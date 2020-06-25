Парад победы над пандемией (2)

Мы надеемся, что огромное количество людей, посмотревших 9 мая 2020 года по каналу Россия 1 фильм «Парад Победителей» будут смотреть предстоящий парад Победы 24 июня 2020 года особым образом, сквозь кадры того, исторического парада Победы 1945 года со Сталиным на трибуне мавзолея Ленину, гарцующими на конях маршалами Жуковым и Рокоссовским.

На наш взгляд по-совести и по исторической правде сейчас (в Год памяти и славы) происходит вычëркивание из истории (искажение) роли верховного главнокомандующего и главного зодчего Великой Победы товарища Сталина. Именно благодаря его управлению подвиг советского народа был вписан в «золотую страницу в истории человечества».

Особого упоминания заслуживает народ-победитель и главнокомандующий Великой Победы. Все воины на параде Победы 24 июня 1945 года были представителями братских народов СССР, они шли в одном строю под красными знамëнами — это был единый советский народ.

Появление на параде Победы суворовцев символизировало преемственность в поколениях практики побеждать, а царский цвет парадной формы генералов и маршалов символизировал о преемственности Красной Армией лучших победных традиций Русской Армии . Вот так на параде Победы 24 июня 1945 года под музыку Глинки «Славься» и «Юбилейный встречный марш» (посвящëн 25 летию РККА) Семëна Чернецкого (главного дирижёра того парада) соединились прошлые великие победы Русской Армии со Священной Победой в Великой Отечественной войне Красной Армии и грядущими Победами суворовцев.



Гроссмейстер Сталин, маршал Жуков на белом коне, маршал Рокоссовский на чëрном коне, победная партия на глобальной шахматной доске, в ходе которой блицкриг Гитлера закончился полным и безоговорочным разгромом объединëнных фашизмом военных сил Европы.

Парад Победы 24 июня 2020 является символической точкой сборки для бывших советских республик (за исключением прибалтийских республик, Украины и Грузии), правда от Грузии будут главы Абхазии, Южной Осетии, а от Украины пройдут парады в этот день в ЛНР и ДНР. На наших глазах рождается новый Союз, к которому на параде Победы присоединятся Китай, Индия, Сербия, Монголия.



На парад было приглашены военные расчёты 19 стран [ 12]. Посмотрим, сколько их будет, ведь это будет прямо влиять на внутреннюю политику этих стран.

Стенограмма десятой серии интервью Владимира Путина для ТАСС

Андрей Ванденко: Победа, 75 лет. Для Вас принципиально важно, чтобы все приехали лидеры? Владимир Путин: Вообще не важно. Это наш праздник. Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать. Мы ждём и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, и для них было бы ошибкой.

Мы сознательно не поднимаем здесь тему очерëдности прохождения знамëнных групп, которая ежегодно муссируется разными аналитиками. Хотят они того или нет, первым на параде пройдëт знамëнная группа с российским триколором, а уже потом Знамя Победы и другие красные знамëна. Такова реальность, мы живëм при существующей до сих пор Конституции РФ, принятой при Ельцине. И важно помнить, что нам ещë только предстоит исправить некоторые ошибки, приняв на референдуме поправки к Конституции. И это только поправки, а не новая Конституция.

Кто вручил этот торговый российский флаг в руки Ельцину, когда он забрался в 1991 году на танк, а потом посоветовал Ельцину определить государственный статус триколора президентским указом и позаботился в 2000 году закрепить в Конституции этот флаг в качестве символа государства?

Кто бы это ни сделал, цель была одна: посеять раздор, расколоть общество, дать левым силам возможности для раскачивания революционных настроений и нагнетания недовольства среди управленчески неграмотных граждан своим государством через этот символ.

На наш взгляд Знамя Победы является объемлющим символом в этот день по отношению к российскому триколору и потому мы рассматриваем российский флаг всего лишь как современный парадный кортеж, сопровождающий Знамя Победы. Более интересно то, как выглядят основные флаги парада, которые несут во множестве все рода войск.

