Депутат Федоров предложил для Путина титул, который прославит его в веках
Новость, как новость. Ее почти и комментировать не нужно. Она, как в поговорке, говорит сама за себя.
Обратите внимание, что это все говорил не простой человек, а депутат Государственной Думы от фракции "Единая Россия". Интервью записано на радио "Говорит Москва":
Обязательно [нужен титул — прим. ГМ], но только после того, как он закончит реформу по восстановлению отечества, его свободы и независимости. Прошедшее недавно голосование — это только начало этого процесса и согласие народа на восстановление отечества в границах 1945 года. Поэтому, когда Владимир Владимирович этот процесс закончит, конечно, у него будет, что называется, титул в веках, как было в отношении лидеров России или Руси в их историческом прошлом. Это наша традиция.
Что там в голове уважаемого депутата, нам, конечно, не известно. Традиция такая была. Она не носила официального статуса. И последний титул, насколько я помню, шел следом за Александром III. Его назвали "Миротворец". А вот Николай II уже такого титула не получил. Если только не вспоминать его прозвище "Кровавый", которое было распространено в советской литературе.
Что касается руководителей государства после революции, то ни о каких "титулах" речи никогда не шло. Разве у Ленина или у Сталина такие были?
Поэтому, можно сказать, что у депутата Федорова "историческое дежавю".
Причем, Федоров дает понять, что свой титул Путин получит только после того, как совершит определенное историческое действие и восстановит отечество в границах 1945 года:
Но только после, никак не до. Помните, как было: Владимир-объединитель или что-нибудь подобное. Титул — это историческая оценка, он должен привязан быть к результату, а результат для нас только один — это отмена капитулянтских решений 1991-1993 годов и восстановление исторического тысячелетнего отечества, естественно, в суверенитете и в тех же границах.
Федоров, конечно, человек известный и авторитетный. Но что будет, если Путину не удастся добиться такого масштабного объединения. Не войдет ли он в историю с титулом Владимир-обнулитель?
Кстати, помните, что это Федоров написал заявление на лидера движения "За новый социализм Николая Платошкина". Историю трудно предсказать. Но Федоров может мечтать, а почему мы не можем? Под каким тогда именем войдет в историю сам депутат Федоров?
Есть предложения?
Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5e721d0763a0527b2b467968/deputat-fedorov-predlojil-dlia-putina-titul-kotoryi-proslavit-ego-v-vekah-5f0179413ca8280a84606950?&utm_campaign=dbr
Его уже называют Темнейшим.
Что касается руководителей государства после революции, то ни о каких “титулах” речи никогда не шло. Разве у Ленина или у Сталина такие были?
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Ленин и Сталин это ТИТУЛЫ.
Не имя не фамилия а бандитские клички.
А Путин ТИТУЛОМ сделал фамилию.
Путин он и работает Путиным и должность у него Путин.
уж президент и проч. по совместительству
Я ещё когда писала, что Путин – это должность. Ещё, что Путин – это команда. Пусть братья работают. Возможно, со временем, мы узнаем о его ошибках, но положительных оценок всегда будет больше.
Не ошибается только тот кто ничего не делает.
Путин РОССИЮ СТРОИТ.
Конечно есть и явные ошибки и можно дискутировать по архитектуре……
НО СТРОИТ….
На зло тем кому она генетически ненавистна.
А таких гораздо больше чем мы думаем.
Им иногда и самим непонятно почему ОНИ считающие себя русскими РОССИЮ НЕНАВИДЯТ.
Да, и, как ни странно, таких тут много. За плату они это делают или бескорыстно, кто знает. Для большей устойчивости их шаткой позиции, они прославляют СССР в противоположность современности. Это им прибавляет сторонников, которые, по старческой немощи или по младенческой незрелости ума, не могут разобраться в нынешней ситуации, всё огульно отвергая.
Потому, что они говорят, что считают себя русскими.
Не хотел бы я,что бы он мне дом строил.
А он может хоть что-то своими руками делать?
Не знаю.Но обещания он даёт правильные.
Твоя мечта сбылась.
Недождёшься )))
Ты меня успокоил.Спасибо.))
Думаю Хохол,что некоторые силы пошли вабанк-сегодня размещено интервью Караулова с Полтораниным про Путина.https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=vSk3QfFGNQE&feature=emb_title
Как ОБА удивительно похожи на Хрущёва ))
Может его детки?
)))
помните ,где эта шутовская корона очутилась ,когда ее попытались вручить,она была немедленно воодружена на голову самого шута.А свой портрет из мозаики Храма Шойгу тоже убрал ,пришлось и тувинцу выпадать.Платошкин нанят ,как и Навальный на роль козла ,чтобы уводить ,таких ,как вы ,в сторону.
В какую сторону уводить?
Все мясокомбинаты разрушены.
