В России происходит изменение экономической модели развития

После вступительного слова Путина , начал доклад премьер-министр Михаил Мишустин. В целом, доклад Мишустина можно охарактеризовать как технический, что не удивительно. Президент с Премьером всегда на связи. Поэтому более интересным является выступление Андрея Белоусова. Первый вице-премьер кратко изложил основные направление предлагаемой экономической политики в ближайшие годы.

Под руководством Президента России Владимира Путина состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. . Ключевым стало выступление первого вице-премьера России Андрея Белоусова.



Первое. Рост инвестиций. Белоусов обозначил цель в росте инвестиций в 5-6% в год (в 2 раза выше прогнозируемого роста ВВП). За 10 лет – рост на 70%.

Данная цель будет реализовываться за счет:

Резкого роста инвестиций государственных компаний и крупного капитала (политика государственного капитализма)

Поддержки региональных проектов

Поиска новых механизмов финансирования. Например, выпуска бессрочных облигаций для инфраструктурных проектов. Та самая схема Борисова-Белоусова.

Под рост инвестиций Белоусов уже продавил снижение ключевой ставки Центробанком до 4.5%, а также предложил схему по ограниченному запуску печатного станка (назовем это так). Посмотрим, удастся ли провести доп. эмиссию во втором полугодии

Второе. Развитие и поддержка малого-среднего бизнеса , а также самозанятых. Пожалуй, это единственная тема, которую я не разбирал в предыдущих материалах. От МСП сложно требовать увеличения инвестиций, однако МСП играет важную функцию с точки зрения обеспечения занятости населения и ускоренного распространения выпускаемых крупными компаниями товаров и услуг.

Здесь Белоусов предлагает предоставить МСП максимально возможную свободу действий и преференций. Все это на основе цифровизации.

Третье. Ускоренный рост несырьевого экспорта. За 2019 год несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) составил 150 млрд. долларов. Это много, но крайне недостаточна для того самого прорыва. ННЭ занимает 9% в структуре ВВП. Белоусов поставил цель довести данную цифру до 15%.

Реализовать проект увеличения ННЭ поможет цифровизация и координация работы торгпредств, институтов развития, межправкомиссий и т.д. Эта задача, судя по всему, будет возложена на главу Минпромторга Дениса Мантурова, который примерно полтора года назад переподчинил себе российские торгпредства за рубежом.

И четвёртое. Это реализация к середине десятилетия крупнейших инфраструктурных проектов. Данная цель идет дополнением к первым трем.

Белоусов обозначил 7 проектов, которые будут реализованы к 2025 году. Все перечислять не буду, наиболее известные – расширение БАМа и Транссиба, строительство трассы Москва-Казань, развитие СМП и т.д.

Реализация данных 4 целей позволит России выйти на темпы роста экономики выше среднемировых.

Стратегия Белоусова в корне отличается от той, которая реализовывалась его предшественником Антоном Силуановым, который ставил во главу угла финансовые рынки, а не реальный сектор экономики.

По завершении выступления Андрея Белоусова, Президент России Владимир Путин поддержал первого вице-премьера:

"Ясно, что все эти решения должны соответствовать действующим реалиям и прогнозам развития отраслей. Исхожу из того, что мы вместе с вами выстроим работу таким образом, чтобы мы здесь не опаздывали…"





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