Парад победы над пандемией

Большинство людей разных стран смотрят любой парад и, зачастую не осознают, что разворачивается на их глазах. Одни испытывают восторг и возбуждение, другие любуются строгостью сего действа, третьи анализируют с профессиональных позиций, а некоторые критикуют и вообще видят вредоносность данного явления для общества. Но только стоит начать размышлять на данную тематику, практически каждому становится понятно, что это важнейшее мероприятие, порой не поддающееся чёткой формулировке. Оно связано с высокими нотами патриотизма, силы духа и даже жизни народа или какой-то социальной группы.

Как символически взаимосвязаны пандемия коронавируса и нынешний Парад Победы? Какое место в параде событий всего 2020 года занимает Парад Победы и связанные с ним иные события? Сможет ли Парад Победы 2020 закончить то, что началось 24 июня 1945 года? И какие могут быть глобальные последствия проведения его в этот день? Как Парад Победы влияет на бессознательное миллионов людей? Парад 2020 — это парад будущей, настоящей или прошлой Победы? Данная статья в какой-то мере будет продолжением статьи « Зачем праздновать День Победы » [ 8 ]. Есть тут о возможных сценариях развития будущего, и о сакральности массового действа парада для государственности, и о важности проведения парадов в культурах разных народов и в отдельных субкультурах, и о социальной магии, и о гроссмейстере Сталине. В общем — будет интересно.

….Все годны в строй: у нас ведь не парад.…. А там уже привыкнем, слава богу, И выедем на ровную дорогу .



На наш взгляд это связано с таким явлением как коллективное бессознательное (ещё в начале XX века говорили «коллективный дух») или по-гречески — эгрегор, в рамках которого сила, энергия каждого участника и зрителя соединяется в единое целое, что может давать эффект в разы больший, нежели алгебраическая сумма энергий каждого из участников.

Именно поэтому в культурах разных народов проводятся парады на протяжении всей памятной истории человечества для решения задач государственного строительства, безопасности и выживания народа.

Парад как явление

Если обратиться к истории, то можно узнать, что парады проводились ещё в древнем Египте, Риме, Персии и тому подобные. Высшая управленческая «элита» того времени понимала, какое воздействие парад производит на непосредственных участников, зрителей, общество, вождей, врагов и использовала это для достижения своих целей.

Давайте и мы попробуем разобраться в значимости этого процесса, чтобы правильно реагировать на те идеи, которые через него продвигаются в общество. Сразу откажемся от мнения, что цари/фараоны/вожди просто «бесились с жиру» и в качестве развлечения устраивали парады ради красивого действа, потешить самолюбие, похвастаться перед соседями.

Начнём с того, что парад выражает некую идею, которая может быть выражена по-разному: через символы (транспаранты, флаги, соответствующую одежду и т.д.), лозунги, тезисы, песни, танцы, технику, оружие, физкультурные композиции, название и смысл даты, в которую проводится мероприятие.

Картина парада многогранна и для её описания нужно собрать воедино смыслы каждого из символов, раскрыть умолчания в контексте процессов, происходящих в обществе.

Соответственно, одно из назначений парадов — быть ретранслятором идей в общество. А изменение символики ежегодных парадов можно рассматривать как трансформацию идеологии, под властью которой живёт общество. Информация, транслируемая через парад, принимается зрителем на бессознательных уровнях психики из-за синхронных действий участников парада, которые коллективно прониклись идеей и передают её.

Парады проходят в торжественной обстановке, что вызывает одинаково приподнятое эмоциональное состояние непосредственных участников парада и зрителей, для синхронного подключения к информационным источникам коллективного бессознательного.

Участники парада встраиваются в алгоритмику определённых идей, что накладывает на них публичную ответственность за их реализацию.

Так или иначе, всё вышесказанное можно применить к рассмотрению различных парадов: шествий физкультурников, военных парадов, карнавалов и даже гей-парадов.

Телевизионная трансляция парада Победы

Несколько последних лет слышны претензии к организаторам телетрансляций парадов, проходивших на Красной площади по случаю празднования очередной годовщины Победы. Основная претензия заключается в том, что Парад Победы на Красной площади показывается как совокупность коротких видео, снятых с множества камер. Причём, набор этих «кусочков» не складывается в общую картину действа, поскольку они не стыкуются между собой по контексту, по сюжету, по главной мысли, которую выражает каждый из них.

Мы не являемся специалистами в этой области, но попробуем порассуждать, как можно максимально передать дух Парада телезрителям, и как всё можно испортить. Что касается коротких отрезков, из которых состоит трансляция, скорее всего это укладывается в общие тенденции тв-индустрии, зрителей приучили к такому восприятию действительности, и многим сложно воспринимать длинные сюжеты (кадры одного дубля).



