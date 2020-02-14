Новости Украины и Новороссии 14 февраля 2020

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая назвала новую дату ожидаемой эвакуации граждан страны из китайского Уханя, где свирепствует опасный коронавирус (COVID-2019).

По словам главы ведомства, несчастных украинцев, взывающих о помощи из закрытого властями КНР города, рассчитывают эвакуировать 18 февраля, после чего их будет ждать 14-дневный карантин в больнице.

«С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницирует, имеет чат, где общаются. Мининфраструктуры отвечает за доставку и самолет. Оперативный штаб в правительстве решает выделение средств, принятие алгоритма. Задержки нет.

Имеет место планомерная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие в Украину и дать возможность всем чувствовать себя в безопасности. Принятые решения согласованы со всеми министерствами.

Во вторник будет отправлен самолет и в среду граждане Украины будут на территории Украины», — пообещала Скалецкая в эфире одного из украинских телеканалов.

Она подчеркнула, что на Украину заберут только тех граждан, кто ухитрился не заразиться коронавирусом за время вынужденного нахождения в Ухани.

«Сначала китайские власти проверят, здоровы ли они, а затем их выпустят. Украинская бригада врачей на борту также их проверит, а потом останется с ними в изоляции. Изоляция — минимум 14 дней», — пояснила глава минздрава Украины.

По словам Скалецкой, в настоящее время специалисты выбирают из четырёх медучреждений одно, где и будут размещены на карантин вернувшиеся из Уханя украинцы.

«Украинские граждане с борта (самолёта будут доставлены) в автобус и в это помещение. Если кто-то из них будет иметь симптомы, сразу будет доставлен в больницу», — уточнила чиновница.

Напомним, изначально эвакуация украинцев была запланирована на 11 февраля, однако затем её неоднократно переносили на неопределенное время из-за неготовности Украины принять эвакуированных и обеспечить нераспространение вируса.

Отчаявшиеся украинцы, застрявшие в Ухане, записали обращение к властям «незалежной» с призывом эвакуировать их домой.

История с неспешной эвакуацией граждан страны из эпицентра распространения коронавируса напоминает эпичный вояж украинских спасателей за гражданами страны в Непал после землетрясения в мае 2015 года. Тогда украинцы застряли в Катманду на 12 дней, 7 из них шла «спасательная операция»: самолёт Госслужбы по ЧС Украины несколько раз ломался по пути в Непал и обратно.

Читайте также: Зачистка белорусского медиаполя от всего русского — ответ на скидку на газ