадобностью просто отбрасываются.

Что мы опять видим? Сознание вроде бы есть, но оно далеко не стабильно, несокрушимы только инстинкты. Хоть они и не в силах управлять поведением человека полностью, но их влияние таково, что им проще быть хищником.

Поэтому всегда во всех смутах, войнах и революциях за счет диффузников количество хищников в обществе всегда удесятеряется. Нормальные люди удивляются: вроде бы до социального катаклизма все было вполне цивильно, никто никого не трогал, основная масса людей казалась вполне адекватной. И вдруг, ни с того ни с сего, все сразу осатанели, и в обществе, безо всяких особых причин, началась самая настоящая бойня. Знакомо?

Нам осталось разобраться с людьми третьей сигнальной системы. Кто они такие? Психологи считают их разумными личностями. Людей с третьей сигнальной системой академик Поршнев назвал неантропами.

А теперь давайте рассмотрим людей по другой шкале ценностей и сравним обе эти шкалы. Здесь мы имеем дело не с психологией, а с нашей народной традицией. К первой категории людей, как заметили наши предки, относятся личности, сфера интересов которых замыкается только на самих себе, т е хищники.

Ко второй категории людей можно отнести тех, в сферу интересов которых входят близкие к ним люди - жена, дети, родные. Можно сказать, что уровень их сознания близок к некоторым животным, например, бобрам или даже обезьянам. Эти люди ближе к диффузникам, хотя могут стать и хищникам.

К третьей категории относятся люди, сознание которых способно вместить в себя не только членов своих семей, но и многих друзей и даже знакомых. Масштаб подобного сознания довольно широк, но он все равно ограничен рамками «свой - чужой». Эти люди больше диффузники. К четвертой категории людей относится такое сознание, которое не ограничивается рамками «свой - чужой». Оно вмещает село, город и даже область, на большее оно не распространяется. Может подобное сознание быть хищным? Нет. Поэтому их можно отнести к ариям, по Поршневу - неантропам. К пятой категории относятся редкие личности, сознание которых вмещает целые страны. К шестой категории людей, очень редких на нашей планете, относятся те, сознание которых вмещает всю Землю. А к седьмой категории относятся люди со сверхсознанием, их масштаб не ограничен даже галактикой.

А теперь познакомимся с тайной из тайн: как идет управление миром. Для того чтобы успешно управлять или, наоборот, все разрушить до основания, достаточно знать один из основных законов Мироздания - Закон Соответствия: каждый человек в обществе должен занимать место в соответствии с потенциалом своего сознания. Другими словами, границы масштаба его сознания должны совпадать с границами его влияния в обществе. Если границы сознания окажутся меньше границ его социального влияния, то произойдет катастрофа; Такой управленец не оставит камня на камне от того, чем он управляет, и не потому, что он плохой человек, он может быть и вполне нормальным, просто масштаб его сознания не соответствует тому полю деятельности, которым ему пришлось заняться, Был нарушен Закон соответствия, вот и все. Хорошо, если он не хищник, тогда что-то после него можно исправить. Если же он окажется хищником или диффузником, то вообще беда. Потому что разрушать все вокруг себя он будет не только из-за несоответствия, но еще и намеренно. Он будет пользоваться своей властью в корыстных интересах и столько наломает дров, что не дай бог!

Теперь вернемся к мировой арийской империи, той самой, которая возникла после катастрофы на просторах Евразии. В «Махабхарате» она названа империей Куру.

По сути, в ней описывается, что уцелевших после войны представителей этого несчастного племени было решено генетически растворить в окружающих народах, стоящих на более низкой ступени психического развития.

С чего все началось? С того, что царь провинции Хастинапур Шантану позволил себе влюбиться в дочь царя рыбаков. Фактически - просто в рыбачку. Как такое могло произойти с представителем высшей власти, с человеком из варны кшатриев? Кончилось тем, что она, эта рыбачка, стала его женой. Не простой, а той, которая должна родить наследников. Генетика первой варны тружеников в результате такого брака проникла на самый верх. Хотя у царя был сын от богини реки Ганги, но он почему-то от власти самоустранился. В «Махабхарате» сказано, что он это сделал ради счастья отца с его рыбачкой. Здесь прямое нарушение закона. Если отец сошел с ума, это его дело, но сын не должен был допускать на трон детей женщины из более низкого сословия или касты. Но почему-то он это сделал. Почему? Кто был этот Бхишма, сын царя Шантану, если он допустил такую непростительную ошибку: дал возможность рыбачке Сатьявати родить от своего отца наследников? Возникает вопрос: а была ли его мать богиней реки? Может, она себя за нее выдала? Кем она тогда была, эта речная дева? Вполне возможно, принявший облик красавицы представитель все той же «третьей силы»…

Мы начали плавно, но уверенно уходить от темы этой статьи, поэтому прервемся, а о дальнейших событиях можно почитать, например здесь.

в статье использованы материалы книги Г. Сидорова «Наследие белых богов»