Но даже разделяя трансляцию на короткие отрезки, считаем, можно показать Парад во всей красе и передать все смыслы, заложенные в него организаторами и участниками.

Как можно всё испортить? Представьте себе трансляцию футбольного матча. Вы сидите у телевизора и погружены в игру. Но во время интересного игрового момента вам показывают, скажем, необычно одетого зрителя. Или вы видите не всё поле целиком, а крупный план игрока с мячом и не можете понять, на каком участке поля он находится. Или вообще дикий случай.



Вам включают камеру, стоящую по другую сторону поля и команды теперь для вас «поменялись воротами». И вот такую череду коротких сюжетов вам показывают всё время игры. Сможете собрать воедино всю нить матча? Или у вас в памяти останется калейдоскоп ярких игровых моментов, но они в совокупности не сложатся в мозаику игры?

Вернёмся к Параду. У него есть начало, где участники выстраиваются в колонны, есть окончание, где они переводят дух, расслабляются и расходятся. Но есть некий «эпицентр», где все максимально собраны, предельно внимательны, особенно выразительны. Именно там происходит максимальная передача идеи, именно там царит «дух Парада».



Если режиссёр трансляции будет показывать зрителям именно эту часть, пусть и короткими вставками с разных точек, то эффект будет максимально выраженным. Если не будет частых вставок с дальних частей Парада, или вставок со смещением по времени, то даже нарезка из коротких сюжетов сложится у зрителей в единый образ. Пусть наше видение будет пожеланием тем, кто имеет отношение к соответствующей работе.

Каково влияние парада Победы на психодинамику постсоветского пространства и всего мира

Россия на всех исторических этапах представляет собой нечто большее, нежели государство в общепринятом смысле. Некоторые её характеризуют как империю, что не всегда подтверждается методами управления внутри неё. Некоторые заключают её в границы гораздо меньшие, чем объективно существующие, ставя её в антагонизм как к Советскому Союзу, так и Российской империи.



В 90-х годах вообще опустились до того, что Россия — это небольшое европейское государство, в составе которого находится ряд областей центральной части нынешней Российской Федерации.

По нашему мнению, Россия на всём протяжении истории является цивилизацией со своими идеалами, целями и способами их достижения, зачастую не оформленными юридически. Развитие же нашей цивилизации проходит по принципу гармошки, то есть имеет цикличность — расширение и сжатие.



В Советскую эпоху развития нашей цивилизации граница государственная и граница цивилизационная практически совпадали. Именно с этим связан тот факт, что для иностранцев все народы, жившие когда либо в России и люди, мыслящие и разговаривающие на русском языке являются русскими. Поэтому и цивилизацию нашу имеет смысл называть Русской, хотя можно называть и Российской цивилизацией, поскольку на английском и то, и то будет Russian Civilization.



Это наши внутренние споры, что правильнее (вернее, на наш взгляд, конечно, называться Русской цивилизацией). А остальному миру до этого нет особого дела; пусть хотя бы осознают, что мы цивилизация.

Все народы живущие бок о бок и входящие в Русскую цивилизацию (не важно в каких они административных границах были и пребывают ныне) на бессознательных уровнях психики несут данные коды — идеалы и способ жизни. И Парад в данном случае является одним из элементов единства и одним из способов выживания народов нашей цивилизации.



По этой причине, не смотря на разного рода цензуру и информационную политику своих стран, многие люди на бытовом уровне интересуются, смотрят и переживают всё то действо, которое развивается на Красной площади в праздничный День Победы.

Хочется также сказать о том, что те люди, те народы и те государства, которые устремлены в близкое нам будущее и кому предпочтительны идеалы нашей цивилизации, также поддерживают и испытывают добрые и хорошие эмоции от Парада на Красной площади, а некоторые уже участвуют в этом действе своими воинами.



Иные люди, народы, государства, которые ориентированы на другие идеалы и цели, склонны испытывать негодование, тревогу, страх, а порой и устойчивые фобии (в психиатрическом смысле этого слова).

Так парад, являясь видом социальной магии, влияет на конкретного человека индивидуально и в целом — на психодинамику общества. Данное, во многом сакральное, действие на протяжении всей памятной истории и в особенности истории XX века фиксировало и закрепляло цивилизационные достижения. Так наши отцы и деды одержали победу над коричневой чумой, ознаменовав её Парадом 24 июня 1945 года.