На технике флаги без орла — просто красное полотнище, такие флаги были и в 2017 году на параде техники.

Если сравнивать с прошлыми годами, то красных флагов намного больше.

Мифы парада Победы 24 июня 1945 года

Современное мифотворчество (искажение истории) об историческом параде Победы 24 июня 1945 года.

В процессе написания статьи мы столкнулись с таким количеством слухов и непроверенных фактов, которые вещаются с экранов телевизоров, просторов YouTube, пишутся в разных исторических книгах. Не надо верить на слово авторитетным лицам, воспринимайте информацию критически, проверяйте эти «интересные» исторические факты.

Приведём лишь некоторые общеизвестные выдумки, которые многие уже, наверное, посчитали реальными.

1. Сталин сам хотел принимать парад Победы на белом коне, но упал с лошади и сильно ударился, поэтому Жукову и поручено было принимать верхом на коне парад Победы.



Выдумка появилась в поздних изданиях мемуаров Жукова, из серии «Василий Сталин сказал сыну ещё какого-то маршала, а тот ещё кому-то». «Испорченный телефон» или «сарафанное радио» — метод управления через безадресное распространение информации. Данный способ управления называется бесструктурным. А как было на самом деле есть в воспоминаниях соратника Сталина Вячеслава Молотова:

«В день (24 мая 1945 года), когда было принято решение о проведении парада Победы через месяц, Сталин нас спросил: «А кто будет командовать парадом и принимать его?». Мы промолчали, зная наверняка, что он уже решил этот вопрос и спрашивает нас так, для проформы.



К тому времени мы уже до тонкостей изучили порядки в Ставке и редко ошибались в своих предположениях. Не ошиблись и на сей раз. После паузы Верховный объявил:— Принимать парад будет Жуков, а командовать — Рокоссовский…».

2. Говорят, что первым к подножию мавзолея был брошен личный штандарт Адольфа Гитлера, а последним триколор генерала-предателя Власова.



Во-первых, первым было брошено древко штандарта 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», во-вторых, у предателя Власова символом РОА был флаг, созданный на основе Андреевского флага, в-третьих, в учётных карточках и в списках трофейных знамён, хранящихся в Центральном музее Вооружённых сил РФ, власовское знамя не числилось и не числится. Миф о «власовском флаге» распространяется провокаторами или недалёкими людьми, которые просто повелись на эту провокацию.

3. Легенда о собаке по кличке Джульбарс, награждённой медалью «За боевые заслуги» и участнице парада Победы, которую, будучи раненой, несли на личном кителе Сталина. Эта выдумка появилась в 2010 году после публикации Марка Штейнберга на сайте международного интернет-журнала «Русский глобус».



Марк Иосифович Штейнберг — журналист, в 1991 году эмигрировал в США и стал военным обозревателем в русскоязычных СМИ, военный консультант Миллеровского института Стэнфордского университета.

Не зафиксирован данный факт ни на кадрах исторического парада Победы 1945 года; ни в воспоминаниях майора Александра Мазовера, который якобы нёс Джульбарса на параде; ни в воспоминаниях генерала-майора Медведева, якобы сообщившего через маршала Рокоссовского Сталину о раненой собаке; ни в воспоминаниях Дины Волкац, чьей личной собакой был Джульбарс.



Нет упоминаний об участии Джульбарса и его награждении в истории Центральной школы военного собаководства. Статус награды «За боевые заслуги» не позволяет награждать животных, да и в базе данных подобный факт отсутствует.



Сам же Джульбарс существовал, он был минно-разыскной немецкой овчаркой и обнаружил 7468 мин, 150 снарядов, имеет ранение, после войны снимался в фильме по роману Джека Лондона «Белый клык».

Музыка — важнейшая составляющая парада Победы

Генералиссимус Александр Суворов так сказал по этому поводу:

«Хороший и полный хор музыкантов возвышает дух солдат, расширяет шаг, это ведёт к победе, а победа — к славе».

