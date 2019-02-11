В политике постоянно повторяется одно и тоже правило: решать вопросы «чужими руками». И это — не обязательно война. В обычных условиях инструменты нужны для давления на оппонента, для принуждения его к поступкам. Или наоборот – чтобы предотвратить какие-либо действия.

Суля по всему, «желтые жилеты» со своей задачей справились…

Хронометраж

00:00:08 – «Желтые жилеты» должны остановить «Северный поток — 2»

00:10:10 – Причины и дальнейший сценарий развития ситуации в Венесуэле;

00:19:25 – На выборах на Украине между собой борются американские марионетки;

00:22:23 – Что хотел сказать Янукович;

00: 26:49 – Инструменты и цели; целью проекта «Украина» является уничтожение России

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Источник: РИА ФАН

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен поддержать поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые препятствуют строительству «Северного потока — 2». На фоне разногласий по газопроводу Макрон отказался от совместного выступления с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Что повлияло на позицию главы Франции? Каких последствий можно ожидать от ссоры глав ведущих государств Евросоюза?

Какая неожиданность, прямо «не думали — не гадали». На самом деле, движение «желтых жилетов» призвано оказать давление на изменение позиции президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу «Северного потока — 2». Подчеркну, понимание того, что желтые жилеты являются американским инструментом давления на правительство Франции, дает понимание происходящих процессов.

Желтые жилеты могут себе думать всё, что они хотят. Знаете, есть так такой анекдот: «кролики любили друг друга, а на самом деле их разводили». При всем уважении к гражданскому обществу, желтым жилетам, их стремлению сделать Францию лучше и т.д. — движение это создано не для решения гражданских проблем, а для того чтобы создать инструмент давления на Макрона. А на лидера Франции давят для того, чтобы у Европы не было никакой самостоятельности. Не было никаких европейских армий, чтобы не было разговоров: «Новая Европа, старая Европа. Есть одна и вся проамериканская». И делается это для того, чтобы заблокировать строительство «Северного потока — 2».

Почему Макрон сначала был за строительство? Да потому, что он не понимал, что все безобразия в стране направлены на то, чтобы он понял и изменил свою политику.

Я напомню ещё один момент, когда Макрон прилетел на встречу 20 крупнейших государств в Аргентину, а его забыли встретить. И встретил французского лидера человек в желтом жилете. Сигнал был послан. Макрон, как мы видим, всё понял.

Вообще, создание политических инструментов — это нормальная практика. В этом смысле в создании желтых жилетов нет ничего выдающегося. Их придумали для того, чтобы побузатерить и заставить Макрона понять послание тех, кто стоит за этим движением.

Правительства Макрона отдает себе отчет в том, что если оно выполнит требования тех, кто стоит за этим движением, оно может делать с желтыми жилетами всё что угодно: штрафовать, арестовывать, стрелять резиновыми пулями.

Американцам, которые стоят за желтыми жилетами, важно заблокировать строительство «Северного потока — 2». Между Россией и Европой находится Украина, которая является экспортером российского газа и за счет этого получает серьезные денежные вливания в свой бюджет. Если транзит российского газа прекратится, а вот-вот истечет контракт, то надо либо сворачивать проект «Украина-Антироссия», либо финансировать его из своего кармана. А на Западе лишних денег сейчас нет.

У Франции ссора с Германией, Германия продолжает строить, а США всё более откровенно и грубо пытается затормозить строительство. Посмотрим, что из этого получится.

Посол Венесуэлы в Москве Рафаэль Фариа Тортоса, заявил, что в стране высока угроза вторжения, несмотря на то, что вооруженные силы самой Венесуэлы поддерживают действующего президента Николаса Мадуро. Какие сценарии сегодня могут развиться в самом богатом нефтяном государстве мира?

Американцы давят на Венесуэлу по нескольким причинам. Во-первых, это государство с крупнейшими в мире разведанными запасами нефти. То есть, влияя на Венесуэлу, можно повышать и понижать цену на черное золото.

Во-вторых, США не могут допустить появления российской военной базы или разворачивания баз недружественных американцам государств.

В-третьих, задача Белого дома — показать всему миру, что если кто-то выступает против США, рано или поздно бунтаря додавят американцы.

В-четвертых, Штаты стремятся обвалить венесуэльскую криптовалюту «Петра».

