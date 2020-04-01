Коронавирус накануне 75-летия Великой Победы – непростой вызов или уникальная возможность?

Конечно, есть и другой вариант – можно попытаться уклониться от принятия вызова, и начать действовать в рамках установленных ВОЗ карантийных протоколов с отменой всех праздничных мероприятий.

До празднования 75-летия Великой Победы осталось менее полутора месяцев . Поэтому на повестке дня встаёт уже сейчас волнующий некоторых людей вопрос, а не отменят ли массовые мероприятия по случаю празднования этой юбилейной даты и военный парад на Красной площади? Если в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции такое решение всё же будет принято, тогда возникает следующий вопрос, а какие скрытые последствия может оно повлечь для России? В данном контексте ситуацию с коронавирусом резонно рассматривать как ВЫЗОВ, стоящий перед обществом и руководством российского государства. Однако, как известно, любой вызов предоставляет ВОЗМОЖНОСТЬ – для того, кому он предназначен – отреагировать на этот ВЫЗОВ таким образом, чтобы ответная реакция на него не только не ослабила, а лишь укрепила бы положение того, кто данный вызов принял.



В этом случае не стоит сомневаться, что такой шаг по умолчанию однозначно будет воспринят определённой частью международного сообщества как проявление слабости. А слабых в современном мире большой геополитики не жалеют и не уважают, их просто «бьют» и используют в собственных целях при каждом удобном случае.

Как бы то ни было, мы живем в интересное время, когда события сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой, вводя сознание большинства людей в состояние неопределенности и непонимания происходящего. Тем более что СМИ и другие источники информации выдвигают различные, зачастую диаметрально противоположные трактовки текущих событий, внося тем самым ещё большую сумятицу в людские умы.



Тем не менее, позволю себе изложить альтернативную версию относительно лишь одного широко освещаемого сейчас во всем мире явления под названием коронавирус COVID-19.

Если абстрагироваться от поиска реальных причин и инициаторов его возникновения, а сосредоточиться на анализе возможных последствий, что несёт миру распространение коронавирусной инфекции, то мне эта ситуация представляется, как ТЕСТ человеческой цивилизации в целом и её отдельных составляющих (государств и народов) на способность противостоять не гипотетической, а реальной глобальной угрозе. Пусть даже саму реальность этой угрозы многие небезосновательно подвергают сомнению.



Иначе говоря, названный тест ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ для государств и народов на практике продемонстрировать свою способность противостоять глобальным вызовам и угрозам на национальном уровне. По сути, это проверка государств и властных национальных элит на их способность к оперативному реагированию и трансформации своих структур в случае глобальной необходимости.

Другой стороной этого эксперимента может являться оценка способности народов и государств к объединению и совместным действиям перед лицом всеобщей угрозы, то есть это проверка человеческой цивилизации на готовность к ЕДИНЕНИЮ УСИЛИЙ для решения общих задач. Ведь трудности борьбы с пандемией коронавирусной инфекции не носят исключительно медико-биологический характер, а самым непосредственным образом обнажают и усугубляют глобальные экономические, финансовые, политические и управленческие проблемы нынешнего мироустройства.

Информация в мировых и национальных СМИ касательно ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции, охватившей уже весь мир, свидетельствует о том, что разные государства демонстрируют далеко не одинаковую степень эффективности принимаемых мер по противодействию данной угрозе.



На сегодняшний день наиболее подготовленным государством проявил себя Китай [китайский народ и его национальная элита], который благодаря организованности населения и грамотным управленческим действиям высшего политического руководства сумел взять ситуацию под контроль и остановить дальнейшее распространение эпидемии на китайской территории.



К сожалению, другие государства, включая страны «развитой демократии», не проявили подобного уровня мобилизационной готовности и организованности своих структур и населения.

Теперь впору задаться вопросом, а что за силы заинтересованы в получении результатов вышеописанного глобального тестирования и для чего они им нужны? Не имея достоверной инсайдерской информации, гадать на эту тему дело малоперспективное, но если проводить аналогию с научными экспериментами, то их целью, как правило, является ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕАКЦИИ объекта тестирования/эксперимента на те или иные искусственно моделируемые экспериментаторами изменения эталонных условий.



На основе результатов оценки этой реакции экспериментаторы приходят к заключениям о возможности либо невозможности использования в дальнейшем объекта тестирования/эксперимента для определенных целей.

Исходя из этого, можно предположить, что мировой кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, должен выявить для тех сил, которые этот процесс организовали, наиболее управляемые, организованные, а, следовательно, наиболее жизнеустойчивые общности людей (народы) достойные, по их мнению, стать основой нарождающейся на стыке эпох НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.



Вероятно, именно этим народам по умолчанию будет уготована роль базиса цивилизационного развития в будущем, а остальных ожидает участь «периферии», которая со временем сама естественным образом частью ассимилируется, а в остальном дезинтегрируется в небытие.



