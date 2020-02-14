Новости Украины и Новороссии 14 февраля 2020
- 11:08 Аморальная внешняя политика.
- 10:46 Названа новая дата эвакуации украинцев из Уханя (ВИДЕО).
- 10:40 Аргентинский пример для Украины – Азаров.
- 10:11 Разделение повесток.
- 09:30 Я не согласен с Прилепиным по Донбассу, — военкор Александр Коц (ВИДЕО).
- 09:10 Схрон Коломойского: зачем олигарху компании по производству оружия и в чём тут обман.
- 08:32 Мэр Днепропетровска забаррикадировал вход в популярную «наливайку» бетонными блоками (ФОТО).
- 07:00 В Крыму и Госдуме оценили идею Зеленского построить «город-сад» на границе.
- 06:00 Террористы решили забрать у Украины российский Крым.
- 05:30 Новые решения по делу Boeing MH17 и «вскрытие сети ГРУ».
- 02:07 Кто открыл клетку?.
- Вчера 22:53 Вы миллионы людей отправите в лагеря?.
- Вчера 21:42 «УГИЛ к ИГИЛ»: Украина намерена отправить военных в Ирак.
Аморальная внешняя политика
Бывший посол США на Украине Мари Йованович обрушилсь с резкой критикой на американскую политику, проводником которой она и сама была.
Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявила, что США используют "аморальную" внешнюю политику, которая "поменяла доверие на угрозы, страх и беспорядок". Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
Йованович две недели назад ушла с дипломатической службы, а накануне получила награду за дипломатию в Джорджтаунском университете.
"Мы должны быть принципиальными, последовательными и теми, кому доверяют. Грубость, аморальная внешняя политика, основанная на предположениях, которая заменяет доверие на угрозы и страх, не может работать в течение долгого времени", – сказала Йованович.
Она добавила, что управление внешней политикой администрацией Дональда Трампа может привести к отчуждению союзников.
"В какой-то момент когда немыслимое станет неизбежным – наши союзники, имеют столько же прав действовать в своих собственных интересах, сколько и мы, будут искать более надежных партнеров, чьи интересы могут не совпадать с нашими", – сказала Йованович.
Она предупредила, что Государственный департамент "в беде", добавив, что его руководству не хватает "политического видения" и "моральной ясности".
Йованович была отстранена Трампом от должности в Киеве в мае прошлого года, когда президент США и его партнеры давили на украинское правительство с целью начала расследование в отношении политических оппонентов Трампа. Йованович дала показания о кампании давления на слушаниях по импичменту в Конгрессе.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/02/13/7106334/ – цинк
Разумеется, подобные порывы "откровенности" связаны с тем, что дело об импичменте, а также вскрывшиеся коррупционные схемы на Украине (где была замешана верхушка демократической партии), резко ускорили завершение ее карьеры на дипломатической службы, с которой еще совсем недавно она не собиралась уходить. Но борьба против Трампа ускорила закат ее карьеры.
Забавно, как она обвиняет в аморальности действия Госдепа и Белого дома при Трампе и республиканцах и делает вид, что при Демократической Партии, когда Белым Домом и Госдепом политика была "моральной", хотя можно посмотреть тот же фильм "Украинский обман", чтобы наглядно увидеть, что никакой моральностью там и не пахнет.
Просто стоит задача оправдаться самой и переложить ответственность на Трампа, хотя кровавую кашу на Украине заварила именно администрация Обамы, которую Йованович пытается выгораживать, делая вид, что не знает, как кинули и пытались убить Януковича, как чиновникои Госдепа занимались формированим правительства Украины и отбором кандидатов в президенты, увольняли Генпрокурора Шокина и т.д. и т.п. И что главное (с точки зрения окружения Трампа) – демократы попались на открытой коррупции, которую пытались скрыть, пытаясь отстранить от власти президента США. Вот где верх моральности.
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Названа новая дата эвакуации украинцев из Уханя (ВИДЕО)
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая назвала новую дату ожидаемой эвакуации граждан страны из китайского Уханя, где свирепствует опасный коронавирус (COVID-2019).
По словам главы ведомства, несчастных украинцев, взывающих о помощи из закрытого властями КНР города, рассчитывают эвакуировать 18 февраля, после чего их будет ждать 14-дневный карантин в больнице.