После взятия Измаила Суворов произнёс:

«Музыка удваивает, утраивает армию…».

А Наполеон отметил, что русские солдаты побеждают благодаря музыке своих оркестров.

Ритуал парада Победы представляет единство нескольких частей. Сначала по Красной площади проходят пешие расчёты, а потом механизированные колонны наземной техники, завершает ритуал воздушное действо. Объединяет все эти части музыка.

Музыкальная программа на парад Победы 24 июня 2020 года

Играть будет сводный оркестр из 900 музыкантов (более 40 коллективов) под управлением главного военного дирижёра заслуженного артиста России генерал-майора Тимофея Константиновича Маякина. Каждая часть парада будет наполнена специально подобранной музыкой.

Музыка Бориса Александрова к песне «Священная война» будет исполняться в тот момент, когда по Красной площади будут нести Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

Во время традиционного объезда войск министром обороны России генералом армии Сергеем Кужугетовичем Шойгу будут звучать известные, так называемые встречные марши. Торжественно-триумфальный марш Валерия Халилова, старинный русский марш Преображенского полка, Гвардейский встречный марш Николая Иванова-Радкевича, встречный марш военных училищ Семёна Чернецкого, марши Дмитрия Кадеева и Евгения Аксёнова…

В первой части парада оркестры исполнят оркестровый вариант финального хора «Славься» из оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин».

Впервые он звучал на знаменитом Параде Победы 24 июня 1945 года, когда сводным оркестром руководил композитор, дирижёр, организатор и руководитель первых советских военных оркестров Семён Чернецкий. Он и предложил включить его в музыкальное сопровождение парада.

В этом году сводный оркестр исполнит пять маршей, прозвучавших на первом победном параде. Кроме «Славься», это марш Семёна Чернецкого «Парад», «Радость Победы» композитора Василия Беккера, «Марш авиаторов» Юлия Хайта и два старинных русских марша — «Герой» и «Триумф победителей».

Торжественности моменту придаст и музыка Николая Самохвалова «Парадная фанфара 9 мая», предваряющая речь Президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина.

Колонны военнослужащих разных родов и видов войск проходят под музыку, которая ассоциируется именно с ними…Прохождение пеших колонн начнётся со «Столичного марша» Виктора Рунова.



Военнослужащие будут шагать под музыку «Строевого марша» Дмитрия Перцева, композитора Бориса Диева «На страже мира», «Марша нахимовцев» Василия Соловьёва-Седого, старинного русского марша «Триумф победителей», под музыку «Москва майская» Даниила и Дмитрия Покрасс и Семёна Чернецкого «Салют Москвы» и «Марш-парад».



Моряки впервые пройдут под музыку Александры Пахмутовой — марш-песню «Море зовёт», написанную два года назад и посвящённую Военно-морскому флоту России. Под «Песню о тревожной молодости», музыку к которой написала тоже Александра Николаевна, промаршируют войска МЧС.

Всего во время прохождения пеших колонн будет исполнено более 20 маршей.

Прохождение наземной техники будет под песню на все времена «Катюша» композитора Матвея Блантера, также прозвучат старинный марш «Герой», марш-песня «Победа» композитора Альберта Арутюнова, конечно же «Три танкиста» братьев Покрасс…



А вот авиацию мы увидим над Красной площадью под «Марш космонавтов» Оскара Фельцмана, под ещё одну музыку Александры Пахмутовой к песне «Обнимая небо», под марш «Часовые неба» композитора Валентина Волкова, марш-песню «Мы, друзья, перелётные птицы» Василия Соловьёва-Седого. И это не вся программа, до конца будет сохраняться музыкальная интрига…

Музыкальную основу парада Победы составляют марши. Это особый жанр в музыке, который появился из-за необходимости синхронизации движения огромного числа людей в строю, на церемониях и праздничных шествиях. Недаром присутствует такая военная команда как «шагом марш».

