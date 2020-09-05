Учителя – только для детей элиты, остальным – дистанционка

Образование - это поле , на котором нашу страну будут кончать .

Несмотря на все предупреждения Никиты Михалкова, который этим летом стращал в "Бесогоне" Россию дистанционным образованием от коварного Германа Грефа, все же очередной план реформаторов уже приведен в действие, и "Сбербанк" с нового учебного года запустил свою цифровую платформу.

О том, что Герман Греф решил извратить само понятие школа и ликвидировать учителей в соответствии с самыми мрачными антиутопическими планами форсайта "Образование 2030", Михалков говорил в выпуске "Над пропастью во лжи", а затем ссылался на материал Накануне.RU "Первородный Греф в образовании", приводя в пример слова народного учителя России, профессора РГПУ Сергея Рукшина о том, что учительское сообщество негативно относится к тому, что образованием начинают управлять люди, никак с ним не связанные.

Дискуссия растянулась на несколько выпусков программы, но к ней многие не отнеслись серьезно, и вот стало известно, что школьники 65 регионов России начнут обучение на платформе от "Сбербанка". Появляются сомнения, стоило ли широкой общественности глумиться над режиссером, после того, как его программы стали снимать с эфира?

И если говорить о теме дистанционного образования, обкатка которого не всегда успешно, но все же прошла по стране во время "пандемии" коронавируса, то Владимир Путин заверил в День знаний, что Россия не планирует полностью переходить на такую форму обучения. Что ж, это может утешить только тех, кто не помнит, как президент обещал, что повышения пенсионного возраста не будет, пока он стоит у руля,( так же будет и с т.н. "добровольной" вакцинацией ) , а то, что за лето "Сбербанк" обучил работе с платформой более 45 тыс. учителей, которые теперь могут системно изменить принципы работы с учащимися, только подтверждает жизнестойкость форсайта "Образование 2030".

– Платформу "Сбербанка", для которой ее разработчики готовили кадры, апробировали еще в конце марта, она была запущена во всемирной сети в качестве пилотного проекта, а потом, когда началась пандемия, ее запустили в полную мощность, широко. То есть она уже активно использовалась. И никаких позитивных отзывов по ней в образовательном сообществе, насколько мне известно, по итогу нет, а на дистанционку вообще только отрицательные отзывы по всей стране.

Коме того, реформаторы запускают проект "Образовательная цифровая среда" от лица Министерства просвещения, пока действие программы предусмотрено до 2021 года, а дальше это будет пролонгировано. То есть тема дистанционного образования внедряется, и деньги на нее наши власти находят. Нам все говорят, начиная с президента и заканчивая министром просвещения, что дистанционное образование – это только дополнение к традиционному обучению, которое дает новые возможности. Насчет возможностей мы, конечно, согласны, дистанционные технологии позволяют где-то активизировать, улучшить что-то, но при условии, что будет обязательно учитель в школе. А вот тут что получается – дистанционные технологии на деле вводят вместо учителя, а не вместе с ним. Вот, что настораживает.

В нацпроекте по образованию масса пунктов про цифровые технологии и ни слова о подготовке учительских кадров. Ни единого! Как совершенствовать учителей, там написано, а вот как готовить новых – ничего нет. Мы на эту тему написали два текста, и один назывался просто: "Их цель ликвидировать учителя как профессию, как сословие". Что можно сказать по поводу всей этой политики? Совсем недавно у нас появилась школа без учителей и оценок. На самом деле под эти разговоры идет неприкрытая линия на замену живого учителя этими бездушными цифровыми технологиями, которые сами по себе детей обучать не могут. А заменить учителя невозможно, и сегодня это стало понятно всем.

Еще недавно к учителям была масса претензий и от родителей, и от детей, а когда учителей не стало, все поняли, что обучение даже с плохим учителем несравнимо лучше, чем с этими "шедеврами" от Грефа. Ну, и не только от Грефа. Греф на самом деле только один из игроков, которых с каждым днем становится все больше – "Я.Класс" от "Яндекса", например, или МЭШ – Московская электронная школа, и так далее. Это огромное поле для бизнеса и, видимо, для распила.

В чем еще сложный момент – была масса претензий к учебникам, которые печатали все кому не лень, совершенно безобразные вещи выходили, кто-то написал, кто-то протолкнул, и все – учитесь, ребята. К контенту же дистанционных ресурсов претензий будет гораздо больше, никакой экспертизы общественной нет, апробации нет, но кто-то что-то ляпает.

Главное – сейчас идет подмена учителей, ликвидация учителей как профессии.

Примеров много. Было сообщение из Курганской области, что в некоторых школах, которые были конкретно перечислены, нет учителей. Вообще нет. Поэтому там будет дистанционное обучение. И это сегодня происходит уже, хотя в Конституции записали приоритет детства, заботу о новом поколении. Но когда в школе нет учителя, решение – дистанционное образование.

Для чего все это делается? Во-первых, сокращение финансирования, не нужно заботиться о новом поколении учителей.

Если бы цифровые платформы вводились для дополнительного дистанционного образования, а не с наметкой для замены школы в будущем, то сейчас бы шли огромные деньги на кадровый состав учителей, потому что дефицит колоссальный. Учителей не хватает уже в крупных городах, не то что в селах, бывает, что и информатику в школах не ведут, биологию, химию. Нет предметов в выпускном классе – почему? Нет кадров. И в условиях такого вопиющего дефицита ничего не делается для того, чтобы поднять социальный престиж учителя. Сейчас прошел набор в вузы – недобор на педагогических специальностях все отметили. В массе вузов места выделили, а желающих нет. Всему виной униженный социальный статус педагога. На кадры плюют, дистант развивают, причем, вскоре учителей не останется.

Скоро учителя, видимо, останутся только для небольших столичных школ, для детей элиты, а остальные могут перейти на дистанционное образование, даже если готовы платить деньги – платить будет некому.

Во-вторых, власти в нынешней системе общественных отношений образованный народ не нужен. Нужна образованная элита. А остальные, видимо, должны превратиться в жвачных животных, потреблять продукты. То есть – в квалифицированных потребителей.

Источник: https://www.nakanune.ru/articles/116333/