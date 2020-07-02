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Школа без учителя

18:25. 2 июля 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
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Дистант в образовании, введённый в условиях коронавирусного форс-мажора, донёс до широких масс очевидную истину: главным человеком в школе является учитель. Без него учиться почему-то не получается. И хотя к иным педагогам было много обоснованных претензий, оказалось, что даже с ними всё-таки лучше, чем с «самыми современными цифровыми технологиями».

Кошмар дистанционного обучения усилил в народе чувство тревожности. Возникло массовое опасение, что цифровизаторы постараются зафиксировать достигнутое, и возврата к прежней школе уже не будет. На эту тему в сети вышло много публикаций. Вопрос дистанционного образования попал в топ политической повестки.

Первым успокоить народ поспешил министр Кравцов. Для пущей доверительности он сослался на опыт собственной дочери, которая вместе со всей страной страдала от дистанционного обучения. И поклялся, что отказа от традиционной школы не будет.

Но проблема была явно масштабнее «авторитета» Кравцова, и в дело вступил гарант. Информацию о планах по внедрению дистанта он назвал фейком (достойное слово для главы государства Российского), а её распространителей — провокаторами. Народ получил все основания успокоиться и с 25 июня идти голосовать за поправки про обнуление сроков.

А 26 июня премьер Мишустин подписал постановление о пилотном внедрении проекта ЦОС («цифровая образовательная среда»), которое инициировал тот самый Кравцов. В официальном документе сказано, что ЦОС – «это совокупность условий, созданных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» (см. https://ria.ru/20200626/1573540429.html ) . Апробация продлится с 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2022 г. Подопытными регионами стали Алтайский край, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Московская области, Пермский край, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Бюджет проекта — 44 млрд руб. Ожидается, что к 2024 году модель ЦОС будет внедрена по всей стране.

И как всё это совместить с приведёнными выше заявлениями президента и министра?

Гарант на подобные вопросы не отвечал и отвечать не будет. Особенно сейчас, когда судьбоносное голосование подходит к концу. А до Кравцова достучаться можно. И совсем не трудно угадать, что он скажет.

Во-первых, внедрение ЦОС прописано в нацпроекте «Образование», который был разработан в соответствии с майскими указами президента.

А во-вторых, ЦОС — это дистанционное обучение в школе, а не дома, понимаете разницу?

Очевидно, что никаких выводов из опыта «дистанционки» власть не сделала (хотя уже есть соответствующее поручение гаранта). Похоже, там надеются, что этот опыт будет быстро забыт, и у них всё пойдёт своим чередом: «проекты, распилы, откаты». В нацпроекте «Образование» подробно написали про цифровые технологии (см. https://vk.com/wall-62604527_23515 ), но там не было ни слова о проблеме учительских кадров, которая обостряется с каждым днём. Во многих школах уже сегодня некому учить (см. https://vk.com/wall-62604527_27714 ). И вот снова десятки миллиардов идут в чёрную дыру «цифровизации», а не на восстановление разрушенной системы подготовки учителей.

И велика ли разница, где ученик будет пялиться в компьютер — дома или в школе?
Разница, конечно, есть. Ребёнок — создание социальное, его формирует та среда, в которой он находится. Воспитание в школе в своё время как бы запретили, но она всегда продолжала воспитывать. 

И если функции «педагога» в системе ЦОС сведутся к нажатию кнопок и соблюдению регламента по времени, то для многих родителей будет предпочтительнее, чтобы их ребёнок смотрел «видеоуроки лучших учителей» дома, а не в школьном классе, в его мутной разношёрстной среде без руля и ветрил. А дома — это то самое дистанционное обучение, которое уже проходили все дети, имеющие компьютеры и доступ в Интернет.

В этом — вся суть ЦОС, школы без учителя.

Педагоги элитарного образования (например, Ямбург) поспешили заявить, что никаких угроз в цифровизации не видят: дистанционка не вытеснит очного обучения, а лишь увеличит его возможности. И в этом они правы: никакие цифровые технологии не в состоянии конкурировать с хорошим учителем. А в школах для избранных такие педагоги есть, и они мотивированы по высшему разряду. Но здесь речь не о них, а о массовом российском образовании, где уже сейчас зачастую нет учителя, но будет «цифровая образовательная среда».

Цена заявлений президента — отдельная старая тема. Разумеется, можно снова сказать, что ЦОС внедряет не он, а премьер со своими министрами. Но стоит напомнить, что все разрушительные реформы в образовании были проведены при Путине. Во времена Ельцина на школу внимания не обращали. Она существовала на гроши, но усилиями энтузиастов местами умудрялась даже расцветать. Образованием озаботились с приходом бессменного гаранта. Сегодня можно уверенно сказать, что стратегия построения нынешней «стабильной России» включала в себя удушение унаследованной от СССР системы народного просвещения.

Эта линия проводилась неукоснительно и проводится до сих пор

Источник: https://vk.com/rvs.obrazovanie?z=photo-62604527_457240790album-62604527_00rev

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