Ну и, в–пятых, Венесуэла весь свой золотой запас отдала банку Англии. Теперь Лондон не хочет его возвращать. А американцы используют Гуайдо, которого просят провозгласить себя президентом и заявить, что Венесуэла не будет забирать свой золотой запас.

Американцы — мошенники, и пытаются достичь всех выше перечисленных целей путем государственного переворота. Вероятность военного вторжения США существует, но она меньше. Сейчас это не выгодно Трампу, поскольку помешает ему переизбраться на второй срок.

Белый дом действует по принципу Филиппа Македонского: «осел, груженный золотом, откроет ворота любого города!». Вот именно ослом и золотом американцы и собираются открывать. То есть они везут золото ослам, для того, чтобы те выполнили то, что нужно США.

Украина готовится к выборам президента. Петра Порошенко и его команду уже обвиняют в подкупе потенциальных избирателей. У кого есть шанс возглавить «незалежную»?

Кроме Порошенко и Тимошенко больше ни у кого нет никакого шанса возглавить «незалежную», но для вас с нами это вообще не играет никакой роли. Нам все равно, кто станет президентом Украины, потому что любой, кто имеет реальные шансы на победу — абсолютно проамериканский кандидат.

Американцы на этой шахматной доске играют и белыми, и черными. Они выигрывают в любом случае.

Американцы дали Порошенко томос, чтобы после выборов президента Украины объяснить его победу и вброс голосов.

Я считаю, что Россия не должна признавать итоги выборов на Украине вне зависимости от того, что там нам объявят 1 апреля. Кстати, день не слишком смешной получится. Не признаем эти выборы и всё! Потому что это фальсификация, потому что это основано на государственном перевороте, потому что нарушаются гражданские права, потому что идет гражданская война — причин выше крыши. Вот и все. Мне кажется, правильная позиция России должна быть именно такой.

А за президентской гонкой на Украине нужно следить, как будто вы на скачки пришли. Просто спортивный интерес и не больше. Потому что каждая из этих лошадей скачет совершенно в противоположную сторону от интересов и украинского народа, и России.

Случайно ли Янукович вышел из тени незадолго до выборов на Украине. Почему к своему первому публичному выступлению бывший президент шел 4 года?

Это не первое публичное выступление. Янукович появляется на экране примерно раз в год. Почему ему дают трибуну? А почему бы ему её не дать? Тем более, с каждый выступлением Януковича у меня складывается ощущение, что он всю жизнь занимался не своим делом. Ему надо было в актеры идти или в режиссеры.

Что он, по сути, сказал во время своей крайней пресс-конференции? Он сказал, что приговор о вынесении 13 лет тюрьмы заочно на Украине — неправомерный. И я, наверно, с этим соглашусь. Я не очень понимаю, как Януковича можно обвинить в государственной измене. Его можно обвинить в том, что он не подавил майдан. Он не выполнил свои конституционные обязанности как президент. Но Украина его судит с другой стороны баррикад. Так что здесь можно с ним согласиться.

Еще он сказал ставшую уже крылатой фразу: «его кинули, как лоха». Почему на то, чтобы это сказать, у него прошло 5 лет. Он должен был это заявить на следующий день после того, как он бежал из Киева. Он должен был сказать: «Я президент Украины легитимный. Я подписал договор с западными партнерами, а они меня обманули. Я это сделал, чтобы кровопролития не было, чтобы гражданской войны не было. Они меня обманули. Поэтому я главнокомандующий, я легитимный президент. Там узурпаторы, там преступники. Я приказываю войскам выполнять только мои приказы». И дальше всё. Была бы гражданская война? Да. А так её что, нет? Просто война была неизбежна.

Порошенко столько лет молчал, поскольку ему пригрозили, что не разблокируют счета и полностью перекроют кислород. А теперь у него все в порядке, и он может спокойно об этом говорить. Простыми словами, он предал свой народ.

Я хочу, чтобы вы поняли: Украина в ее нынешнем виде — это проект, конечной целью, которого является уничтожение России. Я просто хочу, чтобы вы это поняли.

Слова о демократии — это все формирование инструмента, конечной целью которого является война с Россией, ослабление России и уничтожение России, в том виде, в котором мы её знаем. Надо это понять. Если мы это поймем, нам станет понятно, как относиться к нынешней украинской власти.

Конечная цель — война.

Должна ли Россия признавать итоги выборов на Украине? А вот теперь пусть каждый ответит на этот вопрос самостоятельно. До свидания.