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В России происходит изменение экономической модели развития

11:52. 16 июля 2020 164 просмотра 16 коммент. Опубликовал:

Под руководством Президента России Владимира Путина состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.. Ключевым стало выступление первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

Но обо всём по порядку…

Владимир Путин поддержал Белоусова. Победа над Силуановым-Набиуллиной

После вступительного слова Путина, начал доклад премьер-министр Михаил Мишустин. В целом, доклад Мишустина можно охарактеризовать как технический, что не удивительно.

Президент с Премьером всегда на связи. Поэтому более интересным является выступление Андрея Белоусова. Первый вице-премьер кратко изложил основные направление предлагаемой экономической политики в ближайшие годы.


Первое. Рост инвестиций. Белоусов обозначил цель в росте инвестиций в 5-6% в год (в 2 раза выше прогнозируемого роста ВВП). За 10 лет – рост на 70%.

Данная цель будет реализовываться за счет:

Резкого роста инвестиций государственных компаний и крупного капитала (политика государственного капитализма)

Поддержки региональных проектов

Поиска новых механизмов финансирования. Например, выпуска бессрочных облигаций для инфраструктурных проектов. Та самая схема Борисова-Белоусова.

Под рост инвестиций Белоусов уже продавил снижение ключевой ставки Центробанком до 4.5%, а также предложил схему по ограниченному запуску печатного станка (назовем это так). Посмотрим, удастся ли провести доп. эмиссию во втором полугодии

Второе. Развитие и поддержка малого-среднего бизнеса, а также самозанятых. Пожалуй, это единственная тема, которую я не разбирал в предыдущих материалах. От МСП сложно требовать увеличения инвестиций, однако МСП играет важную функцию с точки зрения обеспечения занятости населения и ускоренного распространения выпускаемых крупными компаниями товаров и услуг.

Здесь Белоусов предлагает предоставить МСП максимально возможную свободу действий и преференций. Все это на основе цифровизации.

Третье. Ускоренный рост несырьевого экспорта. За 2019 год несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) составил 150 млрд. долларов. Это много, но крайне недостаточна для того самого прорыва. ННЭ занимает 9% в структуре ВВП. Белоусов поставил цель довести данную цифру до 15%.

Реализовать проект увеличения ННЭ поможет цифровизация и координация работы торгпредств, институтов развития, межправкомиссий и т.д. Эта задача, судя по всему, будет возложена на главу Минпромторга Дениса Мантурова, который примерно полтора года назад переподчинил себе российские торгпредства за рубежом.

И четвёртое. Это реализация к середине десятилетия крупнейших инфраструктурных проектов. Данная цель идет дополнением к первым трем.

Белоусов обозначил 7 проектов, которые будут реализованы к 2025 году. Все перечислять не буду, наиболее известные – расширение БАМа и Транссиба, строительство трассы Москва-Казань, развитие СМП и т.д.

Реализация данных 4 целей позволит России выйти на темпы роста экономики выше среднемировых.

Стратегия Белоусова в корне отличается от той, которая реализовывалась его предшественником Антоном Силуановым, который ставил во главу угла финансовые рынки, а не реальный сектор экономики.

По завершении выступления Андрея Белоусова, Президент России Владимир Путин поддержал первого вице-премьера:

"Ясно, что все эти решения должны соответствовать действующим реалиям и прогнозам развития отраслей. Исхожу из того, что мы вместе с вами выстроим работу таким образом, чтобы мы здесь не опаздывали…"



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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5118083.html

Метки: белоусов, капитализм, Путин, развитие, Россия, рынок, экономика

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16 Комментариев » Оставить комментарий


  • 16272 11530
    Владимир 16 июля 2020 в 12:05

    Вот интересно где этот писака в РФии экономическое развитие увидел,за 30 лет прошедшие с уничтожения СССР все территории бывшего СССР пришли к полному упадку и развалу экономики и ничего кроме очередного развешивания лапши от таких управителей ожидать не стоит.Даже гигантскую корпорацию “Газпром” эти горе – управители довели до практически банкротства,это как же постараться нужно,чтобы разориться на обыкновенной продаже того, что в земле лежит,это даже не уровень обезьян это гораздо ниже.Какое на хрен производство эти билят манагеры разворуют и развалят все до чего дотянуться.

