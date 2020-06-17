Третья причина поддержать поправки в Конституцию
Как голосовать по вопросу поправок в Конституцию? Изменения вносятся в очень большое количество статей, всего меняется текст более чем в двух сотнях мест (полный текст поправок можно прочитать здесь). Разобраться не юристу сложно. Поэтому в серии статей, мы поговорим о простых и ясных причинах, проголосовать «ЗА» поправки в Конституцию.
О первой и второй причинах мы уже говорили: это запрет на второе гражданство и счета для кандидатов на высшие посты страны, чиновников и госслужащих. Вторая причина — это Русский народ. Фиксация в Конституции государствообразующего статуса Русского народа.
Третья причина сказать «ДА» поправкам – Конституционный запрет на нарушение целостности территории России и даже на призывы к подобным действиям.
Речь идет о Статье 67, которая дополнена новой частью 2. 1.
«2.1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».
Ничего подобного в тексте Конституции не было!
(Для тех, кто внимательно читал текст, поясняется:
- Делимитация – определение общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путем переговоров.
- Демаркация – проведение линии государственной границы на местности с обозначением её специальными пограничными знаками.
- Редемаркация – проверка и восстановление линии государственной границы на местности и обозначение её пограничными знаками на основе ранее составленных документов).
Согласно новому тексту Конституции с поправками, разговоры (переговоры) о передаче Курил Японии должны стать атрибутом прошлого. Теперь глава государства или министр иностранных дел просто не имеет права вести такие переговоры – это будет прямым нарушением Конституции.
Но ведь внутри России есть пусть и небольшие, но есть – силы, желающие что-то от России – матушки отрезать и кому-нибудь отдать. Самый яркий пример – это Крым. Сколько либеральных деятелей выступало с подобными призывами? Есть даже партия «Яблоко», постоянно «корректирующая» свою позицию, по мере изменения законодательства. Но ведь в 2016 году они шли на выборы в Госдуму с такими идеями, вместе с партией «ПАРНАС»!
В новом варианте Конституции призыв «вернуть» Крым Украине — прямое нарушение основного закона. Выступления, статьи, ролики с призывами сделать Калининградскую область частью Германии – это будет больше не «оценочное суждение» или размышление, а прямое нарушение Конституции!
В Санкт-Петербурге есть силы, выступающие за отделение Северной столицы от России. И даже Ленинградской области! Сепаратисты называют этот регион «Ингрия» и постоянно «размышляют» о том, как было бы здорово эту самую Ингрию «отнять и отделить».
В Сибири появились сепаратисты, начавшие размышлять о «Соединенных штатах Сибири», что на самом деле означает присоединение Сибири к США.
Подведем итог:
Третьей причиной поддержать поправки в Конституцию, являются изменения, вносимые в статью 67.
- Принятие поправок в Конституцию развяжет руки руководству России на международной арене. Теперь они смогут кивать в сторону основного закона и отвергать любые попытки «поговорить» о территориальных проблемах.
- Принятие поправок в Конституцию развяжет руки правоохранительным органам и общественности. Если первые будут не слишком расторопны, то вторые смогут апеллировать уже не к простому (и, возможно, спорному) нарушению закона, а к нарушению Конституции. Это значит, что призывы к расчленению страны неизбежно прекратятся после парочки наказаний наиболее ретивых ревнителей интересов чужих государств. Ведь если у России такие деятели хотят забрать, то ведь кому-то хотят и отдать. В международной политике не бывает вакуума власти и пустоты.
- Принятие поправок в Конституцию полностью закроет все вопросы о целостности страны в информационной сфере. Никто не сможет более выступать с сепаратистскими инициативами, вызывая напряженность и волнуя общественное мнение. Кто попробует – отправится за решетку, туда, где самое место всем желающим уничтожения России путем её расчленения.
Но и это ещё не все.
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности». Так написано будет в Статье 67, часть 2.1.
Обеспечивает защиту суверенитета!
Это очень важные слова.
Суверенитет – это обязательный атрибут сильной и независимой России.
Источник: https://nstarikov.ru/tretja-prichina-podderzhat-popravki-v-konstituciju-116232
Пойду и проголосую “ЗА”!
Так вы ж подельница Путина,в этом никто и не сомневался ,я думаю.
Народ, да что ж это за такая Конституция, в которой в каждой третьей статье существует словесная конструкция типа “имеет право……… за исключением……” или “гражданам гарантируется………. кроме……”
Ведь текст Конституции, заключенный в скобки – это тоже Конституция!
Выходит, как в “Ферме животных” по тексту заповедей: “……, но ………”
PS: кстати, согласно этих поправок по гранично-территориальным спорам с государством Я. начнется с делимитации, а кончится редемаркацией
PPS: не призываю – просто вангую.
Я не пойму, чего ты мучаешься?!.. тебе же пиндососы орут “не ходи никуда!”. Вот и не ходи – не порти им малину…
Я не мучаюсь дилеммой “ходить-не ходить”.
Меня напрягает, что прямо на глазах у всей страны происходит развод в три наперстка.
В каком всё-же Законе прописана легитимность этой процедуры?
Просто номер и дату скажите.
… есть такое русское выражение “И так пальто, и так пиджак”
Это про голосование.
Ты про какой развод?.. как здесь https://mmanificarum.blogspot.com/2020/06/4052020.html?.. Мошт ты всё-так бюллетень прочитаешь, там же всё написано… и тут тоже вроде всё понятно http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/249eba46b69e162f87771713b6e37fb0780f2c40/
Ну, вижу – статья 3, пункт 3. Через что народ выражает свою волю.
Референдум и выборы.
А что будет 1 июля?
“Василий Иванович, ты за коммунистов али за большевиков?”
В упор “не вижу”, “русского языка не понимаю”, “читать не умею”…
Чем могу…
https://image3.thematicnews.com/uploads/images/00/00/41/2014/05/16/9088abd0b4.jpg
«2.1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».
По смыслу этой статьи выходит,что отчуждение территории допускается только в рамках “делимитации,демаркации.деремаркации” и чо?Т.е отчуждение допускается как раз при ведении переговоров о границах.Это че всех за дебилов считают не способных проанализировать прочитанный текст.
Я и говорю: “Делимитация и редемаркация – наше всё!”
Ну да теперь они будут вести переговоры втихую и сдавать тоже втихаря,а что типа в “процессе плановых переговоров по урегулированию линии границы”.
Еще как СМИ подаст…
Пример: сегодня утром в новостях по “России” “В Краснодарском крае” через пару недель снимают ограничения, введенные в связи с Cov19 и соответствующие организации и граждане готовятся принимать отдыхающих со всей страны”
Вроде как лампочку выключили…
А вот если в этой фразе причину и следствие тупо поменять местами все будет логично!
Нужны деньги – нахрен карантин со всеми вирусами!
А чё это за бред в статье о “Фиксация в Конституции государствообразующего статуса Русского народа” ? И что такое ” Русский народ” ? Где определение ? Именно так создаются условия ТОЛКОВАНИЯ документа. Как библии. Ничё нового от картавых ребят. Одно враньё.
Не чрезвычайное положение, а самоизоляция.
Не референдум, а голосование.
Не “мы всё проср..ли”, а “мы обнулились”
Так и вспоминаю Хиллари Клинтон и красную кнопку PEREZAGRUZKA.
Но из букв “Ж”,”О”,”П” и “А” никогда не сложить слово “счастье” для всего народа!
В реалиях сегодняшнего государственного строя.
Слова “халява”, “откат”, “бабло” – можно!
А “СЧАСТЬЕ” – нет!