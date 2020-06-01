Василий Лановой: «Мужество у нас в крови»

Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», легенда Театра имени Вахтангова Василий Семёнович Лановой рассказал «СтоЛичности», какими ему запомнились военные годы и что для него значит ­Победа.

«Я всегда несу портреты мамы и папы в «Бессмертном полку». И, пока буду жив, пока силы будут, нести буду». 9 мая 2017 года. © / Сергей Гунеев / РИА Новости

«Увидели немецкие самолёты»

Ольга Шаблинская, «СтоЛичность»: Василий Семёнович, ваше детство выпало на страшные годы войны. В этом году наша страна празднует 75-летие Великой Победы. Какие чувства вас охватывают?

Василий Лановой: Во-первых, я счастлив, что русский народ и народы всех республик нашей огромной страны СССР до сих пор помнят как главное событие в их жизни именно нашу Победу. Великую Победу! Я всегда говорил и буду говорить о таланте нашего поколения фронтовиков, которые победили, несмотря ни на что.

Во-вторых, я ведь ребёнок войны, и всё, что связано с ней, – навсегда главное событие моей жизни. Три с половиной года войны пробыл у дедушки и бабушки на Украине в оккупации. Накануне, 20 июня 1941 года – буквально за два дня до нападения фашистской Германии, – мама нас, детей, отправила отдыхать из Москвы под Винницу – на лето. А сама должна была приехать к нам через пару недель. 22 июня 1941 года рано-рано утром мы с двумя сёстрами вышли на станции и увидели немецкие самолёты – они летели бомбить Одессу. Трудно описать словами те ощущения…

Три с половиной года – с 7 до 10 с половиной лет – остались на всю жизнь главным событием в моей жизни. И три с половиной года родители были в Москве, ничего не знали обо мне и моих сёстрах.

Мама приехала к нам только в конце мая 1944 года. Я со всех ног побежал встречать её на станцию, хотел обогнать двух сестёр.

– Обогнали?

– Обогнать-то обогнал. Но, когда я увидел женщину на запряжённой волами высокой арбе, не узнал её и побежал дальше. Она была худющая-я-я! Маму было не узнать – так она изменилась за годы войны! Хозяин волов Дмитрий мне вслед закричал: «Куды ж побиг, Васылька? Це ж мамка твоя!» Я остановился, побежал назад. Долго смотрел на маму молча. А она смотрела на меня. Знаете, те её огромные глаза я запомнил на всю жизнь… А потом Дмитрий меня поднял и швырнул к ней наверх, мама вцепилась в меня и очень долго не отпускала…

– Какое главное правило вы усвоили благодаря жизненному примеру ваших родителей?

– Мужество. Необычайное мужество. Стойкость. Это всё я наблюдал, просто как в академии, от них. И отец, и мать были для меня образцами. Их пример для меня главный на всю жизнь.

Это чудо, какое мужество проявляли мои родители. Они разливали противотанковую жидкость на химическом заводе в самом начале войны. «Жидкость Молотова» «била» по нервной системе, поражая нервы рук и ног.

– Рассказывали ли вам родители о том страшном периоде, о том, как они уставали, голодали, недосыпали? Или они не любили те годы вспоминать?

– Нет, они редко рассказывали про это, редко обращались к тому периоду в воспоминаниях. Говорили только, что просто ничего не было, ничего не хватало для работы. Когда через 5 дней выяснилось, что 72 человека на производстве тяжело заболели, их повезли в волжский санаторий. Так что жертвовать собой во имя Родины было в порядке вещей для них. И они мужественно переносили все трудности.

Сколько я помню маму и папу, никогда, никогда вообще они не жаловались. Мать плохо ходила, отец тоже – они оба остались инвалидами после химического производства: мать – первой группы, отец – второй. И при этом отец продолжал работать. И никогда они не говорили о том, что им тяжело, – они мужественно и героически, светло всё переносили. Именно светло. Пережив трагедию, они сумели сохранить свет и оптимизм в душе. И уверенность. Они верили в то, что победа будет за нами. Знали, что цена может быть разной за эту победу, но то, что победа обязательна, они ни секунды не сомневались. Ни секунды! Мужество, которое тогда потребовалось и было выдано, показано целым поколением – это муже­ство уникальное.

– Знаете, что мне интересно? Для нас, сегодняшних, военное поколение – это поколение великое, поколение победителей. Но на самом-то деле в начале войны это были обычные подростки, которые ни словом, ни делом не собирались воевать… Каким образом, благодаря какому качеству человеческому эти вчерашние молодые люди сумели так собраться, что победили мощного, вооружённого врага?

– Это привычки русских людей. Войны в истории России происходили довольно часто, и всегда все отмечали мужество и героизм русского человека. Так что это всё нормальные вещи для нас, а вовсе не феномен. Героизм есть в крови русского человека. Во все войны и всегда люди проявляли мужество – таков русский человек.

В прекрасной картине «Белорусский вокзал» есть песня «Мы за ценой не постоим». Поколение наших отцов не постояло за ценой. Победили в страшной войне! А потом подняли страну, восстановили производство – уже через два года карточки отменили!

«Лучшие военные фильмы – советские»

– Сейчас показывают много старых военных чёрно-белых фильмов. В который раз смотришь – и слёзы наворачиваются. А сегодняшние наши режиссёры пробуют снять душевную картину про Великую Отечественную, и вроде качественно всё сделано, но нет такого, чтобы прямо всё сжималось внутри…

– Да, я тоже так считаю. Считаю, что лучшие грандиозные военные фильмы были сняты в советское время. Они разрывали сердце на части. И, наверное, это объяснимо и правильно, потому что художники, солдаты, режиссёры, актёры воевали и сами понимали, что значит война.

– Вы сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России». Все прошлые годы вы принимали участие в памятном шествии. В 2020 году 9 Мая из-за коронавируса вы призвали россиян участвовать в акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн, предложили всем гражданам страны 9 Мая включить телевизор, взять портрет своего героя, выйти с ним на балкон или подойти к окну, помолчать в память о павших, а по окончании минуты молчания всем вместе исполнить главную песню праздника – «День Победы». «Это и будет наше единение», – сказали вы по ТВ. Что в вашей жизни значит «Бессмертный полк», Василий Семёнович?

– Это великое начинание. Я один из трёх сопредседателей «Бессмертного полка», и мы, слава богу, увидели, как выросло это движение, как оно распространилось по всему миру. В Австралии русские, которые живут там, 9 Мая тоже проводят шествие «Бессмертного полка»! Я уж не говорю о европейских городах… Это всё тоже в порядке вещей для русского характера – чтить память предков.

Я всегда несу портреты мамы и папы в «Бессмертном полку». И, пока буду жив, пока силы будут, нести буду.

Для меня самая большая святыня в жизни – вклад наших отцов и матерей в нашу Победу.

Военные песни и военные стихи, военная классика останутся для меня лучшими на всю жизнь. У меня около 80 фильмов, и половина из них, даже больше, – это военные картины.

– И последний вопрос – о сегодняшних реалиях. У многих из-за эпидемии и всех связанных с ней проблем сдают нервы. А что вам помогает, что вас поддерживает в этот период? – Всё очень просто: я всегда слушаю то, что мне говорят и что рекомендуют. Правило звучит проще простого – самоизоляция. Раз сказали сидеть по домам – надо выполнять. Не выполняете правил – извините! Тогда рискуете подхватить болезнь. Вот и вся недолга.

Источник: https://nstarikov.ru/vasilij-lanovoj-muzhestvo-u-nas-v-krovi-115845