«С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницирует, имеет чат, где общаются. Мининфраструктуры отвечает за доставку и самолет. Оперативный штаб в правительстве решает выделение средств, принятие алгоритма. Задержки нет.
Имеет место планомерная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие в Украину и дать возможность всем чувствовать себя в безопасности. Принятые решения согласованы со всеми министерствами.
Во вторник будет отправлен самолет и в среду граждане Украины будут на территории Украины», — пообещала Скалецкая в эфире одного из украинских телеканалов.
Она подчеркнула, что на Украину заберут только тех граждан, кто ухитрился не заразиться коронавирусом за время вынужденного нахождения в Ухани.
«Сначала китайские власти проверят, здоровы ли они, а затем их выпустят. Украинская бригада врачей на борту также их проверит, а потом останется с ними в изоляции. Изоляция — минимум 14 дней», — пояснила глава минздрава Украины.
По словам Скалецкой, в настоящее время специалисты выбирают из четырёх медучреждений одно, где и будут размещены на карантин вернувшиеся из Уханя украинцы.
«Украинские граждане с борта (самолёта будут доставлены) в автобус и в это помещение. Если кто-то из них будет иметь симптомы, сразу будет доставлен в больницу», — уточнила чиновница.
Напомним, изначально эвакуация украинцев была запланирована на 11 февраля, однако затем её неоднократно переносили на неопределенное время из-за неготовности Украины принять эвакуированных и обеспечить нераспространение вируса.
Отчаявшиеся украинцы, застрявшие в Ухане, записали обращение к властям «незалежной» с призывом эвакуировать их домой.
История с неспешной эвакуацией граждан страны из эпицентра распространения коронавируса напоминает эпичный вояж украинских спасателей за гражданами страны в Непал после землетрясения в мае 2015 года. Тогда украинцы застряли в Катманду на 12 дней, 7 из них шла «спасательная операция»: самолёт Госслужбы по ЧС Украины несколько раз ломался по пути в Непал и обратно.
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Аргентинский пример для Украины – Азаров
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Разделение повесток
Сообщают, что отставка Суркова https://colonelcassad.livejournal.com/5592311.html не была принята https://tricolor-center.ru/stati/26808-surkov-ostayotsya-kuratorom-ldnr-podkontrolnye-emu-kanaly-nazvali-novuyu-dolzhnost.html. И теперь Козак будет отвечать за Украину и переговоры с ней, а Сурков только за ЛНР и ДНР.
1. Если все так, как пишут, то заявление об отставке Суркова оказалось идентичным ситуации с Гончаруком, который через подобный демарш и сопровождавшую его медийную компаний, пытался добиться изменения/сохранения своей аппаратной роли. В случае с Гончаруком это были слитые пленки с компроматом, в случае с Сурковым это было усиление Козака.
Есть вариант, что слухи об отставке распространяет сам Сурков, чтобы добиться укрепления своего положения через прямую апелляцию к Путину, как это к примеру делал недавно Гончарук на Украине. Ну и стоит также напомнить, что Сурков один раз уже уходил, чтобы потом вернуться (хотя в СК РФ тогда уже потирали руки в предвкушении), так что не спешите его хоронить. (с) 25.01.2020
2. Само разделение достаточно примечательно, так как оно подчеркивает, что де-факто ДНР и ЛНР давно уже не Украина, а скорее непризнанный аналог Южной Осетии и Абхазии, которыми тот же Сурков и так занимался. Скорее всего такое символическое разделение повесток "внутриукраинского вопроса" (если оно де-факто будет произведено) связано с признанием очевидного факта о недоговороспособности шайки Зеленского и стоящих за ним олигархических групп, что наглядно показали заявления и действия Киева (по изменения в Конституции Украины, выполнению Минских соглашений, ситуации с амнистией, с водой в Крым и т.д., включая требования выдать Украины унитазы), а также провальный итог Нормандского формата (разговоры о том, что весной следующий саммит не состоится идут уже сейчас). Тот самый, уже хорошо знакомый по шоколадному фюреру тупик.