В России марши получили распространение при Петре I и почти каждому полку русской армии в качестве музыкальной эмблемы присваивался марш: марши Преображенского, Семёновского, Измайловского полка.

Военный марш не только синхронизирует движения, но и поднимает боевой дух армии, для него характерны мужественные и энергичные интонации.

Строевой марш или парадный, церемониальный исполняют в любых случаях торжественного прохождения войск, в том числе на парадах. Разновидностями строевого марша являются колонный марш (в размере 6/8 с единой во всех голосах ритмичной фигурой, что придаёт ритмике особую чёткость) и фанфарный марш — наиболее праздничный марш, включающий в себя сигнально-фанфарные темы и реплики.

Встречный марш исполняют при встрече и сопровождении знамени, прямых военачальников, при большинстве воинских ритуалов. Есть и другие виды маршей для разных случаев. Марши разных стран имеют черты их традиционной музыкальной культуры.

Мы намеренно опубликовали в статье не совсем полный список музыкальных произведений, под которые будет проходить Парад Победы 24 июня 2020 года, для демонстрации всей многоаспектности и целостности музыкальной картины грядущего парада, для понимания особой роли музыки в гармонии парада Победы, ведь он должен звучать и отзываться в наших сердцах сообразно происходящему на Красной площади священнодействию.



Без музыки магия парада Победы не сработает. Представьте времена 1945 года, было только радио и весь советский народ слушал из радиоточек голос диктора и музыку парадных маршей.

https://stat.mil.ru/winner_may/media/music.htm

Роль парада Победы именно 24 июня 2020 года в дальнейшем формировании поколений победителей над фашизмом

Пословица: Знали, кого били, потому и победили.

Давайте рассмотрим этимологию слова победа. Слово «победа» зародилось у древних славян, имея значение «убеждение (силой)» или «то, что приходит после беды» и сохранило это определение до наших дней. Слово «победа» подразумевает успех в битве, в преодолении каких-либо препятствий и трудностей.

Успех в тяжёлых сражениях, а в конечном итоге победе можно понять из русской пословицы вынесенной в заглавие данного раздела статьи.

Наша цивилизация самоуправляется по принципам, отличающей её от других цивилизаций. Какие это принципы? Их можно сформулировать так: жить по-совести, по-божески — без угнетения окружающих, помогать развиваться окружающим. Такое отношение к миру и есть справедливое жизнеустройство, а не как это принято в европейской традиции: то, что по букве закона, то и справедливо.

Мечта о построении справедливого общества, за которую бился советский человек близка к божественной идее справедливости, когда нет разделения людей на нации, на страты, где все имеют одинаковое право на счастливую жизнь, на равный доступ к знаниям и в конечном итоге — право на развитие.

Каким образом двукратное превосходство в численности населения (на Германию работала промышленность сданной Рейху объединённой Европы (в первый, по сути, Евросоюз) с населением около 400 млн. — в два раза превышавшее население СССР — 195 млн. человек), а также опытная нацистская армия с её потомственными генералами, федьдмаршалами и адмиралами, проиграла родившимся в конце XIX века крестьянским мальчишкам, явившимся первым поколением военных управленцев в СССР (Сталин, Рокоссовский, Рыбалко, Жуков, Василевский, Конев, Говоров, Толбухин, Тимошенко, Будённый, Ворошилов, Кузнецов и тысячи других военачальников и обычных солдат, ковавших победу) — рекомендуем ознакомиться с биографией известных военачальников..

Отстаивание идеалов справедливости, битва за правое дело и помогли нашим предкам в тяжелейших битвах с самой сильной армией мира того времени, несмотря на изначальный дефицит в людских ресурсах и отсутствие опыта ведения настолько масштабных военных действий.

Важно отметить, что люди искренне воевали за светлое будущее СССР. Это подтверждается массовым героизмом советских воинов во время войны. Морально-нравственный облик советского человека (освободителя) был на порядки выше, чем у немецко-фашистских (хотя точнее говорить — нацистских) захватчиков (оккупантов) — несомая ими идея общественного жизнеустройства различна (отношение к военнопленным, мирным жителям противника тому яркий пример).

