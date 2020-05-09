Новости Украины и Новороссии 09 мая 2020
- 10:30 #СтихиПобеды: Моё поколение» в исполнении И. Марченко.
- 10:22 Блок прямого эфира на телеканале News Front 09.05.2020.
- 10:07 Зеленский возложил цветы к Вечному огню, для него и его партии это «день скорби» (ФОТО).
- 05:00 Луганская молодёжь обвиняет Украину в страшных преступлениях (ВИДЕО).
- 01:18 В ЛНР заложили «капсулу времени» с посланием потомкам (ФОТО).
- 00:30 «Халява закончилась»: Саакашвили рассказал, что сейчас нужно Украине (ВИДЕО).
#СтихиПобеды: Моё поколение» в исполнении И. Марченко
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Блок прямого эфира на телеканале News Front 09.05.2020
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Зеленский возложил цветы к Вечному огню, для него и его партии это «день скорби» (ФОТО)
Вчера власти Украины отметили введенный при Порошенко «День памяти и примирения» 8 мая, в ходе которого принято скорбеть, а не радоваться.
Почему мы пишем именно «власти Украины»? Потому что массовой поддержки среди народа этот день не имеет. Как бы там ни было: ждут или ненавидят именно 9 Мая. Ждут и празднуют те, кто не утратил рассудка. Ненавидят потомки и идейные наследники тех коллаборантов, которые бежали с румынами и немцами под натиском Советской Армии.
В этом году майданным властям коронавирус облегчил задачу: массовые мероприятия запретили из эпидемиологических соображений.
Центр Киева частично перекрыт, полиция проводит рейды в поисках «несознательных» граждан с георгиевскими лентами.
Владимир Зеленский рано утром возложил цветы к Вечному огню в Киеве и буквально через час оказался на Закарпатье.
В Закарпатской области он посетил Холм Славы, где также возложил цветы к Вечному огню.
«На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, — главное не громкость, а искренность. И наша победа — у каждого в сердце», — обтекаемо заявил он.
Ну а его партия и представители Кабмина назвали 9 мая «днём скорби» и призвали не верить советской пропаганде. Верить предлагается только «институту нацпамяти».
Часть руководства Рады и комитетов пришли к Вечному огню в столичный Парк Славы. На фото можно увидеть Дмитрия Разумкова, Руслана Стефанчука, Андрея Геруса, Бориса Радуцкого, Нестора Шуфрича. Все без маков, с красными гвоздиками.
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Луганская молодёжь обвиняет Украину в страшных преступлениях (ВИДЕО)
В редакцию «Русской Весны» поступило обращение от участников «Патриотической ассоциации Донбасса» в связи с трагическими событиями на Донбассе.
«Канун Дня Победы выдался для дончан и луганчан горьким — обстрелы украинских боевиков затронули самых беззащитных — детей.
Ранения малышей накануне Дня Победы выглядят особенно цинично — они полностью повторяют бесчеловечную политику нацистов по отношению к детям.
Украинские каратели в очередной раз доказали, что являются преемниками и продолжателями дела палачей и убийц».
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В ЛНР заложили «капсулу времени» с посланием потомкам (ФОТО)
В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники органов прокуратуры Луганской Народной Республики заложили «капсулу времени» с посланием потомкам — будущим поколениям прокуроров.
Подробности акции «Русской Весне» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Акция была приурочена к празднованию 75-й годовщины Великой Победы. В этом году мы не смогли принять участие в традиционном параде или пройти в „Бессмертном полку“, поэтому решили таким образом отдать дань памяти нашим предкам и передать напутствие потомкам», — рассказал об акции Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко.
В послании содержится призыв помнить подвиг дедов и прадедов, победивших в 1945 году фашизм.
«Долгие годы память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны была священна… Ни у кого не вызывало сомнения, что именно сапог русского солдата раздавил голову фашистской гадине.
Но нашлись люди, которые решили переписать историю.
И не просто переписать ее, а откровенно исказить, сделав героев — оккупантами, а коллаборационистов и пособников фашистов — борцами за национальную свободу», — сказано в послании.
В тексте также содержится напоминание, что в 2014 году война снова пришла на землю Донбасса.
«В 2014 году эти люди (пытавшиеся исказить историю — прим. РВ) пришли к власти на Украине, они сделали неофашизм и национализм государственной идеологией и развязали кровавую братоубийственную войну на Донбассе.
Вот уже шесть лет мы живём в состоянии войны. Ежедневно наши города и посёлки обстреливает артиллерия украинских карателей, гибнут мирные ни в чём не повинные люди».
Руководство надзорного ведомства написало свои пожелания и напутствия будущим поколениям прокуроров. «Будьте всегда достойны памяти своих предков, победивших… коричневую чуму. Крепко стойте на рубеже защиты простых граждан, не предавайте свою совесть и честь. Не делайте вечные ценности разменной монетой в угоду сиюминутным интересам.
Пусть вам всегда сопутствует удача в вашем нелегком труде. Над головой будет мирное небо, а впереди — только светлые горизонты».
Текст послание поместили послание в капсулу, стилизованную под флягу времён Великой Отечественной войны, и заложили под гранитную плиту, на которой указано, что вскрыть «капсулу времени» нужно 9 мая 2045 года — в столетний юбилей Великой Победы.
Как отметил Генпрокурор, запечатывать «капсулу времени» — это добрая давно забытая традиция, но именно такие мелочи укрепляют преемственность поколений и сплачивают коллектив.