При этом, судя по всему, становление нового мироустройства (цивилизации) планируется направить по техногенному пути развития, что предполагает дальнейшее повсеместное внедрение цифровых технологий с последующей их глобальной интеграцией под ЕДИНЫМ [директивным] управлением Искусственного Интеллекта.

Почему на ум приходят такие заключения? Стоит обратить внимание на любопытный факт: в условиях пандемии коронавируса процесс цифровизации государственной и общественной жизни выходит на новый качественный уровень. Вот лишь несколько примеров.



Офисная и административная работа, проведение судебных заседаний, обучение учащихся, покупка товаров и услуг массово переводятся на удаленный доступ с использованием цифровых коммуникационных технологий. Это к слову о том, что тест с коронавирусом носит многоаспектный характер, впрочем, как и все проекты реализуемые закулисными глобальными «экспериментаторами».

Вполне вероятно, что в ходе всего этого наднациональными структурами управления, кроме того, проверяется и оценивается такой немаловажный аспект, как умение властных политических элит некоторых государств использовать ситуацию с пандемией коронавируса в собственных целях для решения внутренних проблем и задач на национальном уровне.

Также не лишено основания мнение некоторых экспертов о том, что на фоне успехов Китая в деле борьбы с эпидемией коронавируса в мировое общественное сознание исподволь закладывается мысль о неоспоримом преимуществе директивно-диктаторских форм государственного управления по сравнению с демократическими институтами власти, показавшими свою несостоятельность в условиях наступившего кризиса.

Однако всё вышеизложенное это глобальные аспекты рассматриваемой темы, но какова же практическая взаимосвязь между коронавирусом и празднованием 9 Мая в текущем году?



Дело в том, что в 2020 году Россия должна торжественно отметить 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Между тем нагнетание информационного ажиотажа и панических настроений вокруг пандемии коронавируса ставит под вопрос проведение Парада Победы на Красной площади в этом году.

Во всех смыслах значимость данного события для России и его высшего политического руководства трудно переоценить. Ведь в сложившихся критических условиях угрозы коронавируса полномасштабное празднование юбилейной даты Великой Победы предоставляет для России уникальную ВОЗМОЖНОСТЬ продемонстрировать всему миру несгибаемый дух и характер, прежде всего, русского народа, его преемственность памяти поколений, приверженность российского общества его традиционным нравственным ценностям и идеалам, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО.



В сакральном смысле отказаться в юбилейном 2020 году должным образом отдать дань памяти предков, положивших в ту страшную войну свои жизни на алтарь Победы во имя жизни будущих поколений их потомков, это значит лишиться в настоящем и будущем их духовной поддержки и покровительства.

Когда-то Россия была флагманом в семье братских народов под названием Советский Союз, на который, в свою очередь, равнялись другие страны социалистического лагеря и не только они, потому что чувствовали в СССР скрытую внутреннюю силу советского народа.



Тот факт, что со временем эту силу бездарное государственное руководство позднего советского периода направило на саморазрушение страны – не вина этого народа, а его общая беда. В настоящее время потомки того самого народа могут снова продемонстрировать всему миру, что эта ВНУТРЕННЯЯ СИЛА, СИЛА ДУХА И ВОЛИ никуда не делась, и по сей день достойна уважения и полна притягательности.

Между тем не всё так просто и однозначно, массовое скопление людей во время празднования 75-летия Победы может спровоцировать взрывной всплеск распространения коронавирусной инфекции, чем не преминут воспользоваться противники действующей российской власти, как в самой России, так и зарубежом. В итоге могут сложиться условия для попыток дестабилизации и раскачивания социально-политической обстановки в стране.



В то же время отказаться от проведения праздничных мероприятий и военного парада на Красной площади это равносильно, что подписать акт капитуляции.



Конечно, такое решение найдет некое напускное «понимание» в мировых СМИ, но при этом, понятное дело, оно будет сопровождаться завуалированным злорадством и восприниматься как проявление слабости, недопустимой для государства заявляющего себя на статус мировой державы.

Как человек, у которого оба деда по материнской и отцовской линии сполна исполнили свой воинский долг перед отечеством в ту войну, мне трудно себе представить отмену празднования и военного парада на Красной площади в этот юбилейный год.



В намного более трудное время в ноябре 1941 года, когда враг стоял уже под Москвой, страна нашла силы и возможность провести военный парад на Красной площади, явив всему миру несгибаемую волю советского народа и его руководства.



Неужели сегодня прямым потомкам того самого народа не под силу сделать нечто подобное? Ведь в наших реалиях, когда противостояние мировых сил приобрело форму гибридной войны, ведущейся не столько на полях сражений, а в основном на информационно-психологическом фронте, нагнетаемый в данном конкретном случае ажиотаж вокруг коронавируса может рассматриваться в качестве не просто биологического, а ментального оружия, призванного на бессознательном уровне незаметно сломить и подавить волю тех, кто никогда ранее не был склонен к этому.

