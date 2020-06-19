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Четвертая причина поддержать поправки в Конституцию

09:39. 19 июня 2020 134 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

1 июля состоится голосование по вопросу поправок в Конституцию. Изменения вносятся в очень большое количество статей, всего меняется текст более чем в двух сотнях мест (полный текст поправок можно прочитать здесь). Разобраться простому человеку очень сложно. Поэтому в серии статей мы говорим о простых и ясных причинах, проголосовать «ЗА» поправки в Конституцию.

Первая причина поддержать поправки в Конституцию – это запрет на второе гражданство и счета для кандидатов на высшие посты страны, чиновников и госслужащих. Вторая причина сказать «ДА» – это Русский народ. Фиксация в Конституции государствообразующего статуса Русского народа. Третья причина  поддержать поправки в Конституцию – это запрет на нарушение целостности территории России и даже на призывы к подобным действиям.

Четвертая причина поддержать поправки в Конституцию – это четкая и ясная, единственно возможная, формулировка «Брак – союз мужчины и женщины». Эту поправку внес лично президент нашей страны.

Статья 72 дополнена новым пунктом «ж1», в котором записано много важного:

«защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях».

Защита семьи, материнства, отцовства и детства  — безусловно, важная вещь. Однако здесь либералы пытаются «защищать семью» втаскивая в российское законодательство ювенальные технологии. То есть, в данном случае, верное понимание, здравую формулировку слова «защита» общественности потом придется отстаивать путем митингов, петиций, пикетов и круглых столов.

В случае с текстом, который касается брака, никаких двойных толкований, никаких либеральных спекуляций быть не может.

Брак – это союз мужчины и женщины.

И точка. Ставится жирная точка. Брак это только мужчина и женщина. Все мракобесие, которое уже стало реальностью «там» и очень хочет стать реальностью здесь, такой возможности лишится. Не будет никаких однополых браков, которые стали уже «нормой» на Западе, несмотря на миллионные протесты. При этом путь в никуда, разрушение семейных  традиционных ценностей, там обязательно продолжится. Уже зарегистрирован первый брак… трех человек. Но только теперь этот путь в бездну Запад гарантированно пройдет без нас.

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Источник: https://nstarikov.ru/chetvertaja-prichina-podderzhat-popravki-v-konstituciju-116269

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