«Хочется верить, что люди, которые прочитают это послание в 2045 году — в годовщину столетнего юбилея Великой Победы, будут все так же свято чтить память предков, воевавших на фронтах нашей Родины и трудившихся в тылу на общее благо, чтобы победить фашистскую гадину, и дать многим поколениям потомков право на мирную жизнь», — резюмировал он.
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«Халява закончилась»: Саакашвили рассказал, что сейчас нужно Украине (ВИДЕО)
По словам новоназначенного главы Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили, «в Украине каждый день — театр абсурда».
По его словам, внедрение реформ — вопрос выживания. «Или меняемся, или страны как таковой не будет», — заявил Саакашвили в украинском телеэфире вечером в пятницу, 8 мая.
«Халява закончилась. Украинская экономика не может больше выдержать груза вот этого.
Те украинцы, которые составляют 80% рабочих мест, — это малый и средний бизнес. Они должны быть освобождены. Сейчас главное, что нужно Украине — свобода. Свобода от всей этой армии людей, которые пьют кровь предприимчивых украинских людей последние 25–30 лет», — заявил Саакашвили.
Предлагает новый глава Исполнительного комитета реформ все то же, что и раньше — перехватить бизнес, который сейчас гиганты индустрии выводят из Азии, заманив его на Украину налоговыми льготами, дешевым трудом и прочими преференциями.
Эти предложения особенно понравились львовскому мэру Андрею Садовому.
Тот в том же эфире заявил, что хочет видеть свой город пилотным регионом для изменений, которые будет внедрять комитет под руководством Саакашвили.
«Я понимаю, что господин Саакашвили будет заниматься реформами во всей стране. Но, вероятно, будет стоять вопрос какой-то пилотной площадки.
Так вот, Львов готов быть этим пилотным городом. Давайте в первую очередь попробуем здесь те или иные успешные модели, чтобы потом можно было реализовывать для всей Украины», — предложил Садовой.
«Это большая надежда для нашей страны, потому что если проанализировать последние 20–25 лет в постсоветском пространстве, то где произошли положительные изменения в демократических странах? Это страны Балтии и это Грузия», — отметил львовский мэр.
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Мобильную связь “Vodafone Украина” продали азербайджанскому оператору. В РФ назвали стоимость соглашения.
Владельцем акций является российская компания МТС.
Российская телеком-компания МТС подписала соглашение и продала 100% акций
В Украине вместо Vodafone может появиться азербайджанский оператор связи
“Vodafone Украина” азербайджанский компании Bakcell.
Об этом 25 ноября сообщили на сайте МТС.
Отмечается, что стоимость акций оценили в 734 миллионов долларов.
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“В рамках соглашения, МТС через свою дочернюю компанию Allegretto Holding S. a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), едином акционеры Чао “ПФ Украина”, за 734 миллионов долларов, включая отложенный платеж на сумму около 84 миллионов долларов. Передача акций пройдет в ближайшее время”, – говорится в сообщении.
В МТС добавляют, что смена собственника не повлияет на операционную деятельность “Vodafone Украина”, предоставление услуг клиентам, взаимодействие с партнерами, поставщиками и контрагентами.
“Компания продолжает предоставлять услуги под брендом Vodafone. Все тарифные планы, услуги и сервисы, а также договоры и другие обязательства компании являются актуальными и продолжают действовать”, – заявили в Vodafone Украина”, – добавили там.
Напомним, в конце октября
АМКУ разрешил азербайджанскому оператору связи купить Vodafone Ukraine у российского бизнесмена
антимонопольный комитет дал разрешение азербайджанской компании Bakcell купить второго по величине мобильного оператора в Украине – Vodafone Ukraine. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/vodafone-ukraina-prodali-azerbaydzhanskom-operatoru-v-rf-nazvali-stoimost-soglasheniya-1448586.html
P.S.
Как сообщает компания Vodafone Украина, она вынуждена поднять стоимость целого ряда популярных тарифных планов, на которых, по оценкам экспертов, сейчас «сидит» около пятой части абонентов. Это почти четыре миллиона человек — повышение цен по масштабам одно одно из крупнейших в истории рынка мобильных услуг Украины за последние несколько лет.
Какие тарифы подорожают, насколько и когда?
Известно, что подорожание будет происходить в несколько этапов. Уже в течение этой и следующей недель подорожают первые тарифные планы — из линеек Unlim и Red. Ближе к концу мая придет черед двух следующих пакетов услуг, а именно Joice и SuperNet. Недавно на официальном сайте оператора появилась сводная таблица, из которой видно, насколько именно подорожают тарифные планы. Так, за пользование Vodafone RED L теперь придется платить 230 гривен вместо двухсот, а за Vodafone RED EXTRA M — 150 вместо 130.
На целую четверть подорожают такие тарифные планы, как Unlim 3G и Unlim 3G+. В первом случае цена поднимется со 100 грн до 125, втором – со ста шестидесяти до двухсот. В дальнейшем подорожают и тарифные планы из линейки Vodafone SuperNet, все без исключения. Детали пока что до конца не ясны, однако оператор указывает, что подорожание составит не меньше, чем двадцать процентов. Это значит, что, к примеру, за тарифный план Vodafone SuperNet Unlim, где сейчас абонплата составляет 185 гривен, придется платить примерно 220, а за Vodafone SuperNet Pro — 150 вместо 125.