Вместе с тем при проведении массовых праздничных мероприятий в условиях угрозы распространения коронавируса важно понимать следующее.



При таком скоплении народа среди них в любом случае окажутся инфицированные люди, которые об этом могут попросту не знать ввиду отсутствия у них явно выраженной симптоматики, ведь 80% инфицированных переносят заражение коронавирусом в лёгкой форме, зачастую даже не замечая этого.



Поэтому главной задачей становится организация таких профилактических мер эпидемиологической безопасности, вследствие чего вероятность передачи короновирусной инфекции от человека к человеку будет сведена к минимуму, но при этом праздничные шествия не должны превратиться в «демонстрацию индивидуальных средств химзащиты».

Среди известных на данное время профилактических средств на ум приходят: дезинфицирующие бейджики (вирус-блокеры) с диоксидом хлорида; дезинфицирующие аэрозоли, обеззараживающие поверхности и кожные покровы; одноразовые медицинские перчатки. Всеми этими средствами власти могли бы централизовано обеспечить участников и гостей праздничных мероприятий.



Очень не помешала бы накануне празднования Дня Победы дезинфекция общественного транспорта, помещений и территорий. Само собой необходимо массово обеспечить население краткими памятками об основных мерах предосторожности от заражения коронавирусом при проведении праздничных мероприятий.

Кроме того, по имеющейся информации коронавирус COVID-19 не обладает высокой термостойкостью, при нагревании свыше 56°C коронавирус дезактивируется и погибает в течение 15 минут, поэтому организация пунктов бесплатной раздачи горячих напитков – чая, кофе, сбитней и т.д. тоже могла бы стать действенной профилактической мерой.



Соответственно этому придется решать вопрос обеспечения праздничных мероприятий большим количеством биотуалетов и в комплекте с ними локтевых дозаторов (диспенсеров) для антисептиков. Думается, что за оставшиеся до 9 Мая дни профильным специалистам под силу разработать и организовать систему действенных мер, которые позволят с минимальными рисками провести празднование 75-летия Великой Победы.

В продолжение хотел бы поделиться одной догадкой. Условно говоря, глобальные «экспериментаторы» не заинтересованы, чтобы в результате вышеописанного тестирования какой-либо народ или государство повысило свою значимость и авторитет. По всей видимости, не это является целью глобального теста с коронавирусом.



Если дело обстоит подобным образом, то в случае принятия политическим руководством России решения о проведении полномасштабного празднования 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, существует вероятность, что к тому времени ВОЗ понизит уровень эпидемиологической опасности, то есть пандемия пойдет на спад.



Хотя и это можно поставить под сомнение, ведь наверняка кто-то очень заинтересован, чтобы общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ намеченное на 22 апреля не состоялось, как можно дольше.

В настоящее время рассматривается возможность организации общероссийского голосования удалённым доступом через интернет или посредством мобильной связи. Однако надо понимать, в этом случае создаются условия для обвинения властей в массовой фальсификации результатов голосования, что может повлечь весьма негативные последствия для социально-политической обстановки в России.



Для обеспечения легитимности и прозрачности процедуры всеобщего голосования в общественном сознании всё-таки нужна телевизионная картинка с участков голосования, с репортажами экзит-поллов и т.п. Но это лишь субъективное мнение, как и всё описанное выше.

Как бы то ни было, главный урок, который предстоит усвоить всем нам, заключается в следующем: важно не то, что происходит, а то, как мы (люди) реагируем на происходящее. От качества и характера нашего общего реагирования на происходящее зависит в каком ключе станут развиваться текущие события – в позитивном или в негативном.



Успешное и безопасное проведение Россией массовых торжественных мероприятий по празднованию 9 Мая в этом юбилейном году открывает возможность, не теряя темпа, вслед за этим провести общероссийское голосование по конституционным поправкам в случае его переноса на более поздний срок из-за коронавируса.

За последние годы высшее российское руководство доказало, что способно любой внешний вызов преобразовать в демонстрацию неожиданных возможностей России. Велика вероятность, что и на этот раз случится именно так. Всё зависит от того, как отреагируют российская власть и народ на сложившуюся ситуацию – как на вызов, предполагающий нелёгкую борьбу или как на возможность, позволяющую продемонстрировать миру свои лучшие качества.

Нужно понимать, что такие празднования как 75-летие Великой Победы необходимы для того, чтобы время от времени напоминать тем, кто до сих пор способен только завоёвывать, отбирать и разрушать, что, как и прежде, всё ещё сильны те, кто всегда хорошо умел защищать и побеждать.



Основной принцип существования Мироздания это ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ. Достичь этого единства человеческой цивилизации бесконфликтным путем без сомнения можно назвать главной целью наступающего периода.



Остаётся лишь вопрос, а способствует ли этому разворачивающаяся ситуация с пандемией коронавируса? Время покажет.

Султан Салькенов



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