Интеграция ЛДНР с РФ очевидно продолжится (полагаю, что как с Сурковым, так и без него), причем темпы скорее всего ускорятся (паспорта, правовое поле, экономические процессы). С другой стороны – проблемы в социалке, низких темпах экономического развития, неээфективности управленческих решений, они никуда в ЛДНР не делись, что в числе прочего связано и с той кадровой политикой, которая проводилась на Донбассе при Суркове и его креатурах. Ну и про фактор украинского олигарха Курченко и ВТС, сформировавшийся в те же годы, также забывать не следует.
В общем, подождем официального комментария из Кремля.
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Я не согласен с Прилепиным по Донбассу, — военкор Александр Коц (ВИДЕО)
«Хохол — это состояние души», — завсегдатай горячих точек Александр Коц ответил писателю Захару Прилепину, который в своё время, уже покинув воюющую республику, заявил, что Донбасс населён такими же хохлами, как и Украина.
В эфире YouТube-канала «Союз Блогеров» известный российский военный корреспондент высказался по ряду вопросов, в том числе и о журналистской беспристрастности.
«Я сделал то, что по канонам журналистики, которым обучают в больших университетах, делать нельзя, — я принял сторону и не жалею. Я не очень понимаю, как на этой войне можно иначе. Можно подумать, что украинские и западные журналисты объективны. Донбасс — это уже личная история. В первую очередь, это — русские люди. Ментально и культурно — это тот же генетический код. Там погибли мои друзья, коллеги», — пояснил он.
Кроме того, он высказал крайне популярное на Донбассе мнение о том, что ни в 2014, ни в 2015 не нужно было останавливаться, когда ВСУ представляли собой разношерстный сброд и терпели поражение за поражением.
На вопрос журналиста о скандальном высказывании Захара Прилепина Коц ответил так:
«На самом деле, так, чтобы никого не обидеть, хохлизма больше в Крыму, чем в Донбассе. Это привычка к легкой наживе, решать все вопросы дав на лапу в обход закона. Например, когда человек берёт себе шесть соток земли, а на них вырастает десятиэтажный дом.
Они там привыкли к некой махновской вольнице, и им сложно от неё отвыкнуть. Они жалуются, что при Украине было проще, а сейчас много бюрократии».
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Схрон Коломойского: зачем олигарху компании по производству оружия и в чём тут обман
Как сообщала «Русская Весна», Игорь Коломойский открыл в Ивано-Франковской области предприятие по производству оружия и боеприпасов. Это крайне необычное известие комментирует на своей странице в соцсети политический эксперт, автор книги «Два капитала: как экономика втягивает Россию в войну» и «Миропорядок по-русски» Семён Уралов.
«Самый продуманный украинский олигарх Коломойский страхуется на случай второй волны военно-гражданского кризиса.
В Ивано-Франковской области зарегистрировано юрлицо, которое будет заниматься производством оружия и боеприпасов. Учредители — нефтяной актив Коломойского с партнерами (“Нефтехимик Прикарпатья”) и фирма из США.
Понятно, что никто никакое оружие производить не будет — „днепропетровские“ выступают по торговле, а не по производству. Оружия на Украине и так предостаточно. Юрлицо необходимо для того, чтобы создать легальные оружейные запасы глубоко в „тылу“.
Что, в общем-то, логично. Если только рухнет шаткий баланс центральной власти в Киеве — придётся как минимум защищать активы, а как максимум участвовать в новом этапе конфликта, который в отличие от 2014 года будет уже не с палками и “коктейлями Молотова”.
Пока же баланс сохраняется, необходимо создать „схрон“, параллельно спекулируя „серым“ оружием, легализуя его через юрлицо».
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Мэр Днепропетровска забаррикадировал вход в популярную «наливайку» бетонными блоками (ФОТО)
Утром 13 февраля жители Днепропетровска обнаружили, что вход в любимую многими горожанами «наливайку»* наглухо перекрыт бетонными блоками.
Оказалось, что сделано это было по личному распоряжению мэра города, скандально известного Бориса «вешать будем потом» Филатова.