Именно благодаря нравственным качествам советского человека наши предки совершили беспрецедентный военный, трудовой подвиг и гражданский подвиг, одержав победу в этой неравной войне. Советский человек — человек победитель в труде и в борьбе за справедливость.

Ведь если бы внутренний моральный настрой бойцов РККА был «вернуться домой живым и здоровым ради своих близких», то не было бы и героизма, описанного выше — задача-то сохранить себя ради семьи. А в реальности семья — это вся страна, все братские народы — единый Советский Союз. В этом залог победы. Для наших дедов эта война была священной, как пелось в известной песне.

Говоря языком некоторых вероучений правоверные (наше дело правое) силой военного оружия искореняли порок неверных, тех кто считал, что место на земле предназначено одной нации, где все прочие нелюди подлежат безусловному уничтожению или порабощению.

Надо сказать, что в 1945 году нацисты получили достойный отпор от наших предков на уровне привычного всем военного оружия, имея именно такой морально-нравственный настрой, описанный выше.

Но фашисты после провала нацистов 1945 года затаились и спустя несколько поколений опять подняли свои головы, руководствуясь фашистской идеей: «толпа маленьких людей, отдаёт себя во власть некоему меньшинству, которое порочность (в первую очередь свою собственную) представляет как праведность, подавляя тем самым человечность в людях» (о её жизнеспособности свидетельствует: отношение вообще к людям на планете, когда ежедневно 1 миллиард недоедает, а региональные «элиты» бессовестно организуют экономический геноцид своего населения, парады СС на Украине, странах Прибалтики и даже недавние события в Америке.

Миром правят мелодии и образы. Мелодии и образы, заложенные поколением победителей и проявленные в культуре в том числе на параде 24 июня 1945 года, по сей день продолжают вести потомков к великой Победе. Нам выпал шанс поддержать, спустя 75 лет, начатое нашими предками устремления и завершить алгоритмику парада Победы 24 июня 1945 года.

Парад Победы, который состоится 24 июня 2020, является символом духа Победы и через память о наших предках мы имеем шанс получить в руки символическое Знамя Победы для окончательного разгрома идеологии фашизма. Но для этого необходимо соответствовать высоким нравственным стандартам и героическому духу наших предков, чтобы с честью пронести Знамя этой окончательной Победу в будущее.

В современном контексте мы обязаны быть управленчески грамотными, для того, чтобы информационно победить фашизм, как идею, и быть достойными продолжателями правого дела советского народа.

Президент России Владимир Путин в своём письменном обращении, адресованном посетителям выставки «Парад Победы 24 июня 1945 года», открывшейся в Государственном историческом музее в канун 55-й годовщины Парада Победителей, подчеркнул:

«Нам нельзя забывать об этом сильном параде. Историческая память — залог достойного будущего России. Мы должны перенять у героического поколения фронтовиков главное — привычку побеждать. Эта привычка очень нужна в нашей сегодняшней мирной жизни. Она поможет нынешнему поколению выстроить сильную, стабильную и процветающую Россию. Уверен, что дух Великой Победы будет хранить нашу Родину и впредь в новом, XXI веке».

Место парада Победы в параде событий 2020

Мы предлагаем читателю взглянуть на цепочку последовательных событий и увидеть в этом определённые закономерности. Чтобы понять значение предстоящего парада Победы в этом году, нужно вспомнить, что данный год юбилейный (75 лет Победы в Великой Отечественной войне) и является Годом памяти и славы.



К тому же он является годом, посвящённым истории, что призвано устранить её искажения. В данном контексте это напрямую касается событий Второй мировой войны.

Давайте попробуем выявить парад событий, привязанных к параду Победы в этом году. Запланирован этот «парад событий» был на весну 2020 года: 22 апреля (День рождения Ленина В.И.) — референдум по поправкам к Конституции, 6 мая (День Георгия Победоносца) — открытие Главного храма Вооружённых сил России, 9 мая (День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов) — парад Победы, а затем в этот же день акция «Бессмертный полк».



