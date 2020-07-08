Депутат Федоров предложил для Путина титул, который прославит его в веках

Новость, как новость. Ее почти и комментировать не нужно. Она, как в поговорке, говорит сама за себя.

Обратите внимание, что это все говорил не простой человек, а депутат Государственной Думы от фракции "Единая Россия". Интервью записано на радио "Говорит Москва":

Обязательно [нужен титул — прим. ГМ], но только после того, как он закончит реформу по восстановлению отечества, его свободы и независимости. Прошедшее недавно голосование — это только начало этого процесса и согласие народа на восстановление отечества в границах 1945 года. Поэтому, когда Владимир Владимирович этот процесс закончит, конечно, у него будет, что называется, титул в веках, как было в отношении лидеров России или Руси в их историческом прошлом. Это наша традиция.

Что там в голове уважаемого депутата, нам, конечно, не известно. Традиция такая была. Она не носила официального статуса. И последний титул, насколько я помню, шел следом за Александром III. Его назвали "Миротворец" . А вот Николай II уже такого титула не получил. Если только не вспоминать его прозвище "Кровавый" , которое было распространено в советской литературе.

Что касается руководителей государства после революции, то ни о каких "титулах" речи никогда не шло. Разве у Ленина или у Сталина такие были?

Поэтому, можно сказать, что у депутата Федорова "историческое дежавю".

Причем, Федоров дает понять, что свой титул Путин получит только после того, как совершит определенное историческое действие и восстановит отечество в границах 1945 года:

Но только после, никак не до. Помните, как было: Владимир-объединитель или что-нибудь подобное. Титул — это историческая оценка, он должен привязан быть к результату, а результат для нас только один — это отмена капитулянтских решений 1991-1993 годов и восстановление исторического тысячелетнего отечества, естественно, в суверенитете и в тех же границах.

Федоров, конечно, человек известный и авторитетный. Но что будет, если Путину не удастся добиться такого масштабного объединения. Не войдет ли он в историю с титулом Владимир-обнулитель?

Кстати, помните, что это Федоров написал заявление на лидера движения "За новый социализм Николая Платошкина". Историю трудно предсказать. Но Федоров может мечтать, а почему мы не можем? Под каким тогда именем войдет в историю сам депутат Федоров?

Есть предложения?

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5e721d0763a0527b2b467968/deputat-fedorov-predlojil-dlia-putina-titul-kotoryi-proslavit-ego-v-vekah-5f0179413ca8280a84606950?&utm_campaign=dbr