«Наливайка “Градус” на Титова. Крышуемая “правоохранителями” всех мастей. Цинично торгующая водкой круглосуточно, несмотря на запреты городских властей. Даже детям. Имеющая лицензию от ДФС. Наливайка, на которую поступает до 60 процентов всех жалоб от граждан. Сегодня утром. Ребята, если я уже лично в вас вцепился, то я вас з***. Даже если на меня возбудят еще штук пять дел “за самоуправство”», — сообщил городской голова на своей странице в соцсети.
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* так на Украине называют заведения, где можно купить невысокого качества алкоголь (даже в количестве 50 граммов) и распить его на месте.
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В Крыму и Госдуме оценили идею Зеленского построить «город-сад» на границе
Украина опоздала с инициативой строительства «города-сада» для крымчан, так как полуостров уже превратился в процветающий регион, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить «город-сад» в Херсонской области для переселенцев из Крыма. Начать реализацию проекта планируется в этом году.
«Я сомневаюсь, что найдутся люди, которые поедут в так называемый город-сад, который они хотят создать. Крымчан этими коврижками не заманишь. Город-сад уже создан в российском Крыму, о чем только приходилось мечтать в бытность нахождения полуострова в составе Украины», — сказал РИА Новости Шеремет.
Депутат напомнил, что в Крыму реализуются крупные инфраструктурные проекты, которые «видны даже с космоса».
«Этому завидуют украинские власти, поэтому и придумывают различные фантастические проекты», — пояснил Шеремет.
Он также выразил уверенность, что обещанный «город-сад» станет своеобразной «резервацией» для крымчан.
В свою очередь, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал «город-сад» Зеленского для крымчан несбыточным проектом.
«Смешно слышать о таких прожектах. На мой взгляд, это очередной виртуальный проект из серии „стены Яценюка“ или сонма фейковых госструктур, типа прокуратуры АРК (Автономной республики Крым — прим. ред.) и прочих проектов, направленных на разворовывание бюджета страны. Я думаю, что по итогу по документам будет город, а по факту голое поле и очередной поиск виноватого в зраде (предательстве — прим. ред.)», — сказал РИА Новости Чегринец.
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Террористы решили забрать у Украины российский Крым
В «незалежной» зародился целый скандал после рассмотрения Киевом вопроса, за какую плату подавать воду в Крым — за преференции по границе с Донбассом или же за деньги по той стоимости, по которой Россия продает газ.
Подобное торгашество возмутило представителей «Меджлиса»*, поэтому они пригрозили Украине последствиями. Замглавы экстремистской группировки Риза Шевкиев заявил, что подача воды на полуостров будет означать признание Крыма российским и полный отказ от него.
Поэтому «меджлисовцы» выразили готовность пересмотреть свои отношения с Украиной. Но чем же они готовы ответить Киеву?
Забрать у «незалежной» полуостров — именно об этом заявили в «Меджлисе». Вот только, видимо, неадекватные персонажи забыли, что делят российский полуостров.
Своё нежелание они объяснили тем, что мировое сообщество имеет большие финансовые потери от антироссийских санкций, поэтому Украина не должна давать, продавать или разменивать воду. По мнению Шевкиева, это недопустимое признание Крыма частью России. Якобы это загонит и «Меджлис» в состав РФ, где их «уничтожат».
Правда, господину Шевкиеву стоило бы понять, что он, в отличие от российского полуострова, никому, кроме себя, не нужен. В Москве не сидят люди, сгорбившись над картой, выстраивая планы по уничтожению «меджлисовцев».
К тому же те, кто несут финансовые потери от санкций, в большей мере уже признали Крым частью России, пусть и не все официально. Украинским он остался только для Киева, если даже «Меджлис» уже признал его своим «свободным» отдельно.
Но пускай Украина и сборище экстремистов сами продолжают эту возню в грязи на потеху всем, а Крым, который пытаются выторговать в обмен на республики, останется российским. Не успеют понять, как частью России может стать и Донбасс в процессе неспешной, но эффективной интеграции.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Новые решения по делу Boeing MH17 и «вскрытие сети ГРУ»
Нидерландские следователи сделали важное заявление по делу МН17, и это очень не нравится России.
Амстердам демонстративно отказался передавать Москве дела россиян, подозреваемых в причастности к крушению малайзийского «Боинга». Россия сделала запрос еще в октябре прошлого года, но Нидерланды соизволили ответить лишь сейчас, отметив, что не считают передачу уголовного производства «приемлемой».