Символы, образы и предметы, наполняющие исторический парад Победы 24 июня 1945 года и их влияние на грядущий парад Победы 24 июня 2020 года, спустя три поколения (75 лет)

Сталиным на торжественном приёме в Кремле 24 мая 1945 года было озвучено решение о проведении парада Победы через месяц 24 июня 1945 года. Приказ о проведении Парада Победы в Москве Верховный главнокомандующий Маршал Советского Союза И.В. Сталин подписал 22 июня 1945 года, но подготовка к нему уже велась с конца мая.

Прежде всего хочется начать с того, что в любом параде есть сценарий и есть его полное или частичное воплощение. Так произошло и с историческим парадом Победы 24 июня 1945 года. Для начала мы приведём выпавшие по разным причинам составляющие этого важнейшего события в нашей истории.

1. В сценарии парада Победы 24 июня 1945 года шествие войск должно было начаться с выноса Знамени Победы, которое торжественно было доставлено в Москву 20 июня 1945 года из Берлина. Маршал Жуков в последний момент отстранил знамëнную группу в лице знаменосца Степана Неустроева и ассистентов Михаила Егорова, Мелитона Кантарии и Ильи Сьянова якобы из-за неудовлетворительного уровня строевой подготовки. Отправил их на зрительские трибуны, а Знамя Победы в Музей Вооружённых сил на хранение.

2. 24 июня 1945 года весь день шёл проливной дождь и была отменена грандиозная воздушная часть парада. Должны были пролететь 570 самолётов (в воздушной части парада Победы 24 июня 2020 года пролетит 75 боевых машин) шести типов, авиаконструкторов Туполева, Лавочкина, Петлякова, Яковлева и парадный ордер должен был возглавить лично сам маршал авиации Александр Новиков.



Длина боевого порядка «сталинских соколов» по плану составляла 30 километров. За 10 минут на скорости 350 км/ч они должны были пролететь над Красной площадью. К сожалению, этого грандиозного зрелища в этот день так никто и не увидел.

3. Сразу после воздушной части парада по сценарию по Красной площади должны были пройти тысячи простых москвичей, которые после 1 мая 1941 года в связи с войной не выходили на демонстрации трудящихся. Было официально разрешено шествие и об этом объявили в газетах и по радио.



Примерно в 11:30 колонны рабочих со знамёнами и транспарантами под звуки оркестров подошли к Манежу, многие пели и плясали под дождём. Из репродукторов объявили отмену демонстрации, но люди, поругав бюро погоды с его неправильным прогнозом, пошли продолжать праздновать на улицы Москвы.

Открытие парада Победы выносом Знамени Победы заблокировал Жуков, воздушный парад и демонстрация широких масс народа были отменены из-за «небесной канцелярии».

А 24 июня 2020 года через три поколения появился исторический шанс активировать запланированный ещё в далёком 1945 году сценарий: именно в этот день возглавить парад Победы Знаменем Победы, провести воздушный парад и завершить шествием масс народа.



Напомним, что все последующие после 1945 года парады Победы у нас в стране проводились только 9 мая с 1965 года и никогда 24 июня. Благодаря пандемии (как явлению «небесной канцелярии») у нас появился уникальный шанс.

Какие особые ритуалы были реализованы на параде Победы 24 июня 1945 года?

Знамёна нацистов у Мавзолея

Стержневым событием этого парада стало бросание фашистских знамён на специальные помосты [ 1 ] к подножию мавзолея.

Специальная «трофейная рота» 24 июня под дробь 80 барабанов низвергли к подножию мавзолея 200 знамён и штандартов, символизирующих коричневую чуму XX века. Несли эту чумную заразу в специальных перчатках, которые потом вместе с помостом были преданы огню.

Наш совет организаторам парада Победы 24 июня 2020 года: в этот день (24 июня) будет активирована алгоритмика парада Победы 1945 года и подножие мавзолея Ленина будет, мягко говоря, позорным местом, куда бросались поверженные «чумные» знамëна и штандарты воинских подразделений фашистской Германии, после которых специальные деревянные помосты с перчатками были сожжены.



В силу данных «эпидемиологических» обстоятельств не стоит подвергать риску глав государств (Путин будет принимать парад с трибуны [ 9 ]) и других почëтных гостей, располагая главную трибуну у подножия мавзолея Ленину.

Сам Мавзолей уже закрыт [ 10 ]. Точно уже можно сказать, что Путин не будет принимать Парад так же как Сталин на его трибуне.

Суворовцы на Параде

Впервые на параде Победы в 1945 году по Красной площади прошли суворовцы — эта традиция с тех пор бережно сохраняется, демонстрируя преемственность поколений.



