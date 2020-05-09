Новости Украины и Новороссии 09 мая 2020

Вчера власти Украины отметили введенный при Порошенко «День памяти и примирения» 8 мая, в ходе которого принято скорбеть, а не радоваться.

Почему мы пишем именно «власти Украины»? Потому что массовой поддержки среди народа этот день не имеет. Как бы там ни было: ждут или ненавидят именно 9 Мая. Ждут и празднуют те, кто не утратил рассудка. Ненавидят потомки и идейные наследники тех коллаборантов, которые бежали с румынами и немцами под натиском Советской Армии.

В этом году майданным властям коронавирус облегчил задачу: массовые мероприятия запретили из эпидемиологических соображений.

Центр Киева частично перекрыт, полиция проводит рейды в поисках «несознательных» граждан с георгиевскими лентами.

Владимир Зеленский рано утром возложил цветы к Вечному огню в Киеве и буквально через час оказался на Закарпатье.

В Закарпатской области он посетил Холм Славы, где также возложил цветы к Вечному огню.

«На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, — главное не громкость, а искренность. И наша победа — у каждого в сердце», — обтекаемо заявил он.

Ну а его партия и представители Кабмина назвали 9 мая «днём скорби» и призвали не верить советской пропаганде. Верить предлагается только «институту нацпамяти».

Часть руководства Рады и комитетов пришли к Вечному огню в столичный Парк Славы. На фото можно увидеть Дмитрия Разумкова, Руслана Стефанчука, Андрея Геруса, Бориса Радуцкого, Нестора Шуфрича. Все без маков, с красными гвоздиками.

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