БАРАНОВ не режут.
В ГУЛАГ разруха и одинокие вышки рядом с разрушенными бараками.
Но есть надежда что начнут строить ” Северный широтный ход”.
Кто добровольно кто принудительно
“Русофил”, как всегда заводит свою песню, в которой все ноты фальшивые. Особый талант!
Жаль, что ты туда не попадёшь…
Ну обизян то туда точно всех сгонят,Северный ход без обизян не получится.
Нет рабства безнадёжнее, чем рабство тех рабов,
Себя кто полагает свободным от оков.
(Иоганн Вольфганг фон Гёте)
Мне трудно представить себе, какая может быть “личная свобода” у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, а не бумажная, личная и всякая другая свобода.
(Иосиф Виссарионович Сталин
Всё-таки, какой конкретно титул предложил Федоров? Никакого! Зачем шум? Потому что о Путине.
Останется Путин с титулом, он историческая личность. Но оценивают по делам ради блага Народа, а не для пользы паразитам народным…
Какой личностью он был, скажу потомки, глядя на обезлюженные города с деревнями, вырубленные иностранцами леса, повальную коррупцию во всех уровнях власти… И титул дадут, как кагану Владимиру Красная Морда и князю Юрию Долгорукому…
Народ обычно сам меткие прозвища придумывает.
Народ САМ ничего не придумывает.
ВСЁ придумывают отдельные люди у которых есть Ф.И.О.
А народ это серое стадо без мысли.
Хлеба и зрелищ.
Старый шотландец жалуется близкому другу:
- Я, Джон МакМорран, построил два хороших крепких моста через реку. Вся
деревня теперь ходит по этим мостам и радуется. Но никто, никто не
называет меня “Джон Строитель Мостов”!
- Я, Джон МакМорран, когда на нашу деревню напали ночью подлые
англичане, первым выскочил из дома и убил двенадцать врагов, получив при
этом только две царапины. Но никто, никто не называет меня “Джон Храбрый
Воин”!
- Я, Джон МакМорран, искусный кузнец. Я сковал столько мечей, что даже
наши внуки не будут испытывать в них недостатка. Но никто, никто не
называет меня “Джон Кователь Мечей”.
- Но стоило мне ОДИН РАЗ трахнуть овцу…..
Убедительно ты говоришь.
Прям как про себя.
Верю.
Пиши лучше “верую”
Клоунам по Станиславскому или верят или НЕ верят.
в кого ты веруешь мне без разницы.
Но с овцой убедил…
На тебя похоже
На больных и убогих не обижаюсь.
А если “два в одном”…
Овцу звали Русофилом?
Нет это “обизян”, “русофил” и “хохол” это погоняла, если под одним всем уже надоест меняет на второе.
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В том городе, где оказался Чебурашка, жил да был крокодил по имени Гена. Каждое утро он просыпался в своей маленькой квартире, умывался, завтракал и отправлялся на работу в зоопарк. А работал он в зоопарке… крокодилом.
Придя на место, он раздевался, вешал на гвоздик костюм, шляпу и тросточку и ложился на солнышке у бассейна. На его клетке висела табличка с надписью:
АФРИКАНСКИЙ КРОКОДИЛ ГЕНА
ВОЗРАСТ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ
КОРМИТЬ И ГЛАДИТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ
Когда кончался рабочий день, Гена тщательно одевался и шагал домой, в свою маленькую квартиру. Дома он читал газеты, курил трубку и весь вечер играл сам с собой в крестики-нолики.
Однажды, когда он проиграл сам себе сорок партий подряд, ему стало очень и очень грустно.
На фото клоун еврей Хазанов вручает Путину императорскую корону Российской Империи. Можно понять, что евреи России предлагают ему титул Главного Еврея России. Помнится, Путин надел её на голову Хазанову, определил его Главным Шутом России…
Шут давно сказал как будет называться:Верховный правитель.
А предсказаниям Жирика свойственно сбываться.
Будем надеяться, что его титул не будет созвучен с казахским “елбасы”…
Я думаю нас ждут такие перемены что о Путине Ельцине Горбачев никто и не вспомнит люди не масштабные последний рубль Брежнев остальное мелочь в кармане бренчит.
Путин в титулах не нуждается. Путин – и этим всё сказано…
А предложение таки есть, в точности то, о чём “Владимир” с “серым” мечтают до такой степени, что свою Родину, где сейчас живут, десятилетиями поливали словесным поносом. Вот теперь самое время сделать РЕАЛЬНОЕ дело, а не мудями звенеть https://mmanificarum.blogspot.com/2020/07/blog-post_7.html. Смотрим видео!
Даже такие пиндоботы, как Плутошкин, Удальцов и Сёмин от такого предложения не смогли отказаться. Так что, всё в соответствии с заявленными принципами…