Один единственный раз за весь парад Сталин улыбнулся с трибуны мавзолея, увидев бойко вышагивающих суворовцев [ 2 ] [ 3 ]. Напомним, что суворовские училища созданы впервые в истории в 1943 году.

Парадная форма «царского» цвета

В конце мая 1945 года Совет народных комиссаров внёс поправки в парадную форму одежды генералов и маршалов Красной армии. Прототипом этого нового парадного обмундирования являлась форма генералов войск НКВД образца 1943 года. Материалом для брюк, двубортного мундира, фуражки было утверждено сукно цвета морской волны. На Параде Победы советские маршалы и генералы впервые появились в парадной форме цвета морской волны, до этого был серый цвет. Именно этот цвет, именуемый «царским», был традиционным для обмундирования Российской императорской армии.

Фонтан Победителей на Лобном месте

К параду Победы 24 июня 1945 года по личному распоряжению Сталина на Лобном месте Красной площади был сооружëн четырëхъярусный фонтан Победителей высотой 26 метров [ 4 ].

Почему на Лобном месте?

Здесь оглашали царские указы и проводили торжественные публичные мероприятия. В 1671 году польские послы сообщали, что на Лобном месте государь однажды в год являлся перед народом и по достижении наследником 16 лет показывал его народу. Здесь же объявляли об избрании патриарха, о войне, о заключении мира.



Зачастую на Лобном месте для всенародного поклонения выставляли мощи православных святых. А вот казни, вопреки распространённому мнению, здесь происходили крайне редко, в исключительных случаях. Древнерусский ораторский постамент, известный также как «Царево место», долгое время имел сакральное значение. Вплоть до революции возле него останавливались Крестные ходы, отсюда архиерей осенял народ крестным знамением.

По сути Лобное место на Красной площади является местом оглашения «царской информации» — управленчески значимой информации для выявления и разрешения проблем общества в масштабах государства и мира в целом.

Сталин прекрасно понимал, что парад Победы — событие глобальной значимости и оно будет снято на киноплёнку, то есть будет увековечено.

Фонтан Победителей — это послание потомкам, а не современникам Парада Победы 1945 года, именно поэтому вскоре после Парада фонтан был демонтирован. Это послание в будущее.



Солдаты на параде Победы, проходя мимо фонтана, заряжали его образ энергией победителей, передавая её будущим поколениям.

Вода играет уникальную роль как вещество, определяющее возможность существования и саму жизнь всех существ на Земле. В символизме она напрямую связана с той субстанцией, что пронизывает все социальные процессы.

Вода — это символ информации. И как говорят «эзотерики» (приводим для информации «к сведению»):

«Вода принимает и передаёт информацию. В воде растворено прошлое, настоящее и будущее. Она может записывать и сохранять любую информацию. Это происходит благодаря кластерам, которые меняют свою форму под воздействием окружающего мира. Это свойство воды широко использовалось в прошлом и используется в настоящем: люди продолжают нашептывать на воду и заговаривать её. Вода впитывает и удерживает энергетику.



Известно, что вода способна вбирать в себя космическую энергию и передавать ее в чистом виде. Она также впитывает энергетику человека и поддается любому «программированию». А если выпить «запрограммированную» воду, то она даст сигнал к действию». [11 ]

Фонтан Победителей таким образом — мощнейший символ торжества жизни над смертью, заряженный энергетикой победителей, проходивших мимо него. И очень важно, что его записали на киноплёнку. Ведь даже просто смотря на его (образ и мера записаны, материальный носителей только другой — плёнка), зритель подключается к действу 24 июня 1945 года.

В этом отношении мы бы посоветовали телевизионщикам 24 июня каждого года крутить в эфире запись Парада Победы 1945 года (лучше, конечно, в чёрно-белом более полном варианте).

В новейшей истории есть ещё одно глобальное явление, ставшее символом торжества жизни над смертью, — это «Бессмертный полк».

Орден «Победа» над Москвой

В 23:00 в небо были подняты 100 аэростатов и из них залпами было выпущено 20 тысяч ракет. Кульминацией и окончанием праздника 24 июня 1945 года стало появление высоко в небе полотнища с изображением ордена «Победа», освещённого лучами прожекторов.

По сценарию начаться должен был парад Победы с выноса Знамени Победы (было заблокировано Жуковым), а завершиться «небесным знамением» ордена «Победа».