Вмешалась в этот весенний парад событий пандемия коронавируса, разрушила выстроенные планы, изменила сроки и последовательности. Страна погрузилась в весеннюю самоизоляцию и 9 мая была проведена без зрителей воздушная часть парада Победы над Кремлём и шествие «Бессмертный полк онлайн».

Мы обратили особое внимание на весьма знаковое событие, которое произошло утром 9 мая 2020 года: на всю Россию по каналу Россия 1 был показан фильм Алексея Денисова «Парад Победителей» об историческом параде Победы в 1945 году, что на наш взгляд явилось предикцией проведения парада Победы в юбилейном (75 лет Победы в Великой Отечественной войне) 2020 году именно 24 июня. [ 5 ]

https://www.youtube.com/watch?v=dPlTE5B4ujE

Советуем посмотреть фильм ↑, поскольку «мистическим» образом (думается руками «мистиков»-цензоров с YouTube и Google) его не вставить в плеер ни на сайте, ни в ВК, только в виде такой ссылки.

Шла война с пандемией, были и погибшие в этой войне. К концу мая эпидемиологическая ситуация стала изменяться в лучшую сторону.

26 мая Президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдёт на Красной площади 24 июня! Долгожданное поэтапное снятие ограничений началось летом, вот уже и победа над пандемией не за горами. Стал выстраиваться альтернативный весеннему уже летний парад событий.

22 июня (День памяти и скорби, день вероломного нападения фашистской Германии на СССР) — открытие Главного храма Вооружённых сил России, неожиданно это событие было перенесено на 14 июня (Государственный комитет обороны в 1945 году принял решение о мероприятиях, связанных с проведением закона о демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии). Путин не планировал принимать участие в данном мероприятии, как стало известно позднее.

24 июня (исторический парад Победы 1945 года на Красной площади в Москве) — военный парад Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

1 июля (по плану операции «Немыслимое» в 1945 году должен был состояться внезапный военный удар 47 английских и американских дивизий при поддержке 10-12 немецких дивизий по позициям советских войск в Северо-Восточной Европе) — проведение референдума по поправкам к Конституции.

26 июля (в 1945 году опубликована Потсдамская декларация. Совместная декларация глав трёх держав: Великобритании, США, Китайской республики с требованием безоговорочной капитуляции Японии во Второй Мировой войне, в 2020 году — День ВМФ) — состоится марш «Бессмертного полка».

Выводы

Нам предстоят нелëгкие послевоенные времена. Нужно восстанавливать разрушенную информационной войной экономику страны. Наступает мирное время, но это не значит, что против нашей страны не замышляются операции (информационные и военные). Именно этот парад Победы станет демонстрацией силы Духа Победителей и мощи нашего оружия, профилактикой возникновения даже помыслов о военном конфликте с Россией в умах некоторых горячих голов.

Парад Победы вырвет из сна самоизоляции миллионы наших сограждан, придаст сил принять участие в голосовании по поправкам к Конституции и сделать решительный шаг на пути обретения суверенитета от международных корпоративных организаций, заложить в Конституцию основы жизнеустройства нашего общества на будущее.



По уже произошедшим событиям ясно, что внутренние идеологические корпорации не соответствуют современным вызовам, с которыми сталкивается наше общество. Особо это проявилось в том, что происходило во время пандемии в РПЦ: патриарх потерял управление и Путину пришлось в ручном режиме обратиться ко всем прихожанам с просьбой посидеть дома, не ходить в церковь.



Многих ныне демобилизовали (списали) в силу утраты идеологической боеспособности, поэтому и открытие Главного храма Вооружëнных сил России было перенесено с 6 мая (дня Георгия Победоносца) на 14 июня, и Путин даже не планировал почтить своим присутствием данное мероприятие.

