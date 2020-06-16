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Вторая причина поддержать поправки в Конституцию

09:17. 16 июня 2020 120 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Все изменения, предлагаемые к внесению в Основной закон, описаны и оформлены в законе «О поправке к Конституции Российской Федерации» (его полный текст можно прочитать здесь). В предыдущем материале «Пять причин поддержать поправки в Конституцию» мы начали подробный разбор поправок,  излагая аргументы, почему поправки в Конституцию надо поддержать.

Первой из причин поддержать поправки в Конституцию, являются изменения, вносимые в статью 81. Смысл этих изменений только один: защита суверенитета. Путем введения ограничений «второй паспорт», на офшорные счета у кандидатов на президентский пост. Введение более жесткого ограничения на количество президентских сроков (изъятие слова «подряд»). При этом гарантом выстраивания суверенной политической системы будет президент, у которого появится ВОЗМОЖНОСТЬ снова участвовать в выборах.

Теперь поговорим о Второй причине сказать «да» изменениям текста Конституции.

Эта причина – русский народ.

Многие годы в нашей стране шла дискуссия, проводились круглые столы, публиковались статьи. Смысл этих разговоров и материалов – странная ситуация, когда в основных документах страны под названием Россия нигде не упоминается Русский народ.

Страна у нас многонациональная, но, при этом, в законах национальных республик Российской Федерации не говорится о соответствующей национальности. Это несправедливо. Устранить эту неправильность можно двумя путями.

Путь первый – создание некой Русской автономии внутри РФ. Это путь к гибели страны, это ступень к скукоживанию России, потере большей части территории, начале масштабной войны внутри государства.

Почему этот путь не годится? Дело в том, что Русский народ является государствообразующим. С этим практически никто не спорит. Да с этим и невозможно спорить. Именно русские построили Россию в её нынешнем виде, именно Русский народ соединил в одном государстве жителей Кавказа и Крайнего Севера, у которых не было между собой ничего общего до вхождения в состав единого государства. Сегодня дагестанец и эвенк говорят на русском языке и являются одинаково уважаемыми частями многонациональной державы.

Русские не могут и не должны стать титульной нацией в части России – они хребет и скелет всего государства. Так вот, второй путь устранения несправедливости в отношении русских – это фиксация государствообразующего статуса Русского народа в главных документах государства.

Именно поэтому появление в Конституции подобного текста можно только приветствовать.

Речь идет о Статье 68 (внесено изменение в часть 1).

Стало: «Государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык, как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

Было: «Государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык».

Разница, что называется, налицо. Впервые в главном законе страны сказано о Русском народе.

Достаточно ли это? Думаю, что нет. Правду, как известно, говорить легко и приятно. Тем не менее, хочется отметить, что текст изменений именно этой статьи получился несколько выхолощенным. Словно сказать о Русском народе кто-то все же стесняется! Не надо этого бояться, нельзя этого стесняться. Русские объединили другие народы и этим построили великое государство. Это правда, это знают все, и никто на эту правду не обижается. Ведь секрет успеха России в том, что никогда в её истории никто не заставлял представителей других народов и народностей нашей страны становиться русскими!

Подведем итог. 

Второй из причин поддержать поправки в Конституцию, являются изменения, вносимые в статью 68. Смысл этих изменений: фиксация в основном законе государствообразующего статуса Русского народа. Появление этой правды в Конституции – большой шаг вперед. Да, формулировка могла быть более четкой и ясной, без привязки к русскому языку. Но это гораздо лучше полного отсутствия Русского народа в Конституции!

Если вы русский поддержать такую поправку точно стоит.

Если вы представитель другой национальности —  то тем более!

Залог процветания России, покоя внутри страны и вокруг её границ – благополучное развитие Русского государствообразующего народа.

Будет у русских все хорошо – будет хорошо и у всех «не русских».

И любой здравомыслящий человек, вне зависимости от своей национальной принадлежности это понимает.

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Источник: https://nstarikov.ru/vtoraja-prichina-podderzhat-popravki-v-konstituciju-116227

Метки: блог

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 3997 3121
    Sergey64 16 июня 2020 в 9:42

    Будет у русских все хорошо – будет хорошо и у всех «не русских».
    Как говорил Платон Маковский в фильме “Олигарх”: “Если я сам сумел разбогатеть, значит помогу и вам”
    Железная логика!
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    -1
    • 19167 1829
      РусофилSergey64 16 июня 2020 в 10:03

      Вам ближе “Нет человека не проблемы”
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  • 7663 6745
    Валерий 16 июня 2020 в 10:43

    Конституцию РФ давно пора менять надо было. Еще лет 20 назад.
    И я надеюсь, что это не все изменения, которые будут туда внесены.

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