Орден «Победа» — высший военный орден СССР. Награждались лица высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение боевых операций в масштабах фронтов, которые коренным образом меняли обстановку в пользу Красной Армии. Орден учреждëн в 1943 году после коренного перелома в Великой Отечественной войне. Всего было 19 награждений, 16 советских военачальников (трое дважды), 5 военачальников союзных войск. По нашему мнению данный орден является высшей управленческой наградой военного времени.

Матрица Парада

Появление на параде Победы суворовцев символизировало преемственность в поколениях практики побеждать, а царский цвет парадной формы генералов и маршалов символизировал о преемственности Красной Армией лучших победных традиций Русской Армии. Вот так на параде Победы 24 июня 1945 года под музыку Глинки «Славься» и «Юбилейный встречный марш» (посвящëн 25 летию РККА) Семëна Чернецкого (главного дирижёра того парада) соединились прошлые великие победы Русской Армии со Священной Победой в Великой Отечественной войне Красной Армии и грядущими Победами суворовцев.

Прошлое, настоящее и будущее прошли в одном строю Победителей на этом параде Победы!

Особого упоминания заслуживает народ-победитель и главнокомандующий Великой Победы. Все воины на параде Победы 24 июня 1945 года были представителями братских народов СССР, они шли в одном строю под красными знамëнами — это был единый советский народ.

На наш взгляд по-совести и по исторической правде сейчас (в Год памяти и славы) происходит вычëркивание из истории (искажение) роли верховного главнокомандующего и главного зодчего Великой Победы товарища Сталина. Именно благодаря его управлению подвиг советского народа был вписан в «золотую страницу в истории человечества».

Мы надеемся, что огромное количество людей, посмотревших 9 мая 2020 года по каналу Россия 1 фильм «Парад Победителей» будут смотреть предстоящий парад Победы 24 июня 2020 года особым образом, сквозь кадры того, исторического парада Победы 1945 года со Сталиным на трибуне мавзолея Ленину, гарцующими на конях маршалами Жуковым и Рокоссовским.

Гроссмейстер Сталин, маршал Жуков на белом коне, маршал Рокоссовский на чëрном коне, победная партия на глобальной шахматной доске, в ходе которой блицкриг Гитлера закончился полным и безоговорочным разгромом объединëнных фашизмом военных сил Европы.

Парад Победы 24 июня 2020 является символической точкой сборки для бывших советских республик (за исключением прибалтийских республик, Украины и Грузии), правда от Грузии будут главы Абхазии, Южной Осетии, а от Украины пройдут парады в этот день в ЛНР и ДНР. На наших глазах рождается новый Союз, к которому на параде Победы присоединятся Китай, Индия, Сербия, Монголия.



На парад было приглашены военные расчёты 19 стран [ 12]. Посмотрим, сколько их будет, ведь это будет прямо влиять на внутреннюю политику этих стран.

Стенограмма десятой серии интервью Владимира Путина для ТАСС

Андрей Ванденко: Победа, 75 лет. Для Вас принципиально важно, чтобы все приехали лидеры? Владимир Путин: Вообще не важно. Это наш праздник. Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать. Мы ждём и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, и для них было бы ошибкой.

Мы сознательно не поднимаем здесь тему очерëдности прохождения знамëнных групп, которая ежегодно муссируется разными аналитиками. Хотят они того или нет, первым на параде пройдëт знамëнная группа с российским триколором, а уже потом Знамя Победы и другие красные знамëна. Такова реальность, мы живëм при существующей до сих пор Конституции РФ, принятой при Ельцине. И важно помнить, что нам ещë только предстоит исправить некоторые ошибки, приняв на референдуме поправки к Конституции. И это только поправки, а не новая Конституция.

Кто вручил этот торговый российский флаг в руки Ельцину, когда он забрался в 1991 году на танк, а потом посоветовал Ельцину определить государственный статус триколора президентским указом и позаботился в 2000 году закрепить в Конституции этот флаг в качестве символа государства?

Кто бы это ни сделал, цель была одна: посеять раздор, расколоть общество, дать левым силам возможности для раскачивания революционных настроений и нагнетания недовольства среди управленчески неграмотных граждан своим государством через этот символ.

На наш взгляд Знамя Победы является объемлющим символом в этот день по отношению к российскому триколору и потому мы рассматриваем российский флаг всего лишь как современный парадный кортеж, сопровождающий Знамя Победы. Более интересно то, как выглядят основные флаги парада, которые несут во множестве все рода войск.

На технике флаги без орла — просто красное полотнище, такие флаги были и в 2017 году на параде техники.

Если сравнивать с прошлыми годами, то красных флагов намного больше…







Материалы и ссылки:

[ 8 ] Сколько ещё будем праздновать День Победы https://analitikishkola.ru/stati/den-pobedi/



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