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    4
  • 20722 2012
    Русофил 16 июля 2020 в 12:07

    Злые капиталисты, государство, мировая закулиса, рептилоиды и прочие враги народа не сделали этому народу рабочих мест. А сам он не умеет… Не пролетарское это дело, создавать рабочие места. Пусть проклятые капиталисты нам работу придумают, а мы будем от них зарплату получать и тихо (а то и громко) их за это ненавидеть.

    Вот ведь какие гады эти капиталисты — понастроят своих заводов, а мы вынуждены на них пахать. Или чего хуже — не понастроят заводов и нам негде пахать.

    А чего? Офигенная логика.

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    0
  • 20722 2012
    Русофил 16 июля 2020 в 12:09

    Американские поселенцы ехали на Дикий Запад не потому, что им там индейцы рабочие места создали. И Сибирь осваивали не потому, что хану Кучуму не хватало рабочих рук на производстве. И на Клондайк ехали не для того, чтобы в офис устроиться на работу.

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    -2
    • 4850 3830
      Sergey64Русофил 16 июля 2020 в 12:46

      Дурачок! Чем упомянутые личности отличались от первобытно-общинных людей? Те же самые Охота и Собирательство. Первый Хапок. Ну, так и у нас так 30 лет – чем СССР не Клондайк или Дикий Запад? А мы индейцы, у которых на бусы выменивали земли и леса. Сегодня точно также! До создания Рабочих мест мы, похоже, не доживем…

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      4
    • 15125 11481
      SergeevРусофил 16 июля 2020 в 12:59

      Ну допустим на Дикий Запад и в Сибирь ехали не создавать рабочие места, а потому что там территория в принципе ничья была и можно было рискнув заработать или погибнуть. Сейчас немного другое, территории государственные, рисковать никто не желает а погибать тем более. Комфорт погубит цивилизацию. У нас и на Клондайк ехать не надо, кругом золотые россыпи, кварцитовое сырье. Но государство лапу наложило, взять не смей, пусть лучше в земле лежит.

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      1
      • 20722 2012
        РусофилSergeev 16 июля 2020 в 13:33

        Ну допустим в Сибирь ехали землю пахать и не только в Сибирь.
        А сегодня ПУСТЫХ деревеь полно.
        Приезжай-живи…..
        Ну и где?
        Все тычут пальчиком в гад-же-ты на уютном диване.
        И жалуются как мим недодали злые буржуины.
        А иногда и других поучают как ДРУГИМ надо поехать и деревню оживить.
        Детей нарожать ибо депопуляция итд..

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  • 13612 12586
    жора шапов 16 июля 2020 в 12:39

    9 % ННЭ в структуре ВВП. Ни убавить , ни прибавить . Сырьевой придаток, охраняемый самой сильной армией.

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  • 4850 3830
    Sergey64 16 июля 2020 в 12:41

    “Белоусов обозначил 7 проектов, которые будут реализованы к 2025 году. Все перечислять не буду,”
    Чтоб не смешить реалистов?
    Данная цель будет реализовываться за счет:

    -Поиска новых механизмов финансирования (грабить будут)
    -по ограниченному запуску печатного станка (назовем это так) – а это фантики печатать!
    Вот вам и квинтэссенция данного опуса!

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    3
  • 14249 8715
    Maleos 16 июля 2020 в 12:56

    Госдума, правительство и министры ещё не поняли, что произошло 1 июля 2020 года, но скоро поймут:))).. Про дебилов и говорить нечего…

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  • 4391 2693
    Михан 16 июля 2020 в 12:56

    В духовном Мире есть река-Валюта, сейчас она сместилась от Запада, к Востоку.
    Так что США ждёт стагнация.

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    1

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