Роль единителя в противостоянии вызовам времени занимает «Бессмертный полк» с его Духом Победы и единения через образы предков в народе-победителе. Недаром шествие «Бессмертного полка» в 2020 году совпадает с Днëм Военно-Морского флота и днëм появления Потсдамской декларации 1945 года о безоговорочной капитуляции Японии.



Благодаря нашим предкам-победителям, стоящими с нами в одном строю, происходит объединение духа людей уже на всех континентах — это наша декларация о безоговорочной капитуляции Запада.

«Там о заре прихлынут волныНа брег песчаный и пустой,И тридцать витязей прекрасныхЧредой из вод выходят ясных,И с ними дядька их морской…»

Заключение

Наши отцы, деды и прадеды, многонациональное братство народов всей нашей Родины (СССР) в 1945 году победили военную машину Вермахта. С тех пор сменилось три поколения — 75 лет. Они подарили нам жизнь и возможность развиваться, строить будущее. Освободили от уничтожения многие другие народы Европы. Тем не менее фашистские идеи всё ещё скрываются за различными масками современных политических течений.

Дело же будущих поколений (начиная с 1945 года), к которым мы с вами, уважаемый читатель, относимся — разгромить глобальный фашизм публично, именно на уровне идеи. Об этом сказал Владимир Путин в завершении своей речи в Мюнхене в 2007 году:

«Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня (проводить независимую внешнюю политику России самостоятельно — наше пояснение при цитировании). Вместе с тем мы хорошо видим, как изменился мир, реалистично оцениваем свои собственные возможности и свой собственный потенциал.



И, конечно, нам бы также хотелось иметь дело с ответственными и тоже самостоятельными партнерами, с которыми мы вместе могли бы работать над строительством справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нём безопасность и процветание не для избранных, а для всех».

Мы согласны и с выступлением Владимира Владимировича, который, будучи 3 декабря 2013 года в МГУ им. Ломоносова со студентами-юристами сказал:

«…если она по вашему мнению (книга, идея — наше пояснении при цитировании) является плохой, вредной, нужно талантливо, грамотно, своевременно ответить. С тем, чтобы, потребители одной и другой информации могли сравнить и сказать: «Да, пожалуй, вот этот парень-то поумнее будет. А вот первое мнение совершенно никуда не годится, вредное и нужно выбросить его на свалку истории…» [ 6 ]

Таким образом, в Мюнхене Путин сказал, что существует концепция справедливого жизнеустройства, где есть место всем и каждому, а в следующем интервью, спустя 6 лет в МГУ, предложил метод (идею можно победить только лучшей идеей), используя который, можно побеждать неадекватные жизни идеи, в том числе и фашизм.

На наш взгляд мало просто озвучить идею и остаться при этом пустыми мечтателями, необходимо эту мечту воплощать в жизнь. Пришло время действовать.

Чтобы «грамотно и талантливо ответить» на вызовы времени и избежать затяжного кризиса в своей жизни, необходимо заниматься самообразованием. Можно хотя бы начать с прочтения предлагаемых для голосования на референдуме поправок в Конституцию.



Для того, чтобы сформировать своё личное мнение без помощи «известных аналитиков», провокаторов и пр. и принять участие в народном голосовании во имя будущего своей Родины. Начать можно с малого.

Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается (поправка в ч. 3 статьи 67).

Каждому поколению жизнь преподносит свои испытания — в 1945 году коричневую чуму, сейчас в 2020 году — пандемию с коронавирусом. Мы, победив её, должны завершить начатое нашими дедами — окончательно разгромить фашизм.

В 2020 нам предоставлена такая возможность.

И грядущий парад Победы, народное голосование по поправкам в Конституцию, Бессмертный полк нам в этом помогут. Мы в этом уверены.

С днём предстоящей Победы!

Наше дело правое, победа будет за нами! [ 7 ]

Материалы и ссылки:

[ 8 ] Сколько ещё будем праздновать День Победы https://analitikishkola.ru/stati/den-pobedi/



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