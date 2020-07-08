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Депутат Федоров предложил для Путина титул, который прославит его в веках

11:56. 8 июля 2020 498 просмотров 37 коммент. Опубликовал:

scale_2400Новость, как новость. Ее почти и комментировать не нужно. Она, как в поговорке, говорит сама за себя.

Обратите внимание, что это все говорил не простой человек, а депутат Государственной Думы от фракции "Единая Россия". Интервью записано на радио "Говорит Москва":

Обязательно [нужен титул — прим. ГМ], но только после того, как он закончит реформу по восстановлению отечества, его свободы и независимости. Прошедшее недавно голосование — это только начало этого процесса и согласие народа на восстановление отечества в границах 1945 года. Поэтому, когда Владимир Владимирович этот процесс закончит, конечно, у него будет, что называется, титул в веках, как было в отношении лидеров России или Руси в их историческом прошлом. Это наша традиция.

Что там в голове уважаемого депутата, нам, конечно, не известно. Традиция такая была. Она не носила официального статуса. И последний титул, насколько я помню, шел следом за Александром III. Его назвали "Миротворец". А вот Николай II уже такого титула не получил. Если только не вспоминать его прозвище "Кровавый", которое было распространено в советской литературе.

Что касается руководителей государства после революции, то ни о каких "титулах" речи никогда не шло. Разве у Ленина или у Сталина такие были?

Поэтому, можно сказать, что у депутата Федорова "историческое дежавю".

Причем, Федоров дает понять, что свой титул Путин получит только после того, как совершит определенное историческое действие и восстановит отечество в границах 1945 года:

Но только после, никак не до. Помните, как было: Владимир-объединитель или что-нибудь подобное. Титул — это историческая оценка, он должен привязан быть к результату, а результат для нас только один — это отмена капитулянтских решений 1991-1993 годов и восстановление исторического тысячелетнего отечества, естественно, в суверенитете и в тех же границах.

Федоров, конечно, человек известный и авторитетный. Но что будет, если Путину не удастся добиться такого масштабного объединения. Не войдет ли он в историю с титулом Владимир-обнулитель?

Кстати, помните, что это Федоров написал заявление на лидера движения "За новый социализм Николая Платошкина". Историю трудно предсказать. Но Федоров может мечтать, а почему мы не можем? Под каким тогда именем войдет в историю сам депутат Федоров?

Есть предложения?

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5e721d0763a0527b2b467968/deputat-fedorov-predlojil-dlia-putina-titul-kotoryi-proslavit-ego-v-vekah-5f0179413ca8280a84606950?&utm_campaign=dbr

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37 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10357 8301
    Айва 8 июля 2020 в 12:03

    Его уже называют Темнейшим.

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  • 10207 8405
    марина 8 июля 2020 в 12:05

    помните ,где эта шутовская корона очутилась ,когда ее попытались вручить,она была немедленно воодружена на голову самого шута.А свой портрет из мозаики Храма Шойгу тоже убрал ,пришлось и тувинцу выпадать.Платошкин нанят ,как и Навальный на роль козла ,чтобы уводить ,таких ,как вы ,в сторону.

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    4
  • 35669 21171
    Серый 8 июля 2020 в 12:54

    Нет рабства безнадёжнее, чем рабство тех рабов,
    Себя кто полагает свободным от оков.
    (Иоганн Вольфганг фон Гёте)

    Мне трудно представить себе, какая может быть “личная свобода” у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, а не бумажная, личная и всякая другая свобода.
    (Иосиф Виссарионович Сталин

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    9
  • 1500 1172
    Леонид 8 июля 2020 в 13:00

    Всё-таки, какой конкретно титул предложил Федоров? Никакого! Зачем шум? Потому что о Путине.
    Останется Путин с титулом, он историческая личность. Но оценивают по делам ради блага Народа, а не для пользы паразитам народным…

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    1
    • 31392 27278
      ВячеславЛеонид 8 июля 2020 в 14:32

      Какой личностью он был, скажу потомки, глядя на обезлюженные города с деревнями, вырубленные иностранцами леса, повальную коррупцию во всех уровнях власти… И титул дадут, как кагану Владимиру Красная Морда и князю Юрию Долгорукому…

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      1
  • 5504 4472
    Женечка 8 июля 2020 в 13:09

    Народ обычно сам меткие прозвища придумывает.

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    3
  • 4582 3646
    Sergey64 8 июля 2020 в 13:18

    В том городе, где оказался Чебурашка, жил да был крокодил по имени Гена. Каждое утро он просыпался в своей маленькой квартире, умывался, завтракал и отправлялся на работу в зоопарк. А работал он в зоопарке… крокодилом.

    Придя на место, он раздевался, вешал на гвоздик костюм, шляпу и тросточку и ложился на солнышке у бассейна. На его клетке висела табличка с надписью:

    АФРИКАНСКИЙ КРОКОДИЛ ГЕНА
    ВОЗРАСТ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ
    КОРМИТЬ И ГЛАДИТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ
    Когда кончался рабочий день, Гена тщательно одевался и шагал домой, в свою маленькую квартиру. Дома он читал газеты, курил трубку и весь вечер играл сам с собой в крестики-нолики.

    Однажды, когда он проиграл сам себе сорок партий подряд, ему стало очень и очень грустно.

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    2
  • 1500 1172
    Леонид 8 июля 2020 в 14:14

    На фото клоун еврей Хазанов вручает Путину императорскую корону Российской Империи. Можно понять, что евреи России предлагают ему титул Главного Еврея России. Помнится, Путин надел её на голову Хазанову, определил его Главным Шутом России…

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    2
  • 4465 4213
    KT 8 июля 2020 в 14:25

    Шут давно сказал как будет называться:Верховный правитель.
    А предсказаниям Жирика свойственно сбываться.

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    1
  • 3019 2265
    Игорь 8 июля 2020 в 17:09

    Я думаю нас ждут такие перемены что о Путине Ельцине Горбачев никто и не вспомнит люди не масштабные последний рубль Брежнев остальное мелочь в кармане бренчит.

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  • 14093 8671
    Maleos 8 июля 2020 в 17:13

    Путин в титулах не нуждается. Путин – и этим всё сказано…
    А предложение таки есть, в точности то, о чём “Владимир” с “серым” мечтают до такой степени, что свою Родину, где сейчас живут, десятилетиями поливали словесным поносом. Вот теперь самое время сделать РЕАЛЬНОЕ дело, а не мудями звенеть https://mmanificarum.blogspot.com/2020/07/blog-post_7.html. Смотрим видео!
    Даже такие пиндоботы, как Плутошкин, Удальцов и Сёмин от такого предложения не смогли отказаться. Так что, всё в соответствии с заявленными принципами…

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