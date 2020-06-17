Третья причина поддержать поправки в Конституцию

Как голосовать по вопросу поправок в Конституцию? Изменения вносятся в очень большое количество статей, всего меняется текст более чем в двух сотнях мест (полный текст поправок можно прочитать здесь). Разобраться не юристу сложно. Поэтому в серии статей, мы поговорим о простых и ясных причинах, проголосовать «ЗА» поправки в Конституцию.

О первой и второй причинах мы уже говорили: это запрет на второе гражданство и счета для кандидатов на высшие посты страны, чиновников и госслужащих. Вторая причина — это Русский народ. Фиксация в Конституции государствообразующего статуса Русского народа.

Третья причина сказать «ДА» поправкам – Конституционный запрет на нарушение целостности территории России и даже на призывы к подобным действиям.

Речь идет о Статье 67, которая дополнена новой частью 2. 1.

«2.1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Государственная Дума

Ничего подобного в тексте Конституции не было!

(Для тех, кто внимательно читал текст, поясняется:

Делимитация – определение общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путем переговоров.

Демаркация – проведение линии государственной границы на местности с обозначением её специальными пограничными знаками.

Редемаркация – проверка и восстановление линии государственной границы на местности и обозначение её пограничными знаками на основе ранее составленных документов).

Согласно новому тексту Конституции с поправками, разговоры (переговоры) о передаче Курил Японии должны стать атрибутом прошлого. Теперь глава государства или министр иностранных дел просто не имеет права вести такие переговоры – это будет прямым нарушением Конституции.

Но ведь внутри России есть пусть и небольшие, но есть – силы, желающие что-то от России – матушки отрезать и кому-нибудь отдать. Самый яркий пример – это Крым. Сколько либеральных деятелей выступало с подобными призывами? Есть даже партия «Яблоко», постоянно «корректирующая» свою позицию, по мере изменения законодательства. Но ведь в 2016 году они шли на выборы в Госдуму с такими идеями, вместе с партией «ПАРНАС»!

В новом варианте Конституции призыв «вернуть» Крым Украине — прямое нарушение основного закона. Выступления, статьи, ролики с призывами сделать Калининградскую область частью Германии – это будет больше не «оценочное суждение» или размышление, а прямое нарушение Конституции!

В Санкт-Петербурге есть силы, выступающие за отделение Северной столицы от России. И даже Ленинградской области! Сепаратисты называют этот регион «Ингрия» и постоянно «размышляют» о том, как было бы здорово эту самую Ингрию «отнять и отделить».

В Сибири появились сепаратисты, начавшие размышлять о «Соединенных штатах Сибири», что на самом деле означает присоединение Сибири к США.

Подведем итог:

Третьей причиной поддержать поправки в Конституцию, являются изменения, вносимые в статью 67.

Принятие поправок в Конституцию развяжет руки руководству России на международной арене. Теперь они смогут кивать в сторону основного закона и отвергать любые попытки «поговорить» о территориальных проблемах.

Принятие поправок в Конституцию развяжет руки правоохранительным органам и общественности. Если первые будут не слишком расторопны, то вторые смогут апеллировать уже не к простому (и, возможно, спорному) нарушению закона, а к нарушению Конституции. Это значит, что призывы к расчленению страны неизбежно прекратятся после парочки наказаний наиболее ретивых ревнителей интересов чужих государств. Ведь если у России такие деятели хотят забрать, то ведь кому-то хотят и отдать. В международной политике не бывает вакуума власти и пустоты.

Принятие поправок в Конституцию полностью закроет все вопросы о целостности страны в информационной сфере. Никто не сможет более выступать с сепаратистскими инициативами, вызывая напряженность и волнуя общественное мнение. Кто попробует – отправится за решетку, туда, где самое место всем желающим уничтожения России путем её расчленения.

Но и это ещё не все.

«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности». Так написано будет в Статье 67, часть 2.1.

Обеспечивает защиту суверенитета!

Это очень важные слова.

Суверенитет – это обязательный атрибут сильной и независимой России.

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Источник: https://nstarikov.ru/tretja-prichina-podderzhat-popravki-v-konstituciju-116232