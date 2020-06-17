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Третья причина поддержать поправки в Конституцию

09:40. 17 июня 2020 217 просмотров 15 коммент. Опубликовал:

Как голосовать по вопросу поправок в Конституцию? Изменения вносятся в очень большое количество статей, всего меняется текст более чем в двух сотнях мест (полный текст поправок можно прочитать здесь). Разобраться не юристу сложно. Поэтому в серии статей, мы поговорим о простых и ясных причинах, проголосовать «ЗА» поправки в Конституцию.

О первой и второй причинах мы уже говорили: это запрет на второе гражданство и счета для кандидатов на высшие посты страны, чиновников и госслужащих. Вторая причина — это Русский народ. Фиксация в Конституции государствообразующего статуса Русского народа.

Третья причина сказать «ДА» поправкам – Конституционный запрет на нарушение целостности территории России и даже на призывы к подобным действиям.

Речь идет о Статье 67, которая дополнена новой частью 2. 1.

 «2.1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением  делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Государственная Дума

Ничего подобного в тексте Конституции не было!

(Для тех, кто внимательно читал текст, поясняется:

  • Делимитация – определение общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путем переговоров.
  • Демаркация – проведение линии государственной границы на местности с обозначением её специальными пограничными знаками.
  • Редемаркация – проверка и восстановление линии государственной границы на местности и обозначение её пограничными знаками на основе ранее составленных документов).

Согласно новому тексту Конституции с поправками, разговоры (переговоры) о передаче Курил Японии должны стать атрибутом прошлого. Теперь глава государства или министр иностранных дел просто не имеет права вести такие переговоры – это будет прямым нарушением Конституции.

Но ведь внутри России есть пусть и небольшие, но есть – силы, желающие что-то от России – матушки отрезать и кому-нибудь отдать. Самый яркий пример – это Крым. Сколько либеральных деятелей выступало с подобными призывами? Есть даже партия «Яблоко», постоянно «корректирующая» свою позицию, по мере изменения законодательства. Но ведь в 2016 году они шли на выборы в Госдуму с такими идеями, вместе с партией «ПАРНАС»!

В новом варианте Конституции призыв «вернуть» Крым Украине — прямое нарушение основного закона. Выступления, статьи, ролики с призывами сделать Калининградскую область частью Германии – это будет больше не «оценочное суждение» или размышление, а прямое нарушение Конституции!

В Санкт-Петербурге есть силы, выступающие за отделение Северной столицы от России.  И даже Ленинградской области! Сепаратисты называют этот регион «Ингрия» и постоянно «размышляют» о том, как было бы здорово эту самую Ингрию «отнять и отделить».

В Сибири появились сепаратисты, начавшие размышлять о «Соединенных штатах Сибири», что на самом деле означает присоединение Сибири к США.

Подведем итог:

Третьей причиной поддержать поправки в Конституцию, являются изменения, вносимые в статью 67. 

  • Принятие поправок в Конституцию развяжет руки руководству России на международной арене. Теперь они смогут кивать в сторону основного закона и отвергать любые попытки «поговорить» о территориальных проблемах.
  • Принятие поправок в Конституцию развяжет руки правоохранительным органам и общественности. Если первые будут не слишком расторопны, то вторые смогут апеллировать уже не к простому (и, возможно, спорному) нарушению закона, а к нарушению Конституции. Это значит, что призывы к расчленению страны неизбежно прекратятся после парочки наказаний наиболее ретивых ревнителей интересов чужих государств. Ведь если у России такие деятели хотят забрать, то ведь кому-то хотят и отдать. В международной политике не бывает вакуума власти и пустоты.
  • Принятие поправок в Конституцию полностью закроет все вопросы о целостности страны в информационной сфере. Никто не сможет более выступать с сепаратистскими инициативами, вызывая напряженность и волнуя общественное мнение. Кто попробует – отправится за решетку, туда, где самое место всем желающим уничтожения России путем её расчленения.

Но и это ещё не все.

«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности». Так написано будет в Статье 67, часть 2.1.

Обеспечивает защиту суверенитета!

Это очень важные слова.

Суверенитет – это обязательный атрибут сильной и независимой России.

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Источник: https://nstarikov.ru/tretja-prichina-podderzhat-popravki-v-konstituciju-116232

Метки: блог

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15 Комментариев » Оставить комментарий


  • 9610 7662
    Айва 17 июня 2020 в 10:42

    Пойду и проголосую “ЗА”!

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    -1
  • 4058 3182
    Sergey64 17 июня 2020 в 10:57

    Народ, да что ж это за такая Конституция, в которой в каждой третьей статье существует словесная конструкция типа “имеет право……… за исключением……” или “гражданам гарантируется………. кроме……”
    Ведь текст Конституции, заключенный в скобки – это тоже Конституция!
    Выходит, как в “Ферме животных” по тексту заповедей: “……, но ………”
    PS: кстати, согласно этих поправок по гранично-территориальным спорам с государством Я. начнется с делимитации, а кончится редемаркацией
    PPS: не призываю – просто вангую.

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    1
    • 13785 8491
      MaleosSergey64 17 июня 2020 в 11:27

      Я не пойму, чего ты мучаешься?!.. тебе же пиндососы орут “не ходи никуда!”. Вот и не ходи – не порти им малину…

      Ответить
      1
    • 15486 10884
      ВладимирSergey64 17 июня 2020 в 12:03

      «2.1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».
      По смыслу этой статьи выходит,что отчуждение территории допускается только в рамках “делимитации,демаркации.деремаркации” и чо?Т.е отчуждение допускается как раз при ведении переговоров о границах.Это че всех за дебилов считают не способных проанализировать прочитанный текст.

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      1
      • 4058 3182
        Sergey64Владимир 17 июня 2020 в 12:18

        Я и говорю: “Делимитация и редемаркация – наше всё!”

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        1
        • 15486 10884
          ВладимирSergey64 17 июня 2020 в 12:26

          Ну да теперь они будут вести переговоры втихую и сдавать тоже втихаря,а что типа в “процессе плановых переговоров по урегулированию линии границы”.

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          1
          • 4058 3182
            Sergey64Владимир 17 июня 2020 в 12:35

            Еще как СМИ подаст…
            Пример: сегодня утром в новостях по “России” “В Краснодарском крае” через пару недель снимают ограничения, введенные в связи с Cov19 и соответствующие организации и граждане готовятся принимать отдыхающих со всей страны”
            Вроде как лампочку выключили…
            А вот если в этой фразе причину и следствие тупо поменять местами все будет логично!
            Нужны деньги – нахрен карантин со всеми вирусами!

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  • 12465 11551
    жора шапов 17 июня 2020 в 11:28

    А чё это за бред в статье о “Фиксация в Конституции государствообразующего статуса Русского народа” ? И что такое ” Русский народ” ? Где определение ? Именно так создаются условия ТОЛКОВАНИЯ документа. Как библии. Ничё нового от картавых ребят. Одно враньё.

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    4
  • 4058 3182
    Sergey64 17 июня 2020 в 12:29

    Не чрезвычайное положение, а самоизоляция.
    Не референдум, а голосование.
    Не “мы всё проср..ли”, а “мы обнулились”
    Так и вспоминаю Хиллари Клинтон и красную кнопку PEREZAGRUZKA.
    Но из букв “Ж”,”О”,”П” и “А” никогда не сложить слово “счастье” для всего народа!
    В реалиях сегодняшнего государственного строя.
    Слова “халява”, “откат”, “бабло” – можно!
    А “СЧАСТЬЕ” – нет!

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    1

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