Такое поведение говорит лишь об одном — Россию назначают виновной без суда и следствия. Все по классике.
Любопытно, что одновременно с этим представители Цукерберга заявили об удалении 3-х групп в Facebook, якобы «курировавшихся» русскими, которые пытались вмешаться в расследование по делу МН17. Некоторые даже утверждали, что эти ребята из «русской разведки». Доказательств, как обычно, никаких.
Впрочем, «интернетным троллям» они и не нужны — там виновных просто назначают. Один из особо одаренных пользователей написал, что, раз самолет упал не на территории России, значит, его сбила сама Россия. Логика просто прекрасна, честно говоря. Другие с чего-то решили, что Россия уже расписалась в том, как она «ушатала» самолет, но каким образом и где, не объясняется.
Первое заседание, куда, к слову, приедет сторона защиты России, назначено на 9 марта. Вряд ли в такой ситуации стоит надеяться на справедливый и беспристрастный суд. И так понятно, куда накренит сторону обвинения.
«Вскрыта сеть ГРУ в Facebook»
Известный политолог Владимир Корнилов так прокомментировал «разоблачение фальшивых аккаунтов разведки России».
«Вот это „сенсация“! Facebook вскрыл сеть фальшивых аккаунтов, якобы „связанных с разведкой России“. ФБ не объясняет, с какого перепугу они определили эту связь. Но зато рассказали, что целью „неприемлемой“ активности этих аккаунтов была в основном Украина и MH17. И привели три примера этой страшной „подрывной“ деятельности.
Перед вами — все эти примеры. Один из них — заявление премьера Малайзии о деле MH17. Но позвольте, ведь это ПРАВДА. Премьер Малайзии в самом деле публично заявил это своим репортерам, что даже есть на видео.
Второй пример злокозненной деятельности „русской разведки“: сообщение о том, что Полторак уволил ряд офицеров ВСУ за хищение 200 тонн горючего. Но позвольте, это тоже ПРАВДА. Полторак лично заявил об этом на пресс-конференции (видео его собственных слов: https://youtu.be/C9bSrLUUbGo).
И последний пример — это вообще не поддаётся критичному разбору. Поскольку это карикатура известного бразильского карикатуриста Карлоса Латуффа. И не более того!
То есть я правильно понимаю „логику“ Facebook: страшная русская разведка виновна в том, что пыталась распространять в соцсетях ПРАВДУ??? Просто как иначе объяснить публикацию этих трех примеров?»
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Кто открыл клетку?
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Вы миллионы людей отправите в лагеря?
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«УГИЛ к ИГИЛ»: Украина намерена отправить военных в Ирак
Украина подтвердила намерение участвовать в тренировочной операции НАТО в Ираке.
Об этом по итогам встречи министров обороны Альянса в Брюсселе сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
«Мы четко заявили, что мы будем участвовать. Вероятность крайне высока. Все страны, которые имеют к этому отношение, они также это поддерживают. Для нас это важно, потому что мы заинтересованы стратегически в увеличении своего участия в программах (операциях) НАТО. Это и наш опыт, и нам опыт, всем от этого польза», — сказал руководитель военного ведомства.
Вместе с тем он отметил, что сейчас Украина не имеет конкретных предложений по численности персонала или формата участия в такой тренировочной миссии, потому что сам Альянс еще в процессе определения собственного вовлечения в Ираке и решает, когда именно миссия будет восстановлена в полной мере.
«Мы ведем сейчас эту работу, по определению конкретных людей, конкретных задач и объемов. Как только все это произойдет, мы, конечно, об этом сообщим», — добавил Загороднюк.
В соцсетях уже шутят, что «САЛОфиты УГИЛ направляются поближе к салафитам ИГИЛ*».
Как сообщалось, тренировочная миссия НАТО в Ираке в количестве около 500 военнослужащих была основана в 2017 году.
Напомним, накануне стало известно, что Североатлантический альянс возобновит и расширит миссию в Ираке. Она была приостановлена 4 января на фоне обострения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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*Запрещённая в РФ террористическая организация
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